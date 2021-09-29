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"Окопная война": "Я очень многому научился на войне, но потерял тоже немало", - Виталий, офицер ВСУ. ВИДЕО

Рубрика "Окопная война" на Цензор. НЕТ расскажет сегодня об одном из офицеров Вооруженных сил Украины, который воюет с российским оккупантом в Донецкой области.

Виталий после школы пошел учиться в военный лицей, так ему брат порекомендовал. Парень хотел заниматься спортом, поэтому выбрал военную карьеру, как возможность быть постоянно в тонусе, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

После лицея была военная академия, ускоренный выпуск и война.

Виталий любил учиться, он готовился к тому, что его ждут боевые действия. Однако увиденное и услышанное на фронте выглядело совсем иначе, чем теория в военной академии.

Что увидел Виталий на войне, через что ему пришлось пройти, смотрите в рубрике "Окопная война".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": "Волонтеры предложили, мы поддержали и имеем свою часовню на позициях", - офицер ВСУ Иван. ВИДЕО

Автор: 

Донбасс (26956) Ухман Михаил (236)


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О как! Оказывается эта тема не интересна ни кому, ни зеле-, ни порохо-, ни кремлеботам, ни патриотам ....
Всем пох. Наверное потому, что тут как бы и не на чем срачь развести в комментариях?
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29.09.2021 11:35 Ответить
для нього мабуть буде великим здивуванням коли незабаром ми знову розпочнемо "дружити з братнім народом"
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29.09.2021 12:16 Ответить
не накаркай
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29.09.2021 13:55 Ответить
Вернись живым !!!
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29.09.2021 12:48 Ответить
 
 