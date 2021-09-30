РФ попытается признать Меджлис террористической организацией: это будет означать новый виток более массовых репрессий, - Полозов. ВИДЕО

Адвокат Николай Полозов, который представляет интересы ряда украинских политзаключенных, допускает, что в РФ попытаются признать Меджлис крымскотатарского народа террористической организацией.

Об этом он заявил в эфире "Крым.Реалии" 29 сентября, передает Цензор.НЕТ.

"Есть достаточно серьезные опасения, что российские власти пойдут дальше и вместо признания Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией они попытаются признать его террористической организацией, что может означать новый виток более массовых репрессий в отношении крымских татар", – сказал он.

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По мнению Полозова, если РФ предпримет такое решение, то все крымские татары, которые имели отношение к органам национального самоуправления, по аналогии с делами "Хизб ут-Тахрир" будут "только по показаниям свидетелей получать огромные сроки".

Меджлис крымскотатарского народа был основан в 1991 году после возвращения крымских татар из мест депортации. Фактически это исполнительный орган Курултая – национального съезда крымских татар. Пять лет назад, 29 сентября 2016 года, Верховный суд России оставил в силе решение подконтрольного Кремлю "Верховного суда" оккупированного Крыма о запрете Меджлиса крымскотатарского народа. Кроме того, представительный орган крымских татар объявили экстремистской организацией за якобы "посягательства на территориальную целостность России".