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Проект "Без цензуры": Ермак предатель. Доказано? Что рассказал экс-руководитель разведки Бурба. ВИДЕО

Бывший руководитель разведки Василий Бурба наконец дал показания ВСК по делу "вагнеровцов". И его показания похоронили ложь представителей Офиса президента о том, что спецоперации то ли не было, то ли она была какая-то не такая.

Более того, Василий Бурба - по информации Цензор.НЕТ - назвал и фамилию человека, который непосредственно приказал остановить, другими словами - сорвать спецоперацию. Речь о руководителе Офиса президента Андрее Ермаке. То есть господин Бурба подтвердил то, о чем Цензор.НЕТ и Юрий Бутусов пишут и говорят уже больше года.

Краткая предыстория👇

👉 29 июля в санатории под Минском задержали 33 российских граждан. Белорусские власти заявили, что подозревают их в подготовке беспорядков накануне выборов.

👉 18 августа появилась информация о том, что задержанных в июле в Беларуси российских боевиков на самом деле планировали задержать украинские спецслужбы. И они более года вели операцию по розыску и задержанию причастных к преступлениям на Донбассе.

👉 По данным СМИ, после того, как силовики доложили о спецоперации Офису президента, она была сорвана, вероятно, из-за утечки информации.

👉 Офис президента отрицает причастность к срыву спецоперации.

А вы как думаете, причастен ли к этому кто-то из ОПУ? Оставляйте комментарии и лайк под этим видео, ведь они помогают сделать его популярным!

Также читайте: Бутусов о заседании ВСК по "вагнеровцам": Бурба официально под протокол опроверг все лживые заявления, которыми ОП пытался скрыть факт предательства

Автор: 

