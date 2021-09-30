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Избежать "красных" и "оранжевых" зон нам не удастся, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

Украине не удастся избежать попадания отдельных регионов в "красную" зону эпидемической опасности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп отметил, что в Украине "антивакцинальная" кампания дала свои негативные результаты. Радуцкий сообщил, что, несмотря на доступность сегодня вакцин от коронавируса, а также их бесплатность для населения, многие жители Украины игнорируют эту профилактическую меру, которая способна противостоять распространению коронавируса в стране.

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"В этом году введено понятие адаптивного карантина. Всю страну переводить в "красную" зону нет смысла. Это (территория, попавшая в "красную зону". – Ред.) могут быть область, город, или район по решению местной комиссии. Если будут превышены показатели, которые определяют показатели для "оранжевой" или "красной" зоны — это уже будет на местах. Тотально в Украине действует "желтая" зона предупреждения. К сожалению, избежать "красных" зон и "оранжевых" зон нам не удастся", — сказал Радуцкий.

Автор: 

карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Вначале пандемии они продают маски и другие средства защиты за границу....в разгар пандемии они вместо вакцин покупают куртки....а виноваты во всем те кто не хочет колоть в себя экспериментальную жидкость...
Зеленая логика...
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30.09.2021 09:45
+3
Зелені гниди робили все можливе для того щоб довести діло до карантину, в той час більшість країн Європи вже забули що це таке і відновлюють економіку. Це ж так зручно списати всі провали в економіці на епідемію.
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30.09.2021 09:49
+3
радуцкий-ссученое чьмо.
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30.09.2021 10:12
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Т.е. вы сразу прямо говорите что снова все проблемы переложите на плечи местных бюджетов и самих людей. Что еще от вас уродов ожидать?
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30.09.2021 09:39 Ответить
И сколько там вагонов масок на сей раз поступило ?
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30.09.2021 09:44 Ответить
Вначале пандемии они продают маски и другие средства защиты за границу....в разгар пандемии они вместо вакцин покупают куртки....а виноваты во всем те кто не хочет колоть в себя экспериментальную жидкость...
Зеленая логика...
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30.09.2021 09:45 Ответить
Привет. Скажи. А какую вакцину или вакцины надо было закупать вместо "курток"? Вот именно не "экспериментальную " жидкость, а вакцину от ковида, которой ты доверяешь?
Еще. Виноватым , ты сам себя назначил? Наверное причислил себя к одному из тех, кто занимается анти пропагандой вакцин? Найди мне в словах Радуцкого хоть один факт обвинения людей, которые не хотят колоть вакцину. Его слова направлены на таких агитаторов антивакцинаторов как ты. А ты взял и так легко спалился.
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30.09.2021 10:32 Ответить
Радуцький не рідкісний ушльопок, проте з вами згоден.
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30.09.2021 20:44 Ответить
Чи ти б носив ті мапєві ганчірки? То - так, шоб на Радуцького повісити, йому за це все одно нічого не буде. Та і такі ці маски корисні, шо вкладалися не в них, а чомусь одразу в апарати ШВЛ, та й то - не всі.
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30.09.2021 12:17 Ответить
хто б сумнівався, ф?н
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30.09.2021 09:47 Ответить
Зелені гниди робили все можливе для того щоб довести діло до карантину, в той час більшість країн Європи вже забули що це таке і відновлюють економіку. Це ж так зручно списати всі провали в економіці на епідемію.
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30.09.2021 09:49 Ответить
радуцкий-ссученое чьмо.
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30.09.2021 10:12 Ответить
слушаешь эту ваЗЕлиновскую ПИД,,,сню и слов нет, где мозги тех кто за них голосует, эта Крыса с "величайшим" нарко-Дураком продали в разгар пандемии маски-респираторы 3 класса по 2-3 гр.https://hromadske.ua/ru/posts/ukraina-prodala-bolee-500-tonn-medicinskih-masok-za-granicu-pered-karantinom.
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30.09.2021 10:28 Ответить
дуже корисно, адже Росія вже отруїла своїми фейками пів України...
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30.09.2021 10:54 Ответить
какая гнусная жидовская харя
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30.09.2021 13:25 Ответить
Япония, Португалия,Швеция , по сравнению с Украиной дикие племена вонючие ,
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30.09.2021 14:36 Ответить
Коротко. існує лівий сайт spravochki org
44167794
статутний фонд - 1000 грн.
Власник Александр...в Ол...г Вікторов...ч
099-738-70-52

ТУПО позвонили та відправили ЛІВИЙ міжнародний сертифікат. ПІДРОБЛЕНИЙ. Ціна 500 грн. Думаєте нова пошта почесалась? Та де там. Їм "все рівно". Їм байдуже, що хворі куплять сертифікати та поїдуть поїздом, автобусем, полетять літаком та заразять людей. Хтось помре. "ВСЕ РІВНО".

Ось так ми живем і помрем, бо "моя хата з краю". А те що ближній помре, ну то таке.
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30.09.2021 19:19 Ответить
 
 