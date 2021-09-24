Снежная крупа и сильный ветер в Карпатах: Спасатели рекомендуют воздержаться от похода в горы. ВИДЕО
На горе Поп Иван в Карпатах поднялся сильный ветер и идет мелкий дождь со снежной крупой. Спасатели рекомендуют воздержаться от похода в горы.
Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост, информирует Цензор.НЕТ.
По состоянию на 8:35 24.09.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха 0°С, ветер юго-западный 20-24м/с с порывами до 30 м/с, облачно ограниченная видимость до 70м, мелкий дождь со снежной крупой.
Спастели настоятельно рекомендуют воздержаться от выхода в высокогорье.
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