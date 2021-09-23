По задумке киллеров, все, кто был в автомобиле Шефира, должны были погибнуть - Геращенко. ВИДЕО

Целью нападения на автомобиль советника президента Сергея Шефира было убийство всех, кто находился в машине.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По задумке тех, кто задумал, организовывал и исполнял это преступление, Сергей Шефир и все, кто были бы с ним в машине, должны были погибнуть. Но не всегда получается так, что у киллеров и организаторов получается задуманное", - сказал Геращенко.

По его словам, изначальная целью убийцы был водитель, чтобы остановить автомобиль.

"В таких случаях, как считают опытные диверсанты, и как учат диверсантов и киллеров, водитель, получая пулю, как правило, теряет управление, машина становится неуправляемой, съезжает в кювет, ударяется в дерево и дальше киллер мог безнаказанно дострелять всех, кто в ней находился. Именно поэтому первые выстрелы пришлись на лобовую часть машины, они попали в капот", - пояснил Геращенко.

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Советник министра МВД сообщил, что, по мнению экспертов, всего в машину попало 18 пуль.

"На сегодня я могу сказать одно - что есть много версий, основная из которых, что это делали как политическое убийство для того, чтобы создать атмосферу страха, атмосферу небезопасности для президента и его ближайшего окружения", - отметил Геращенко

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран