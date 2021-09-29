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"Наследие ЮНЕСКО не для олигархов": активисты пикетируют Верховный Суд с требованием отменить застройку горного массива Свидовец. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 29 сентября, Верховный Суд рассматривает дело относительно застройки горного массива в украинских Карпатах Свидовца. Активисты пикетируют здание суда с требованием отменить план по застройке горного массива.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

"Все началось с того, что местным жителям с. Лопухово, с. Черная Тиса и пгт. Ясиня расположенных вокруг горного массива Свидовец, ненадлежащим образом сообщили о проведении общественных слушаний в их селах, на которых местные жители смогли бы представить свои предложения в поддержку или возражения относительно детального плана территории туристическо-рекреационного комплекса (ТРК) "Свидовец". Местные жители подали иск в суд о признании незаконными распоряжения Тячевской и Раховской РГА об утверждении детального плана территории ТРК "Свидовец". В первой инстанции юристы экологи, активисты и местные жители получили решение суда в пользу сохранения Свидовца, но решением апелляционной инстанции Свидовец отдан на растерзание застройщиков. Три года назад была подана кассационная жалоба и вот наконец мы дождались судебного заседания, на котором решится судьба Свидивца", - рассказали активисты акции.

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Наследие ЮНЕСКО не для олигархов: активисты пикетируют Верховный Суд с требованием отменить застройку горного массива Свидовец 01
Наследие ЮНЕСКО не для олигархов: активисты пикетируют Верховный Суд с требованием отменить застройку горного массива Свидовец 02
Наследие ЮНЕСКО не для олигархов: активисты пикетируют Верховный Суд с требованием отменить застройку горного массива Свидовец 03
Наследие ЮНЕСКО не для олигархов: активисты пикетируют Верховный Суд с требованием отменить застройку горного массива Свидовец 04
Наследие ЮНЕСКО не для олигархов: активисты пикетируют Верховный Суд с требованием отменить застройку горного массива Свидовец 05
Наследие ЮНЕСКО не для олигархов: активисты пикетируют Верховный Суд с требованием отменить застройку горного массива Свидовец 06
Наследие ЮНЕСКО не для олигархов: активисты пикетируют Верховный Суд с требованием отменить застройку горного массива Свидовец 07
Наследие ЮНЕСКО не для олигархов: активисты пикетируют Верховный Суд с требованием отменить застройку горного массива Свидовец 08
Наследие ЮНЕСКО не для олигархов: активисты пикетируют Верховный Суд с требованием отменить застройку горного массива Свидовец 09
Наследие ЮНЕСКО не для олигархов: активисты пикетируют Верховный Суд с требованием отменить застройку горного массива Свидовец 10
Наследие ЮНЕСКО не для олигархов: активисты пикетируют Верховный Суд с требованием отменить застройку горного массива Свидовец 11
Наследие ЮНЕСКО не для олигархов: активисты пикетируют Верховный Суд с требованием отменить застройку горного массива Свидовец 12
Наследие ЮНЕСКО не для олигархов: активисты пикетируют Верховный Суд с требованием отменить застройку горного массива Свидовец 13
Наследие ЮНЕСКО не для олигархов: активисты пикетируют Верховный Суд с требованием отменить застройку горного массива Свидовец 14
Наследие ЮНЕСКО не для олигархов: активисты пикетируют Верховный Суд с требованием отменить застройку горного массива Свидовец 15
Наследие ЮНЕСКО не для олигархов: активисты пикетируют Верховный Суд с требованием отменить застройку горного массива Свидовец 16
Наследие ЮНЕСКО не для олигархов: активисты пикетируют Верховный Суд с требованием отменить застройку горного массива Свидовец 17
Наследие ЮНЕСКО не для олигархов: активисты пикетируют Верховный Суд с требованием отменить застройку горного массива Свидовец 18
Наследие ЮНЕСКО не для олигархов: активисты пикетируют Верховный Суд с требованием отменить застройку горного массива Свидовец 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Верховный Суд (1097) вырубка (160) Карпаты (305) лес (630) природа (245) протест (5858) экология (1608) юстиция (758) застройка (711)


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Борьба с корупционерами и олигархами может продлиться очень долго. Не одно поколение. Если выбираь президенами олигархов, корупционеров или марионеток олигархов.
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29.09.2021 12:28 Ответить
Я уверен на 100%, что эти молодые люди там не живут. А те селяне, которые протестуют, понятия не имеют, что постройка зданий - это деньги, это работа и наполнение пенсионных фондов и местных бюджетов.
Кроме того, дураку ясно, что на самом хребте ничего сроить не будут - это попросту невозможно и никому не нужно.
Та, писдешь на ровном месте.
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29.09.2021 13:54 Ответить
последний плакат -вообще клиника)) протест вроде против застройки Свидовца, а на хребте деревья вообще-то не растут))
палево сплошное.
"Экологи"-вымогатели скорее всего. Нашли в Киеве студентов и попросили с плакатиками "за благое дело" постоять.
дешевый театр.
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29.09.2021 13:56 Ответить
Хребет Свидовець над Ясиня- це гірськолижний курорт Драгобрат. Так він вже забудований. Там вже близько ста готелів (точно більше шестидесяти) функціонують. Зараз туди замість грунтової дороги щось більш зручне для проїзду взимку прокладають ( може асфальт буде?). Далі забудовувати - то або ліс вирубувати або вгору по схилу будувати де гірськолижні траси. Тоді туди ніхто не поїде кататися. А зараз там немає достатньо води навіть для побутових потреб, а не тільки для снігових гармат. Всі готелі не забезпечені пожежними гідрантами з цієї ж причини. Ще набудують, то води ще поменшає. Там треба десь штучне озеро робити для нормального функціонування курорту, як це зробили на Буковелі. А жлоби якнайшвидше захоплюють землю і будують котеджі для прийому відпочивальників: греби бабло сьогодні, бо конкуренти загребуть.
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29.09.2021 14:07 Ответить
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА БЫЛО, ЧТО ОЛИГАРХИ ЗАМКИ СТРОИЛИ, А У НИХ НАРОД ЗАБИРАЛ !!! НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ОНИ БЫСТРЕЕ СТРОИЛИ И НАРОД БЫСТРЕЕ ЗАБИРАЛ !!!
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29.09.2021 23:30 Ответить
 
 