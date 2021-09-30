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"Коррупция в ДНК в Украине просто зашита, начиная от ОСМД и до самого верха", - "Слуга народа" Арахамия, получивший гражданство в 2015 году. ВИДЕО

"Слуга народа" Давид Арахамия, который получил украинское гражданство в 2015 году, заявил, что коррупция "зашита в ДНК" украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Арахамия заявил во время интервью на одном из украинских телеканалов.

"Коррупция в ДНК в Украине просто зашита. И каждый человек хочет иметь какого-то кума, который за него хочет что-то порешать. К сожалению, это на каждом уровне можно наблюдать: начиная от самоорганизации во дворе, ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирного дома) и до самого верха. Вот так оно работает", - сказал Арахамия.

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Автор: 

гражданство (1314) коррупция (8561) Арахамия Давид (989) Слуга народа (2631)


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Топ комментарии
+57
у меня один маленький вопрос . имеет ли право человек получивший гражданство в 2015-ом году уже в 2019-ом решать важные государственные вопросы ?
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30.09.2021 10:42
+54
Хламидия пусть едет на родину свою и там наводит порядок на овощных рынках. Стратег *** нашелся.
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30.09.2021 10:40
+49
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30.09.2021 10:34
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Страница 2 из 2
Может кто помнит, как обезьянка припарковалась на пешеходном переходе!
Вопрос навязывается сам собой. Откуда у недоноска через год появилась такая дорогая машина. Додидику тоже в ДНК ее подшили
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30.09.2021 16:26 Ответить
Блат, як тільки бачу цю мавп'ячу пику, рука мимоволі шукає цеглину...
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30.09.2021 17:05 Ответить
Блат, як тільки бачу цю мавп'ячу пику, рука мимоволі шукає цеглину...
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30.09.2021 17:06 Ответить
Арахамия непрозрачно намекает на то, шо он самый-самый честный политик и просто хороший человек? Это он типа готовится на должность вместо Разумкова или, может, в будущие президенты?
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30.09.2021 17:12 Ответить
какой-то потомственный ишак из Абхазии , устроивший при зеленом клоуне себе гешефты на торговле электронными сигаретами и, благодаря политической ЗЕкоррупции, имеющий доляху с азартных игр (ставки на спорт, примачи и прочая подобная хрень) теперь рассказывает украинцам, что у нас коррупция зашита в ДНК... нужно побыстрее вычистить Украину от всего этого зеленого мусора, которому место на свалке, а не в политике...
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30.09.2021 17:27 Ответить
Можно подумать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО у украинцев....

Коррупция, Араукария, порождение ГОСУДАРСТВА, а не ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ!
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30.09.2021 17:41 Ответить
Зебили морально-интелекиуальние уроди. Хламилия настолько привик сидеть на взятках, что думает, что єто генетика. Лет 7 тюрьми исправили б єму генетику.
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30.09.2021 17:47 Ответить
Побороть коррупцию не удалось, пришлось возглавить. Тяжела ноша сия...
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30.09.2021 19:22 Ответить
Рыба гниет из синагоги.
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30.09.2021 19:51 Ответить
навіть не варто писати окремий пост,просто добавлю: обміняли "шило на мило" в 90-х ,червоних на пейсатих.На жаль,обміняти "кипи" на "оселедці" тепер важко.Розпач.Я,наприклад,не бачу альтернативи...
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30.09.2021 21:01 Ответить
Я согласен с Арахамией.Это называется бытовая корупция.
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30.09.2021 21:19 Ответить
это называется отсутствие правоохранительной системы
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30.09.2021 21:31 Ответить
Не.... ну и так знали, что долбодятел.... но шоб плюнуть в целый народ....
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30.09.2021 21:24 Ответить
А серед найбільших корупціонерів, у владі, не має етнічних українців !!! Негайно гнати цю владу і на нари всіх !
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30.09.2021 21:44 Ответить
Это он, чё щас всех украинцев ворами назвал
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30.09.2021 21:44 Ответить
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30.09.2021 21:47 Ответить
Написать список мразей полицейских, судьей?
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30.09.2021 21:51 Ответить
Что есть то есть, прав Арахамия на 1000%
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30.09.2021 23:05 Ответить
Скоро арахамофобия начнётся от этой заразы.
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01.10.2021 00:01 Ответить
тю, аллергия и не более
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01.10.2021 00:56 Ответить
Интерсно, ар-хы-мы-я в абхазскую войну тоже был уклонистом?
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01.10.2021 00:55 Ответить
После того как в течение продолжительного времени в интернете утверждают, что 73% украинцев идиоты, потому что проголосовали не за тех, легко утверждать еще и то, что в украинцев в ДНК коррупция.
Важный вывод, что нельзя допускать никакого и ничьего хамства по отношению к народу.
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02.10.2021 09:17 Ответить
У каждого президента должен быть свой показной имбецил
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02.10.2021 10:49 Ответить
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