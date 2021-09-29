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Вертолет Нацполиции за день осуществил три рейса эвакуации тяжелых пациентов в Киев, - Шевченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

29 сентября полицейским вертолетом Н-145 Airbus Helicopters были проведены 3 аэромедицинские эвакуации тяжелых пациентов из Киевской области в Киев.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

Первый рейс был осуществлен в 9:07 из Березани Броварского района. Пациент: мужчина 56 лет, мотоциклист, с диагнозом черепно-мозговая травма, в результате ДТП, без сознания, в тяжелом состоянии. Был доставлен на стадион "Старт" в Киеве с последующей транспортировкой каретой скорой помощи в Киевскую областную больницу.

Вертолет Нацполиции за день осуществил три рейса эвакуации тяжелых пациентов в Киев, - Шевченко 01
Вертолет Нацполиции за день осуществил три рейса эвакуации тяжелых пациентов в Киев, - Шевченко 02

Второй рейс был проведен в 11:31 из Белой Церкви. Пациент: женщина 67 лет с диагнозом расширена аневризма аорты. Посадка осуществлена в аэропорту "Аэропорт Киев - Kyiv Sikorsky Airport" с последующей транспортировкой пациентки каретой скорой помощи в Институт Амосова.

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Вертолет Нацполиции за день осуществил три рейса эвакуации тяжелых пациентов в Киев, - Шевченко 03
Вертолет Нацполиции за день осуществил три рейса эвакуации тяжелых пациентов в Киев, - Шевченко 04

Третья эвакуация была проведена в 13:25 из Барышевки Броварского района. Пациент: мужчина 60 лет с диагнозом перелом основания черепа в результате ДТП, в коме. Доставлен на стадион "Старт" с последующей транспортировкой пациента каретой скорой помощи в Киевскую областную больницу.

Читайте: Все областные больницы Украины оснастят вертолетными площадками, - Ляшко

Автор: 

МВД (9318) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) эвакуация (2072) Шевченко Артем (261) вертолёт (1105)


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Топ комментарии
+6
Создали бы нормальную санавиацию. Зачем ментам вообще вертолеты.
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29.09.2021 20:43
+4
У таких новинах треба оприлюднювати марку автомобіля водія, що потрапив у ДТП та ким працює (працювала) евакуйована людина, бо складається враження, що гелікоптери МВС працюють, як шкидка допомога лихачів та можновладців.
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29.09.2021 20:44
+4
А при чем тут полиция??? Это функция полиции развозить больных по больницам? Может им еще и закупку автомобилей скорой помощи передать? Они купят, хорошие, храцузские, по максимальной цене. Все через спину. Эти вертолеты должны исплльзоватся не в полиции а в санавиации. Так во всем мире, во всяком случае. А милиционерам следует занятся прямыми обязанностями-коррупуией в высшых органах власти, где безвозмездно пнинимают решение продать олигархам газ втрое ниже цены на рынке и на весь сезон.
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29.09.2021 20:53
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Молодцы.При сегодняшней власти мы начинаем видеть достижения Украины и позитивные новости
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29.09.2021 20:42 Ответить
При нынешней власти всё что было раньше нормой, сейчас как достижение.
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29.09.2021 21:37 Ответить
Создали бы нормальную санавиацию. Зачем ментам вообще вертолеты.
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29.09.2021 20:43 Ответить
У таких новинах треба оприлюднювати марку автомобіля водія, що потрапив у ДТП та ким працює (працювала) евакуйована людина, бо складається враження, що гелікоптери МВС працюють, як шкидка допомога лихачів та можновладців.
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29.09.2021 20:44 Ответить
Это конечно хорошо. Но лучше бы было если это были вертолеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Это бы было логично и понятно
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29.09.2021 20:47 Ответить
А при чем тут полиция??? Это функция полиции развозить больных по больницам? Может им еще и закупку автомобилей скорой помощи передать? Они купят, хорошие, храцузские, по максимальной цене. Все через спину. Эти вертолеты должны исплльзоватся не в полиции а в санавиации. Так во всем мире, во всяком случае. А милиционерам следует занятся прямыми обязанностями-коррупуией в высшых органах власти, где безвозмездно пнинимают решение продать олигархам газ втрое ниже цены на рынке и на весь сезон.
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29.09.2021 20:53 Ответить
Я так понимаю, своими обязанностями полицейские не занимаются. То они всем кодлом леса кончи прочесывают, то больных возят. А потом пьные по дорогам рассекают.
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29.09.2021 21:00 Ответить
якого хера на ньому написано поліція а не червоний хрест
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29.09.2021 21:13 Ответить
Хоть бы кто подумал коментируя по части чей вертолёт---а тому, которого доставили максимально быстро к операционному столу и в столицу---нахрен надо чей вертоль? Та и его родственникам в том числе нахрен.
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29.09.2021 21:20 Ответить
А де ж наша хвальона аеромобільна служба МНС? Про "створення бригад" відрапортували, а про те, що гелікоптерів їм не дали - мовчать...
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29.09.2021 22:37 Ответить
А ЧЕГО 1 !!!??? ИХ ЖЕ 55 ДОЛЖНО БЫТЬ !!!
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29.09.2021 23:05 Ответить
Что за заросли на стадионе?Мяч не застряет в траве?
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29.09.2021 23:58 Ответить
На разборку органов?
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30.09.2021 09:44 Ответить
Нннадо же! XXI век и в Украину постучался...
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30.09.2021 10:25 Ответить
 
 