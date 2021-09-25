Проект "Без цензуры": Ермак предатель. Доказано? Что рассказал экс-руководитель разведки Бурба. ВИДЕО

Бывший руководитель разведки Василий Бурба наконец дал показания ВСК по делу "вагнеровцов". И его показания похоронили ложь представителей Офиса президента о том, что спецоперации то ли не было, то ли она была какая-то не такая.

Более того, Василий Бурба - по информации Цензор.НЕТ - назвал и фамилию человека, который непосредственно приказал остановить, другими словами - сорвать спецоперацию. Речь о руководителе Офиса президента Андрее Ермаке. То есть господин Бурба подтвердил то, о чем Цензор.НЕТ и Юрий Бутусов пишут и говорят уже больше года.

Краткая предыстория👇

👉 29 июля в санатории под Минском задержали 33 российских граждан. Белорусские власти заявили, что подозревают их в подготовке беспорядков накануне выборов.

👉 18 августа появилась информация о том, что задержанных в июле в Беларуси российских боевиков на самом деле планировали задержать украинские спецслужбы. И они более года вели операцию по розыску и задержанию причастных к преступлениям на Донбассе.

👉 По данным СМИ, после того, как силовики доложили о спецоперации Офису президента, она была сорвана, вероятно, из-за утечки информации.

👉 Офис президента отрицает причастность к срыву спецоперации.

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