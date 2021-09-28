Корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии для совместных учений. ВИДЕО

Корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии. В состав подразделения вошли испанские, итальянские, болгарские, румынские и турецкие военно-морские корабли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Грузия.Online.

Второе постоянное подразделение по противоминной деятельности НАТО (SNMCMG2) принимает Департамент береговой охраны пограничной полиции министерства внутренних дел. В состав подразделения входят: испанские (флагманские), итальянские, болгарские, румынские и турецкие военно-морские корабли. Командует отрядом капитан первого класса Хавьер Нанес де Прадо, пишет МВД Грузии.

Визит Второго постоянного подразделения НАТО по противоминной деятельности (SNMCMG2) ясно подтверждает поддержку Североатлантическим альянсом курса Грузии на членство в НАТО. Тесное сотрудничество Грузии с НАТО укрепляет безопасность Черного моря и способствует стабильности в регионе.

В рамках визита пройдут совместные учения в Черном море с участием Департамента береговой охраны Грузии и кораблей военно-морского подразделения НАТО. Целью учений является повышение оперативной совместимости военно-морских сил Грузии и НАТО и укрепление обороноспособности нашей страны. Также планируется пройти второй этап Второй сертификационной оценки [NEL-2] групп по абордажу Департамента береговой охраны, который является последним этапом четырехлетнего процесса оценки.

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Отмечается, что "визиты военно-морских сил НАТО в порты Грузии носят регулярный характер и являются одним из ощутимых результатов сотрудничества между НАТО и Грузией в плане укрепления безопасности на Черном море. В 2021 году корабли НАТО посещают Грузию во второй раз".