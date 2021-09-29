"Наследие ЮНЕСКО не для олигархов": активисты пикетируют Верховный Суд с требованием отменить застройку горного массива Свидовец. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 29 сентября, Верховный Суд рассматривает дело относительно застройки горного массива в украинских Карпатах Свидовца. Активисты пикетируют здание суда с требованием отменить план по застройке горного массива.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

"Все началось с того, что местным жителям с. Лопухово, с. Черная Тиса и пгт. Ясиня расположенных вокруг горного массива Свидовец, ненадлежащим образом сообщили о проведении общественных слушаний в их селах, на которых местные жители смогли бы представить свои предложения в поддержку или возражения относительно детального плана территории туристическо-рекреационного комплекса (ТРК) "Свидовец". Местные жители подали иск в суд о признании незаконными распоряжения Тячевской и Раховской РГА об утверждении детального плана территории ТРК "Свидовец". В первой инстанции юристы экологи, активисты и местные жители получили решение суда в пользу сохранения Свидовца, но решением апелляционной инстанции Свидовец отдан на растерзание застройщиков. Три года назад была подана кассационная жалоба и вот наконец мы дождались судебного заседания, на котором решится судьба Свидивца", - рассказали активисты акции.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.