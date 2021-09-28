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В порту Черноморска обнаружили нелегалов в фуре с тканями: за "путешествие" каждый из них заплатил по 7 тыс. евро. ВИДЕО

Незаконных мигрантов обнаружили в Черноморском морском порту при оформлении теплохода, который прибыл из Турции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что задержание нарушителей состоялось в результате реализации опережающей информации оперативниками Одесского отряда совместно с сотрудниками СБУ и таможни.

"Двух незаконных мигрантов обнаружили среди груза ткани в полуприцепе турецкой регистрации. Иностранцы-нарушители никаких документов не имели. Они назвались гражданами Сирии и признались, что планировали нелегально попасть к родственникам в Италию. Мигранты рассказали, что в порту Турции каждый из них заплатил по 7000 евро за возможность путешествовать запертыми в полуприцепе", - говорится в сообщении.

Оперативники также установили, что вблизи пункта пропуска "туристов" уже ожидал их соотечественник, у которого есть вид на жительство в Украине.

Сейчас открыто уголовное производство и устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности. Продолжаются следственные действия.

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Также в ведомстве отметили, что с начала 2021 пограничники Одесского отряда разоблачили и прекратили нелегальные путешествия 15 мигрантов.

Госпогранслужба (6431) нелегалы (452) Одесская область (3571) Сирия (3146)


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Черно.опые халявщики ломятся в Европу из всех щелей. Как тараканы. На границах нужно отраву разбрасывать.
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28.09.2021 12:20 Ответить
пытаюсь понять... имея такое бабло(и оно наверняка не последнее) неужели нельзя попасть в Европу легально, как туристу, и там затереться у своих "родственников"? или они там все такие тупые, что им даже невдомек, что такое возможно....
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28.09.2021 15:03 Ответить
- Ти хто?
- Моль.
- А шубу нашо вдягнув?
- Дома доїм.
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28.09.2021 12:22 Ответить
Брехня, звідки у цих бомжів по 7 тисяч євро?
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28.09.2021 12:41 Ответить
Мне тоже интересно, кричат что чуть не голодают но нехилые деньги на дорогу есть.
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28.09.2021 12:58 Ответить
бомжи это украинцы после поднятия цен на отопление ...
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28.09.2021 13:23 Ответить
7 тыс евро ..ахах откуда у попуасов и бомжей такие бабки
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28.09.2021 13:25 Ответить
Какая то муйня.
За такие бабки можно было на круизном теплоходе в люксе ни от кого не скрываясь прибыть в любую страну и заныкаться там если так уж приспичило.
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28.09.2021 13:43 Ответить
А де він взяв ті 7 тис. євро?
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28.09.2021 15:00 Ответить
 
 