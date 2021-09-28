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Российская сторона понимает невозможность продолжения работы ТКГ в Минске, - Резников. ВИДЕО

Продолжение встреч Трехсторонней контактной группы в Минске больше невозможно, что понимает уже и российская сторона

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил вице-премьер Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждый раз глава российской делегации Борис Грызлов публично говорит, что Украина не хочет встречаться в Минске и отказывается от встречи там. Однако своими действиями Лукашенко разрушил образ независимого посредника. То есть, мы точно в Минск ни при каких условиях ехать не сможем, – подчеркнул Резников.

По его словам, это уже понимает и российская сторона.

"На последних переговорах на простой вопрос модератора, готовы ли они встречаться офлайн, они сказали, что готовы, но в каком-то безопасном месте. Слово "Минск" уже не звучит из уст российской стороны", - добавил министр.

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Автор: 

Беларусь (7891) Минск (1562) Трехсторонняя контактная группа (842) Резников Алексей (1170)


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Про які переговори з брехливою Московією може бути мова !!!! ))))
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28.09.2021 00:14 Ответить
Про що можливо домовитися з патологичним брехуном ???)))
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28.09.2021 00:16 Ответить
очередной лысый в пальто вещает ниочем, на что он влиять не способен...
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28.09.2021 00:21 Ответить
А украинская сторона понимает?!
Конкретно, Бубочка, уже понимает, что "просто перестать стрелять" - никогда не работало, не работает и не будет работать?
Если понимает, то почему молчит?
Пусть выйдет на беговую дорожку или к штанге с собачкой.
И снимет видосик:
"Да, я ЛОХ! Верил в ахинею, теперь не верю. А вы - тыпилы, что мне поверили."
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28.09.2021 00:25 Ответить
верю в здравый смысл и взаимный компромис...
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28.09.2021 06:05 Ответить
напрасно...
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28.09.2021 06:28 Ответить
І оці люди керують нами....
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28.09.2021 06:41 Ответить
Российская сторона туда сразу закладывала эту невозможность, плохо что вы только это поняли.
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28.09.2021 09:59 Ответить
 
 