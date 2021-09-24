Просил вручить "Оскар" Зеленскому за инсинуацию покушения, но даже "слуги" не оценили его новую постановку, - нардеп Лерос. ВИДЕО

Сегодня, 24 сентября, в Верховной Раде озвучили запрос внефракционного нардепа Гео Лероса к Президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно возможного вручения последнему премии "Оскар".

Соответствующее обращение зачитала и поставила на голосование вице-спикер Елена Кондратюк, передает Цензор.НЕТ.

"Ставится на голосование поддержка запроса Гео Лероса к Президенту Украины о ходатайстве перед Американской киноакадемией о вручении премии "Оскар" Владимиру Зеленскому за лучший сценарий и спецэффекты в фильме "Покушение, которого не было". Смотреть всем", - зачитала вице-спикер.

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Отметим, что парламентарии не поддержали данное обращение.

"Просил вручить "Оскар" Зеленскому за инсинуацию покушения, но даже "Слуги" не оценили его новую постановку", - прокомментировал свой запрос Лерос.

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Ранее Государственное бюро расследований сообщило, что проинформировало Офис генерального прокурора о возможном составе преступления в действиях "лица, похожего на Гео Лероса". Речь идет о видео, опубликованном в Telegram, на котором похожий на нардепа мужчина договаривается с неизвестным собеседником об организации поджога автомобиля Лероса.

Лерос назвал публикацию видео "грязной кампанией против себя", которую организовала "стая Зеленского". Нардеп утверждает, что звук на видео полностью сфабрикован