По задумке киллеров, все, кто был в автомобиле Шефира, должны были погибнуть - Геращенко. ВИДЕО
Целью нападения на автомобиль советника президента Сергея Шефира было убийство всех, кто находился в машине.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По задумке тех, кто задумал, организовывал и исполнял это преступление, Сергей Шефир и все, кто были бы с ним в машине, должны были погибнуть. Но не всегда получается так, что у киллеров и организаторов получается задуманное", - сказал Геращенко.
По его словам, изначальная целью убийцы был водитель, чтобы остановить автомобиль.
"В таких случаях, как считают опытные диверсанты, и как учат диверсантов и киллеров, водитель, получая пулю, как правило, теряет управление, машина становится неуправляемой, съезжает в кювет, ударяется в дерево и дальше киллер мог безнаказанно дострелять всех, кто в ней находился. Именно поэтому первые выстрелы пришлись на лобовую часть машины, они попали в капот", - пояснил Геращенко.
Советник министра МВД сообщил, что, по мнению экспертов, всего в машину попало 18 пуль.
"На сегодня я могу сказать одно - что есть много версий, основная из которых, что это делали как политическое убийство для того, чтобы создать атмосферу страха, атмосферу небезопасности для президента и его ближайшего окружения", - отметил Геращенко
Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.
По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран
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похоже его наладили создавать шумиху, ибо всем насрать на постановку покушения разработанную ЗеКоМандой
геращенко брехло, как и остальные мусора
кто то представляет что такое раздробленное бедро ?
мусора лживые мрази на службе ЗеЖулья
Але сьогодні я прочитав «високопрофесійні» слова «генпрокурора України» Беня- діктової, де вона каже, що «правоохоронні органи "зіткнулися з професіоналами". Професіонали виявилися зі специфічними смаками: кулі, якими стріляли в помічника президента - з обмеженої партії, їх продавали шість років тому у Львові, в мисливському магазині, якого вже не існує. Можливо, такий вибір *********** дозволить вийти на слід кілерів».
І я вирішив проаналізувати ще… але лише «професіоналізм і лише стрілка»… бо "профеССіоналізм" нинішніх "генпрокурора", як і президента - давно вже не секрет...
Наголошую, що я не «слєдак», але як стрілець, бо ще в школі отримав спортивний розряд з кульової стрільби, та й після того ще частенько «пострілював» … в тирі ще років з двадцять... і аналізував результати пострілів інших...
Поглянемо ж на фото простреленого автомобіля Шефіра…
Виходячи з фото, стверджую:
1. Такий характер траєкторії входу куль можливий лише по стоячому об'єкту! Але не можливий з далекої відстані, навіть теоретично, при стрільбі по об'єкту, що рухається зі швидкістю в межах 100 км/год… Погляньте самі на фото… Теоретично можливим є лише участок траєкторії входу куль.. і то лише в точках (6-7-8-10), але, якби він був без точки 9… «Ривки автомата» в руках «профі» не допустимі і не можливі про які свідчать точки 6-9 і в точках 9-10… Та й всадити 18 куль в об'єкт, що рухається з високою швидкістю практично не можливо з великої відстані … якщо тільки не в упор… з однометрової відстані. А тепер подивимось на відстань між вхідними отворами від куль … - вони не рівномірні, що свідчить про те, що або автомобіль рухався ривками, або скорострільність автомата була нерівномірною в часі, в черзі пострілів…. Це каже про те, що стріляли кілька разів, ( в т.ч. і одиночними пострілами), але... по стоячому об'єкту…
2. А тепер оцінимо «професіоналізм» стрілка, метою якого мало б бути ВБИВСТВО «когось»… Оцінимо по висоті вхідних отворів.
Всі життєво-важливі органи в тілі любої людини, що сидить в авто, знаходяться в діапазоні -від центру дверей і вище… Але явно занижена траєкторія вхідних отворів засвідчує, що ВБИВСТВО будь кого... НЕ було метою кілера, бо тоді слід визнати, що він стріляв по людях, які в момент стрімкого руху авто мали б лежати, а не сидіти… Причому лежати «на самому «поліку салону», а навіть не на сидіннях…
З «професіоналізмом стрілка» і його «стрільби» - розібралися…
А от зі співвідношення професіоналізму «змотатися» з місця злочину і «професіоналізмом» ментів при пошукові, та й терміну самого пошуку «стрільців» в лісі доброю сотнею «профі-ментів» - також повний цирк… Шукали мабуть, як мінімум - більше пів-доби… на одному і тому ж місці. .. А не на кордоні, не в аеропортах… Бо за цей час «кілери» могли опинитися як в Ліссабоні, так і в підмосков'ї, так і серед «профі-ментів» що й досі ведуть пошук... А чому ж не була задіяна хвальонна система «перехват» на тренування якої витрачаються мільйони…при чому - роками?
