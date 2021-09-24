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Мужчина играл на скрипке на крыше троллейбуса в Харькове, открыто дело по статье о хулиганстве, - Нацполиция. ВИДЕО

Правонарушитель не успел зайти в троллейбус, когда закрылась дверь, поэтому решил забраться на крышу. Играл на скрипке для привлечения внимания водителя. Водитель остановил троллейбус и вызвал наряд полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Событие произошло 24 сентября около 8 часов по проспекту Московскому в Индустриальном районе. В отдел полиции поступило сообщение о том, что на крыше троллейбуса, который курсирует по маршруту улица 12 апреля - микрорайон "Горизонт", юноша играет на скрипке.

Сотрудники полиции пригласили мужчину в полицейский участок, установили его личность и опросили. Правонарушителем оказался 25-летний харьковчанин.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет.

Назначена экспертиза, следственные действия продолжаются.

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Автор: 

Нацполиция (16459) Харьков (7479) хулиганство (352)


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Топ комментарии
+14
А мне понравилось...злые вы)
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24.09.2021 18:00
+12
а если бы это был Голобородько с .. роялем ?

ужас, ужас, ужас !
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24.09.2021 17:49
+12
В утренней новости типок влупил в лоб другому с пистоля - статья хулиганство.
Тут чувак пытался напиликать себе премию Дарвина - тоже хулиганство. Широкая статья...
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24.09.2021 17:53
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а если бы это был Голобородько с .. роялем ?

ужас, ужас, ужас !
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24.09.2021 17:49 Ответить
Морячок@akvevitt



Кинокомедия "Тихо шифером шурша, Шефир ехал не спеша"
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24.09.2021 18:18 Ответить
парадокс про скрипаля: це ж зачин до сценарію...
але укркіно на мертвій павзі
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24.09.2021 17:49 Ответить
лишь бы водителя не привлекли за легкие телесные
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24.09.2021 17:52 Ответить
В утренней новости типок влупил в лоб другому с пистоля - статья хулиганство.
Тут чувак пытался напиликать себе премию Дарвина - тоже хулиганство. Широкая статья...
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24.09.2021 17:53 Ответить
2021 - 25. "это норма" тогда обучать было практичеки нЕкому в некоторых местах. "на периферии" наверное (пока еще) все относительно ок. а так - количество идиотов в городах зашкаливает и неумолимо приближается к трети к*ц*пского.
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24.09.2021 17:54 Ответить
Идиот не смог бы научиться играть на скрипке - это довольно сложный инструмент, требует абсолютного слуха и точной пальцовки!
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24.09.2021 20:06 Ответить
Совковые долпоепы придумали мультик в котором гена и чебурашка путешествуют на крыше поезда - теперь выросло поколение *********, которые ездят на крышах поездов и тролейбусов.
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24.09.2021 17:54 Ответить
я молчу про американские мультики вот там творят такое...
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24.09.2021 17:58 Ответить
в Бангладеше (и в других бедных станах) вряд ли кто знает, кто такой "Гена крокодил"
https://youtu.be/LxHe6bQ344I Поезд в Бангладеш
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24.09.2021 18:07 Ответить
Віртуоз, але без піаніни не той ефект. Не буде у нього політичного майбутнього.
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24.09.2021 17:56 Ответить
А мне понравилось...злые вы)
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24.09.2021 18:00 Ответить
Скрипач не нужен, дорогой... (с)
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24.09.2021 18:00 Ответить
Это Харьков, детка!
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24.09.2021 18:10 Ответить
В Харькове это старая тема. В смысле скрипач на крыше. Долго такая статуя стояла на крыше здания в центре города. Там целая история с разными прохиндеями--одного из таких звали Ходос например. Ну теперь пошли типа дети лейтенанта Шмидта но со скрипкой с дурки!
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24.09.2021 18:12 Ответить
Боря, я конечно понимаю что разливание бухла барменом в баре это очень высокоинтеллектуальное занятие, но явно быть скрипачом из дурки уровень развития на пару голов выше твоего
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24.09.2021 20:10 Ответить
А скажи откровенно---себе, перед зеркалом в ванной, вспомнив путь житейский, богатый, удачный, сытый, вольный и свободный в помыслах мечтах---завидуешь? Иногда к 4 утра когда ночной бар закрывался уже, лайнер тихим ходом идёт, штиль, устал конечно я, в 22 вышли с Дубровника, идём на о.Миконос, приход в 8 утра, апельсинового сока с водочкой *Смирновская* (коктейль *Скрудрайвер*, отвёртка по нашему) чуть попил и в люлю иду бай-бай. А на календаре 1979г. Всё правда. Не копай в ноздрях козявку, не катай шарики.
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24.09.2021 20:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=txkUUFqwzRE Скрипач на крыше

