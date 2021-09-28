В порту Черноморска обнаружили нелегалов в фуре с тканями: за "путешествие" каждый из них заплатил по 7 тыс. евро. ВИДЕО

Незаконных мигрантов обнаружили в Черноморском морском порту при оформлении теплохода, который прибыл из Турции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что задержание нарушителей состоялось в результате реализации опережающей информации оперативниками Одесского отряда совместно с сотрудниками СБУ и таможни.

"Двух незаконных мигрантов обнаружили среди груза ткани в полуприцепе турецкой регистрации. Иностранцы-нарушители никаких документов не имели. Они назвались гражданами Сирии и признались, что планировали нелегально попасть к родственникам в Италию. Мигранты рассказали, что в порту Турции каждый из них заплатил по 7000 евро за возможность путешествовать запертыми в полуприцепе", - говорится в сообщении.

Оперативники также установили, что вблизи пункта пропуска "туристов" уже ожидал их соотечественник, у которого есть вид на жительство в Украине.

Сейчас открыто уголовное производство и устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности. Продолжаются следственные действия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Испанец три месяца нелегально жил во львовском торговом центре. ФОТО

Также в ведомстве отметили, что с начала 2021 пограничники Одесского отряда разоблачили и прекратили нелегальные путешествия 15 мигрантов.