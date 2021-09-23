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Новости Видео Покушение на Шефира
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По задумке киллеров, все, кто был в автомобиле Шефира, должны были погибнуть - Геращенко. ВИДЕО

Целью нападения на автомобиль советника президента Сергея Шефира было убийство всех, кто находился в машине.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По задумке тех, кто задумал, организовывал и исполнял это преступление, Сергей Шефир и все, кто были бы с ним в машине, должны были погибнуть. Но не всегда получается так, что у киллеров и организаторов получается задуманное", - сказал Геращенко.

По его словам, изначальная целью убийцы был водитель, чтобы остановить автомобиль.

"В таких случаях, как считают опытные диверсанты, и как учат диверсантов и киллеров, водитель, получая пулю, как правило, теряет управление, машина становится неуправляемой, съезжает в кювет, ударяется в дерево и дальше киллер мог безнаказанно дострелять всех, кто в ней находился. Именно поэтому первые выстрелы пришлись на лобовую часть машины, они попали в капот", - пояснил Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Енин о покушении на Шефира: Стрельба велась одиночными выстрелами, использовались специфические патроны венгерского производства

Советник министра МВД сообщил, что, по мнению экспертов, всего в машину попало 18 пуль.

"На сегодня я могу сказать одно - что есть много версий, основная из которых, что это делали как политическое убийство для того, чтобы создать атмосферу страха, атмосферу небезопасности для президента и его ближайшего окружения", - отметил Геращенко

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран

Автор: 

киллер (140) покушение (1034) Геращенко Антон (1438) Шефир Сергей (120)


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Топ комментарии
+43
Для гарантированного убийства всех нужен был простой гранатомёт.....
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23.09.2021 22:46
+38
А вот для постановки трагикомедии о борьбе олигархов с зелёной командой бескорыстных реформаторов нужен бутафорский автомат и дырки в машине, проделанные заранее....Сюжет простенький - для зелёного быдла....
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23.09.2021 22:50
+33
Антоша гонит!! Жопу вылизует!!
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23.09.2021 22:47
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Антонина проснулась , я помню как ее хотели убить
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24.09.2021 00:44 Ответить
дайте ублюдку гандоше миску жрачки, может чего ещё выдумает,
похоже его наладили создавать шумиху, ибо всем насрать на постановку покушения разработанную ЗеКоМандой
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24.09.2021 01:51 Ответить
сегодня попаданий стало больше, 18 из 22х выстрелов ...
геращенко брехло, как и остальные мусора
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24.09.2021 01:56 Ответить
с раздробленным бедром сколько километров он ещё ехал ?
кто то представляет что такое раздробленное бедро ?
мусора лживые мрази на службе ЗеЖулья
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24.09.2021 01:59 Ответить
Болевой шок, потеря сознания - и все!
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24.09.2021 05:34 Ответить
Были случаи, когда люди вставали с земли после того как их переехал БТР. Через короткое время о5 падали на землю, но тем не менее...
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24.09.2021 08:28 Ответить
Як з роздрібленою стегновою кісткою лівої ноги тиснути на педаль газу?
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24.09.2021 19:34 Ответить
педаль газу під правою ногою.......
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24.09.2021 19:49 Ответить
нищий бот никогда не сидел за рулем
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24.09.2021 20:53 Ответить
Раздался голос с унитаза
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24.09.2021 23:12 Ответить
Вчора я піддав сумніву офіційні версії мотивів «замаху на Шефіра» і вирішив більше цієї теми не торкатися… бо то мені було ясно, що то звичайна «екранізація творчих задумів, які зародилися в хворій, чи в буйній голові «голобородька»» чи його оточення…

Але сьогодні я прочитав «високопрофесійні» слова «генпрокурора України» Беня- діктової, де вона каже, що «правоохоронні органи "зіткнулися з професіоналами". Професіонали виявилися зі специфічними смаками: кулі, якими стріляли в помічника президента - з обмеженої партії, їх продавали шість років тому у Львові, в мисливському магазині, якого вже не існує. Можливо, такий вибір *********** дозволить вийти на слід кілерів».
І я вирішив проаналізувати ще… але лише «професіоналізм і лише стрілка»… бо "профеССіоналізм" нинішніх "генпрокурора", як і президента - давно вже не секрет...

