Легковушка в Днепре влетела на встречке в мусоровоз: погибла молодая девушка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Днепре ночью в субботу, 25 сентября, в 00:36 легковой автомобиль "Mitsubishi Еvolution" вылетел на встречную полосу и столкнулся с мусоровозом. В результате аварии погибла 20-летняя девушка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местная служба ГСЧС.
В результате ДТП водителя и трех пассажиров легковушки зажало в искореженной машине.
"С помощью гидравлического резака и работники ГСЧС срезали передние и задние двери, центральные стойки автомобиля и рулевую колонку, деблокировали трех пострадавших и высвободили тело погибшей девушки, 2001 года рождения", – сообщили спасатели.
Спасенных двух молодых мужчин и девушку госпитализировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. И. И. Мечникова.
Водитель и пассажир мусоровоза "МАЗ" не пострадали.
Правоохранители проводят следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
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Сам в 25 боявся на велосипеда сісти... а ці в 20-ть на спорткарі...
(щоб ніхто не язиканив щодо "спорткара" -- от вам https://uk.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Lancer_Evolution)