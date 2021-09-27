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Кулеба о заявлениях Лукашенко: У нас появляется 1 тыс. км угрозы. ВИДЕО

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал последние заявления об Украине захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко.

Кулеба в эфире телеканала ICTV отметил, что слова Лукашенко — это сигнал о новых угрозах на границе Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Это сигнал о том, что у нас появляется 1 тыс. км угрозы. Помните, как российская пропаганда придумывала распятых мальчиков? Так же Лукашенко будет придумывать какие-то суперсхроны и диверсантов на украинской территории", - сказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о курсе Украины в НАТО: Это самое печальное, для нас открывается новый фронт

Автор: 

Беларусь (7891) Лукашенко Александр (3613) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+14
"у нас появляется 1 тыс. км угрозы" ???? из-за вас твари зеленожопо тупорылые, у нас теперь угрозы во всем!!!! 3 года назад Украину уважали, а теперь смеется, плюются, отворачиваются.
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28.09.2021 00:09
+10
_Проснулся, мудак... Белоруссия - была (и есть) военный союзник расии ещё в момент нападения на Украину, а до того - на Польшу и Грузию.
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28.09.2021 00:06
+9
Та ти шо? Ну і? Може в бюджеті заклали додаткове фінансування армії? Збільшення чисельності військ? Забезпечення новою зброєю, якісною їжею, житлом?
Що зроблено?
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28.09.2021 00:18
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хм.. а на остальной протяженности границы угроз значить у нас нет !? понятно...
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28.09.2021 00:05 Ответить
_Проснулся, мудак... Белоруссия - была (и есть) военный союзник расии ещё в момент нападения на Украину, а до того - на Польшу и Грузию.
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28.09.2021 00:06 Ответить
"у нас появляется 1 тыс. км угрозы" ???? из-за вас твари зеленожопо тупорылые, у нас теперь угрозы во всем!!!! 3 года назад Украину уважали, а теперь смеется, плюются, отворачиваются.
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28.09.2021 00:09 Ответить
Так Єрмак досі допомагає "найвеличншому" заглянути у вічко *****..який досі про це мріє.
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28.09.2021 02:21 Ответить
Це відповідь на брехню, ворожу політику, образи законного і легітимного президента -- "узурпатора, таракана, дебіла, ідіота, тирана, вбивцю, самопроголошеного", тощо.
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28.09.2021 19:30 Ответить
Та ти шо? Ну і? Може в бюджеті заклали додаткове фінансування армії? Збільшення чисельності військ? Забезпечення новою зброєю, якісною їжею, житлом?
Що зроблено?
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28.09.2021 00:18 Ответить
кпп на границе лугандона, выдача пенсий и др. соц. услуги запродацам - ось що зроблено!
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28.09.2021 06:25 Ответить
"проста Зеленский хочит вайны" - да зебанаты?
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28.09.2021 00:38 Ответить
Надо просто перестать стрелять (с)
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28.09.2021 00:59 Ответить
Краще "просто пєрестать звіздєть" )))
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28.09.2021 02:21 Ответить
таракан пусть знает с ботоксом , что это будет их последняя война МИР И УКРАИНА ПОРВУТ это быдло как собака фуфайку ,
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28.09.2021 00:39 Ответить
картофельная держава БССР и Моцковия - это задворки мира, отсталые и бесперспективные. Эти два угрёбищных военных союзника не в состоянии победить даже одну Польшу. Какая там из этих ушлёпков "мировая угроза"?
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28.09.2021 19:46 Ответить
Еще один картофельный вояка. Купил у Скрепатории вооружение на 1 миллиард долларов, а добавить зарплаты людям, у него денег нет. Ляксандр Рыгоравыч, иди картошку перетрахивай, вот это твоё
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28.09.2021 00:45 Ответить
Наш министр все верно сказал. А с каких именно болот поднялся зрадный вой в ответ на его слова? Может лахта сюда пожаловала? Ни в коем случае. Завывать о зраде начали в коментах наши доморощенные соевые сектанты. Понятно, что завывать они бы стали в любом случае. Но честно говоря такая падлючесть некоторых наших сограждан, которые считают себя суперпатриотами, но по делу являются отьявленной пятой колонной ничего кроме отвращения вызывать не может.
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28.09.2021 01:40 Ответить
Дятел ЗЕлений, що ти несеш ?))
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28.09.2021 02:19 Ответить
Я несу для тебя зерно истины и минимальной самокритики. Ежели ты, по своему непониманию, не в состоянии осознать элементарных вещей, то это не моя вина.
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28.09.2021 02:40 Ответить
Зебонат, в какой момент ты несешь "зерно истины"?) Когда "просто перестать стрелять" и "Порошенко развязал войну" или "у нас появляется 1 тысяча км угрозы"???
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28.09.2021 19:47 Ответить
Павло, якщо в тебе бомбить від слів міністра зовнішніх справ України (причому вірних і справедливих слів) , то може причина не в "зебанатах", які існують лише в твоїй хворобливій уяві? Може все значно простіше і справа конкретно в тобі?
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28.09.2021 22:32 Ответить
К НЫНЕШНИМ словам министра у меня нет совсем вопросов... Это он вам донес истину на 8 году войны, а мы об этом знали с самого начала... У меня был вопрос конкретно к тебе и твоей "истине"))) Конкретно к твоим переобуваниям на лету))) Так что там с "просто перестать стрелять"?)
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28.09.2021 23:59 Ответить
Недаремно Кулебу називають "ганчіркою Єрмака"..
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28.09.2021 02:18 Ответить
От тут стало цікаво. А хто саме так називає Кулебу?
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28.09.2021 02:42 Ответить
"
Кулеба о заявлениях Лукашенко: У нас появляется 1 тыс. км угрозы..."

