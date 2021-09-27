76% украинцев в возрасте от 16 до 18 лет испытывают надежду на лучшее, - опрос эмоций Liberty report для "Свободы слова Савика Шустера". ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА

У взрослого населения Украины за последнюю неделю надежда упала на 4%, страх вырос на 1%, а ощущение унижения возросло еще на 3%. Вместе с тем, 76% украинцев в возрасте от 16 до 18 лет испытывают надежду на лучшее.

Социологическая платформа Libertyreport.ai традиционно провела опрос эмоций для "Свободы слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Важно, что в исследовании было учтено мнение 16-18-летних украинцев! Ведь уже через пару лет именно эти люди будут активно участвовать в жизни нашей страны, создавая новые элиты", - отмечается в сообщении.

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Итак, если у взрослого населения Украины за последнюю неделю надежда упала на 4%, страх вырос на 1%, а ощущение унижения возросло еще на 3%, то по молодежи Liberty report дает другие результаты: 76% украинцев в возрасте от 16 до 18 лет все-таки испытывают надежду на лучшее.

И примерно каждый четвертый молодой человек переживает страх или унижение.

В сравнении: целых 39% украинцев в возрасте 60+ живут в страхе за завтрашний день. И на это стоит обратить пристальное внимание.

Компания Liberty report продолжит готовить уникальный социологические исследования, которые позволят понимать актуальные и реальные настроения в стране.







