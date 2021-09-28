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Минимальная пенсия для людей старше 70 лет в 2022 году будет 3 тыс. грн, - Лазебная. ВИДЕО

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила о поднятии размера минимальной пенсии для людей старше 70 лет в 2022 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В следующем году пенсионная выплата для человека в возрасте от 70 лет при полном стаже не будет меньше, чем 3 тыс. грн", - сказала Лазебная на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Кроме того, она отметила, что на данный момент идет процесс проведения комплексной пенсионной реформы. В частности, власти намерены возобновить справедливость в солидарной системе через законопроект о системе государственных гарантий нетрудоспособных лиц, а также ввести обязательную накопительную систему и развивать добровольные пенсионные накопления, рассказала Лазебная.

Также читайте: Проект госбюджета-2022: бюджет Пенсионного фонда - 531 млрд грн, с октября следующего года ряд пенсионеров будут ежемесячно получать до 300 грн доплаты

Автор: 

пенсия (2161) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+12
И пусть ни в чем себе не отказывают
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28.09.2021 16:22
+8
Я вообще не понимаю системы что мол чем больше лет тем больше пенсия. Пенсионер в 60 лет при равном стаже заплатил в пенсионный фонд столько же сколько и тот кому 70, так почему у одного минималка 1800 а у другого 3000
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28.09.2021 16:31
+7
Шота типа ста баксей, да?
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28.09.2021 16:20
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Шота типа ста баксей, да?
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28.09.2021 16:20 Ответить
И пусть ни в чем себе не отказывают
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28.09.2021 16:22 Ответить
мужикам больше надо !!! в 2019 году продолжительность жизни на Украине составляла 72,01 года (для мужчин - 66,92 года, а для женщин - 76,98 года соответственно).
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28.09.2021 16:23 Ответить
За счет умерших мужиков и добавляют пенсии)
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28.09.2021 16:25 Ответить
У них стратегия выхода ПФ с кризиса - ковид!
О чем тут говорить.
Эти сломались, давайте следующих...
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28.09.2021 16:26 Ответить
Ключевые слова - при полном стаже. У кого не полный - на отсос?
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28.09.2021 16:24 Ответить
В селах у большинства нет этого полного стажа...
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28.09.2021 16:26 Ответить
"В селах у большинства нет этого полного стажа..."

Я вышел на пенсию( 42г.стаж) и переехал в село. Соседи,мужики,практически без стажа,15 лет максиму. Получают минималку,но им понемногу добавляют,добавляют, мне (у меня 3500гр) нет.Спрашивается: на хрена этот стаж?
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28.09.2021 19:45 Ответить
Якщо доживуть...а чого не в цьому році?
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28.09.2021 16:27 Ответить
Надеются, что Ковид уменьшит число пенсионеров
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28.09.2021 16:31 Ответить
100%
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28.09.2021 16:36 Ответить
Я вообще не понимаю системы что мол чем больше лет тем больше пенсия. Пенсионер в 60 лет при равном стаже заплатил в пенсионный фонд столько же сколько и тот кому 70, так почему у одного минималка 1800 а у другого 3000
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28.09.2021 16:31 Ответить
Не пытайтесь понимать нашу пенсионную систему. Есть большой риск мозг сломать. Она со здравым смыслом не имеет ничего общего.
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28.09.2021 17:44 Ответить
вы шо хотите чтоб зеосел перестал отдыхать?
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28.09.2021 22:52 Ответить
Почему? Щоб було на ліки і не помер голодний.
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28.09.2021 20:21 Ответить
На ліки більше треба
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28.09.2021 16:32 Ответить
Я сьогодні підписався під повідомленням про зменшення коефіцієнту. Це щоб платити менше мінімалки.
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28.09.2021 16:33 Ответить
2019. Стадіон. Дебати. Питання №6

Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті й спробувати прожити на півтори тисячі три тисячі гривень ( при цінах і тарифах 2021 року) пенсії хоча б місяць?
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28.09.2021 16:39 Ответить
Європа ридає!
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28.09.2021 16:40 Ответить
Я бы ржал с таких успехов, но ….
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28.09.2021 16:46 Ответить
Сокрушительный удар по нищете - выработай полный стаж,доживи до 70ти лет и получи джек-пот: пенсия 100$.Слава Украине!
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28.09.2021 17:00 Ответить
Ну, чого. Все-таки більше, ніж 65 євро. А ще треба віддати за інтернет і телефон 200 гривень...
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28.09.2021 20:27 Ответить
Люди старше 70-ти лет только на одни лекарства тратят больше 3 тыс.грн. Хоть бы уже не позорились.Зато пенсионный налог чуть ли не каждый квартал растет.
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28.09.2021 17:02 Ответить
Кстати,а где те дебилы,любители поднимать штрафи "как в Европе" чтобы были, тарифы "как в Европе" и т.д. Ау,твари,чего ж вы не ревете про пенсию и з\п "как в Европе" ?
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28.09.2021 17:04 Ответить
Значить скоро вибори.....
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28.09.2021 17:46 Ответить
Страшне повідомлення для пенсіонерів кому за сімдесят...Бо воно означає,що влада тепер не зацікавлена в їх існуванні...А влада наша заточена на витискання грошей і оподаткування всього,що рухається і тепер обов"язково щось придумає,щоб наші старички менше рухались і відповідно менше щось просили...
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28.09.2021 17:54 Ответить
А шо мы думали в 2014 году? Что мы кому-то нужны? Нееее мы и нахрен никому не нужны
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28.09.2021 18:13 Ответить
Не лякайте, з голоду не дадуть померти. Хіба хтось сам вирішить, що пожив уже, пора і честь знати.
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28.09.2021 20:32 Ответить
Любое реальное повышение приветствуется. Но, справедливость с каждым годом исчезает....Наступающая уравниловка обижает людей, кто честно и много трудился. Лодырь и судьи -эти в постоянном выигрыше.
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28.09.2021 21:02 Ответить
козли
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28.09.2021 21:02 Ответить
..ещё при Кучме понял, что нет смысла играть в азартные игры с нашими чиновниками-шулерами.. и они ещё ни разу не подвели, а эти зелёные - даже и не шифруются.. спасибА 73%ным зебилам
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28.09.2021 21:38 Ответить
зекриворог никому ничё не должен
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28.09.2021 22:57 Ответить
Прошу вибачиння за жостокий вислів.Пенсіонере,будь патріотом України- помри!!!😂
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29.09.2021 08:15 Ответить
Та **** твои 3000 гривень. Чтобы вы там все в верховной зраде жили на такую сумму в месяц!!!!!!!;
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30.09.2021 19:03 Ответить
 
 