музыка-Раймонд Паулс, слова-Илья Резник, поёт-Лайма Вайкуле
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24.09.2021 18:13 Ответить
.....но был в пианиста город Наш влюблён...
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24.09.2021 20:05 Ответить
Жертва второй ступени медреформы.
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24.09.2021 18:16 Ответить
Мужчина на скрипке. Похоже, Начальник Мировой Закулисы?
Наш- то, писюном по пианине.
Мелко и тихо.
Следующим будет зе по барабану.
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24.09.2021 18:17 Ответить
Зря так близко к психу. А если за провод и за тебя схватит?
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24.09.2021 18:18 Ответить
Харків зле місто.
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24.09.2021 18:27 Ответить
все большие города злые...
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24.09.2021 18:47 Ответить
Не все, только совковые
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24.09.2021 20:11 Ответить
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24.09.2021 18:32 Ответить
хоть не флейте...)))
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24.09.2021 18:45 Ответить
Он Хаву Нагилу играл.
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24.09.2021 18:52 Ответить
Ха! Скоро выборы Терехова. Ото действительно будет полный п...ц!
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24.09.2021 19:04 Ответить
Ідіот, ну не вліз, хто ж крім нього винний. Зрозуміло б було якби місця не було в тролейбусі.
PS. В 90-ті на драбині і даху тролейбусів їздило пів міста, бо все завжди переповнене було, але то був кінець совка.
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24.09.2021 19:04 Ответить
Так эте Харьков! Какая разница? Во Львове такого нету. По звуку, не Украина, а мокшандия какая то, не слова на рідній. Так что, пусть пацан дальше гонит)
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24.09.2021 19:37 Ответить
Да, скрипач виноват. Но что за быдлятина применяет к скрипачу силу? Ему кто-то дал подобные полномочия?
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24.09.2021 19:42 Ответить
.....но был в пианиста город Наш влюблён...
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24.09.2021 20:06 Ответить
Водила претендент на премию дарвина...не скрипач, а водила...
В полный пост мог запросто башкой зацепить контакты 600в постоянного
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24.09.2021 20:24 Ответить
Ну,грав там на скрипочці на даху харківського трамвая і вже-хуліганка! А якщо в ОПі президента кацапську чечьотку "відстукати" то нічого не дадуть. Своїх не "кидають"!.
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24.09.2021 20:31 Ответить
А на фортепіано/роялі?
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24.09.2021 20:37 Ответить
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24.09.2021 20:44 Ответить
Это был Добкин,инфа 100%, это предвыборные аккорды.
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24.09.2021 20:59 Ответить
А де протокол поліції за побиття людини?
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24.09.2021 22:47 Ответить
У Шалом Алейхема "Скрипаль на даху", а в Харкові "Скрипаль на тролейбусі", все по торадиціям жанру і часу
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24.09.2021 22:57 Ответить
В цьому випадку не має нічого веселого. Напруга живлення в електротранспорті 600 В постійного струму-це смертельно. Якщо б стався смертельний випадок, то міскький електротранспорт зупинився б до закінчення слідчих дій, а це до кінця доби. Таких екземплярів слід притягати або до примусового лікування або до кримінальної відповідальності
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25.09.2021 00:01 Ответить
ВОДИТЕЛЬ БИТЬ НЕ ИМЕЛ ПРАВА !!!
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25.09.2021 03:00 Ответить
надо 5 лет водиле дать...
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25.09.2021 11:28 Ответить
 
 