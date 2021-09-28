Проект "Без цензуры": Газовая камера. Как Россия берет в заложники Европу? ВИДЕО
Как связаны между собой выборы в Германии, газовое соглашение России и Венгрии и Северный поток-2? И что нам с этим всем делать? Как Украина может противостоять шантажу россиян?
Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем "Без цензуры" анализирует политически-газовые расклады накануне зимы, когда Европе нужно будет много газа, и желательно - как можно дешевле.
Венгрия договорилась с Россией о поставках газа в обход Украины. Новый контракт рассчитан на 15 лет с возможностью пересмотра через 10 лет.
Согласно ему, Венгрия будет получать по 4,5 млрд кубометров газа в год. 3,5 млрд - через Сербию по газопроводу "Турецкий поток", а один миллиард - через Австрию.
Кроме того, уже понятно, что Северный поток-2 точно заработает. Но это не повод посыпать голову пеплом.
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роботу першого помічника типу поезидннта , твердить Чорновіл , бо був не згоден з ЄРМАКОМ