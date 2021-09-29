ОПЗЖ набирает в массовку на митинг под ВР иностранцев, не знающих ни русского, ни украинского языка: "На что только не идут деньги российских налогоплательщиков". ВИДЕО

Среди участников митинга ОПЗЖ под Верховной Радой оказались иностранцы, которые не знают ни русского, ни украинского языка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет журналист Денис Казанский и публикует видео с акции ОПЗЖ.

На первых кадрах один из участников с символикой пророссийской партии просит автора записи говорить с ним на английском языке.

"Партия ОПЗЖ установила новый рекорд. В купленную массовку на очередной митинг под Верховную Раду набрали людей, которые даже не владели ни украинским, ни русским языком, и вообще не понимали выступающих. На моей памяти, до такого еще не доходило. Нанимали гопников, бомжей, провокаторов, сумасшедших, но гастарбайтеров из дальнего зарубежья еще не было. На что только не идут деньги российских налогоплательщиков", - пишет Казанский в комментарии к записи.

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