Наголошую, що я не «слєдак», але як стрілець, бо ще в школі отримав спортивний розряд з кульової стрільби, та й після того ще частенько «пострілював» … в тирі ще років з двадцять... і аналізував результати пострілів інших...

Поглянемо ж на фото простреленого автомобіля Шефіра…

Виходячи з фото, стверджую:
1. Такий характер траєкторії входу куль можливий лише по стоячому об'єкту! Але не можливий з далекої відстані, навіть теоретично, при стрільбі по об'єкту, що рухається зі швидкістю в межах 100 км/год… Погляньте самі на фото… Теоретично можливим є лише участок траєкторії входу куль.. і то лише в точках (6-7-8-10), але, якби він був без точки 9… «Ривки автомата» в руках «профі» не допустимі і не можливі про які свідчать точки 6-9 і в точках 9-10… Та й всадити 18 куль в об'єкт, що рухається з високою швидкістю практично не можливо з великої відстані … якщо тільки не в упор… з однометрової відстані. А тепер подивимось на відстань між вхідними отворами від куль … - вони не рівномірні, що свідчить про те, що або автомобіль рухався ривками, або скорострільність автомата була нерівномірною в часі, в черзі пострілів…. Це каже про те, що стріляли кілька разів, ( в т.ч. і одиночними пострілами), але... по стоячому об'єкту…

2. А тепер оцінимо «професіоналізм» стрілка, метою якого мало б бути ВБИВСТВО «когось»… Оцінимо по висоті вхідних отворів.
Всі життєво-важливі органи в тілі любої людини, що сидить в авто, знаходяться в діапазоні -від центру дверей і вище… Але явно занижена траєкторія вхідних отворів засвідчує, що ВБИВСТВО будь кого... НЕ було метою кілера, бо тоді слід визнати, що він стріляв по людях, які в момент стрімкого руху авто мали б лежати, а не сидіти… Причому лежати «на самому «поліку салону», а навіть не на сидіннях…
З «професіоналізмом стрілка» і його «стрільби» - розібралися…

А от зі співвідношення професіоналізму «змотатися» з місця злочину і «професіоналізмом» ментів при пошукові, та й терміну самого пошуку «стрільців» в лісі доброю сотнею «профі-ментів» - також повний цирк… Шукали мабуть, як мінімум - більше пів-доби… на одному і тому ж місці. .. А не на кордоні, не в аеропортах… Бо за цей час «кілери» могли опинитися як в Ліссабоні, так і в підмосков'ї, так і серед «профі-ментів» що й досі ведуть пошук... А чому ж не була задіяна хвальонна система «перехват» на тренування якої витрачаються мільйони…при чому - роками?

Мені зрозуміло, що це спектакль…

Стосовно «конспірації» самого кілера, який використовував «угорські спецпатрони»…

-По перше: ******* кілери не лишають «візитівок», гральних карт, чи малюнків, як було століттям раніше - коли ДЕМОНСТРУВАЛИ від кого жертві прийшов «привіт»… Та й використання нині мічених, чи рідкісних патронів кілерами також більше не використовується- бо це ж свого роду його візитівка, «уліка»… Але Беня -диктова зразу ж і вказала де "початок клубочку", що такі патрони продавалися саме у ЛЬВОВІ… «Намьок», чи підтекст «установки» Бєні-діктової для подальшого слідства- всім зрозумілий?

-А що ж то за такі «специфічні угорські патрони»? Посилені, бронебійні, чи може з розривними, або запальними кулями? НІ, - абсолютно навпаки… це звичайні спортивні патрони зі зниженою вдвічі вбивчою силою в порівнянні з бойовими… які продавалися, та й мабуть й досі продаються, у всіх збройових, спортивних та мисливських магазинах України !!!
І для чого ж тоді саме їх використав кілер? Щоб не вбити, чи щоб менше пошкодити автомобіль Шефіра, чи щоб «слідаки» познаходили в салоні авто кулі (уліки) … ? Бо бойовий патрон пробиває залізничну рейсу - навиліт і куля падає далеко від пробитої рейси...
А в автоматному ріжку «профі-кілера» були саме послаблені "угорські" патрони ,… в кілера з серйозними намірами?

