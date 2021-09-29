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ОПЗЖ набирает в массовку на митинг под ВР иностранцев, не знающих ни русского, ни украинского языка: "На что только не идут деньги российских налогоплательщиков". ВИДЕО

Среди участников митинга ОПЗЖ под Верховной Радой оказались иностранцы, которые не знают ни русского, ни украинского языка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет журналист Денис Казанский и публикует видео с акции ОПЗЖ.

На первых кадрах один из участников с символикой пророссийской партии просит автора записи говорить с ним на английском языке.

"Партия ОПЗЖ установила новый рекорд. В купленную массовку на очередной митинг под Верховную Раду набрали людей, которые даже не владели ни украинским, ни русским языком, и вообще не понимали выступающих. На моей памяти, до такого еще не доходило. Нанимали гопников, бомжей, провокаторов, сумасшедших, но гастарбайтеров из дальнего зарубежья еще не было. На что только не идут деньги российских налогоплательщиков", - пишет Казанский в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Чтобы русский народ мог нормально существовать, Украина должна быть разрушена": ОПЗЖ поздравила с победой "Единую Россию", от которой в Госдуму избрался террорист Бородай. ВИДЕО

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акция (2425) митинг (2556) подкуп (600) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+31
Иностранных участников митингов ОПЗЖ ( не граждан Украины) лишать право прибывания в Украине и высылать из страны " с волчьим билетом" лет на 5 -10.
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29.09.2021 12:00
+25
А кто ж ее прикроет если у дерьмака и хозяина опзж - левочкина - совместный бизнес. А большая часть зекоМанды - это вчерашние рыги
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29.09.2021 12:05
+22
Давным-давно надо было прикрыть эту ватную лавочку ..
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29.09.2021 11:58
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Давным-давно надо было прикрыть эту ватную лавочку ..
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29.09.2021 11:58 Ответить
А кто ж ее прикроет если у дерьмака и хозяина опзж - левочкина - совместный бизнес. А большая часть зекоМанды - это вчерашние рыги
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29.09.2021 12:05 Ответить
Та да ,но эти хоть медведчука в моЦкву не посылают порешать свои дела в отличае от петра лексеича.
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29.09.2021 12:44 Ответить
,,Когда я наконец вышел на трибуну,несколько мальчишек из толпы,разных возрастов и цветов кожи,кинулись ко мне с криками ,,папа,папа".

Марк Твен ,,Как я баллотировался в губернаторы"
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29.09.2021 16:33 Ответить
на фото - типичный "зажоповец".. коренной "мышебрат из Зимбабве/Нигерии"))
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29.09.2021 17:29 Ответить
Иностранных участников митингов ОПЗЖ ( не граждан Украины) лишать право прибывания в Украине и высылать из страны " с волчьим билетом" лет на 5 -10.
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29.09.2021 12:00 Ответить
Рішуче й розумно! Це гімно не повинно в нас смердіти!
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29.09.2021 12:18 Ответить
Не сміши А яких ти хотів побачити у нас заробітчан? З Лондону чи що?
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30.09.2021 06:22 Ответить
Что в Раде . что под Радой. ч внутри депутаты "непонимающие" коли котлеты оболонские что снаружи.....
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29.09.2021 12:00 Ответить
Уже всему миру должно быть очевидно, что р#усские - это фашисты, шовинисты, ксенофобы, расисты, нацисты. Поэтому ботоксный кремлёвский фюрер Путлер смог нащупать своей мерзкой хамовато-ксенофобской пропагандой кнопки самоудовлетворения валенкообразного стада, вечно жившего на отшибе цивилизации и смотревшего с оскалом на мир из своих грязных окопов

