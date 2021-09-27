Кулеба о заявлениях Лукашенко: У нас появляется 1 тыс. км угрозы. ВИДЕО
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал последние заявления об Украине захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко.
Кулеба в эфире телеканала ICTV отметил, что слова Лукашенко — это сигнал о новых угрозах на границе Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Это сигнал о том, что у нас появляется 1 тыс. км угрозы. Помните, как российская пропаганда придумывала распятых мальчиков? Так же Лукашенко будет придумывать какие-то суперсхроны и диверсантов на украинской территории", - сказал министр.
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+10 NonCFist
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Кулеба о заявлениях Лукашенко: У нас появляется 1 тыс. км угрозы..."
Для нормальних людей це було зрозуміло ще 7 років тому, для декого тільки починає доводити.
P. S. Також для всіх нормальних 7 років тому було зрозуміло, що з козломордими потрібно розривати дипломатичні відносини, або по крайній мірі впроваджувати жорсткий візовий режим, але для влади до цього часу ще не дійшло,чекаємо доки дійде. Що зробиш, якщо влада трішки "приторможена".
Чи мені здалося одному, що Кулєбяка за два роки так своє є...ло розжер на шикардосній зарплаті у бідній країні, що у телевізор не вміщується?