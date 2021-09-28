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В Норвегии сняли все COVID-ограничения: люди устроили массовые гуляния с фейерверками. ВИДЕО

Власти Норвегии на выходных отменили все карантинные ограничения и жители страны вышли на улицы отпраздновать победу над эпидемией в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, норвежцам разрешили не соблюдать социальную дистанцию, стадионы, театры, кинотеатры могут заполнятся на 100 процентов, снова открылись ночные клубы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Норвегия исключила вакцину AstraZeneca из программы вакцинации населения от COVID-19

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Автор: 

карантин (16729) Норвегия (698) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Розумні люди вакцинувались.
А тупі будуть десятиліттями сидіть на карантині.
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28.09.2021 13:12
+15
Норвегия это вторая страна после Дании в Европе, которая избавилась от раздутой короновирусной истерии.
Кстати, Дания и Норвегия - самые передовые страны в Европе по уровню жизни.
И только воровская власть в Украине и дальше тупо закрукичавет гайки, стращая всех и вся сезонным гриппом под маркой короновируса, что бы и дальше пилить бабло на никому не нужных вакцинах.
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28.09.2021 13:16
+13
Ох і дебіл.....ці країни спочатку провакцинуаали своє населення, а вже потім і зняли обмеження
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28.09.2021 13:18
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Правила форума Совет форумчан
Розумні люди вакцинувались.
А тупі будуть десятиліттями сидіть на карантині.
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28.09.2021 13:12 Ответить
Зебілам-антиваксерам подобається бути в стійлі
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28.09.2021 13:13 Ответить
Власти Норвегии на выходных отменили все карантинные ограничения и жители страны вышли на улицы отпраздновать победу над эпидемией в стране.

Ну пусть сегодня порадуются-попразднуют, а завтра с новыми силами опять на борьбу с корона вирусом!!!
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28.09.2021 13:24 Ответить
Израиль тоже снимал все ограничения.
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28.09.2021 13:20 Ответить
На 10 дней.
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28.09.2021 14:33 Ответить
На 10 дней ... хватило.
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28.09.2021 14:35 Ответить
Не всі в них вакцинувались, тому прийшлось знову закриватись.
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29.09.2021 09:03 Ответить
А у Норвегії всі.
Так?
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29.09.2021 09:23 Ответить
А ще розумніші цього ніколи не зроблять.
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28.09.2021 13:38 Ответить
Думаю, що це свято ненадовго. Вакцини вже показали і показують свою низьку ефективність. На прикладі Ізраїлю, США, Іспанії...
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28.09.2021 16:11 Ответить
В чому низька ефективність? В Британії в цьому році вакцинованих від коронавірусу померло 1.2%. Мруть не вакциновані, ну або у людини вже є інші хвороби і імунітету навіть з вакциною не має
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28.09.2021 20:43 Ответить
Норвегия это вторая страна после Дании в Европе, которая избавилась от раздутой короновирусной истерии.
Кстати, Дания и Норвегия - самые передовые страны в Европе по уровню жизни.
И только воровская власть в Украине и дальше тупо закрукичавет гайки, стращая всех и вся сезонным гриппом под маркой короновируса, что бы и дальше пилить бабло на никому не нужных вакцинах.
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28.09.2021 13:16 Ответить
Ох і дебіл.....ці країни спочатку провакцинуаали своє населення, а вже потім і зняли обмеження
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28.09.2021 13:18 Ответить
гарно ти про себе висловився )
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28.09.2021 13:22 Ответить
Ты хотя бы перед тем, как оскорблять, загуглил бы процент вакцинированных в Норвегии. Мне, например, и без гугла понятно, что там живут разные люди. И вакцинированные, а антиваксеры, и какие хочешь. Как и в любой нормальной стране, собственно. Вот назвал ты человека дебилом, а по факту дебилом являешься ты.
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28.09.2021 13:57 Ответить
В районі 70%. Якраз 70% і потрібно для того, щоб був колективний імунітет. Ще якісь питання?
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28.09.2021 14:02 Ответить
Во-первых, нет там 70%. Во-вторых, они зачисляют в статистику людей, которые 2 раза вакцинировались Пфайзером(самая популярная вакцина в мире). А Пфайзер заявляет, что "давай по новой Миша- всё х@ня". Т.е. 2 дозы недостаточны, необходимо третья. Вот и считай, сколько там тех вакцинированных, для коллективного иммунитета? И кто, вообще, сказал, что нужно 70%? И так-ли это, на самом деле?
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28.09.2021 14:17 Ответить
и кто вам дохтур,шо вам зебил понравился до отшиба мозгов?
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28.09.2021 13:24 Ответить
О, у антиваксеров поменялась методичка?
Сначала они кричали "посмотрите на Швецию, там нет ограничений!". А когда в Швеции по сравнению с Норвегией и Данией бабахнуло в 3 раза больше заболевших и смертей, а ихний премьер признал что это была тупость, то антиваксеры поутихли.
А теперь у нас Норвегия с Данией, которые повводили жесткие карантины и провели вакцинацию - "избавилась от раздутой короновирусной истерии" . Ну да, избавились, только перед этим сидели на карантине, как и все нормальные страны и вакцинировались. Плюс у них последний год были гораздо более строгие правила въезда, чем в той же Германии.
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28.09.2021 15:16 Ответить
"А когда в Швеции по сравнению с Норвегией и Данией бабахнуло в 3 раза больше заболевших и смертей"

