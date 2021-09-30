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"Мы за русский мир пострадали! Лишения претерпели! Россия нам компенсировать должна!" - российский телеканал "ТНТ" показал в своем сериале "беженцев из ДНР". ВИДЕО

Российский телеканал ТНТ во фрагменте одного из своих сериалов показал "беженцев из ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, согласно сюжета сериала их обвиняют в краже из соседского дома.

"Мы за русский мир пострадали! Лишения претерпели! Россия нам компенсировать должна!" - говорит "беженец из ДНР" в одном из диалогов. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ты, сука, че делаешь? Вызывай ментов!": в РФ воевавший на Донбассе наемник Беляев похитил двух детей и избил их отца. ВИДЕО

Автор: 

беженцы (1643) оккупация (10162) россия (95629) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+49
Пострадали они не за русский мир, а за свою тупость.
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30.09.2021 11:59
+36
а шо выплату 30 сребренников задерживают ?
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30.09.2021 12:01
+31
Для пацюка домашнего: сравнил? Или так, для 3,14-здануть? Донецк е з д и т в Украину за 3000 грн в один конец (зачем - непонятно, там же фошызды!). Украина л е т а е т в Турцию (например) за 2000 грн туда-назад. При оформлении субсидии коммуналка за трёху обходится в отопительный период для одинокого получателя минималки в 1000 грн. то есть, в 1/7 месячного дохода. Сколько платят в Донецке "апологеты" узкого мира? Еда в магазинах Украины или съедобная, или вкусная. В магазах маладойриспублики - "умовно-їстівна". Так про какое "разбитое корыто" для украинцев ты пытаешься топить? Сиди ото, соси...
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30.09.2021 12:19
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ТНТ - це ж Роднянський з плюсів... Це він типу так тролить?)
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30.09.2021 11:58 Ответить
жду сериал когда я же пострадал за русская мира расстреливать начнут в России..а кто вас просил то убогих херово вам было на и ВУ Украине жить..сало самогон борщ сметана вареники медовуха горилка с перцем помидора своя баклажаны картошка погано было мову надо было учить а мы от хромосомно тупого набора дебилы и сие понять не можем...
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30.09.2021 12:17 Ответить
Роднянський з плюсів... Це він типу так тролить? ©

Він хитріший. З тексту, який навів Цензор, виглядає що так - тролить. А от наприкінці відео (див. 2:55) є фраза: "Нєт у ніх дєтєй. Іх убілі."

Хто вбив? Зрозуміло, що "праклятая кієвская хунта". Бо іншого розуміння у кацапів просто немає. Та й їхня цензура не пропустить.
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30.09.2021 13:16 Ответить
Заключна фраза відео - у них дітей вбили..
Антиукраїнське відео.
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30.09.2021 15:45 Ответить
так сепары и убили, при самообстреле для картинки федеральных каналов
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02.10.2021 15:40 Ответить
Пострадали они не за русский мир, а за свою тупость.
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30.09.2021 11:59 Ответить
та нехай требувають. только на колени нужно встать, чтобы требовать правдушно, как они умеют.
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30.09.2021 12:01 Ответить
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30.09.2021 12:34 Ответить
Пострадали они не за русский мир, а за свою тупость. ©
Як у тому анекдоті...

Десь на Разєє. Стукіт у двері.

- Кто там?

- Ета я, пачтальон Пєчкін. Прінєс пасилку с Украіни с вашим мальчіком.

Двері відчиняють. Виходять чоловік і жінка. Оглядають посилку - цинкову труну. Відкривають її, зазирають всередину.

- Ваш?

- Наш. Только... Гдє ево галава?