А метою нападу на автомобіль радника президента Сергія Шефіра було вбивство всіх, хто був у машині. -Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

Як каже «тьотя Соня» з серії анекдотів- не смішіть мої тапочки…

GOOGLE.COM

фото простреленого автомобіля шефіра - Google Search
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24.09.2021 09:17 Ответить
До чего страну довели- даже килеры кривые с рожами. И не всегда получается. Пипец.
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24.09.2021 02:11 Ответить
правду сказал.
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24.09.2021 05:33 Ответить
А в Антоне-кондоме воскрес Настрадамус? Ор уже и цели знает этой, до смеха и рвоты, инсценировки аля Подворотня 95!
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24.09.2021 06:04 Ответить
Міністр пішов, а казкарі залишились. Щоб зробити 18 пострілів одиночними треба щонайменьше пів хвилини. Але це тільки ті постріли, що влучили в автівку, а скільки було повз? Тобто ціла хвилина на обстріл. Якщо швидкість 30 км на годину, то автівка проїде за хвилину пів кілометра. Кілер біг за автівкою зі швидкістю 30 км. на годину? Ще й пуляв? Може досить брехати так по дитячому?
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24.09.2021 06:05 Ответить
одиночными мона за минуту сделать хоть сто, тока магазины менять резво. ибо скорость зависит только от твоего пальца. не очередь, но и даже близко не так как вы написал
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24.09.2021 18:27 Ответить
1000%.........
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24.09.2021 19:52 Ответить
а откуда геращенко знает о планах покушавшихся? после прочтения этой информации хочется спросить - не он ли организатор покушения... он или реально дурак, или психбольной....
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24.09.2021 06:37 Ответить
Дуже влучно підмічено, а звідки Антону Геращенко відомо про плани кілерів? Ну щодо організатора, то явно перебір, а може йому зателефонували кілери і розповіли? Сміх та й годі про Антона, не про потерпілого водія. І оця дивна людина і надалі пускає людям дим в очі, спочатку на посаді заступника Авакова, тепер десь знову при МВС, цей великий "спеціаліст" від харківської електромережі став проффесіоналом з розкриття замовних вбивств?, раніше він говорив про руку кремля, а тепер він озвучує плани кілера???? Це ж треба, ну прямо новий Шерлок від дедуктивної методології. Головне щоб усі знали про плани кілера...
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24.09.2021 18:13 Ответить
Лично встречался и пораспрашивал
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24.09.2021 23:48 Ответить
вилизувач губ через задній отвір в роботі.
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24.09.2021 06:43 Ответить
Це ж якого язика треба мати! Видно робочий орган, без нього на посаді не втримався би.
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24.09.2021 06:48 Ответить
так, тоша талант.
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24.09.2021 11:43 Ответить
Геращенко знає, як вчать кілерів і яка мета була у кілера. Як це?
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24.09.2021 06:53 Ответить
Навпаки. Цю постанову Зеленського треба розібрати по кісточках. Щоб останній дебіл зрозумів - що він обрав нам на голову
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24.09.2021 08:39 Ответить
Ванюшок, як самокритично! Ти, дібіл, вже зрозумів, що ти накоїв?
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24.09.2021 13:45 Ответить
Ексрасенс
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24.09.2021 08:38 Ответить
Брехня.
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24.09.2021 08:54 Ответить
Заткните этот фонтан.😂
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24.09.2021 09:20 Ответить
Жодна притомна людина не повірить "експерду" Антону, бо це просто балакаюча голова, був Авакова, тепер Монастирського. Моя версія - олігархи найняли стрільця, щоб заставити депутатів проголосувати за закон проти олігархів! Користуйся задарма, Антоха!
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24.09.2021 09:42 Ответить
щоб заставити депутатів проголосувати за закон проти олігархів!\\\\\\\

