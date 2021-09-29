Иностранец, правоохранитель и уголовник: в полиции рассказали о банде, которая похитила и убила профессора Запорожского университета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Запорожье 28 сентября в суд направили обвинительный акт по делу об убийстве доктора наук, профессора кафедры Запорожского национального университета 49-летнего Луай Муца, который исчез в ноябре 2020 года, а в марте этого года его тело нашли недалеко от облцентра.
Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Запорожской области.
В ходе оперативно-следственных действий, осуществленных в рамках досудебного расследования уголовного производства, полицейские собрали доказательные материалы, на основании которых четырем участникам группы объявлено о подозрении в совершении тяжких преступлений в составе организованной преступной группы. Обвинительный акт направлен в суд.
Сообщение об исчезновении 42-летнего доктора наук, профессора кафедры Запорожского национального университета поступило в полицию 11 ноября 2020 г.. Во время отработки заявления его жены сотрудники управления уголовного розыска установили, что днем 10 ноября он вышел из здания университета и сел в автомобиль "Тойота".
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато расследование уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Запорожской области - начальник криминальной полиции Руслан Невожай: "В начале марта сотрудники уголовного розыска получили информацию о причастности 27-летнего местного жителя, который пользовался автомобилем "Тойота", к похищению потерпевшего. В дальнейшем было установлено, что он имел в личном пользовании ряд транспортных номерных знаков для прикрытия своей преступной деятельности. Мужчина признался в причастности к исчезновению разыскиваемого преподавателя, его дальнейшего умышленного убийства и указал место, где спрятано тело потерпевшего".
Поэтому следователями полиции были открыты еще два уголовных производства по признакам ч.2 и ч.3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
В ходе дальнейших следственных действий правоохранители провели санкционированные обыски по местам жительства и пребывания 27-летнего фигуранта. В результате, в двух гаражах, принадлежащих ему, было изъято большое количество боеприпасов. Среди них - две реактивные противотанковые гранаты, около 60 боеприпасов для подствольных гранатометов, а также металлические разнокалиберные гильзы и 3 гранаты, которые маркируются как учебные.
Выявлен также "набор" номерных знаков к автомобилю.
По месту жительства злоумышленника полицейские изъяли более 300 разнокалиберных патронов, шесть ружей разного типа и другие вещи, которые относят к оружию и боеприпасам.
Вместе с тем, сотрудники уголовного розыска разоблачили еще трех человек, причастных к совершению уголовного преступления: 1975, 1991 и 1993 рождения. Один из них - иностранец, второй - сотрудник правоохранительных органов, третий - ранее судимый за корыстные преступления местный житель.
Досудебным расследованием установлено, что организатором преступления, выходцем из Туниса, 1975 года рождения, был детально разработан план похищения потерпевшего, а между участниками группы распределены роли для убийства профессора и дальнейшего сокрытия тела погибшего.
Во время подготовки и непосредственно совершения преступления злоумышленники придерживались строгой конспирации.
В настоящее время, фигурантам, которые по предварительному сговору совершили разбойное нападение с последующим умышленным убийством из корыстных побуждений преподавателя университета по согласованию с Запорожской областной прокуратурой, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления в составе организованной преступной группы. Строжайшая санкция по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Двум из них избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, другим двум в виде круглосуточного домашнего ареста.
28 сентября 2021 следователем следственного управления, по согласованию с Запорожской областной прокуратурой, обвинительный акт по уголовному производству по ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины направлен в районный суд города Запорожья.
Видео комментирует: начальник отдела управления уголовного розыска ГУНП в Запорожской области Сергей Мороз, начальник отдела коммуникации ГУНП в Запорожской области Елена Лебединская.
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Строжайшая санкция по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Двум из них избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, другим двум в виде круглосуточного домашнего ареста. Источник: https://censor.net/ru/v3291059
а теперь - что? доказательств нет, дело сливают.. сначала "домашний арест" а потом и "сняті все обвинения"..
а здесь ВСЕ доказательтства - по факту есть, включая тело убитого и авто.
А вот нанятый олигархами киллер для шифера, использовал гражданский карабин…
И это государство?
щось за вагнервську зраду …, мабуть, усе на безумну повісять, вона ж там мутить то икає, то акає…
Усе під патронатом, як завжди…