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Легковушка в Днепре влетела на встречке в мусоровоз: погибла молодая девушка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Днепре ночью в субботу, 25 сентября, в 00:36 легковой автомобиль "Mitsubishi Еvolution" вылетел на встречную полосу и столкнулся с мусоровозом. В результате аварии погибла 20-летняя девушка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местная служба ГСЧС.

В результате ДТП водителя и трех пассажиров легковушки зажало в искореженной машине.

"С помощью гидравлического резака и работники ГСЧС срезали передние и задние двери, центральные стойки автомобиля и рулевую колонку, деблокировали трех пострадавших и высвободили тело погибшей девушки, 2001 года рождения", – сообщили спасатели.

Спасенных двух молодых мужчин и девушку госпитализировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. И. И. Мечникова.

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Водитель и пассажир мусоровоза "МАЗ" не пострадали.

Правоохранители проводят следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Легковушка в Днепре влетела на встречке в мусоровоз: погибла молодая девушка 01
Легковушка в Днепре влетела на встречке в мусоровоз: погибла молодая девушка 02
Легковушка в Днепре влетела на встречке в мусоровоз: погибла молодая девушка 03
Легковушка в Днепре влетела на встречке в мусоровоз: погибла молодая девушка 04
Легковушка в Днепре влетела на встречке в мусоровоз: погибла молодая девушка 05

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Автор: 

Днепр (4418) ДТП (7673) ГСЧС (4966)


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25.09.2021 13:48 Ответить
Спать по ночам дома надо, а не летать на авто.
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25.09.2021 13:51 Ответить
Хорошо хоть по встречке не ехала какая то семья на легковушке.
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25.09.2021 13:52 Ответить
В неумелых руках Эволюшен это путь в могилу.
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25.09.2021 14:05 Ответить
Естественный отбор. Самовыпиливание с помощью мусоровоза - это символично, ящетаю.
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25.09.2021 18:31 Ответить
Будь-ласка, дайте інформацію про швидкість... бо так розчавитись... то не 100км (я гадаю), а під 200...
Сам в 25 боявся на велосипеда сісти... а ці в 20-ть на спорткарі...
(щоб ніхто не язиканив щодо "спорткара" -- от вам https://uk.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Lancer_Evolution)
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25.09.2021 20:26 Ответить
 
 