Избежать "красных" и "оранжевых" зон нам не удастся, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

Украине не удастся избежать попадания отдельных регионов в "красную" зону эпидемической опасности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп отметил, что в Украине "антивакцинальная" кампания дала свои негативные результаты. Радуцкий сообщил, что, несмотря на доступность сегодня вакцин от коронавируса, а также их бесплатность для населения, многие жители Украины игнорируют эту профилактическую меру, которая способна противостоять распространению коронавируса в стране.

Читайте также: COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 11 тысяч человек, умерли 194 пациента

"В этом году введено понятие адаптивного карантина. Всю страну переводить в "красную" зону нет смысла. Это (территория, попавшая в "красную зону". – Ред.) могут быть область, город, или район по решению местной комиссии. Если будут превышены показатели, которые определяют показатели для "оранжевой" или "красной" зоны — это уже будет на местах. Тотально в Украине действует "желтая" зона предупреждения. К сожалению, избежать "красных" зон и "оранжевых" зон нам не удастся", — сказал Радуцкий.