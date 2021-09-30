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Полиция рассказала подробности стрельбы на Одесчине: Зашел в дом и выгнал хозяев, а потом с обрезом и гранатой направился к дому, где живет женщина с детьми. ВИДЕО

В полиции рассказали детали инцидента со стрельбой в селе Пужайково Подольского района Одесской области.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, полицейские-взрывотехники и руководство Главного управления Нацполиции в Одесской области, говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"О стрельбе на улице села полицейским сообщили местные жители. На место происшествия немедленно отправились участковые офицеры, которые в то время отрабатывали владельцев оружия в соседнем населенном пункте", - рассказали в полиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить мужчину устроившего стрельбу из охотничьего ружья на Одесчине: угрожал взорвать гранату

"Правоохранители установили, что стрельбу из обреза охотничьего ружья устроил житель этого села. Во время переговоров с полицейскими злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и повредил автомобиль одного из правоохранителей. В ответ полицейские также применили огнестрельное оружие", - добавили в ведомстве.

"Через несколько минут правонарушитель зашел в чужой дом и с угрозами выгнал хозяев. А потом вышел на улицу и, вооруженный обрезом и гранатой, направился к дому, в котором живет женщина с детьми. Чтобы предотвратить опасность, которая угрожала людям, работники полиции обезвредили злоумышленника", - добавили в полиции.

Полиция рассказала подробности стрельбы на Одесчине: Зашел в дом и выгнал хозяев, а потом с обрезом и гранатой направился к дому, где живет женщина с детьми 01

По предварительным данным, от противоправных действий правонарушителя никто не пострадал.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить мужчину устроившего стрельбу из охотничьего ружья на Одесчине: угрожал взорвать гранату.

Автор: 

Одесская область (3580) оружие (10219) Нацполиция (16484) стрельба (3256)


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Псих...
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30.09.2021 13:07 Ответить
ні
- тупий кацап,
це - небезпечніше...
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30.09.2021 13:23 Ответить
Сподіваємось, що поліція його не травмувала і не завдала психічного насильства.
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30.09.2021 13:21 Ответить
отлично, засветили позицию "жертв". Теперь неплохо было бы посмотреть на ситуацию с другой стороны, а то выглядит так, будто человек просто так зашел и "выгнал хозяев".

На суд нужно выносить обе стороны
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30.09.2021 13:37 Ответить
Можливо все простіше- місцевий гопник. І такого по селам достатньо.
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30.09.2021 14:43 Ответить
 
 