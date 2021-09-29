"Чей Крым? Российский!.. АТОшников не люблю. Много о себе возомнили. П#здуй работать!" - блогерша из Львова. ВИДЕО
Блогерша из Львова в прямом эфире, который вела в соцсети, заявила, что оккупированный Крым принадлежит России и оскорбила украинских воинов, сражающихся с оккупантами. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент разговора блогерши со своими подписчиками опубликован в соцсетях.
На записи девушка рассказывает, что "ее знакомый недавно поехал в Москву". После чего заявляет, что "Крым - российский". Во второй части видео блогерша говорит о ветеранах и бойцах украинской армии, которые "много о себе возомнили".
Топ комментарии
+93 Ksenia VB
показать весь комментарий29.09.2021 17:10
+60 Прощай немытая раССея
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+57 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий29.09.2021 17:13
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І чхати мені на свободу слова , на якісь там дурнуваті права і закони , які те малолітнє лайно , будуть захищати . Зрозумів .? Отож ..!! Все , на цьому розмову закінчено .
І втри своє табло ,, заплювався вже увесь . .
Уявіть таку заяву у 43 на теріторії СРСР на користь гітлірівської Німеччини..... ніхто б й могилку не знайшов.
толерасти програли й завжди будуть програвати.
Нефиг воевать с овцой малолетней.
Вчера в зоне ООС погиб наш военнослужащий. Обстрел кацапами.
Почему у вас нет подобньіх возмущений. На бутьілку там, на кольімиу, в тюрьму, отселить и прочие клятвьі отомстить лично, как один из недоумков заявил что с удовольствием зарядил бьі той овце битой?
Почему вьі еще не в очереди с желанием отомстить, овцьі?
Ця шлbондPа зі Львова !?
Перевіряйте дегGнерати інформацію !!!