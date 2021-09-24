Во Львове проходит Молодежная встреча Киевского форума по безопасности "Запад-Восток, Север-Юг". ВИДЕО

Сегодня, 24 сентября, во Львове проходит Молодежная встреча Киевского форума по безопасности "Запад-Восток, Север-Юг"

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию Молодежной встречи Киевского форума по безопасности "Запад-Восток, Север-Юг".

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В течение 24-25 сентября во Львове 100 молодых лидеров из всех регионов Украины обсудят актуальные проблемы национальной и региональной безопасности, а также европейского и евроатлантического курса Украины.

К участникам встречи обратятся такие известные дипломаты, как посол Дэниел Фрид, помощник Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии в 2005-09 годах и координатор санкционной политики в Администрации Президента Барака Обамы, посол Стивен Пайфер, помощник Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии в 2000-04 годах, посол Соединенных Штатов в Украине в 1998-2000 годах, а также Посол Канады в Украине Лариса Галадза, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, директор Центра информации и документации НАТО в Украине Винета Кляйне.

Среди приглашенных выступающих - министр образования Украины в 2016-19 годах Лилия Гриневич, народный депутат Украины Николай Княжицкий, директор Украинского Института национальной памяти Антон Дробович, историк и журналист Александр Зинченко, директор Львовской Бизнес-школы УКУ София Опацкая, соучредители Холдинга эмоций "! FEST" Юрий Назарук и Андрей Худо.

Инициатор события - Арсений Яценюк, глава Киевского Форума Безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах.

Модератор - Даниил Лубкивский, директор Киевского Форума Безопаснсти, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году.

В рамках молодежной встречи КФБ во Львове состоится презентация документального сериала "Коллапс: как украинцы разрушили империю зла", посвященного 30-летию восстановления независимости нашего государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая инициатива Киевского форума по безопасности: молодежные встречи в регионах о развитии и безопасности