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29.09.2021 12:03 Ответить
Так это киевские бомжи?
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29.09.2021 12:03 Ответить
жоппоблок и слуги народа - это все проекты кремля. поэтому должны быть закрыты и посажены все участники как калаборанты
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29.09.2021 12:03 Ответить
На Гиляку 😀😀
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29.09.2021 12:34 Ответить
А може це все таки гроші українців? Бо зажопівці тут гроші заробляють.
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29.09.2021 12:04 Ответить
Надо знать тех, кто живет в Украине: если есть возможность не платить свои кровные деньги, да еще на таку. хр -нь, они будут искать все возможные выходы, чтобы не платить. Сами российские "деятели" признаются, что их деньги в Украине разворовываются или используются крайне не эффективно. Так что не беспокойтесь - это 100% российские деньги.
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29.09.2021 14:09 Ответить
Один в один - кольори та морди партіі ригонов. Це сюрр якийсь.
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29.09.2021 12:04 Ответить
Даю наводку.
Приехал в Тернополь.
Рядом с автовокзалом был офигенный колхозный рынок.
Нужны были цветы.
Два квартала рынка превратили в торговлю вонючим барахлом.
Ни один тоговец не знает ни слова цветы, ни квиты.
Можно смело всех грузить и везти на митинг.
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29.09.2021 12:05 Ответить
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29.09.2021 12:11 Ответить
Ну не суки ли, оскорблять покупателей!
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29.09.2021 21:07 Ответить
Надо было их мочить в 2014 и теперь их было бы гораздо меньше.
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29.09.2021 12:13 Ответить
Який ти розумний. В 14 році на блок-посту не зупинилась маштна і боєць стріляв їй в догонку, і когось вбив в ній. І його посадили.
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29.09.2021 12:27 Ответить
Ну так это же гражданская война по вашим утверждениям....
ответил на в теме

Починалась як громадянська при підтримці інтервентів.