- А ана била у нєво, кагда он на Украіну єхал?
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30.09.2021 13:27 Ответить
а шо выплату 30 сребренников задерживают ?
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30.09.2021 12:01 Ответить
Готовьте воротники,ублюдки. Расцея вам кое-что выложит на них.))
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30.09.2021 12:01 Ответить
И что теперь, понять и простить.
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30.09.2021 12:02 Ответить
сериал "Контакт"
очередная блевотина от кацапов. не умеют они нормальные сериалы снимать. говно все время получается

Девочка-подросток Юля не слушается отца, у неё проблемы и в школе, и дома. Её отец - бывший опер, а ныне инспектор по делам несовершеннолетних Глеб Барнашов. Работа в ПДН - его персональный ад, потому что он не понимает современных детей, а дочь для него - самый трудный из подростков. Она даже в друзья его не добавляет, наглухо закрыв от отца свою страничку! Тогда Барнашов решает действовать радикально: он отмазывает одного из подростков от уголовного дела, а взамен просит его подружиться во «ВКонтакте» с Юлей и дать полицейскому доступ к странице в соцсети, чтобы он смог хоть как-то присматривать за дочкой.
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30.09.2021 12:04 Ответить
кацапье в отзывах возмущается "как вы так могли про беженцев? кто вам заказал это? вы не русские?" цирк. они оказываются еще переживают за лугандон
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30.09.2021 12:05 Ответить
Ну лох не мамонт он не вымрет , одни в Донецке за *русский мир* топили, другие в Киеве за *европейский* но у разбитого корыта остались и те и те.
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30.09.2021 12:05 Ответить
Для пацюка домашнего: сравнил? Или так, для 3,14-здануть? Донецк е з д и т в Украину за 3000 грн в один конец (зачем - непонятно, там же фошызды!). Украина л е т а е т в Турцию (например) за 2000 грн туда-назад. При оформлении субсидии коммуналка за трёху обходится в отопительный период для одинокого получателя минималки в 1000 грн. то есть, в 1/7 месячного дохода. Сколько платят в Донецке "апологеты" узкого мира? Еда в магазинах Украины или съедобная, или вкусная. В магазах маладойриспублики - "умовно-їстівна". Так про какое "разбитое корыто" для украинцев ты пытаешься топить? Сиди ото, соси...
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30.09.2021 12:19 Ответить
Да это кацапская тролятина,просто спамте.
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30.09.2021 12:25 Ответить
пффф.. Крым утерян, Донбасс утерян, в НАТО и ЕС не берут и не собираются и еще и газовые потоки в обход Украины с РФ строят, по уровню жизни уступили даже Молдове https://tsn.ua/ru/********/otchet-mvf-ukraina-samaya-bednaya-strana-evropy-1232496.html и коммуналка про которую ты банально врешь возросла в 10-15 раз а рождаемость упала на 34 % https://zn.ua/UKRAINE/rozhdaemost-v-ukraine-pochti-za-6-let-upala-na-34.html https://zn.ua/UKRAINE/rozhdaemost-v-ukraine-pochti-za-6-let-upala-na-34.html эти твои сказки для кого?
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30.09.2021 13:10 Ответить
Всем срочно на кацапию. Рождаемость повышать. Без кацапии Украина вымерзнет и вымрет. Только накацапы способны развивать Украину. Я все перечислил, или еще какие бонусы есть?
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30.09.2021 13:44 Ответить
Я никого не зову в Кацапию.. я наоборот говорю что обгадились и майдановцы и антимайдановцы потому что нужно было думать своей головой а не надеяться на чужого дядю которому пох на тебя.
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30.09.2021 13:52 Ответить
т.е. дядя, которому не пох и который всех спасет - это ты?
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30.09.2021 14:15 Ответить
Нет, это здравый смысл.
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30.09.2021 14:17 Ответить
Ну, вы может на дядю рассчитывали, большинство на свои силы.
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30.09.2021 17:54 Ответить
Здравый смысл кацапы, надеюсь?
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30.09.2021 17:55 Ответить
У розбитого корита залишилися ті, що топили за сруцкій мір, бо то все на брехні і криміналі. Київ йде повільними кроками в Європу і дфйде. Тільки їм заважає ця гіря даунбасят і Криму, але і це подолаємо.
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30.09.2021 12:31 Ответить
Когда Киев прийдет в Европу, то обнаружит там негров, индусов, арабов и ********** вместо Европы. Хотя и сам к тому времени станет таким. Ибо Сатана ироничен.
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30.09.2021 14:10 Ответить
по всему видно, что ты в своем куске дерьма знатно пригрелся.
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30.09.2021 14:16 Ответить
По всему видно, что у тебя кроме дерьма в голове ничего нет.
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30.09.2021 19:34 Ответить
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30.09.2021 12:05 Ответить
В 2010 году смотрел польский документальный фильм о моцковской Орде, как там по-скотски прозябают совковые недолюдки:

название у фильма очень говорящее:

"Нелюдска зжемля"
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01.10.2021 10:28 Ответить
Пусть выйдут попротестуют.. Им руццкий ОМОН отвесит все, что им должны ))))
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30.09.2021 12:06 Ответить
Варкута- Магадан- острова Франца Иосифа - заполярный круг ждут вас дорогие "переселенцы"
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30.09.2021 12:10 Ответить
Мораль сей басни такова:

У тех кто зовёт к себе домой русский мир, убивают детей) а они сами становятся беженцами!

Вывод: Не зовите себе домой русский мир, иначе с вами будет тоже самое!
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30.09.2021 12:10 Ответить
Казали що донбас на колєні нє встаніт.... А донбас мордоютв своє ж гімно втикнувся.... Да, скоро лугандон почне кацабів вішати по туалетах за те що росіяни з ним зробили....
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30.09.2021 12:10 Ответить
Тепер пошкодуйте їх, через цю мразоту у нас кожен день гинуть військові, у нас діти, батьки осиротіли. Та нема прощення цим сепарам і колаборантам, хай "процвітають" у любимій раші.
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30.09.2021 12:11 Ответить
Врагов можно жалеть, но только после того, как бросаешь горсть земли на крышку их гроба.
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30.09.2021 12:12 Ответить
Багато честі для бомжоти.
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30.09.2021 12:16 Ответить
Еще в 2014 году, предвидя такую ситуацию написал стих.

По бескрайним снегам Забайкалья, изгои с Донбасса бредут,
Денег нет и с работой проблема,
Может даже пайка не дадут.

Так зачем вы орали -Раися, рвали волосы в пьяном бреду,
Захотели пожить на Раисе, так живите - служите ху...лу.

Через год, ну а может и меньше, заливаясь водярой в тоске,
Так захочется спеть про дивчину, на бандеровском том языке.

Только нет у предателей счастья, как в Иуды предавшем Христа,
Не нужны вы такие Донбассу, за грехи расплатились сполна.
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30.09.2021 12:15 Ответить
Не Єсенін, але по суті- вірно.
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01.10.2021 11:17 Ответить
Скрепоносцам уже начинают внедрять мысль о том, что платить по счетам все равно придется? Зачот.
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30.09.2021 12:15 Ответить
... как хитро ложь растит свои посевы ,
вплетается в кино, и влазит сквозь напевы ...
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30.09.2021 12:17 Ответить
Если раскрыть истинные причины этих страдальцев - то любой нормальный плеваться начнет )) - Это желание не выплачивать взятые у Украины кредиты,халявные две пенсии и лохотрон с обещанием московской зарплаты. - Если разобраться - то это только мрази могли за это продать Родину....
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30.09.2021 12:23 Ответить
Самое смешное, что это в Украине они "русские", а в эрефии они даже не "хохлы", а просто "использованные презервативы"...
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30.09.2021 14:47 Ответить
кацапские таможенники их прямо дебилами называют ))
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30.09.2021 14:49 Ответить
детей небось биндеровцы убили, страдальцы рускава мира, зарабатывали 2000 баксов, теперь 2000 рублей на собранных бутылках и ради чего??? ради байки масковской зарплаты и расейской пенсии, хоть шото правильно сказал, предателей нужно унижать, дебилы.
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30.09.2021 12:23 Ответить
Там все на 100% как вы сказали)
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30.09.2021 12:39 Ответить
компенсируют. в засибирье много бесхозного имущества осталось со времен гулага.
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30.09.2021 12:29 Ответить
не понял. так что это получается, дамбас никто на калени не ставил это брехня?
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30.09.2021 12:31 Ответить
Постраждали бо хижий руський мир позвали в свою хату, що ви ще від вбивць і мародерів очікували отримать?
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30.09.2021 12:37 Ответить
))))посмотрела -там напарница потом пчелу укорила -типа ,что наехал ,их детей убили -кого она имела в виду сами понимаете -свинособаки брехливые шакалы
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30.09.2021 12:37 Ответить
да пусть бы они там все до единого передохли... нафига эта новость, чтобы мозги очередным дерьмом о дерьмовых людях загадить?
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30.09.2021 12:42 Ответить
Бендерівці дітей вбили, а цю бидлоту чому в живих залишили? Щось не допрацьовано!!
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30.09.2021 12:44 Ответить
***
«Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор»…
Я не хочу, чтоб жили в Украине
Поднявшие в Донбассе триколор!

