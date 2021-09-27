76% украинцев в возрасте от 16 до 18 лет испытывают надежду на лучшее, - опрос эмоций Liberty report для "Свободы слова Савика Шустера". ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА
У взрослого населения Украины за последнюю неделю надежда упала на 4%, страх вырос на 1%, а ощущение унижения возросло еще на 3%. Вместе с тем, 76% украинцев в возрасте от 16 до 18 лет испытывают надежду на лучшее.
Социологическая платформа Libertyreport.ai традиционно провела опрос эмоций для "Свободы слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
"Важно, что в исследовании было учтено мнение 16-18-летних украинцев! Ведь уже через пару лет именно эти люди будут активно участвовать в жизни нашей страны, создавая новые элиты", - отмечается в сообщении.
Итак, если у взрослого населения Украины за последнюю неделю надежда упала на 4%, страх вырос на 1%, а ощущение унижения возросло еще на 3%, то по молодежи Liberty report дает другие результаты: 76% украинцев в возрасте от 16 до 18 лет все-таки испытывают надежду на лучшее.
И примерно каждый четвертый молодой человек переживает страх или унижение.
В сравнении: целых 39% украинцев в возрасте 60+ живут в страхе за завтрашний день. И на это стоит обратить пристальное внимание.
Компания Liberty report продолжит готовить уникальный социологические исследования, которые позволят понимать актуальные и реальные настроения в стране.
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непотопляемое дерьмо
Состоянием на 01.09.2021 г. задолженность по зарплате и социальным выплатам военнослужащим ВСУ составляет 1,811 млрд. гривен.
Отсутствие единого общегосударственного реестра вакцинированных является не просто организационным просчетом, это хорошо продуманное коррупционное решение. Именно это позволяет сейчас списывать на проведенную вакцинацию недополученные, но оплаченные партии вакцин китайского и индийского производства, получив соответствующие откаты от производителей. Например закрыт контракт с "Лекхимом" - который ни денег ни вакцины так и не вернул.
Так что 76% - это еще очень малый процент...
если б не ее звизда с голоду пропала
Это те, которые расчитывают свалить..
...Якось під час роботи над випуском новин ТСН я почув доволі довгу розмову головного редактора каналу В'ячеслава Піховшека та ведучої Алли Мазур. Як правило, підготовка випуску - доволі швидка робота, всі знають, що кому робити. А тут вони говорять уже пів години. В якийсь момент я не витримав і кажу: «А коли ж робота почнеться?». Тут Алла Мазур каже: «Вахтанже, зверни увагу. В нас є сюжет про те, що в Чернівцях упав балкон і вбило людину, а Слава каже, що цей сюжет не можна показувати». Я відповідаю: «Не те, щоб я був великим прихильником таких сюжетів, але чому б не показати, якщо він уже є?». Піховшек наполягає: не треба. Чому? Бо не можна. (Засновник «1+1» Олександр Роднянський у той час https://detector.media/community/article/443/2002-05-20-pytannya-chomu-v-nas-tak-bagato-bulo-medvedchuka-napevno-spravedlyve-rodnyanskyy/ заперечував існування темників і запевняв , що на його канал таких документів не слали, а В'ячеслав Піховшек https://detector.media/infospace/article/1511/2002-09-06-zapytannya-detektor-media-yak-vy-vvazhaiete-chomu-sered-desyatkiv-zhurnalistiv-ta-media-menedzheriv-yaki-ne-z-chutok-znaly-pro-isnuvannya-tak-zvanykh-temnykiv-nikym-ne-bulo-zrobleno-krokiv-dlya-publichnogo-rozgolosu-sytuatsii-abo-dlya-sudovogo-ii-rozgl/ казав, що не знає про існування темників .)
Згодом ми дізналися, що все дуже просто: того дня Кучма робив якусь важливу політичну заяву. В темнику було написано: телеканали мінімізують показ сюжетів про проблеми. В новинах цього дня мав бути прекрасний Леонід Данилович Кучма і країна, в якій усе добре. - https://detector.media/community/article/187441/2021-04-27-vakhtang-kipiani-ukrainska-zhurnalistyka-ne-ogovtalas-vid-udaru-zavdanogo-temnykamy/
Ясен пень что испытывают надежду на лучшее. Но для корректности опроса нужно было бы тут же задавать вопрос - планируют ли они в дальнейшем жить в Украине. Или их надежда связана с возможностью выехать в другую страну. Ну и потом. В молодости у человека надежд на лучшее всегда больше. Они со временем тают, сталкиваясь с жестокой реальностью.
После избрания и воцарения ЗЕ, эти надежды на лучшее ассоциируются с дебилом, который сунул пальцы в розетку и ждет сгущенку, а не удар током.