???
а вроде логично - как раз наоборот. типо "если на такую шишку ствол подняли, то шо будет со мной, простым толстеньким бедным депутатишкой."
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24.09.2021 18:29 Ответить
Как то похудел Антоша , мало кушает
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24.09.2021 09:44 Ответить
"Великий спеціаліст" сказав , маріонетка Аваки.
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24.09.2021 09:47 Ответить
яке позорище той антоша і вся ця шарашка .кому ви потрібні паяци
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24.09.2021 10:00 Ответить
Від чого вони мали "загинути"? Від "ширпотребівських" мисливських патронів та ще і з зменшеним пороховим зарядом?
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24.09.2021 10:11 Ответить
?????...странная задумка....для проФФФесионалов. Или проФФФесионалы ..рукожопые или задумка слегка скривленная. .... Или трактовка задумки....кривобокая.
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24.09.2021 11:02 Ответить
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24.09.2021 11:03 Ответить
Мдя ... Антоха сказанул - как в муку пернул.
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24.09.2021 13:23 Ответить
но если так, то значит киллер должен был бежать на другую сторону дороги, ведь он стрелял со стороны водителя (левый руль). Смысл так все усложнять то?
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24.09.2021 13:25 Ответить
"...Пупсик, мой сладкий пупсик
Я на край света, уйду с тобой..."©
А шо, Тосика Геращенку из замов Министра поджопили, но в советниках, всё-таки, оставили. Видать, понимают - талантище делать Министра весьма довольным вылизыванием не только ресторанных тарелок на дороге не валяется, а чемпионство по глубинному проникновению языком промеж министерских полужопий дорого стоит.
Опять-таки, в связи с увольнением Жиртреста Крищенки к Тосику Геращенке справедливо вернулось заслуженное первенство в квалификационной категории "самый упитаный пупс МВД".
Ну как бы там ни было, lick-сессии от Тосика Геращенки нам не светят, но зато мы не единожды станем ощасливленными и завороженными созерцателями Тосиковых стремительных прорывов в информационное пространство. Как всегда, холён, свеж, импозантен Тосик Геращенко будет безжалостно рвать жаждущую фактов аудиторию чрезвычайно поразительной осведомлённостью, беспощадно плющить могучим интеллектом, свирепо ошеломлять плодотворной гипотезой.
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24.09.2021 13:32 Ответить
Антоші Баба Ванга на спіритичному сеансі з того світу повідомила, що саме думали кілери.
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24.09.2021 13:43 Ответить
Антоха думки навчився читати?!😏 Краще тарілки облизуй!
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24.09.2021 13:54 Ответить
И козы оно ест с аппетитом.
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24.09.2021 17:13 Ответить
Антонина , мы уже слышали про покушение на тебя
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24.09.2021 14:44 Ответить
Настало время ах...ительных историй...
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24.09.2021 14:46 Ответить
ну думаю почалось... тыща и одна ночь шефиризады
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24.09.2021 14:48 Ответить
Так,як Антоша Собакович здав заліки по фізо при оформленні в поліцію, так він і розбирається в замовних злочинах. Але на поверхні те, що в авто дірки від пострілів, а стрілявшого немає, то як Антошка може знати, що бажав стрілок? Чи можливо стріляв Антошка, по прочерку видно, що або сліпий, або якраз не бажав нікого вбити.
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24.09.2021 15:26 Ответить
Задача для 3 классу початкової школи:

Допустимо що, автомобіль рухався зі швидкістю 60 км на годину (16,66 м/c), а стрілець стріляв, як каже поліція, одиночними (темп стрільби одиночними АКМ- 40 пострілів на хвилину). Скільки куль попаде в борт автомобіля?

Це означає що, стрілець робив 1 постріл кожні півтори секунди , а автомобіль за цей час проїзжав 25 метрів.

