Громады получат более 11 млрд грн в рамках реформы децентрализации, - Зеленский. ВИДЕО

Громады Украины получат более 11 млрд грн в рамках реформы децентрализации благодаря увеличению части налога на доходы физлиц (НДФЛ) на 4%.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Благодаря увеличению части ПДФО на 4% все громады получат ресурс где-то 11, хотя мне кажется, что больше 11 миллиардов грн (в рамках реформы децентрализации. - Ред.). Это правильная работа местных властей, потому что они защищают граждан Украины", - заявил Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

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Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, с местными властями будет подписан меморандум для стабильности тарифов, одним из пунктов которого является эта договоренность.

"Меморандумом четко определено, что для неизменности тарифов в 2022 году государство передаст и направит местным бюджетам НДФЛ в размере 4%, это не меньше 11 млрд грн", – сказал глава правительства.

Он также отметил, что правительство также согласилось оставить местным бюджетам в 2022 году 13,44% топливного акциза, чтобы они могли поддержать коммунальных производителей тепла.