ответил на в теме

Інтервенція відбулась в ніч з 23 на 24 вересня 2014 року. ***** ******** такі дати. А з ким воювали до цього? Я в той час моніторив сепарські сайти і дещо знаю.
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29.09.2021 13:38 Ответить
Тут помилка. Не вересня, а серпня.. Тобто, на день Незалежності.
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29.09.2021 13:55 Ответить
Так чего на медальках МО рашки стоит 20 февраля?) Ведь по вашему утверждению вторжение состоялось в ночь на 24 августа....
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29.09.2021 17:32 Ответить
Ти тупий, ілі гдє? Мова про Домбас.
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29.09.2021 18:01 Ответить
Так гиркин в Крыму это МО рашки, другой гиркин на Донбассе это гражданская война?) Я все правильно понял?) А новоотсосия от Харькова по Одессу это вообще ТРЕТИЙ, не имеющий отношения к ДВУМ перечисленным ОТДЕЛЬНЫМ конфликтам?) Все верно?)))
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29.09.2021 18:15 Ответить
Твоя тупість безмежна.
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29.09.2021 18:21 Ответить
заврался
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29.09.2021 19:22 Ответить
Я? В чем?)
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29.09.2021 20:14 Ответить
Что такое? Мои ПРОСТЫЕ вопросы поставили тебя в тупик и ты слилось?))) Вся твоя картинка из раша тв не смогла пережить логических вопросов?))) Неужели за 7 лет ты их сам себе не задавал?)
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29.09.2021 20:19 Ответить
Цю машину відслідкували. З неї подавали сигнали фарами в море вночі. Намагались зупинити на блок-посту, але вони проігнорували і сталось те що сталось.
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29.09.2021 14:00 Ответить
"Это был сигнал к началу. Очень обрадовался прокурор и тут же пошёл докладывать Махницкому, что наши действия осуществляются в законном русле…"(с)
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29.09.2021 17:38 Ответить
ай, йай, яй...не знати русского...це вже занадто!
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29.09.2021 12:14 Ответить
В далекі-далекі часи, до нас на фірму прийшов китаєць. Натуральний. Студент-іноземець ВУЗу. Приніс свій ноутбук - ми такої потужної техніки ще на фірмі не мали. Найцікавіше що він розмовляв українською, але російською не розумів нічого. Зовсім. Це все що ви хотіли знати про подібність мов і про іноземців
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29.09.2021 12:33 Ответить
"На что только не идут деньги российских налогоплательщиков" ну почему же российских ? ОПЗЖ ( как и остальные парламентские партии ) финансируется из бюджета Украины . то есть этот промоскальский шабаш за наши деньги
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29.09.2021 12:22 Ответить
Надо штрафовать
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29.09.2021 12:32 Ответить
Штрафовальщиков нет и не будет.
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29.09.2021 12:36 Ответить
Підставки під плакати.
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29.09.2021 12:23 Ответить
Народ приобщается к украинской культуре и быту. Чего плохого? Пусть привыкают, Такое здесь навсегда.
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29.09.2021 12:35 Ответить
Если бы моя воля то собрать всю эту пи*датню загрузить в самолет и сбросить над любимым руцким миром!!!!!
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29.09.2021 12:37 Ответить
и именно сбросить без парашютов
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29.09.2021 12:46 Ответить
Коли вже ці всі проросійські сили буде знищено? І це на 7 році війни з російськими окупантами... Росіян гнати в росію негайно.
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29.09.2021 12:48 Ответить
скільки ще тварин, малоросів продажних, мля,
просто нема слів...
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29.09.2021 13:08 Ответить
Зараз прибутки від газу зросли неймовірно то ж, є що витрачати. Буде ще.
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29.09.2021 13:10 Ответить
дівчинка на 1.06 відсмокче за гроші хоч моєму дідові.
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29.09.2021 13:23 Ответить
Ну тебя, она страшненькая...
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29.09.2021 16:41 Ответить
Питання невтому кого вони виводять а втому чому цю партію досі не заборонили і вона знаходиться у раді?
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29.09.2021 13:42 Ответить
Ну геї проплачені були раша Тіві, обранці проплачені Газпромом, писаки - олігархами.
Новина, власне, в чому?
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29.09.2021 13:48 Ответить
Отстреливать, как диких собак надо олигархов с их партиями и всем их госаппаратом.
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29.09.2021 14:07 Ответить
Справжні українці! Такі життя за Україну віддадуть!
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29.09.2021 14:11 Ответить
такие же продажные с учата в 2014- м раздвинули перед кацапами булки за 200 вонючих...
а сейчас там война, а они ...в Киеве
и хде наши многочисленные спецорганы?
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29.09.2021 14:15 Ответить
Осередок Путінських Засраних Жополизів!
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29.09.2021 14:23 Ответить
Ха-ха-ха.
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29.09.2021 14:30 Ответить
що може вимагати іноземний громадянин на території іноземної держави?
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29.09.2021 14:36 Ответить
всех в вагон и нах на восток
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29.09.2021 15:07 Ответить
Нужна крупномасштабная облава на нелегалов в Киеве ! Их тысячи , десятки тысяч и кроме вреда не приносят ничего ...
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29.09.2021 15:21 Ответить
Иудоохлократия продвигает мигрантов в политические процессы чтобы национальный иммунитет был бессильным против их паразитизма.
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29.09.2021 15:57 Ответить
шабаш дегенератов
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29.09.2021 16:19 Ответить
Базар. Двух еврейских жуликов застукали на горячем. Они начинают поливать друг друга отборными оскорблениями так, что часть толпы начинает сочувствовать одному, а другая другому. Доходит до драки между группами сочувствующих. Воспользовавшись суматохой жулики убегают и делят за углом украденное между собой.

Все политические партии контролируются иудоглобализаторами.
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29.09.2021 16:21 Ответить
Хм-м-м... Не зрозумів: а що, доморощена вата уже... ?
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29.09.2021 16:54 Ответить
Ну от і у Киви брат знайшовся , від ідейного кремлівського батька .
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29.09.2021 18:11 Ответить
Все мигранты это потенциальный электорат всех антиукраинских сил, в данный момент опзж и бывшая кпу и разные социалисты.
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29.09.2021 21:01 Ответить
Г-жуи.
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29.09.2021 22:29 Ответить
За 200 грн... Фу... Хуже бомжей, те хоть знают чего хотят и за что стояли бы: выпить-закусить. Омебы. Не омеба там один, тот что за рабиновича кровь хочет отдать - он просто дегенерат.
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30.09.2021 00:43 Ответить
 
 