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Школы в "красной" зоне карантина будут работать лишь при 100% вакцинации всего коллектива, - Минобразования. ВИДЕО

"Красная" зона карантина предусматривает 100% COVID-вакцинацию педагогического коллектива, "оранжевая" и "желтая" - 80%.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявила ститель министра образования Вера Рогова.

"Оранжевая" зона предусматривает 80% вакцинированных учителей. При этом учатся все дети: дошкольное, начальное, высшее, средняя школа. Если регион переходит в "красную" зону, то обязательна 100% вакцинация учителей. Если такого показателя нет то учебное заведение перейдет на дистанционное образование", - отметила замглавы Минобразования.

По словам Роговой, говорится о 100% вакцинации всего коллектива учреждения - только при этом условии смогут работать и детсады, и начальная, и специализированная школа.

Читайте: Школы в "желтой" зоне карантина: Минобразования объяснило, каким документом можно подтвердить COVID-вакцинацию

Автор: 

карантин (16729) школа (3015) Минобразования (1736) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Ага, по их мнению кроме учителей заразу разносить некому.))
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28.09.2021 11:58
+5
Така тупа зебільна логіка...
Типу, якщо вчителі вакциновані, то школа захищена.
І діти не переносять вірус.
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28.09.2021 11:59
+4


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28.09.2021 11:45
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28.09.2021 11:45 Ответить
писать па руске с ошипкаме не зазорно
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28.09.2021 11:48 Ответить
Видимо для тебя это даже почётно.
Уж так изгаляешься...
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28.09.2021 11:51 Ответить
А ти вмієш писати українською без помилок?
Ні?
Тогда пеши на рускам с ашипками.
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28.09.2021 11:53 Ответить
Ах как у тебя бомбит при видя меня, приятно)
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28.09.2021 11:55 Ответить
Это ж тебя бомбануло.
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28.09.2021 11:57 Ответить
Знач не будут работать)))
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28.09.2021 11:47 Ответить
Оно вроде и логично. Но из этого выходит что именно педагоги являются основными разносчиками заболевания.. ( они что летучих мышей употребляют на обед).
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28.09.2021 11:48 Ответить
Мало того: педагоги и таксисты протащили зеленского в кресло презедента
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28.09.2021 11:49 Ответить
Жи.ва устраивает настоящий террор.
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28.09.2021 11:48 Ответить
а где учителям получить сертификаты ?
говноДИЯ есть далеко не у каждого учителя ...
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28.09.2021 11:50 Ответить
надо родокам сложиться и купить училкам
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28.09.2021 12:02 Ответить
РГВПНХ
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28.09.2021 11:51 Ответить
В школе допустим 700 невакцинированных учеников и 1 из 30 невакцинированный учитель, школа идет по домам.)
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28.09.2021 11:52 Ответить
вроде даже и тех. персонал
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28.09.2021 11:55 Ответить
Боги заголовка.
При меньшем уровне вакцинации школы ТОЖЕ будут работать - просто в дистанционном режиме.
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28.09.2021 11:55 Ответить
ну да...а студенты пусть заражают друг друга и разносят вирус по городам и весям...
и какая польза от введения красной зоны для общества?
зеленые недоумки.
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28.09.2021 11:55 Ответить
Ага, по их мнению кроме учителей заразу разносить некому.))
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28.09.2021 11:58 Ответить
Представляю какое будет давление на тех кто не хочет вакцинироваться. Заклюют же.
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28.09.2021 11:56 Ответить
Ні, всі розуміють, що це тупа вимога і невакциновані батьки не можуть вимагати вакинуватись вчителів неясно чим.
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28.09.2021 12:01 Ответить
Така тупа зебільна логіка...
Типу, якщо вчителі вакциновані, то школа захищена.
І діти не переносять вірус.
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28.09.2021 11:59 Ответить
Чергова порція маячні... А діти, вони ж не вакциновані? Але ж діти, так само боліють короною, як і дорослі, звісно не так важко, як пенсіонери. Але все одно - хворіють і поширюють вірус!
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28.09.2021 11:59 Ответить
Раптово!Вакциниванi також поширюють вiрус.
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28.09.2021 12:10 Ответить
У випадку з штамом Дельта, так. Але попередні штами не були настілки заразними...
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28.09.2021 19:47 Ответить
а дітки хай розносять ковід по хатах
все, як завжди.
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28.09.2021 12:34 Ответить
Дебилы провальные уже полно больных детей и студентов. Причём здесь педагоги?
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28.09.2021 12:43 Ответить
мінобразованіє-зброд пдорасів і двбйобів.
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28.09.2021 12:44 Ответить
Квартал вже повністю інфільтрувався в чиновників! Їм з клованами напевно веселіше висіти буде.
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28.09.2021 12:49 Ответить
Логики ноль.Если один из учеников заболел - весь класс на изоляцию ,про учителей которые контактировали или паралельные классы с которыми пересикался ниполслова вообще .Если учесть что вакцинируемые учителя являються разносчиками и сами болеею, то какие дальнейшие действия при заболевании или выявлении подобного факта? А никаких, методички в возе шмозе еще не сочинили Абсурд.
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28.09.2021 12:50 Ответить
всі педагоги України, що пройшли вакцинацію повинні приймати їжу з можливістю перевірки дистанційно - Міністерство освіти повинно переконатися що в раціон не входить м'ясо кажанів.
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28.09.2021 13:20 Ответить
Клоуни бьють кого не жалко!
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28.09.2021 15:09 Ответить
Студенты, как и учащиеся школ переходят на дистанционное обучение, заданий выполнять много, поэтому решила заказать курсовую работу https://diplom-novgorod.com/kursovaya-rabota/ быстро и недорого в Нижнем Новгороде, цена и сроки выполнения зависят от сложности дисциплины, теперь жду готовый результат.
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04.10.2021 21:29 Ответить
 
 