Легковушка в Днепре влетела на встречке в мусоровоз: погибла молодая девушка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Днепре ночью в субботу, 25 сентября, в 00:36 легковой автомобиль "Mitsubishi Еvolution" вылетел на встречную полосу и столкнулся с мусоровозом. В результате аварии погибла 20-летняя девушка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местная служба ГСЧС.

В результате ДТП водителя и трех пассажиров легковушки зажало в искореженной машине.

"С помощью гидравлического резака и работники ГСЧС срезали передние и задние двери, центральные стойки автомобиля и рулевую колонку, деблокировали трех пострадавших и высвободили тело погибшей девушки, 2001 года рождения", – сообщили спасатели.

Спасенных двух молодых мужчин и девушку госпитализировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. И. И. Мечникова.

Также читайте: Локомотив столкнулся с грузовиком КрАЗ на Николаевщине, водитель погиб, - Нацполиция. ФОТО

Водитель и пассажир мусоровоза "МАЗ" не пострадали.

Правоохранители проводят следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.











Читайте на "Цензор.НЕТ": Микроавтобус с пассажирами из оккупированной Горловки попал в ДТП в России: Погибли три человека