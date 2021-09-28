Минимальная пенсия для людей старше 70 лет в 2022 году будет 3 тыс. грн, - Лазебная. ВИДЕО
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила о поднятии размера минимальной пенсии для людей старше 70 лет в 2022 году.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В следующем году пенсионная выплата для человека в возрасте от 70 лет при полном стаже не будет меньше, чем 3 тыс. грн", - сказала Лазебная на пресс-конференции во вторник в Киеве.
Кроме того, она отметила, что на данный момент идет процесс проведения комплексной пенсионной реформы. В частности, власти намерены возобновить справедливость в солидарной системе через законопроект о системе государственных гарантий нетрудоспособных лиц, а также ввести обязательную накопительную систему и развивать добровольные пенсионные накопления, рассказала Лазебная.
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Я вышел на пенсию( 42г.стаж) и переехал в село. Соседи,мужики,практически без стажа,15 лет максиму. Получают минималку,но им понемногу добавляют,добавляют, мне (у меня 3500гр) нет.Спрашивается: на хрена этот стаж?
Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті й спробувати прожити на
півтори тисячітри тисячі гривень ( при цінах і тарифах 2021 року) пенсії хоча б місяць?