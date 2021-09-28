Вертолет МВД за 50 минут доставил донорское сердце из Винницы в Киев, - Монастырский. ВИДЕО

В рамках совместного с Минздравом проекта аэромедицинской эвакуации сегодня полицейским вертолетом Airbus Helicopters Н-145 из Винницы в Киев доставили донорское сердце.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ.

Сердце 38-летнего мужчины, который в результате несчастного случая получил травмы несовместимые с жизнью, было доставлено из Винницы в Киев за 50 минут. Оно уже успешно пересажено 12-летней девочке.

"Почки и печень от того же винницкого донора на авто с сопровождением патрульной полиции срочно транспортировали в Киев для пересадки другим пациентам. Две почки будут сегодня пересажены в клинике "Охматдет" двум девочкам 12 и 17 лет. Печень получит еще одна 17-летняя девушка, которая уже около месяца находилась в критическом состоянии в реанимации", сообщил Монастырский.

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По словам чиновника, МВД совместно с Минцифры и Комитетом Рады по вопросам здоровья нации, работает над тем, чтобы "каждый из 7 млн украинцев, зарегистрированных в "Дие", мог через несколько нажатий на экран смартфона дать добровольное согласие стать донором". Министр надеется на принятие соответсвующего закона в этом году.