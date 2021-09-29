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Около 6 тыс. школ не достигли рекомендованного показателя вакцинации сотрудников, - Ляшко. ВИДЕО
Около 6 тыс. школ еще не достигли показателя вакцинации своих сотрудников от COVID-19, который рекомендован правительством.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Находясь в "желтой" зоне эпидопасности больше 900 школ достигли 100-процентного охвата сотрудников вакцинацией хотя бы одной дозой вакцины. Соответственно, получив полный курс вакцины, они завершат полный курс вакцинации, и смогут работать даже при введении "красного "уровня эпидопасности", - отметил глава Минздрава.
По его словам, безопасность в школах – это не место для компромиссов.
Топ комментарии
+5 krot_lub
показать весь комментарий29.09.2021 14:43
+4 Sud Lincha
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+4 юрий П #410481
показать весь комментарий29.09.2021 14:27
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или не тот самый Ляшко говорил что вакцинованные являются разносчиками ковида?
а щодо зубів,так бажаючих було замало в житті,але зуби на місті,та й руками я вмію дуже багато,пику начистити,в тому числі!