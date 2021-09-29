ОПЗЖ набирает в массовку на митинг под ВР иностранцев, не знающих ни русского, ни украинского языка: "На что только не идут деньги российских налогоплательщиков". ВИДЕО
Среди участников митинга ОПЗЖ под Верховной Радой оказались иностранцы, которые не знают ни русского, ни украинского языка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет журналист Денис Казанский и публикует видео с акции ОПЗЖ.
На первых кадрах один из участников с символикой пророссийской партии просит автора записи говорить с ним на английском языке.
"Партия ОПЗЖ установила новый рекорд. В купленную массовку на очередной митинг под Верховную Раду набрали людей, которые даже не владели ни украинским, ни русским языком, и вообще не понимали выступающих. На моей памяти, до такого еще не доходило. Нанимали гопников, бомжей, провокаторов, сумасшедших, но гастарбайтеров из дальнего зарубежья еще не было. На что только не идут деньги российских налогоплательщиков", - пишет Казанский в комментарии к записи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Марк Твен ,,Как я баллотировался в губернаторы"
Приехал в Тернополь.
Рядом с автовокзалом был офигенный колхозный рынок.
Нужны были цветы.
Два квартала рынка превратили в торговлю вонючим барахлом.
Ни один тоговец не знает ни слова цветы, ни квиты.
Можно смело всех грузить и везти на митинг.
ответил на в теме
Починалась як громадянська при підтримці інтервентів.
ответил на в теме
Інтервенція відбулась в ніч з 23 на 24 вересня 2014 року. ***** ******** такі дати. А з ким воювали до цього? Я в той час моніторив сепарські сайти і дещо знаю.
просто нема слів...
Новина, власне, в чому?
а сейчас там война, а они ...в Киеве
и хде наши многочисленные спецорганы?
Все политические партии контролируются иудоглобализаторами.