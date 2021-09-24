Мужчина играл на скрипке на крыше троллейбуса в Харькове, открыто дело по статье о хулиганстве, - Нацполиция. ВИДЕО

Правонарушитель не успел зайти в троллейбус, когда закрылась дверь, поэтому решил забраться на крышу. Играл на скрипке для привлечения внимания водителя. Водитель остановил троллейбус и вызвал наряд полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Событие произошло 24 сентября около 8 часов по проспекту Московскому в Индустриальном районе. В отдел полиции поступило сообщение о том, что на крыше троллейбуса, который курсирует по маршруту улица 12 апреля - микрорайон "Горизонт", юноша играет на скрипке.

Сотрудники полиции пригласили мужчину в полицейский участок, установили его личность и опросили. Правонарушителем оказался 25-летний харьковчанин.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет.

Назначена экспертиза, следственные действия продолжаются.

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