ЧВК Вагнер (1332) Ермак Андрей (1262) Бурба Василий (81) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+16
КОГДА БУДЕТ НЕКРОЛОГ ЧТО ЕРМАК ПОГИБ В ДТП ВЫБРОСИЛСЯ ИЗ ОКНА НЕ ПЕРЕЖИВ ПОЗОР И МУКИ ЧЕСТИ хотя откуда там у того кацапского агента Путина и маланского ублюдка то совесть....
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25.09.2021 14:37
+16
Єрмак віддає накази Зеленському, а той уже всім іншим.
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25.09.2021 20:41
+15
Гео Лерос - Ермак лично согласовал с Зеленским, что он будет звонить Козаку и сдавать информацию по вагнеровцам, чтобы не испортить отношений с РФ
https://www.youtube.com/watch?v=4f21q5nIo1E&t=1078s
17:52
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25.09.2021 20:26
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КОГДА БУДЕТ НЕКРОЛОГ ЧТО ЕРМАК ПОГИБ В ДТП ВЫБРОСИЛСЯ ИЗ ОКНА НЕ ПЕРЕЖИВ ПОЗОР И МУКИ ЧЕСТИ хотя откуда там у того кацапского агента Путина и маланского ублюдка то совесть....
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25.09.2021 14:37 Ответить
Но ПРИКАЗ мог отдать ТОЛЬКО Зеленский!
Ермак НЕ имеет права отдавать ИАКИЕ ПРИКАЗЫ!
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25.09.2021 19:33 Ответить
Єрмак віддає накази Зеленському, а той уже всім іншим.
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25.09.2021 20:41 Ответить
Той сидіти буде Зеленський,а не Ермак.
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26.09.2021 00:59 Ответить
Сядут все, в Лукьяновке уже санаторий подготавливают.
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26.09.2021 10:50 Ответить
Гео Лерос - Ермак лично согласовал с Зеленским, что он будет звонить Козаку и сдавать информацию по вагнеровцам, чтобы не испортить отношений с РФ
https://www.youtube.com/watch?v=4f21q5nIo1E&t=1078s
17:52
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25.09.2021 20:26 Ответить
Это ваще ох**ть ! Кто такой секретарь зели, чтоб отдавать такие приказы?! Какой у него для этого статус ?! Пипец, ребята ! Но возникает вопрос: почему Бурба выполнил "злочинний наказ" ? Он мог положить на ермака и привезти сюда уродов. И любой суд бы сказал : приказ не имел легитимности ! НО, даже если сам по себе приказ не имеет признаков измены - он безусловно имеет таковые признаки в последующей цепочке событий. Тобто, за сообщение лубянцам об операции точно можно предъявить измену. И тогда язык говнокомандующего в секретной щели во время отмены операции является преступной халатностью...Это, конечно,не пожизненное..всего каких-нибудь 15 лет.
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25.09.2021 20:30 Ответить
осёл есть осёл, куда морковка туда и он
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25.09.2021 20:48 Ответить
Жидобольшевизмъ во всей красе,когда будете дохнуть от голода и холода,вспоминайте шо жиды очень умны и талантливы...
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25.09.2021 20:55 Ответить
Бред, что генерал Бурба выполнил указание руководителя Офиса Президента, который ,НИКТО.
Бурба выполняет приказы, только, Министра обороны, Начальника Генштаба и Президента.
Если приказ ,,вреден,, он должен потребовать письменный приказ.
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25.09.2021 21:15 Ответить
Спокійніше, онотолій, спокійніше. Ось мар'янка розслідує витік надтаємної інформації з тск і взнає хто "пасмєл", але від того зміст інформації не зміниться. А виявляється, що доповідь Бурби знали в офісі ВСІ, включно з прибиральницями. Пам'ятається в Південній Кореї, коли Президента поділилася таємною інформацією зі своєю коханкою, їїзмусили піти у відставку. Жаль, що зільоний підор не збрехав під присягою. Але, однаково, наговорив ВЖЕ на два пожиттєвих
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25.09.2021 23:13 Ответить
Вполне возможно,что он БЫЛ!
Думаю у Бурбы копия есть.
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26.09.2021 01:03 Ответить
Та мабуть Бурба цього не зробив? А це дуже слабка ланка в майбутньому обвинуваченні.
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26.09.2021 14:49 Ответить
хмм... стала наблюдаться интересная закономерность, как только Цензор.НЕТ пытается нащупать ЗЕленые горошки у власти, то его сразу же начинают ДДОСить. альо СБУ, Баканов, твоя работа?
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25.09.2021 21:57 Ответить
Точно!
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26.09.2021 01:05 Ответить
Клоунам и артистам НЕЛЬЗЯ НИКАК доверять роль реального руководителя, должен быть опыт, стаж, подготовка. А то на стройку без ПТУ не, а президентом можно даже без ПТУ
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26.09.2021 00:18 Ответить
ох уж эта медсестра и падла...
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26.09.2021 01:07 Ответить
Бутусов врятував Мар"янку , бо носити в собі цей тягар сорому за брехню й викрутаси вона б вже довго не змогла - попала б в дурку. А так є нова тема - допитати Бутусова про що? про а навіщо він видав таємницю ? так на ньому не висить клятва нерозголошення , а хто йлму розповів про цю таємницю? ААААА ТАК ВОНА ТАКИ Є-ТАЄМНИЦЯ ПОЛІШІНЕЛЯ ПРО ЗРАДНИКІВ ... так не дєвочкине це діло розбиратися ... Єрмак , якщо це брехня, повинен подати на Юрія до суду ,
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26.09.2021 01:15 Ответить
А якщо серйозно, то ніхто краще б міг не зробити цю таємницю , "секретом Полігшнєля", ніж самі ОПУшні недоумки , доручивши Безумній те росзлідувати тупо за тупими задумками ОПУ .
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26.09.2021 01:42 Ответить
вопрос УЖЕ НАДО СТАВИТЬ не только о срыве, но и о предательстве партнеров из США и Турции... а это уже новый уровень, за которым должны последовать не просто отставки, разгон зРады с медсестрой безуглой...
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26.09.2021 06:38 Ответить
В стране полный 3.14*дец! Главный завхоз Украины и его презик сдают секретную информацию стране-агрессору. Это второе (после обращения януковича к путину о вводе войск) преступления первого лица государства.... Довыбиралось быдло!
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26.09.2021 06:45 Ответить
агент козырь не предатель а наоборот... он на работе и своё дело делает, зюзя не предатель он тоже на работе просто работает исключительно на себя а "новыелица" это просто новые хищники и уравновешивает конструкцию этих качелей каганат в лице бородатой бабушки.... Украину в очередной раз делят на этот раз развалившаяся империя в лице кагабэ и имрерия банковского капитала в лице сами знаете кого- каганат одним словом.... так всегда бывает когда гражданское общество расколото изнутри либо его нет вообще.......
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26.09.2021 08:04 Ответить
Коли прийде час не забути про Безуглу, слуг, Баканова, ДБР, Венедіктову, як учасників державної зради, які фактично завдали шкоду Україні, покриваючи зрадників (можливих агентів ФСБ РФ)
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26.09.2021 14:38 Ответить
ДЛОЙ зеИУДУ !!! Сколько можно убеждать , что «скоморох»не ИУДА ? С какого перепугу д'ерьмак несёт ответственность за зелёную МРАЗЬ ?дерьмачье назначил лично 4*ды уклонист -членограй ,убеждая всех ,что доверяет ему на все100% и уйдёт только вместе с агентом гебни
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26.09.2021 14:41 Ответить
Читаешь и испытываешь испанский стыд просто.., слов нет
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25.01.2022 12:43 Ответить
 
 