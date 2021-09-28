Российская сторона понимает невозможность продолжения работы ТКГ в Минске, - Резников. ВИДЕО

Продолжение встреч Трехсторонней контактной группы в Минске больше невозможно, что понимает уже и российская сторона

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил вице-премьер Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждый раз глава российской делегации Борис Грызлов публично говорит, что Украина не хочет встречаться в Минске и отказывается от встречи там. Однако своими действиями Лукашенко разрушил образ независимого посредника. То есть, мы точно в Минск ни при каких условиях ехать не сможем, – подчеркнул Резников.

По его словам, это уже понимает и российская сторона.

"На последних переговорах на простой вопрос модератора, готовы ли они встречаться офлайн, они сказали, что готовы, но в каком-то безопасном месте. Слово "Минск" уже не звучит из уст российской стороны", - добавил министр.

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