Щоб зробити 18 пострілів потрібно 27 секунд, за цей час автомобіль проїде 450 метрів!
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24.09.2021 16:54 Ответить
а ты стрелял хоть раз из калаша?
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24.09.2021 20:55 Ответить
ну и подучить еще геометрию про прямоугольные треугольники не мешает.
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24.09.2021 20:56 Ответить
Не, ну сделайте ЗЕ-каманде скидку! Они же имеют право на ошибку! Если ЗЕ-******* такие "проФессионалы", то у них и киллеры такие же "проХФесионалы" как и сами ЗЕ-дебилы!
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24.09.2021 17:04 Ответить
Звідки це опудало знає задумки кілера?
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24.09.2021 17:15 Ответить
радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко


а хiба воно радник до цих пiр?
.
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24.09.2021 17:36 Ответить
по справі Гандзюк Антоша вже на другий день накаркав основну версію слідства. І шо? Набрехав. Ну а по справі дверей з ОПи він вже с теперешнім МВД забрехалися, що навіть замовники почали сміятися з розуму Антона.
По справі Антоненка його не допустили до ефіру, бо зразу б вия вилась брехня. А тут як тут, крупний знавець ресторанного етикету знову віщує як нівчому не бувало. А може провести слідчий експеримент (відтворення обстановки та обставин) посадити на місце водія Антона а всіх апологетам театральщини по черзі давати в руки автомат. Нехай відтворюють.
Достеменно відомо, що це був АКМ (патрони доводять), вихолощений заряд з такої відстані по вбивчій силі нічим не відрізняєть і від стандартного патрона. Зменшення порохового заряду робиться для зменшення дальності.
а триндіння про постановку, це ознака "заболтування теми". Коло ініціаторів там вкрай обмежене.
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24.09.2021 18:05 Ответить
Фотка эпичная. "Вы видите это отверстие? Когда в фильме в это место попадает пуля, то машина обычно взрывается в облаке огня. Чистая случайность, что эта машина тоже не взорвалась"
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24.09.2021 18:22 Ответить
Успокоились бы уже,ну не получается у квартала снимать боевики.
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24.09.2021 18:37 Ответить
тысячи сынов Украины от Черновола до Окуевой гибнут от рук терров и спецслужб..и только..*****!!, шефиры на ауди не убиенны...бл@ть.....
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24.09.2021 18:43 Ответить
Странно что "третий человек в стране" ездит без охраны.
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24.09.2021 19:42 Ответить
Тоха новым хазяевам вылизывает, - ценнейший кадр
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24.09.2021 20:01 Ответить
Месяцы на Гаваях, отмечать миллион за первую и последнюю роль в своей жизни.
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24.09.2021 20:32 Ответить
тьфу ты, не в ту новость отписался)
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24.09.2021 20:33 Ответить
здається мені передвиборчий марафон вже стартував,щось згадалося як перед майбутніми виборами з'явився замах на Кучму і на Януковича(напад студента з яйцем нерахуємо)
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24.09.2021 20:50 Ответить
такой интерес ботов к теме и такое количество икспердных мнений только подтверждает версию про зеленый балаган
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24.09.2021 20:57 Ответить
тільки особо тупе поведеться на цей маскарад)))
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24.09.2021 21:18 Ответить

А вот и сам киллер.
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24.09.2021 22:07 Ответить
Жирный сказочник. Как это у тебя ,порох опять не виноват? Хотели бы убить убили,в чем проблема в лесу?
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24.09.2021 23:18 Ответить
Як у калюжу перднув Геращенко
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25.09.2021 07:19 Ответить
Вчора на Шустері показали на схемах,як саме стріляв "кілер".Виявляється,він стріляв не збоку,не прямо,а по діагоналі...Тобто між Шефіром і автоматом в момент пострілів був корпус авто,сам водій і крісло водія...І якщо врахувати,що це були кулі для навчальної стрільби з малою кінетичною енергією (нема ні одного вихідного отвору,всі кулі в салоні),що стріляли нижче пояса сидячої людини - то тоді виникають великі сумніви в словах Геращенко...
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25.09.2021 10:03 Ответить
Геращенко - телепат, він все знає, всі задумки...
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25.09.2021 10:06 Ответить
за задумкою кілера, Шефір мав вийти і сказати: "ба, Антошка! А давай, милий мой дружок, спляшем полєчку-дристушку!"
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25.09.2021 13:34 Ответить
какая чушь, жида припугнули, из 20 пуль, только одно попадание шоферу в жопу
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25.09.2021 13:51 Ответить
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