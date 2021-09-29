Вертолет Нацполиции за день осуществил три рейса эвакуации тяжелых пациентов в Киев, - Шевченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

29 сентября полицейским вертолетом Н-145 Airbus Helicopters были проведены 3 аэромедицинские эвакуации тяжелых пациентов из Киевской области в Киев.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

Первый рейс был осуществлен в 9:07 из Березани Броварского района. Пациент: мужчина 56 лет, мотоциклист, с диагнозом черепно-мозговая травма, в результате ДТП, без сознания, в тяжелом состоянии. Был доставлен на стадион "Старт" в Киеве с последующей транспортировкой каретой скорой помощи в Киевскую областную больницу.





Второй рейс был проведен в 11:31 из Белой Церкви. Пациент: женщина 67 лет с диагнозом расширена аневризма аорты. Посадка осуществлена в аэропорту "Аэропорт Киев - Kyiv Sikorsky Airport" с последующей транспортировкой пациентки каретой скорой помощи в Институт Амосова.

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Третья эвакуация была проведена в 13:25 из Барышевки Броварского района. Пациент: мужчина 60 лет с диагнозом перелом основания черепа в результате ДТП, в коме. Доставлен на стадион "Старт" с последующей транспортировкой пациента каретой скорой помощи в Киевскую областную больницу.

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