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Около 6 тыс. школ не достигли рекомендованного показателя вакцинации сотрудников, - Ляшко. ВИДЕО

Около 6 тыс. школ еще не достигли показателя вакцинации своих сотрудников от COVID-19, который рекомендован правительством.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Находясь в "желтой" зоне эпидопасности больше 900 школ достигли 100-процентного охвата сотрудников вакцинацией хотя бы одной дозой вакцины. Соответственно, получив полный курс вакцины, они завершат полный курс вакцинации, и смогут работать даже при введении "красного "уровня эпидопасности", - отметил глава Минздрава.

По его словам, безопасность в школах – это не место для компромиссов.

Читайте: На сегодняшний день 3,3 тыс. украинских школ на дистанционном обучении, - Минобразования

Автор: 

вакцина (3815) школа (3014) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+5
для чого мені ці щеплення, я двічі перехворів, перший раз з температурою і задишкою, другий раз навіть не відчув, тільки аналіз на антитіла показав що був ковід.
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29.09.2021 14:43
+4
Если учителя *банутые антивакцинаторы, то вы же понимаете чему они учат наших детей? Таким дремучим «педагогам» не место в школе. Такие не должны воспитывать и обучать детей.❗️❗️
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29.09.2021 13:59
+4
слышь,дятел...сколько платят за пропаганду?

или не тот самый Ляшко говорил что вакцинованные являются разносчиками ковида?
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29.09.2021 14:27
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Если учителя *банутые антивакцинаторы, то вы же понимаете чему они учат наших детей? Таким дремучим «педагогам» не место в школе. Такие не должны воспитывать и обучать детей.❗️❗️
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29.09.2021 13:59 Ответить
Та й взагалі, повинно бути менше вільностей у цьому питанні. Не бажає вакцинуватися працівник - нехай іде в неоплачену відпустку.
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29.09.2021 14:11 Ответить
слышь,дятел...сколько платят за пропаганду?

или не тот самый Ляшко говорил что вакцинованные являются разносчиками ковида?
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29.09.2021 14:27 Ответить
Я так розумію, що ви хамовите бидло, якщо так спілкуєтеся з людьми. Та скоріше за все тільки в інтернеті такі різкі, бо в реальному житті можна і зубів не дорахуватися.
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29.09.2021 17:04 Ответить
ні! Злюдьми я так не спілкуюсь. так я спілкуюсь з мерзотою,яку купили і яка розповсюджує вселяку дурість.

а щодо зубів,так бажаючих було замало в житті,але зуби на місті,та й руками я вмію дуже багато,пику начистити,в тому числі!
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29.09.2021 17:19 Ответить
Бла, бла, бла... Більше, більше жовчі Рембо диванний з ніком номерним, що розповідає про придбаних !
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29.09.2021 17:58 Ответить
знакомий лікар після другої дози вакцини (шмурдяку з китаю чи індії) чуть ласти не склеїв, цілий тиждень провалявся в лікарні, на себе не схожий.
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29.09.2021 14:40 Ответить
таких как ты нужно прививать при зачатии...от тупости!
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29.09.2021 14:25 Ответить
90% медработников,категорически не поддерживают вакцинацию.
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29.09.2021 14:24 Ответить
я вообще не понимаю почему они вцепились в учителей...бесправных, пусть лучше депутутов прививают
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29.09.2021 14:32 Ответить
Да-да, они сильно разнесли ковид еще до начала вакцинации.
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29.09.2021 14:54 Ответить
для чого мені ці щеплення, я двічі перехворів, перший раз з температурою і задишкою, другий раз навіть не відчув, тільки аналіз на антитіла показав що був ковід.
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29.09.2021 14:43 Ответить
 
 