Вертолет МВД за 50 минут доставил донорское сердце из Винницы в Киев, - Монастырский. ВИДЕО
В рамках совместного с Минздравом проекта аэромедицинской эвакуации сегодня полицейским вертолетом Airbus Helicopters Н-145 из Винницы в Киев доставили донорское сердце.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ.
Сердце 38-летнего мужчины, который в результате несчастного случая получил травмы несовместимые с жизнью, было доставлено из Винницы в Киев за 50 минут. Оно уже успешно пересажено 12-летней девочке.
"Почки и печень от того же винницкого донора на авто с сопровождением патрульной полиции срочно транспортировали в Киев для пересадки другим пациентам. Две почки будут сегодня пересажены в клинике "Охматдет" двум девочкам 12 и 17 лет. Печень получит еще одна 17-летняя девушка, которая уже около месяца находилась в критическом состоянии в реанимации", сообщил Монастырский.
По словам чиновника, МВД совместно с Минцифры и Комитетом Рады по вопросам здоровья нации, работает над тем, чтобы "каждый из 7 млн украинцев, зарегистрированных в "Дие", мог через несколько нажатий на экран смартфона дать добровольное согласие стать донором". Министр надеется на принятие соответсвующего закона в этом году.
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Дітям - здоров'я
Вибачте.
P.S. То Вас закликали не відповідати мені.
Ви вже відповіли.
(почки и печень в сопровождении полиции перевозились наземным путем, тоже в Киев)
(простой вопрос без всякого подтекста)
(у меня сначала мелькнула мысль, что нельзя все в одним транспортом ибо вдруг что ...чтобы хоть что-то спасли... ну это скорее не то)
Смішно, коли антиваксери на повному умнякє, не маючи медичної освіти, корчать з себе інфекционістів, імунологів та генетиків. Почали лякати людей новими страшилками: безплідністю та імпотенцією. За святе взялися, бо бажання розмножуватись ще ж ніхто не відмінив.
Но я подумал о том, что за цену этого вертолета можно было бы купить несколько десятков патрульных авто. И ЭТО могло бы спасти десятки жизней, а не одной 12-и летней девочки.
В любом случае, ребенку - здоровья!