Минский айтишник застрелил ворвавшегося в его квартиру сотрудника КГБ и тоже был застрелен. ВИДЕО

В КГБ утверждают, что отрабатывали адреса, по которым "могли находиться лица, причастные к террористической деятельности". Опубликованное официальными СМИ видео вызывает вопросы.

Как информирует Цензор.НЕТ, пресс-служба КГБ Беларуси сообщила, что силовики проводили "отработку адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности". В одной из квартир, как сообщает КГБ, по ним выстрелил находящийся там мужчина, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен.

"Ответным огнем преступник был уничтожен. Сотрудник от полученных ран скончался", - сказано в сообщении.

Провластные белорусские СМИ опубликовали, как они утверждают, видео случившегося. Съемка ведется с двух камер: одна находится в подъезде и снимает, как сотрудники КГБ ломают двери, вторая стоит в квартире и снимает стреляющего по ним мужчину. Кто и с какой целью вел съемку второй камерой - неизвестно.

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Предположительно, на видео зафиксирован момент убийства. Тело убитого жителя квартиры в кадр при этом не попадает.

ВНИМАНИЕ! ВИДЕО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРОСМОТРЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И ЛЮДЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В НЕСТАБИЛЬНОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ.

По данным издания "Настоящее время", погибшего во время перестрелки звали Андрей Зельцер, и он был сотрудником американской IT-компании EPAM Systems. Зельцер был женат, у него был сын, он увлекался триатлоном.

Зельцер состоял в телеграм-чате "Координация помощи в Жодино", но не написал туда ни одного сообщения. В Жодино находится тюрьма и СИЗО, в которых содержатся задержанные по политическим мотивам.