В Норвегии сняли все COVID-ограничения: люди устроили массовые гуляния с фейерверками. ВИДЕО

Власти Норвегии на выходных отменили все карантинные ограничения и жители страны вышли на улицы отпраздновать победу над эпидемией в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, норвежцам разрешили не соблюдать социальную дистанцию, стадионы, театры, кинотеатры могут заполнятся на 100 процентов, снова открылись ночные клубы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Норвегия исключила вакцину AstraZeneca из программы вакцинации населения от COVID-19

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четыре области Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина, в трех областях превышен уровень COVID-госпитализаций, - Минздрав