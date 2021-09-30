Полиция рассказала подробности стрельбы на Одесчине: Зашел в дом и выгнал хозяев, а потом с обрезом и гранатой направился к дому, где живет женщина с детьми. ВИДЕО
В полиции рассказали детали инцидента со стрельбой в селе Пужайково Подольского района Одесской области.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, полицейские-взрывотехники и руководство Главного управления Нацполиции в Одесской области, говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
"О стрельбе на улице села полицейским сообщили местные жители. На место происшествия немедленно отправились участковые офицеры, которые в то время отрабатывали владельцев оружия в соседнем населенном пункте", - рассказали в полиции.
"Правоохранители установили, что стрельбу из обреза охотничьего ружья устроил житель этого села. Во время переговоров с полицейскими злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и повредил автомобиль одного из правоохранителей. В ответ полицейские также применили огнестрельное оружие", - добавили в ведомстве.
"Через несколько минут правонарушитель зашел в чужой дом и с угрозами выгнал хозяев. А потом вышел на улицу и, вооруженный обрезом и гранатой, направился к дому, в котором живет женщина с детьми. Чтобы предотвратить опасность, которая угрожала людям, работники полиции обезвредили злоумышленника", - добавили в полиции.
По предварительным данным, от противоправных действий правонарушителя никто не пострадал.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить мужчину устроившего стрельбу из охотничьего ружья на Одесчине: угрожал взорвать гранату.
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