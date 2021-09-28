Российская сторона понимает невозможность продолжения работы ТКГ в Минске, - Резников. ВИДЕО
Продолжение встреч Трехсторонней контактной группы в Минске больше невозможно, что понимает уже и российская сторона
Об этом в эфире телеканала ICTV заявил вице-премьер Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.
"Каждый раз глава российской делегации Борис Грызлов публично говорит, что Украина не хочет встречаться в Минске и отказывается от встречи там. Однако своими действиями Лукашенко разрушил образ независимого посредника. То есть, мы точно в Минск ни при каких условиях ехать не сможем, – подчеркнул Резников.
По его словам, это уже понимает и российская сторона.
"На последних переговорах на простой вопрос модератора, готовы ли они встречаться офлайн, они сказали, что готовы, но в каком-то безопасном месте. Слово "Минск" уже не звучит из уст российской стороны", - добавил министр.
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Конкретно, Бубочка, уже понимает, что "просто перестать стрелять" - никогда не работало, не работает и не будет работать?
Если понимает, то почему молчит?
Пусть выйдет на беговую дорожку или к штанге с собачкой.
И снимет видосик:
"Да, я ЛОХ! Верил в ахинею, теперь не верю. А вы - тыпилы, что мне поверили."