"Мы за русский мир пострадали! Лишения претерпели! Россия нам компенсировать должна!" - российский телеканал "ТНТ" показал в своем сериале "беженцев из ДНР". ВИДЕО

Российский телеканал ТНТ во фрагменте одного из своих сериалов показал "беженцев из ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, согласно сюжета сериала их обвиняют в краже из соседского дома.

"Мы за русский мир пострадали! Лишения претерпели! Россия нам компенсировать должна!" - говорит "беженец из ДНР" в одном из диалогов.

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