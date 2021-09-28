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Вертолет МВД за 50 минут доставил донорское сердце из Винницы в Киев, - Монастырский. ВИДЕО

В рамках совместного с Минздравом проекта аэромедицинской эвакуации сегодня полицейским вертолетом Airbus Helicopters Н-145 из Винницы в Киев доставили донорское сердце.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ.

Вертолет МВД за 50 минут доставил донорское сердце из Винницы в Киев, - Монастырский 01

Сердце 38-летнего мужчины, который в результате несчастного случая получил травмы несовместимые с жизнью, было доставлено из Винницы в Киев за 50 минут. Оно уже успешно пересажено 12-летней девочке.

"Почки и печень от того же винницкого донора на авто с сопровождением патрульной полиции срочно транспортировали в Киев для пересадки другим пациентам. Две почки будут сегодня пересажены в клинике "Охматдет" двум девочкам 12 и 17 лет. Печень получит еще одна 17-летняя девушка, которая уже около месяца находилась в критическом состоянии в реанимации", сообщил Монастырский.

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По словам чиновника, МВД совместно с Минцифры и Комитетом Рады по вопросам здоровья нации, работает над тем, чтобы "каждый из 7 млн украинцев, зарегистрированных в "Дие", мог через несколько нажатий на экран смартфона дать добровольное согласие стать донором". Министр надеется на принятие соответсвующего закона в этом году.

Вертолет МВД за 50 минут доставил донорское сердце из Винницы в Киев, - Монастырский 02

Автор: 

МВД (9318) трансплантация (155) Монастырский Денис (335) вертолёт (1105)


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Топ комментарии
+2
Ті гелікоптери краще б було медикам віддати, хоч половину.
Дітям - здоров'я
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28.09.2021 20:15
+2
А это мог сделать только вертолет МВД?
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28.09.2021 20:38
+2
Молодого чоловіка розібрали на запчасті. А як так можна отримати травми несумісні з життям щоб всі ключові органи були в ідеальному стані!
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28.09.2021 20:41
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Правила форума Совет форумчан
Ті гелікоптери краще б було медикам віддати, хоч половину.
Дітям - здоров'я
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28.09.2021 20:15 Ответить
Молодого чоловіка розібрали на запчасті. А як так можна отримати травми несумісні з життям щоб всі ключові органи були в ідеальному стані!
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28.09.2021 20:41 Ответить
Травма головы.
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28.09.2021 20:49 Ответить
Ось так підпишеш дозвіл на використання органів після смерті і лікарі констатують смерть навіть після обмороку та легкої травми голови!
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28.09.2021 20:54 Ответить
Тяжко, але можливо. Їм сенсу нема, бо це пожертва для інших, має бути безкоштовна.
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28.09.2021 22:48 Ответить
Ну в твоєму випадку це дійсно страшно! Будь який лікар поставить тобі діагноз - "Мозок мертвий", якщо він у тебе взагалі був.
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28.09.2021 22:49 Ответить
С сантехник за 30 минут устранил прорыв трубы! И что теперь будем о каждом пуке писать???
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28.09.2021 20:23 Ответить
при чем здесь подхалим монастырский? разве что оно было пилотом..
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28.09.2021 20:26 Ответить
Оно пожертвовало вертолёт)
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28.09.2021 20:36 Ответить
сердце у нарушителя изъяли?

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28.09.2021 20:35 Ответить
А это мог сделать только вертолет МВД?
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28.09.2021 20:38 Ответить
Легендарный гражданин нашей страны что на фото в левой руке контейнер жёлтый держит. С 26 декабря 2009 года сменил я свой день рождения на эту дату. Новый пошёл отсчёт для меня!
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28.09.2021 20:47 Ответить
Якщо не секрет, що Вам пересадили ?
Вибачте.
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29.09.2021 01:29 Ответить
Мне ничего не пересаживали. В 2009 г такого не делали у нас. Тодуров и тогда мог пересадить уже сердце, но не было растреклятого закона о транспланталогии органов у нас. Великолепно белоруссы на этом зарабатывали кстати многие годы--именно на украинцах. Близко ехать и не сильно дорого. Я чуть запустил проблему и когда грянуло совсем например в Амосова отказали уже. По совету приехал на Братиславскую в Центр сердца. Посмотрели, покрутились и взялись. Просили только что бы близкий кто был на момент операции. Вшили аортальный клапан механический и поставили кардиостимулятор. Почти 12 прожил. Там ставят только США протезы, росийские и белорусские клапана сильно ночью слышно, не всегда заснёшь. Но дорого было--для меня. Есть био-механические клапана---те дороже и есть био клапана, сильно дорого. Со стимуляторами тоже самое. Американские Витатрон давно вне конкуренции и немецкие само собой. Кто богатый те едут и тогда ехали в Израиль. Кардиохирургия там сильная. Мне всё стоило 8 тыс дол. в 2009г. Один клапан и стимулятор с электродом почти все эти деньги и потянул купить. Там сильное детское отделение---2-4 недельных вытягивают с того света почти запросто.
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29.09.2021 16:01 Ответить
Дай, Боже. Здоров'я Вам.

P.S. То Вас закликали не відповідати мені.
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29.09.2021 21:19 Ответить
Не відповідайте!
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29.09.2021 01:37 Ответить
Как скажете так и будет Иренка. Но вот кому не отвечать и о чём? Растерялся. Не отвечайте---шутка!
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29.09.2021 16:05 Ответить
Пізно!

Ви вже відповіли.
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29.09.2021 16:30 Ответить
а почему нельзя было все донорские органы везти в Киев одним вертолетом?
(почки и печень в сопровождении полиции перевозились наземным путем, тоже в Киев)
(простой вопрос без всякого подтекста)
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28.09.2021 21:52 Ответить
Думаю, что на извлечение и консервацию надо время, сердце бы не выдержало ждать еще пол часа-час.
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28.09.2021 23:04 Ответить
а почему тогда всего донора не могли перевезти авиацией чтоб на месте...???
(у меня сначала мелькнула мысль, что нельзя все в одним транспортом ибо вдруг что ...чтобы хоть что-то спасли... ну это скорее не то)
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28.09.2021 23:17 Ответить
Возможно нужна какая-то консервация для транспортировки, на нее надо время, а без консервации потом оживить орган не получится.
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29.09.2021 00:36 Ответить
В КИЕВЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ УМИРАЕТ !!!
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28.09.2021 23:48 Ответить
Медична наука досягла таких висот, що не довіряти їй ми не маємо права. Он які дива виробляють на наших очах та скільки життів рятують.

Смішно, коли антиваксери на повному умнякє, не маючи медичної освіти, корчать з себе інфекционістів, імунологів та генетиків. Почали лякати людей новими страшилками: безплідністю та імпотенцією. За святе взялися, бо бажання розмножуватись ще ж ніхто не відмінив.
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29.09.2021 01:44 Ответить
Это отличная новость! (если не задаваться вопросом кто родители этой 12-и летней счастливицы).
Но я подумал о том, что за цену этого вертолета можно было бы купить несколько десятков патрульных авто. И ЭТО могло бы спасти десятки жизней, а не одной 12-и летней девочки.
В любом случае, ребенку - здоровья!
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29.09.2021 10:09 Ответить
 
 