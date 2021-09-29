"Окопная война": "Я очень многому научился на войне, но потерял тоже немало", - Виталий, офицер ВСУ. ВИДЕО
Рубрика "Окопная война" на Цензор. НЕТ расскажет сегодня об одном из офицеров Вооруженных сил Украины, который воюет с российским оккупантом в Донецкой области.
Виталий после школы пошел учиться в военный лицей, так ему брат порекомендовал. Парень хотел заниматься спортом, поэтому выбрал военную карьеру, как возможность быть постоянно в тонусе, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
После лицея была военная академия, ускоренный выпуск и война.
Виталий любил учиться, он готовился к тому, что его ждут боевые действия. Однако увиденное и услышанное на фронте выглядело совсем иначе, чем теория в военной академии.
Что увидел Виталий на войне, через что ему пришлось пройти, смотрите в рубрике "Окопная война".
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Всем пох. Наверное потому, что тут как бы и не на чем срачь развести в комментариях?