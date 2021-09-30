Избежать "красных" и "оранжевых" зон нам не удастся, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО
Украине не удастся избежать попадания отдельных регионов в "красную" зону эпидемической опасности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ.
Нардеп отметил, что в Украине "антивакцинальная" кампания дала свои негативные результаты. Радуцкий сообщил, что, несмотря на доступность сегодня вакцин от коронавируса, а также их бесплатность для населения, многие жители Украины игнорируют эту профилактическую меру, которая способна противостоять распространению коронавируса в стране.
"В этом году введено понятие адаптивного карантина. Всю страну переводить в "красную" зону нет смысла. Это (территория, попавшая в "красную зону". – Ред.) могут быть область, город, или район по решению местной комиссии. Если будут превышены показатели, которые определяют показатели для "оранжевой" или "красной" зоны — это уже будет на местах. Тотально в Украине действует "желтая" зона предупреждения. К сожалению, избежать "красных" зон и "оранжевых" зон нам не удастся", — сказал Радуцкий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зеленая логика...
Еще. Виноватым , ты сам себя назначил? Наверное причислил себя к одному из тех, кто занимается анти пропагандой вакцин? Найди мне в словах Радуцкого хоть один факт обвинения людей, которые не хотят колоть вакцину. Его слова направлены на таких агитаторов антивакцинаторов как ты. А ты взял и так легко спалился.
44167794
статутний фонд - 1000 грн.
Власник Александр...в Ол...г Вікторов...ч
099-738-70-52
ТУПО позвонили та відправили ЛІВИЙ міжнародний сертифікат. ПІДРОБЛЕНИЙ. Ціна 500 грн. Думаєте нова пошта почесалась? Та де там. Їм "все рівно". Їм байдуже, що хворі куплять сертифікати та поїдуть поїздом, автобусем, полетять літаком та заразять людей. Хтось помре. "ВСЕ РІВНО".
Ось так ми живем і помрем, бо "моя хата з краю". А те що ближній помре, ну то таке.