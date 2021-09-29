Оккупанты в ОРДЛО "нарисовали" поддержку "Единой России" на "выборах" в Госдуму РФ, - СБУ. ВИДЕО

Жители ОРДЛО фактически проигнорировали голосование на "выборах"в Госдуму РФ, но российские кураторы "нарисовали" на оккупированном Донбассе высокую явку и поддержку правящей партии "Единая Россия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что автобусы, которые возили так называемых "избирателей" из ОРДЛО на территорию России, курсировали полупустыми. При этом по документам у них было 100% загрузки мест. Такая псевдомассовая явка активно освещалась пророссийскими пропагандистами, которые создавали "нужную" картину в СМИ.

По имеющейся информации, большинство махинаций произошли через электронное голосование. В частности, организаторы собирали персональные данные "зависимых бюджетников" и вводили их данные в систему без личного участия "избирателей".

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Несмотря на манипуляции оккупационных властей им удалось обеспечить "явку" лишь в примерно 200 тыс. жителей временно оккупированных территорий Украины. И это при том, что, по данным СБУ, агрессоры планировали получить более полумиллиона голосов.

По оперативной информации, после завершения голосования массовая паспортизация жителей ОРДЛО была свернута российскими кураторами.

Незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках ранее открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции, добавили в СБУ.

Отмечается, что в "наспех" выданных паспортах стоит код несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе также не указывается. Поэтому выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора.

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