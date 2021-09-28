Минский айтишник застрелил ворвавшегося в его квартиру сотрудника КГБ и тоже был застрелен. ВИДЕО
В КГБ утверждают, что отрабатывали адреса, по которым "могли находиться лица, причастные к террористической деятельности". Опубликованное официальными СМИ видео вызывает вопросы.
Как информирует Цензор.НЕТ, пресс-служба КГБ Беларуси сообщила, что силовики проводили "отработку адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности". В одной из квартир, как сообщает КГБ, по ним выстрелил находящийся там мужчина, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен.
"Ответным огнем преступник был уничтожен. Сотрудник от полученных ран скончался", - сказано в сообщении.
Провластные белорусские СМИ опубликовали, как они утверждают, видео случившегося. Съемка ведется с двух камер: одна находится в подъезде и снимает, как сотрудники КГБ ломают двери, вторая стоит в квартире и снимает стреляющего по ним мужчину. Кто и с какой целью вел съемку второй камерой - неизвестно.
Предположительно, на видео зафиксирован момент убийства. Тело убитого жителя квартиры в кадр при этом не попадает.
ВНИМАНИЕ! ВИДЕО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРОСМОТРЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И ЛЮДЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В НЕСТАБИЛЬНОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ.
По данным издания "Настоящее время", погибшего во время перестрелки звали Андрей Зельцер, и он был сотрудником американской IT-компании EPAM Systems. Зельцер был женат, у него был сын, он увлекался триатлоном.
Зельцер состоял в телеграм-чате "Координация помощи в Жодино", но не написал туда ни одного сообщения. В Жодино находится тюрьма и СИЗО, в которых содержатся задержанные по политическим мотивам.
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Собаке - собачья смерть!
,уничтожают что бы запугать. В нашем мире проиграет цивилизация,там где осталась община там по одному не перебьют. Жаль,настоящий мужчина.
За стіною, кричить дружина.......бачачи, що її чоловік мертвий вже за 2 сек. і стікає кров"ю...(((((( який біль і безпоміч!!!!!!!
Якісь не зрозумілі уйобища в цивільному вламуються в житло. Таких із вогнемата треба жарити.
Лукашенське кдб тепер буде боятись до людських домівок уриватись.
one day you'll die yourself
but I know one thing that never dies
it's the dead man's deeds
Парень ушел достойно прямиком в Вальгаллу. Жаль что только одного тролля гэбэшного завалил, это неравный бой, один на толпу, с простым охотничьим ружьем против автоматического у бандитов.
Очень жаль что не сделали быстро спецвизу для беларруских айтишников, подняли бы iq страны зп и упростили бы выезд в какую-никакую демократию.
Прохмелитесь, другое дело, что плохо подготовился,
и в итоге только одного мусорского ублюдка
снабдил деревянным макинтошем,
Хотя по сути лучше бы уехал в Польшу,
у вас случайно не мусорские погоны?
Але цього ми вже напевно не дізнаємось ніколи
Съемки его жены не попали в эфир, ее арестовали ...
Наконец, видим вооруженное сопротивление .....
Что произошло на самом деле, пока не знает никто.
И, возможно, правду мы узнаем когда-нибудь в другой Беларуси. Если вообще узнаем. Нам показывают только вершину айсберга, а чтобы добраться до истины, надо копать и копать. Вряд ли мы докопаемся.
Очень много нестыковок. Всё не совсем так, как кажется. Существует масса полярных версий, вплоть до того, что ГБешника случайно пристрелили свои же, а теперь спасают мундиры.
Запредельная провластная истерия. Все сходятся во мнении, что грядёт новая неописуемая волна террора, обысков и посадок.
По ТВ с утра показывают кающихся на камеру в тюрьмах КГБ рабочих разных заводов, которых задержали на прошлой неделе. Им вменяют измену Родине и шпионаж в пользу Запада (да-да. Всё повторяется: шпионы на заводах и вредители в колхозах). В обед показывали какого-то высокопоставленного силовика: обещал посадить каждого, кто написал вчера в нете хоть одно худое слово о застреленном ГБисте или доброе об убитом айтишнике. И в этом нет больших сомнений: все плохо отозвавшиеся о погибших не так давно в Барановичах лётчиках уже сидят.
Запретили в Беларуси "Комсомольскую правду", так как, та вчера умудрилась опубликовать интервью с людьми, лично знавшими убитого айтишника, из которого следует, что парень он был положительный и во всех отношениях достойный, позитивный, отзывчивый, совершенно несклонный к агрессии, а тем более к террору. Мининформ пояснил: КП способствует формированию источников угроз нацбезопасности РБ. В итоге сегодня при попытке открыть ресурс стоит заглушка Мининформации.
Жена убитого айтишника в "американке" (тюрьма КГБ). Вменяют соучастие в убийстве и поливают грязью по ТВ. Пишут, что меньшим сроком, чем 25-ть лет, она не обойдётся (и это только потому, что в Беларуси закон не позволяет женщин расстреливать или давать им пожизненное). Скорее всего устроят показательное судилище, как с казнёнными за взрыв в метро.
Оставлю пару ссылок.
https://charter97.org/ru/news/2021/9/29/438750/
https://charter97.org/ru/news/2021/9/29/438685/
https://nashaniva.com/?c=ar&i=278571&lang=ru
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https://charter97.org/ru/news/2021/9/30/438810/ Провальные действия КГБ: анализ видео перестрелки в Минске .
https://charter97.org/ru/news/2021/9/30/438817/ ВВС: Что не так с видео перестрелки между сотрудниками КГБ Беларуси и IT-менеджером Зельцером .
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