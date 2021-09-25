Проект "Без цензуры": Ермак предатель. Доказано? Что рассказал экс-руководитель разведки Бурба. ВИДЕО
Бывший руководитель разведки Василий Бурба наконец дал показания ВСК по делу "вагнеровцов". И его показания похоронили ложь представителей Офиса президента о том, что спецоперации то ли не было, то ли она была какая-то не такая.
Более того, Василий Бурба - по информации Цензор.НЕТ - назвал и фамилию человека, который непосредственно приказал остановить, другими словами - сорвать спецоперацию. Речь о руководителе Офиса президента Андрее Ермаке. То есть господин Бурба подтвердил то, о чем Цензор.НЕТ и Юрий Бутусов пишут и говорят уже больше года.
Краткая предыстория👇
👉 29 июля в санатории под Минском задержали 33 российских граждан. Белорусские власти заявили, что подозревают их в подготовке беспорядков накануне выборов.
👉 18 августа появилась информация о том, что задержанных в июле в Беларуси российских боевиков на самом деле планировали задержать украинские спецслужбы. И они более года вели операцию по розыску и задержанию причастных к преступлениям на Донбассе.
👉 По данным СМИ, после того, как силовики доложили о спецоперации Офису президента, она была сорвана, вероятно, из-за утечки информации.
👉 Офис президента отрицает причастность к срыву спецоперации.
А вы как думаете, причастен ли к этому кто-то из ОПУ? Оставляйте комментарии и лайк под этим видео, ведь они помогают сделать его популярным!
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Ермак НЕ имеет права отдавать ИАКИЕ ПРИКАЗЫ!
https://www.youtube.com/watch?v=4f21q5nIo1E&t=1078s
17:52
Бурба выполняет приказы, только, Министра обороны, Начальника Генштаба и Президента.
Если приказ ,,вреден,, он должен потребовать письменный приказ.
Думаю у Бурбы копия есть.