"Чей Крым? Российский!.. АТОшников не люблю. Много о себе возомнили. П#здуй работать!" - блогерша из Львова. ВИДЕО

Блогерша из Львова в прямом эфире, который вела в соцсети, заявила, что оккупированный Крым принадлежит России и оскорбила украинских воинов, сражающихся с оккупантами. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент разговора блогерши со своими подписчиками опубликован в соцсетях.

На записи девушка рассказывает, что "ее знакомый недавно поехал в Москву". После чего заявляет, что "Крым - российский". Во второй части видео блогерша говорит о ветеранах и бойцах украинской армии, которые "много о себе возомнили".

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