Общее население этих стран сравнивал? Смертность в Швеции в 2020м и в 2018м сравнивал?

"а ихний премьер признал что это была тупость"
а-ну ка поподробнее

"Норвегия с Данией, которые повводили жесткие карантины"
ограничения в виде рекомендаций не являются "жестким карантином", например, маски в этих странах никогда не были обязательными

"Плюс у них последний год были гораздо более строгие правила въезда, чем в той же Германии."
и не стыдно тебе так нагло врать?
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28.09.2021 16:06 Ответить
Cмертей от ковида на 1 млн населения

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/ Sweden ....1,455

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/norway/ Norway.... 155

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/denmark/ Denmark...456

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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28.09.2021 16:26 Ответить
"смертей от ковида"
что это? как определяется эта фальшивка?
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28.09.2021 18:08 Ответить
По данным из свидетельств о смерти.
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28.09.2021 18:12 Ответить
Когда ты писал это "Общее население этих стран сравнивал? Смертность в Швеции в 2020м и в 2018м сравнивал?" то это не было фальшивкой?
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28.09.2021 18:15 Ответить
Бгг. По статистике - Спасибо Антип61,
по премьеру - гуглите "Швеция признала ошибкой" и будет вам куча статей сразу на первой странице.
"в виде рекомендаций" - наглый киздёж.
Про ограничения знаю, потому что как раз хотел в отпуск в Данию поехать, но не поехал из-за того, что те границы позакрывали. Через Германию при всём при этом проехал без проблем.

Продолжайте в том же духе
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28.09.2021 16:31 Ответить
а навіщо їм обмеження, якщо в країні всі щеплені?
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28.09.2021 13:21 Ответить
65 % полностью вакцинованые
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/norway/ Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Норвегії
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28.09.2021 13:22 Ответить
Ну положим не все, под 70%
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28.09.2021 13:23 Ответить
Ляшко ж сказал, что весной победим корону. Видимо мировое правительство должно дать отмашку своим вассалам)))
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28.09.2021 13:25 Ответить
Ізраїль теж казав, що переміг.
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28.09.2021 13:30 Ответить
пiсля туси подивимося. пiсля туси завжди самий смак
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28.09.2021 13:48 Ответить
Та вірус цей буде завжди вже. Його і вакцинами не перемогти. Грип ж не перемогли вакцинами. Цей вірус подібний.
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28.09.2021 13:52 Ответить
Таліби ж якось перемогли, треба відправити Ляшка до них, нехай вивчає досвід.))
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28.09.2021 13:57 Ответить
паранжу одягли i пeрeмогли. паранжа ж нe маска
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28.09.2021 14:03 Ответить
65% вакцинированных в Норвегии. И вируса как небывало.
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28.09.2021 14:16 Ответить
Може його там і справді не було?..
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28.09.2021 14:37 Ответить
Вчера было 658 положительных тестов. Просто приравняли его к гриппу.