Для нормальних людей це було зрозуміло ще 7 років тому, для декого тільки починає доводити.
P. S. Також для всіх нормальних 7 років тому було зрозуміло, що з козломордими потрібно розривати дипломатичні відносини, або по крайній мірі впроваджувати жорсткий візовий режим, але для влади до цього часу ще не дійшло,чекаємо доки дійде. Що зробиш, якщо влада трішки "приторможена".
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28.09.2021 03:42 Ответить
Слухайте, а пошліть Зє поговорити з диктатором Білорусі з наступатєльних пазіцій й на павишєних тонах.
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28.09.2021 06:08 Ответить
Prosrali все, чого досягла минула влада. Ви досягли загрози не тільки зі сторони Білорусі, а і ухайдокали все Азовське море, я мовчу вже на Чорне. Ви ухайдохали останній завод, який виробляв катери, які підходили для оборони Азовського моря, але піднімаєте економіку Турції, де замовили військовий корабль. Ви знищуєте "Мотор Січ", замоваляючи вертольоти у Франції, розвиваючи їх економіку. Ви ухайдохали завод "Краз", який виспускав непогані, свої авто для військових, але вас задавила зелена криворізька жаба про назву "Богдана", яку ви також ухайдохали. Берете у того ворога, який нам несе загрозщу - у Білорусі МАЗи і ті цивільні? А автобуси "Богдан"? А сьогодні купуємо у ворога ПАЗи і Газелі на бюджетні кошти? То хто ви? І так по всіх напрямках.
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28.09.2021 09:09 Ответить
А ще бітум для "великого будівництва" це касапська сировина вона йде до нас напряму або через Білорусь .Минулого року на це пішло 100000000000 бюджетних гривень і це цілком серйозно,йде переозброєння російського окупанта за рахунок самих українців.
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28.09.2021 14:44 Ответить
Типа до этого эта граница была " дружественной" со страной с диктаторским правлением находящейся на содержании РФ, с базами, войсками РФ на своей территории и полностью в финансовом, экономическом, военном, политическом плане зависимой от РФ. Риторика Лукашенко не стоили и тогда и 3 копеек в базарный день. Так что не смешите людей.
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28.09.2021 11:31 Ответить
Оце вже повна брехня. Білорусь була незалежна від росії, вона мала розвинену економіку, її експорт переважав набагато імпорт, а ВВП на одну особу було в два рази більше, ніж в Україні. І політично Білорусь була незалежна. Після подій на Донбасі Лука відмовився від російського газу і купував його у США. Та вже багато років він був чомусь під санкціями і захід його не прийняв, а тепер змусив просити допомоги у пуйла... Видно, там ми не потрібні, ні українці, ні білоруси.
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28.09.2021 19:47 Ответить
Чего?))) У вас сегодня что то забористое?))) Обвинять человека во вранье и при этом нести полный бред))) Даже на пункты не буду разбивать, так по каждому из них бред сумасшедшего)))
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28.09.2021 19:56 Ответить
