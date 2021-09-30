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"Коррупция в ДНК в Украине просто зашита, начиная от ОСМД и до самого верха", - "Слуга народа" Арахамия, получивший гражданство в 2015 году. ВИДЕО
"Слуга народа" Давид Арахамия, который получил украинское гражданство в 2015 году, заявил, что коррупция "зашита в ДНК" украинцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Арахамия заявил во время интервью на одном из украинских телеканалов.
"Коррупция в ДНК в Украине просто зашита. И каждый человек хочет иметь какого-то кума, который за него хочет что-то порешать. К сожалению, это на каждом уровне можно наблюдать: начиная от самоорганизации во дворе, ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирного дома) и до самого верха. Вот так оно работает", - сказал Арахамия.
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Вопрос навязывается сам собой. Откуда у недоноска через год появилась такая дорогая машина. Додидику тоже в ДНК ее подшили
Коррупция, Араукария, порождение ГОСУДАРСТВА, а не ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ!
Важный вывод, что нельзя допускать никакого и ничьего хамства по отношению к народу.