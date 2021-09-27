Кулеба о заявлениях Лукашенко: У нас появляется 1 тыс. км угрозы. ВИДЕО

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал последние заявления об Украине захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко.

Кулеба в эфире телеканала ICTV отметил, что слова Лукашенко — это сигнал о новых угрозах на границе Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Это сигнал о том, что у нас появляется 1 тыс. км угрозы. Помните, как российская пропаганда придумывала распятых мальчиков? Так же Лукашенко будет придумывать какие-то суперсхроны и диверсантов на украинской территории", - сказал министр.

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