В Израиле примерно столько же укололось, но там жёсткие ограничения.
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28.09.2021 14:37 Ответить
Рано радуются, зима на носу) Посмотри
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28.09.2021 14:24 Ответить
В НЛ тоже почти все ограничения сняли. Только в транспорте нужно маски. 80%+ вакцинировано, включая детей. Немного растёт заболеваемость, но не такими волнами как раньше.
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28.09.2021 15:10 Ответить
Мракобесы необразованные!Тёмные викинги занимающие первые строчки рейтингов уровня жизни
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28.09.2021 15:20 Ответить
вот и во второй стране мозги проснулись.....
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28.09.2021 15:32 Ответить
Норвежці, фіни, датчани - фізично і ментально здорові від природи люди, які змалку живуть у прохолодному кліматі (організм загартований), дихають свіжим повітрям, їдять морепродукти, рибу, займаються спортом. Плюс - високий рівень життя, соціальних стандартів та медицини.
Вакцинація тут ні до чого...
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28.09.2021 16:28 Ответить
От тільки шведи живуть в тропіках та їдять фастфуд.
Cмертей від ковиду на 1 млн населення

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/ Sweden ....1,455

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/norway/ Norway.... 155

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/denmark/ Denmark...456

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/finland/ Finland .......191

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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28.09.2021 16:33 Ответить
ну так, шведи ж демонстративно відмовилися від будь-яких обмежень, спочатку. Це сприяло масовому поширенню вірусу, перехворіла більшість населення.
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28.09.2021 16:35 Ответить
То виходить, шо причина не "фізично і ментально здорові від природи люди, які змалку живуть у прохолодному клімат", а протиепідемічні заходи. А один з протиепідемічних заходів - вакцинація. І всі скандинавські країни демонструють високий рівень вакцинації. Навіть Швеція.
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28.09.2021 17:05 Ответить
ну особисто я, наприклад, сприймаю і вірю в ефективність таких заходів, як : масковий режим, соціальна дистанція, дезінфекція. А от Вакцинація поки що не переконує... ні статистично, ні реально (знаю, кількох людей, які вакцинувавшись, захворіли на ковід і дехто навіть потрапив до лікарні).
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28.09.2021 18:10 Ответить
Слухай вакциноактивист, ти чи на фармкомпанію працюєш, що сереш тут агітацієй за свою вакцинацію. Ширяйся на здоровля своїми прививками, хто тобі забороняє, можеш за мене
зробити ще одну прививку собі.
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28.09.2021 19:51 Ответить
Зовсім слабо у Вас з контаргументами. Але хамство їх не замінить.
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28.09.2021 21:10 Ответить
А що я не так сказав? Те що ти пропагандуєш вакцинацію і всіх незгодних називаєш антиваксерами.
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29.09.2021 21:16 Ответить
Мені сподобалося =вакциноактивіст=.
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29.09.2021 04:36 Ответить
А ещё у них нету Зеленского в президентах. Вот только я не знаю - это причина или следствие
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28.09.2021 16:34 Ответить
Скоро за вакцинацію будуть гречку роздавати як на виборах
Втюхувати людям в голови ідеї що вони обов язково захворіють і помруть це не дуже
розумно. Хоче людина зробити прививку, хай робить, не хоче робити, хай не робить.
Це вибор людини.
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28.09.2021 19:49 Ответить
Откровение Иоанна Богослова
Глава 13

15
И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя.




16
И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,




17
и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.




18
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.
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28.09.2021 19:57 Ответить
 
 