Я не хочу, чтоб мне стреляли в спину!
И ненавижу путать артобстрелы и грозу!
Я не хочу, чтоб жили в Украине
Продавшие страну за колбасу!

Ведь все они, кто «деду за победу»
Кто за «спасибо», убивали нас!
Бежали табуном на референдум
И за полушку продали Донбасс…

Я не хочу, чтоб снова про Союз,
Про сталина и нужники с газетой…
Я не хочу ни путина с "лайфньюз"
Ни черствой булки с хлебною котлетой. …

Я не хочу - «Не знали», «Обманули»,
«Попутал бес» или похожий бред…
Пусть те, кто нам накликал ПУЛИ,
Возьмут котомку и ОДИН билет!

Я не хочу, не верю в эти сопли
Желающих вернуться из Читы.
Я не хочу, чтобы кремлевский гоблин
Извел Карпаты на могильные кресты.

Я не хочу, чтоб "старая с косою"
Плащом своим накрыла Украину....
А вдруг и завтра их поманят колбасою?
Я не люблю, когда стреляют в спину!!!!…

Татьяна Малахова
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30.09.2021 12:50 Ответить
Загадачнэ рюзьге душа... Вот, посмотрел очередной отрывок из кина из-за паребрика. У них правда лишняя хромосома. Прикисденые на всю голову.
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30.09.2021 13:03 Ответить
Типичные мазохисты.Нет в той душе удивительного.Вечные терпилы и страдальцы,ждущие от барина хозяина порки.Порка ГУЛАГОМ-это для них экстрим и удовольствие,переходящая в генетический наркотик.Как вариант
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30.09.2021 13:57 Ответить
Хочуть надавити на співчуття до сепарні??? У мене співчуття і повага до скалічених та загиблих за Україну і їх сімей. Сепаратистам тільки тюрма та депортація.
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30.09.2021 13:09 Ответить
Майков чётко прошёлся по предателям и их менталитету "От кого бежим?" Психология этих вот защитнегов русского мира - ограбить сделавшего им добро и им все что то должны. Телевизор со Скабеевой, оказывается, это одно, а горькая протрезвляющая реальность - другое. Я скажу, рос ТВ правильные интонации в фильмах набирает. И прежде всего - что эти защитнеги - люди и даже не второго сорта.
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30.09.2021 13:10 Ответить
Чудний той " пчьола " ,, ну якщо вже взяв сокиру то -рубай , чи шо ... І взагалі, тим - пастрадальцам за срюзкій мір " не пальці треба рубати , а голови . Вони запроданці , а таких не жаль . .
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30.09.2021 13:11 Ответить
Хороший сериал. Указали место возле параши кормильцам
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30.09.2021 13:21 Ответить
За пять лет до начала,наступления русского мира и событий в сериале
Beyoncé в Донецке https://youtu.be/KfF4gpJJV4E https://youtu.be/KfF4gpJJV4E
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30.09.2021 13:47 Ответить
ЗНОВУ ПРО ДОНБАС

Доки Росія жити буде,

Донбас про волю хай забуде.

Там буде дім для всіх бандитів,

Звісно своїх та московитів.

Й про розвиток Донбас забуде,

Там де ху@ло, не буде чуда.

Їм далі із Москви втирають,

Що від «бандер» їх захищають.

