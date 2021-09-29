РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15088 посетителей онлайн
Новости Видео Силовики
10 478 22

Иностранец, правоохранитель и уголовник: в полиции рассказали о банде, которая похитила и убила профессора Запорожского университета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Запорожье 28 сентября в суд направили обвинительный акт по делу об убийстве доктора наук, профессора кафедры Запорожского национального университета 49-летнего Луай Муца, который исчез в ноябре 2020 года, а в марте этого года его тело нашли недалеко от облцентра.

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Запорожской области.

В ходе оперативно-следственных действий, осуществленных в рамках досудебного расследования уголовного производства, полицейские собрали доказательные материалы, на основании которых четырем участникам группы объявлено о подозрении в совершении тяжких преступлений в составе организованной преступной группы. Обвинительный акт направлен в суд.

Сообщение об исчезновении 42-летнего доктора наук, профессора кафедры Запорожского национального университета поступило в полицию 11 ноября 2020 г.. Во время отработки заявления его жены сотрудники управления уголовного розыска установили, что днем 10 ноября он вышел из здания университета и сел в автомобиль "Тойота".

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато расследование уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Иностранец, правоохранитель и уголовник: в полиции рассказали о банде, которая похитила и убила профессора Запорожского университета 01

Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Запорожской области - начальник криминальной полиции Руслан Невожай: "В начале марта сотрудники уголовного розыска получили информацию о причастности 27-летнего местного жителя, который пользовался автомобилем "Тойота", к похищению потерпевшего. В дальнейшем было установлено, что он имел в личном пользовании ряд транспортных номерных знаков для прикрытия своей преступной деятельности. Мужчина признался в причастности к исчезновению разыскиваемого преподавателя, его дальнейшего умышленного убийства и указал место, где спрятано тело потерпевшего".

Поэтому следователями полиции были открыты еще два уголовных производства по признакам ч.2 и ч.3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Иностранец, правоохранитель и уголовник: в полиции рассказали о банде, которая похитила и убила профессора Запорожского университета 02

В ходе дальнейших следственных действий правоохранители провели санкционированные обыски по местам жительства и пребывания 27-летнего фигуранта. В результате, в двух гаражах, принадлежащих ему, было изъято большое количество боеприпасов. Среди них - две реактивные противотанковые гранаты, около 60 боеприпасов для подствольных гранатометов, а также металлические разнокалиберные гильзы и 3 гранаты, которые маркируются как учебные.

Иностранец, правоохранитель и уголовник: в полиции рассказали о банде, которая похитила и убила профессора Запорожского университета 03

Выявлен также "набор" номерных знаков к автомобилю.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Решил заступиться: в Киеве пассажир такси убил мужчину, который приставал к работнику АЗС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Иностранец, правоохранитель и уголовник: в полиции рассказали о банде, которая похитила и убила профессора Запорожского университета 04

По месту жительства злоумышленника полицейские изъяли более 300 разнокалиберных патронов, шесть ружей разного типа и другие вещи, которые относят к оружию и боеприпасам.

Иностранец, правоохранитель и уголовник: в полиции рассказали о банде, которая похитила и убила профессора Запорожского университета 05

Вместе с тем, сотрудники уголовного розыска разоблачили еще трех человек, причастных к совершению уголовного преступления: 1975, 1991 и 1993 рождения. Один из них - иностранец, второй - сотрудник правоохранительных органов, третий - ранее судимый за корыстные преступления местный житель.

Иностранец, правоохранитель и уголовник: в полиции рассказали о банде, которая похитила и убила профессора Запорожского университета 06

Досудебным расследованием установлено, что организатором преступления, выходцем из Туниса, 1975 года рождения, был детально разработан план похищения потерпевшего, а между участниками группы распределены роли для убийства профессора и дальнейшего сокрытия тела погибшего.

Во время подготовки и непосредственно совершения преступления злоумышленники придерживались строгой конспирации.

Иностранец, правоохранитель и уголовник: в полиции рассказали о банде, которая похитила и убила профессора Запорожского университета 07
Фото: полиция

В настоящее время, фигурантам, которые по предварительному сговору совершили разбойное нападение с последующим умышленным убийством из корыстных побуждений преподавателя университета по согласованию с Запорожской областной прокуратурой, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления в составе организованной преступной группы. Строжайшая санкция по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Двум из них избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, другим двум в виде круглосуточного домашнего ареста.

28 сентября 2021 следователем следственного управления, по согласованию с Запорожской областной прокуратурой, обвинительный акт по уголовному производству по ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины направлен в районный суд города Запорожья.

