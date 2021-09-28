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Проект "Без цензуры": Газовая камера. Как Россия берет в заложники Европу? ВИДЕО

Как связаны между собой выборы в Германии, газовое соглашение России и Венгрии и Северный поток-2? И что нам с этим всем делать? Как Украина может противостоять шантажу россиян?

Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем "Без цензуры" анализирует политически-газовые расклады накануне зимы, когда Европе нужно будет много газа, и желательно - как можно дешевле.

Венгрия договорилась с Россией о поставках газа в обход Украины. Новый контракт рассчитан на 15 лет с возможностью пересмотра через 10 лет.

Согласно ему, Венгрия будет получать по 4,5 млрд кубометров газа в год. 3,5 млрд - через Сербию по газопроводу "Турецкий поток", а один миллиард - через Австрию.

Кроме того, уже понятно, что Северный поток-2 точно заработает. Но это не повод посыпать голову пеплом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Шефир и собаки, а также неудачные покушения на украинских политиков: девятый выпуск "Легко-шоу". ВИДЕО

Автор: 

Венгрия (1946) Газ (10225) россия (95526) Северный поток (1449) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Это себя Европа загнала,а не Раша
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28.09.2021 15:38 Ответить
Друзі, та тепла ванна для єрмакіащини на каналах Пінчука, й Бєні , охорона ТІГІПКО( сірий радник єрмака) завідуватиме корупцією в СБУ - ТО ЯКА МАФІЯ БУДЕ НАДАЛІ РУЛИТИ В УКРАЇНІ? Це при тому , що напівідстріляний Шефір дружив з Ахмєтовим, канали котрого земдять яєрмаеіащину, й давно вже не виконувпв свою
роботу першого помічника типу поезидннта , твердить Чорновіл , бо був не згоден з ЄРМАКОМ
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28.09.2021 15:59 Ответить
Як у пісенці про Буратіно - СКАЖІТЄ КАК ТУ МАФІЮ ЗАВУТ ????
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28.09.2021 16:02 Ответить
"Падаючого підштовхни!" Україна має відрізати трубу на 30 км від кордону і перетворити власну газотранспортну ситсему на суто внутрішню без будь якої змоги транзиту. Газовий проект не наш. І ми не повинні від нього будь яким чином залежати. Ми маємо розвіданих запасів на 600 років за темпами нинішнього рівня споживання. Забудьте про кацапський газ взагалі. Транзитна халява закінчилась! Кацапи це вороги. Крапка. "Геть від Москви!" - "Нам своє робить!". Енергозбереження, армія, добробут і на буй, на буй і ще раз на буй усе азіатсько-кацапське свинство. Ізолювати за поребриком і забути про їх існування. Нехай тепер європейці на власній шкурі в повній мірі відчують що таке мати справи з диким ***********. Кацапи забули що європейські країни колись мали колонії і вміють впливати на аборигенів, а без "бус" та "брязкальців" (гаджетів) кацапи вже не можуть!
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28.09.2021 16:25 Ответить
Та не бере росія європейців у "газову камеру", вони самі туди пішли шеренгами і з піснями.
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28.09.2021 16:43 Ответить
Європа попала в кацапську дупу, оце газувать будуть, засмердить на весь світ, а Україна своїми ресурсами обійдеться.
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28.09.2021 19:29 Ответить
ну что Кабел Немецкий договорился с ботаксным, педофильным Шнырем вовой, наверное думала общее ГДРровское прошлое поможет.....когда до вас Баранов дойдет что этот Задрот и его одичалые мокши понимают только язык силы, усилить санкции, отключить от Свифта, закрыть Босфор и дело пойдет....
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29.09.2021 10:47 Ответить
 
 