да вы я смотрю личный секретарь самопровозглашенного Луки... какой газ из США ( он сжиженный) по каким таким коридорам. Лука всю жизнь был на содержании РФ, и только благодаря этому было " белорусская стабильность в экономике". А как же "союзное государство" о котором договаривались еще при Ельцине. Вы типа до этого были где то в "космическом полете" и не в нашей галактике.Рф потратила на поддержку режима Лукашенко за последние 15 лет порядка 150 миллиардов долларов в разных отраслях и по разным статьям. Вы еще скажите что Лука - демократ, выборы проходили " честно" и он в них " победил", и то что он правит не как наследственный монарх в течении стольких лет это правильно с наследником Колюней . Это похоже на режимы республик Средней Азии, да нет тут даже позабористей, ближе к КНДР.
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29.09.2021 08:57 Ответить
кулєба, баран ссучєний, угроза у нас сідіт і гнусявіт в ОП.
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28.09.2021 12:45 Ответить
Які рішення прийняло МЗС,конкретно?Є щось крім коментів на різних олігархічних каналах??
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28.09.2021 14:38 Ответить
Кулеба стал клоуном. После того как погонят Зе, прямая дорога в 95 квартал.
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28.09.2021 14:47 Ответить
Потрапив у шапіто на роботу, то ким же йому бути... ))
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28.09.2021 19:51 Ответить
Вообще то задача МИДа и лично пана Кулябы это умножать число союзников и друзей Украины. А вот по факту стараниями (языком) пана Кулебы и других деятелей Квартала меньше чем за год Белорусь превратилась из нейтральной, дружественной страны во врага и опастность! Браво, пан Кулеба! Остались только Польща и Молдова но вы справитесь.
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28.09.2021 16:37 Ответить
И когда это Беларусь была дружественной?) Когда она не состояла в союзном государстве с рашкой, и не состояла в ОДКБ???) Желательно с датами...
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28.09.2021 19:59 Ответить
Да, да, Павел Гриб тоже так считал... Помните чем для него это закончилось? Так сколько вы РАЗРЕШАЕТЕ ему убить беларусов, ради перечисленных вами "ништяков" сомнительного качества???
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28.09.2021 21:05 Ответить
Так наша хата с краю?))) Европа тоже так должна была поступить с нами в 13-14 годах?) Не был он к нам нейтральным, так как он знал, что беларусы возьмут с нас пример... Он всего лишь играл роль доброго полицейского... А цель была точно такой же как и у *****, затянуть нас в таежный союз...
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29.09.2021 08:52 Ответить
НУ ТАК УДАРЬТЕ ПЕРВЫМИ НЕГЛАСНО ПО МОСКВЕ И ПИТЕРУ !!!
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29.09.2021 00:09 Ответить
Це так телебачення "викривляє та спотворює зображення"?
Чи мені здалося одному, що Кулєбяка за два роки так своє є...ло розжер на шикардосній зарплаті у бідній країні, що у телевізор не вміщується?
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29.09.2021 08:30 Ответить
А нас-то за шо?
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29.09.2021 09:27 Ответить
 
 