Минимальная пенсия для людей старше 70 лет в 2022 году будет 3 тыс. грн, - Лазебная. ВИДЕО

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила о поднятии размера минимальной пенсии для людей старше 70 лет в 2022 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В следующем году пенсионная выплата для человека в возрасте от 70 лет при полном стаже не будет меньше, чем 3 тыс. грн", - сказала Лазебная на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Кроме того, она отметила, что на данный момент идет процесс проведения комплексной пенсионной реформы. В частности, власти намерены возобновить справедливость в солидарной системе через законопроект о системе государственных гарантий нетрудоспособных лиц, а также ввести обязательную накопительную систему и развивать добровольные пенсионные накопления, рассказала Лазебная.

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