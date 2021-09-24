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Снежная крупа и сильный ветер в Карпатах: Спасатели рекомендуют воздержаться от похода в горы. ВИДЕО

На горе Поп Иван в Карпатах поднялся сильный ветер и идет мелкий дождь со снежной крупой. Спасатели рекомендуют воздержаться от похода в горы.

Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост, информирует Цензор.НЕТ.



По состоянию на 8:35 24.09.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха 0°С, ветер юго-западный 20-24м/с с порывами до 30 м/с, облачно ограниченная видимость до 70м, мелкий дождь со снежной крупой.

Спастели настоятельно рекомендуют воздержаться от выхода в высокогорье.

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Автор: 

Карпаты (305) непогода (816)


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В такую погоду нужно дома сидеть, возле камина, потягивая горячительные напитки
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24.09.2021 09:23 Ответить
Це на Попівані таке. А трохи нижче ще активно гриби та гогоци збирають. Їду у неділю ще на тиждень-два у Путилу (Буковинські Карпати) походити, подихати, попрацювати і позбирати. Температура в сам раз.
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24.09.2021 09:48 Ответить
А шо такое гогоци?
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24.09.2021 18:52 Ответить
Гуцули так на брусницю кажуть. Румунський суржик.
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24.09.2021 21:19 Ответить
 
 