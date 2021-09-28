Оккупанты подготовили "свидетелей" по "делу Есипенко": они не путались, как предыдущие, и использовали специальную терминологию, - адвокат Динзе. ВИДЕО

Арестованный в оккупированном Крыму украинский журналист Владислав Есипенко на очередном заседании "суда" в Симферополе 28 сентября заявил, что один из допрашиваемых свидетелей обвинения его оговаривает.

Об этом после заседания суда сообщил его адвокат Дмитрий Динзе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии. По его информации, в ходе заседания были допрошены два "представителя общественности", которые выступали в качестве понятых при проведении двух оперативно-розыскных мероприятий в отношении Есипенко.

Как сказал адвокат, один из них отрицал, что на участок местности, где якобы Есипенко доставал из схрона гранату, подсудимого привезли с мешком на голове и в наушниках. Однако Владислав Есипенко заявил, что "свидетель говорит неправду".

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Кроме того, адвокат Дмитрий Динзе подчеркнул, что "оба представителя общественности выглядели заранее подготовленными к допросу в суде - хорошо помнили ключевые обстоятельства, а также использовали профессиональные юридические термины". По словам Динзе, их показания разительно отличаются от результатов допроса двух предыдущих понятых, которые в суде преимущественно сообщали, что "ничего не помнят".

Следующее заседание суда по делу Владислава Есипенко состоится 12 октября.