Не можна по-російські говорити,

В Дніпрі за це можуть убити…

Тепер їм воля може снитись,

Від того бруду не відмитись.

Ви для Москви предмет у світі,

В переговорній їх орбіті.

Тепер вони вас не відпустять,

Ще більше вас й дітей опустять.

Хай самі вчать китайську мову,

Бо будуть мати владу нову,

Що йде по-тихому з Китаю,

Займуть земельку до Алтаю,

Контроль їх буде й над Байкалом.

Всі по Урал будуть васалом.

Японці заберуть Куріли,

Щоб прапори їх майоріли.

Ви, донбасята, в них є слуги,

За всі продажні ті заслуги,

Коли своїх солдат здавали

І москалів до себе звали.

Не вибратись вам з тої ями,

Вам краще бути холуями.

Це ваша карма і ваш шлях,

Зробили дітям оцей жах.

22.01.2019
Анатолій Березенський
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30.09.2021 13:58 Ответить
Що це за треш?🤦🤦🤦
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30.09.2021 13:59 Ответить
К О Р М І Л Ь Ц І

Щось ви здулися «кормільці»,

Де ж ваші мільярди?

Живете як «погорільці»,

Куску хліба раді.

Щось тихенько кричите ви,

Що не чуєм мови.

А то гиркали мов леви,

З ворогом у змові.

Де ж зарплати величезні,

Що колись їх мали?

Вечоринки найпомпезні

Вогнями палали.

Де бюджетних грошей ріки

Й розвиток Донбасу?

Шахтарям задаром ліки,

Всім будинків маса?

Чом помчалися заводи

Ваші до Росії ?

Шахти затопили води,

Підземні течії.

Зброд народу із Донбасу ,

Рідкісна культура.

Поєднав всю біомасу,

Бо то є халтура.

26.03.2018
Анатолій Березенський
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30.09.2021 14:07 Ответить
Коли у кацапа "бєжєнєц" обікрав хату, то винні "бєндєри", а не х..ло, яке всю цю бодягу заварило.
Такий "лейтмотив" сюжету.
Тупа худоба.
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30.09.2021 14:43 Ответить
От чого козломордяцькі пропагандони наблатикались-так ото "розпрямлять" останню мозокову звивину у ватної біомаси. У даному "шедевральному" висері улуських фільмошльопів звучить фраза":-Нет у них детей, убили... Явний натяк на "розіп"ятого "бандерлогами" маленького хлопчика". У пересічного московіта тут же стискуються кулаки і він переповнюється бажанням відомстити "нелюдям-бандерам". Давня казка ще радянських КДБістів 30-50 років? Так,але вона спрацьовує і у наш час. І лайномети- парашисти, на догоду *****,розкручують її по повній програмі все більше і більше "бетонуючи башні " отих москово-сибірських мас пітекантропів і вельми не скоро ота вся шелешень вивітриться із їхніх дурних голів. Отже,друзі,готуймося,готуймося і готуймося до зустрічі із отим бидлом,яке окрім мови батога більше не розуміє ніякої.
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30.09.2021 15:09 Ответить
Потрібно НАШ закрити нахер, а на його місце ТНТ.
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30.09.2021 15:13 Ответить
Дєтєй убілі))
'Распьялі' було б правдоподібніше))
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30.09.2021 16:32 Ответить
плохо вам жилось ? вас каждый день заставляли на мове балакать ? или еды в магазинах не было и воды ? ***** донбасянские , теперь и не хрюкайте
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01.10.2021 10:46 Ответить
Взагалі, цей "Пчьола"-Майков і Дюжев , досить, притомні хлопці, на відміну від саші бєлага. І що до Криму, і що до Донбасу у них адекватна , я б, навіть, сказав проукраїнська позиція була. Схожа на позицію Лії Ахеджакової, Олега Басілашвілі. То ж треба подивитись фільм.
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01.10.2021 11:26 Ответить
По моему не доработала пропаганда кремлевская
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01.10.2021 11:27 Ответить
Россия всем теперь должна, вот только у россии нихера нет. У путина есть, а у россии - нет
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01.10.2021 11:43 Ответить
 
 