Видео комментирует: начальник отдела управления уголовного розыска ГУНП в Запорожской области Сергей Мороз, начальник отдела коммуникации ГУНП в Запорожской области Елена Лебединская.

задержание (6675) Нацполиция (16463) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) убийство (6484) учитель (496)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
Как можно давать домашний арест подозреваемым в убийстве?
показать весь комментарий
29.09.2021 15:37
+8
Милиционера в банде видеть неудивительно, но зачем этим разбойникам РПГ и 60 гранат к подствольнику, так нужных на фронте и похищенных скорее всего от туда же, вопрос
показать весь комментарий
29.09.2021 15:25
+7
Я хренею, за бандитизм с убийством у нас значит вышки (типа пожизненного) уже нет. И половине банды дали домашний арест, чтобы они марафет и папиросы передавали на кичу остальным двум, а заодно прессовали свидетелей и искушали следака...
И это государство?
показать весь комментарий
29.09.2021 15:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Милиционера в банде видеть неудивительно, но зачем этим разбойникам РПГ и 60 гранат к подствольнику, так нужных на фронте и похищенных скорее всего от туда же, вопрос
показать весь комментарий
29.09.2021 15:25 Ответить
міліція ліквідована одним чортом 01.01.2016 року
показать весь комментарий
29.09.2021 15:49 Ответить
На бумаге - так, по факту - нет
показать весь комментарий
29.09.2021 16:56 Ответить
Ти дійсно віришь, що десь, тільки не в нашому районі, причаїлись полчища кровожерливих міліціонерів?
показать весь комментарий
29.09.2021 16:59 Ответить
интересно другое - домашний арест за убийство:

Строжайшая санкция по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Двум из них избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, другим двум в виде круглосуточного домашнего ареста. Источник: https://censor.net/ru/v3291059
показать весь комментарий
29.09.2021 15:55 Ответить
покидьки...
показать весь комментарий
29.09.2021 15:30 Ответить
Как можно давать домашний арест подозреваемым в убийстве?
показать весь комментарий
29.09.2021 15:37 Ответить
А как же дело Шеремета? Тут или один закон для всех, или альтернатива - беззаконие.
показать весь комментарий
29.09.2021 15:51 Ответить
больше года держали в сизо БЕЗ каких-либо доказательств..
а теперь - что? доказательств нет, дело сливают.. сначала "домашний арест" а потом и "сняті все обвинения"..
а здесь ВСЕ доказательтства - по факту есть, включая тело убитого и авто.
показать весь комментарий
29.09.2021 15:57 Ответить
Вбивцям можна , Балашову за несплату податків при продажі нерухомості турма.
показать весь комментарий
29.09.2021 17:17 Ответить
Украина превращается в проходной арабский двор.
показать весь комментарий
29.09.2021 15:40 Ответить
Плохо, что в ЗНУ преподавал профессор - иностранец?
показать весь комментарий
29.09.2021 15:52 Ответить
Он как раз украинец, по крайней мере лет 30.
показать весь комментарий
29.09.2021 17:29 Ответить
Любопытно, что три отморозка имеют доступ к нелегальному оружию.
А вот нанятый олигархами киллер для шифера, использовал гражданский карабин…
показать весь комментарий
29.09.2021 15:52 Ответить
Я хренею, за бандитизм с убийством у нас значит вышки (типа пожизненного) уже нет. И половине банды дали домашний арест, чтобы они марафет и папиросы передавали на кичу остальным двум, а заодно прессовали свидетелей и искушали следака...
И это государство?
показать весь комментарий
29.09.2021 15:53 Ответить
Малюська все тюрьмы распродал, сажать некуда.
показать весь комментарий
29.09.2021 19:27 Ответить
А чому так довго чухались, бо з самого початку було відео машини в яку сідав потерпілий і державні номери цієї автівки?
показать весь комментарий
29.09.2021 15:57 Ответить
номери були ліві.
показать весь комментарий
29.09.2021 17:18 Ответить
Це кандидати на обстріл автомобіля Кефіра? По прикметам підходять, є вже свідок, який їх бачив біля лісу?
показать весь комментарий
29.09.2021 16:00 Ответить
с возрастом профессора как-то непонятно
показать весь комментарий
29.09.2021 16:06 Ответить
Отакі, дерьмократичні, Закони приймають нардепи у ВРУ впродовж 30 років для заробітку суддівських бариг…
щось за вагнервську зраду …, мабуть, усе на безумну повісять, вона ж там мутить то икає, то акає…
Усе під патронатом, як завжди…
показать весь комментарий
29.09.2021 16:07 Ответить
без правоохоронця нічого б в них не вийшло
показать весь комментарий
29.09.2021 16:25 Ответить
 
 