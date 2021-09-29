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"Без цензуры" в прямом эфире: Угрозы Путина и Лукашенко. Разбор Усика. Выборы в Германии - нам-то что? ВИДЕО

В 20:45 на Цензор.НЕТ Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева разбирают главные события этих дней.

🔥 Угрозы Путина и Лукашенко

27 сентября Александр Лукашенко и Владимир Путин объединились против Украины. Белорусский диктатор обсудил с президентом РФ ситуацию на границе с Украиной. Мол, они договорились "делать какие-то действия". Все - из-за сотрудничества Украины с НАТО и присутствия здесь военных Североатлантического Альянса.

Стоит заметить, что, несмотря на завершение российских учений "Запад-2021", украинское командование не фиксирует массового возвращения батальонно-тактических групп российской армии на места постоянной дислокации.

🥊 Разбор Усика

После победы в боксерском бою над Джошуа украинец Александр Усик поднял позиции в рейтингах авторитетного издания The Ring. Теперь впереди него - только Тайсон Фьюри.

Казалось бы, можно спокойно гордиться. Однако почему стоит быть с этим осторожными и как Россия использует блестящие победы Усика в информационной войне против Украины?

⚡️Выборы в Германии. А нам-то что?

По результатам экзит-полов, Социал-демократическая партия (СДП) с небольшим отрывом побеждает на выборах в немецкий парламент.

Смена власти в Германии влияет не только на саму Европу, но и на Украину в ее противодействии России. Какими будут эти изменения? И чего стоит ожидать Киеву?

🔥Трускавец 2.0

И о местном - забавном и не очень. Глава государства Владимир Зеленский собирает фракцию "Слуга народа" на новую встречу в Трускавце. Что скрывается за пафосной программой? Означает ли этот слет кризис во власти? И что может измениться после Трускавца 2.0?

Будет жарко, включайтесь!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Когда Тайсон Фьюри будет повержен?
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29.09.2021 21:10 Ответить
Тоді Коли зустрінеться з Усиком ))
(і цікаво чого це Фьюрі у них перший якщо у нього тіки 1 пояс, а у Усика 4?)
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29.09.2021 21:39 Ответить
Декоративные украинцы - продвинутая форма малоросов, недостойные граждане Украины. Уважают украинские символы только по праздникам, или, продолжают разговаривать на русском языке в СМИ.

Википедия цензор.нет.
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29.09.2021 23:44 Ответить
 
 