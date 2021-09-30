РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6480 посетителей онлайн
Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс Репрессии в оккупированном Крыму
1 845 6

РФ попытается признать Меджлис террористической организацией: это будет означать новый виток более массовых репрессий, - Полозов. ВИДЕО

Адвокат Николай Полозов, который представляет интересы ряда украинских политзаключенных, допускает, что в РФ попытаются признать Меджлис крымскотатарского народа террористической организацией.

Об этом он заявил в эфире "Крым.Реалии" 29 сентября, передает Цензор.НЕТ.

"Есть достаточно серьезные опасения, что российские власти пойдут дальше и вместо признания Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией они попытаются признать его террористической организацией, что может означать новый виток более массовых репрессий в отношении крымских татар", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ФСБ России обнародовала имена украинских разведчиков, которых считает организаторами подрыва газопровода в оккупированном Крыму

По мнению Полозова, если РФ предпримет такое решение, то все крымские татары, которые имели отношение к органам национального самоуправления, по аналогии с делами "Хизб ут-Тахрир" будут "только по показаниям свидетелей получать огромные сроки".

Меджлис крымскотатарского народа был основан в 1991 году после возвращения крымских татар из мест депортации. Фактически это исполнительный орган Курултая – национального съезда крымских татар. Пять лет назад, 29 сентября 2016 года, Верховный суд России оставил в силе решение подконтрольного Кремлю "Верховного суда" оккупированного Крыма о запрете Меджлиса крымскотатарского народа. Кроме того, представительный орган крымских татар объявили экстремистской организацией за якобы "посягательства на территориальную целостность России".

Автор: 

Крым (26389) Меджлис (810) репрессии (2767) россия (95546) крымские татары (2717) Полозов Николай (459)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тоді вже татарам втрачати нічого.
показать весь комментарий
30.09.2021 10:14 Ответить
А как и в какой способ признать что пРашка это чуждое явление на планете Земля??!!
показать весь комментарий
30.09.2021 10:25 Ответить
Тюрьма заточенных народов
показать весь комментарий
30.09.2021 10:29 Ответить
хубло в сталина заигрался
показать весь комментарий
30.09.2021 10:49 Ответить
конечно признают... ведь меджлис организовал такое мощное партизанское движение и движение народного сопротивления, что на расии не могут устоять, чтобы не признать их террористами... каждый день то в буксы песок засыпают, то газопроводы подрывают, то военных козлорогих кацапских похищают, то секретные планы выведывают... а руководит всем этим делом мудрейший чубчиков под знаменем зеленсЪкага...
показать весь комментарий
30.09.2021 11:48 Ответить
Нужно смотреть правде в глаза, Меджлис союзник Украины до тех пор пока идет борьба за Крым. Не уверен что украинцам будет в Крыму вольготно, если власть и землю там захватят татары и прежде всего турки. Вспомните про фэйковые батальоны типа смертников, походы на Крым и прочие начинания, которым не суждено было сбыться. Они тупо хотят загребать жар чужими руками. Подумайте об этом
показать весь комментарий
01.10.2021 05:01 Ответить
 
 