Мені зрозуміло, що це спектакль…
Стосовно «конспірації» самого кілера, який використовував «угорські спецпатрони»…
-По перше: ******* кілери не лишають «візитівок», гральних карт, чи малюнків, як було століттям раніше - коли ДЕМОНСТРУВАЛИ від кого жертві прийшов «привіт»… Та й використання нині мічених, чи рідкісних патронів кілерами також більше не використовується- бо це ж свого роду його візитівка, «уліка»… Але Беня -диктова зразу ж і вказала де "початок клубочку", що такі патрони продавалися саме у ЛЬВОВІ… «Намьок», чи підтекст «установки» Бєні-діктової для подальшого слідства- всім зрозумілий?
-А що ж то за такі «специфічні угорські патрони»? Посилені, бронебійні, чи може з розривними, або запальними кулями? НІ, - абсолютно навпаки… це звичайні спортивні патрони зі зниженою вдвічі вбивчою силою в порівнянні з бойовими… які продавалися, та й мабуть й досі продаються, у всіх збройових, спортивних та мисливських магазинах України !!!
І для чого ж тоді саме їх використав кілер? Щоб не вбити, чи щоб менше пошкодити автомобіль Шефіра, чи щоб «слідаки» познаходили в салоні авто кулі (уліки) … ? Бо бойовий патрон пробиває залізничну рейсу - навиліт і куля падає далеко від пробитої рейси...
А в автоматному ріжку «профі-кілера» були саме послаблені "угорські" патрони ,… в кілера з серйозними намірами?
А метою нападу на автомобіль радника президента Сергія Шефіра було вбивство всіх, хто був у машині. -Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко
Як каже «тьотя Соня» з серії анекдотів- не смішіть мої тапочки…
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фото простреленого автомобіля шефіра - Google Search
???
а вроде логично - как раз наоборот. типо "если на такую шишку ствол подняли, то шо будет со мной, простым толстеньким бедным депутатишкой."
Я на край света, уйду с тобой..."©
А шо, Тосика Геращенку из замов Министра поджопили, но в советниках, всё-таки, оставили. Видать, понимают - талантище делать Министра весьма довольным вылизыванием не только ресторанных тарелок на дороге не валяется, а чемпионство по глубинному проникновению языком промеж министерских полужопий дорого стоит.
Опять-таки, в связи с увольнением Жиртреста Крищенки к Тосику Геращенке справедливо вернулось заслуженное первенство в квалификационной категории "самый упитаный пупс МВД".
Ну как бы там ни было, lick-сессии от Тосика Геращенки нам не светят, но зато мы не единожды станем ощасливленными и завороженными созерцателями Тосиковых стремительных прорывов в информационное пространство. Как всегда, холён, свеж, импозантен Тосик Геращенко будет безжалостно рвать жаждущую фактов аудиторию чрезвычайно поразительной осведомлённостью, беспощадно плющить могучим интеллектом, свирепо ошеломлять плодотворной гипотезой.
Допустимо що, автомобіль рухався зі швидкістю 60 км на годину (16,66 м/c), а стрілець стріляв, як каже поліція, одиночними (темп стрільби одиночними АКМ- 40 пострілів на хвилину). Скільки куль попаде в борт автомобіля?
Це означає що, стрілець робив 1 постріл кожні півтори секунди , а автомобіль за цей час проїзжав 25 метрів.
Щоб зробити 18 пострілів потрібно 27 секунд, за цей час автомобіль проїде 450 метрів!
а хiба воно радник до цих пiр?
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По справі Антоненка його не допустили до ефіру, бо зразу б вия вилась брехня. А тут як тут, крупний знавець ресторанного етикету знову віщує як нівчому не бувало. А може провести слідчий експеримент (відтворення обстановки та обставин) посадити на місце водія Антона а всіх апологетам театральщини по черзі давати в руки автомат. Нехай відтворюють.
Достеменно відомо, що це був АКМ (патрони доводять), вихолощений заряд з такої відстані по вбивчій силі нічим не відрізняєть і від стандартного патрона. Зменшення порохового заряду робиться для зменшення дальності.
а триндіння про постановку, це ознака "заболтування теми". Коло ініціаторів там вкрай обмежене.
А вот и сам киллер.