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Оккупанты в ОРДЛО "нарисовали" поддержку "Единой России" на "выборах" в Госдуму РФ, - СБУ. ВИДЕО

Жители ОРДЛО фактически проигнорировали голосование на "выборах"в Госдуму РФ, но российские кураторы "нарисовали" на оккупированном Донбассе высокую явку и поддержку правящей партии "Единая Россия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что автобусы, которые возили так называемых "избирателей" из ОРДЛО на территорию России, курсировали полупустыми. При этом по документам у них было 100% загрузки мест. Такая псевдомассовая явка активно освещалась пророссийскими пропагандистами, которые создавали "нужную" картину в СМИ.

По имеющейся информации, большинство махинаций произошли через электронное голосование. В частности, организаторы собирали персональные данные "зависимых бюджетников" и вводили их данные в систему без личного участия "избирателей".

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Несмотря на манипуляции оккупационных властей им удалось обеспечить "явку" лишь в примерно 200 тыс. жителей временно оккупированных территорий Украины. И это при том, что, по данным СБУ, агрессоры планировали получить более полумиллиона голосов.

По оперативной информации, после завершения голосования массовая паспортизация жителей ОРДЛО была свернута российскими кураторами.

Незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках ранее открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции, добавили в СБУ.

Отмечается, что в "наспех" выданных паспортах стоит код несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе также не указывается. Поэтому выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора.

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Автор: 

выборы (24728) Госдума (1261) оккупация (10144) россия (95546) СБУ (19901) махинации (582) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+4
Это и без СБУ ясно.
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29.09.2021 17:50
+2
Надо обрыдаться? Думаю что если власть решит провести референдум о том,чтобы ,,отрезать,, этих от Уураины- поддержка народа будет на уровне 80 процентов
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29.09.2021 17:59
+1
Чумное место !
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29.09.2021 17:54
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Это и без СБУ ясно.
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29.09.2021 17:50 Ответить
Чумное место !
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29.09.2021 17:54 Ответить
Надо обрыдаться? Думаю что если власть решит провести референдум о том,чтобы ,,отрезать,, этих от Уураины- поддержка народа будет на уровне 80 процентов
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29.09.2021 17:59 Ответить
Почему до сих пор не провели референдум? Потому что территория ОРДЛО, это всё таки де юре Украина и без разрешения Киева они там нихера не могут провести...
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29.09.2021 19:55 Ответить





Вал Мишель


Тернистый путь в Госдуму
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29.09.2021 18:00 Ответить
Чем больше насилуют жертву , тем больше она сопротивляется .
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29.09.2021 18:03 Ответить
147%
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29.09.2021 18:05 Ответить
Зато куратор культурно общается с агитаторами... А послушайте записи такого рода разговоров
(а у нас точно так же происходят "выборы") наших помощников депутатов - это же феня зэковская, мат и угрозы.
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29.09.2021 18:23 Ответить
Так само і наше СБУ 2014 р. "намалювало" скількість відсотків аби Петя Рошен (він же - барига) переміг вже в першому турі.
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29.09.2021 19:50 Ответить
Рабов из ордлы Кремль пользует как хочет в своих корыстных целях, а они этого не понимают или не хотят понять. Российский зомбоящик отбил у них способность думать головой
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29.09.2021 19:51 Ответить
а що, хтось очікував іншого?
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29.09.2021 20:02 Ответить
 
 