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Громады получат более 11 млрд грн в рамках реформы децентрализации, - Зеленский. ВИДЕО

Громады Украины получат более 11 млрд грн в рамках реформы децентрализации благодаря увеличению части налога на доходы физлиц (НДФЛ) на 4%.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Благодаря увеличению части ПДФО на 4% все громады получат ресурс где-то 11, хотя мне кажется, что больше 11 миллиардов грн (в рамках реформы децентрализации. - Ред.). Это правильная работа местных властей, потому что они защищают граждан Украины", - заявил Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

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Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, с местными властями будет подписан меморандум для стабильности тарифов, одним из пунктов которого является эта договоренность.

"Меморандумом четко определено, что для неизменности тарифов в 2022 году государство передаст и направит местным бюджетам НДФЛ в размере 4%, это не меньше 11 млрд грн", – сказал глава правительства.

Он также отметил, что правительство также согласилось оставить местным бюджетам в 2022 году 13,44% топливного акциза, чтобы они могли поддержать коммунальных производителей тепла.

Автор: 

Зеленский Владимир (20444) местное самоуправление (258) налоги (3238) децентрализация (582) местные бюджеты (38) Конгресс местных и региональных властей (10)


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Топ комментарии
+4
Яка солодка брехня від президента України))))
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30.09.2021 13:53
+4
"Благодаря увеличению части ПДФО на 4% все громады получат ресурс где-то 11, хотя мне кажется, что больше 11 миллиардов грн
Аттракцион невиданной щедрости. Поднять налоги которые идут в напрямую в бюджет а потом немного оттуда на места. Главное цифры побольше озвучивать. А вот придут на счета или нет второй вопрос. Все как у Овоща было.
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30.09.2021 14:02
+3
Закон о децентрализации был принят задолго до зелебобиков, и Зеленский так просто отменить его не может, даже с ручными кнопкодавами в парламенте. Остается только примазаться к тому, что сделали "папередныки", и по возможности присвоить себе их заслуги.

Только вот формулировка странная. Я не вижу, чтобы кто-то там кому-то там перечислял деньги из "общего корыта", тут с барского плеча разрешают пользоваться увеличенными налогами с физлиц.
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30.09.2021 13:59
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Яка солодка брехня від президента України))))
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30.09.2021 13:53 Ответить
Але ж солодка. І головне пообіцяти, а на наступний день забути.
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30.09.2021 14:28 Ответить
Просто напено більше надрукувати невстигнуть.
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30.09.2021 13:55 Ответить
Все будет как с ковидным фондом. Выделили, торжественно объявили об этом и тут же **********.
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30.09.2021 13:56 Ответить
- Остап Ибрагимыч, когда мы будем делить наши деньги?(с)
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30.09.2021 13:57 Ответить
Закон о децентрализации был принят задолго до зелебобиков, и Зеленский так просто отменить его не может, даже с ручными кнопкодавами в парламенте. Остается только примазаться к тому, что сделали "папередныки", и по возможности присвоить себе их заслуги.

Только вот формулировка странная. Я не вижу, чтобы кто-то там кому-то там перечислял деньги из "общего корыта", тут с барского плеча разрешают пользоваться увеличенными налогами с физлиц.
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30.09.2021 13:59 Ответить
Ничо, зима уже скоро, вот-вот
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30.09.2021 13:59 Ответить
благодаря реформе децентрализации Пороха
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30.09.2021 13:59 Ответить
Благодаря тому, шо ручной глава НБУ печатает гривны.

Бо реальных денег ЗЕшобле взять тупо негде.
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30.09.2021 15:00 Ответить
"Благодаря увеличению части ПДФО на 4% все громады получат ресурс где-то 11, хотя мне кажется, что больше 11 миллиардов грн
Аттракцион невиданной щедрости. Поднять налоги которые идут в напрямую в бюджет а потом немного оттуда на места. Главное цифры побольше озвучивать. А вот придут на счета или нет второй вопрос. Все как у Овоща было.
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30.09.2021 14:02 Ответить
Одразу після висадження одного мільярду дерев, відмови від кортежів, громади отримають 11 лярдів..... чекати залишилось не довго
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30.09.2021 14:06 Ответить
О, цікаво. А звідки отримають? Яке відношення Косоворотка має до децентралізації? Навіщо рахувати чужі гроші? Це податки самої громади, які залишилися у самій громаді, чи не вистачає на "велике крадівництво"? Чи кинув око на грошики, щоб платили за газ, а різницю поділити з олігархами?
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30.09.2021 14:12 Ответить
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ.
При шоколадном барИге территориальные общества ОСТАВЛЯЛИ СЕБЕ деньги и остатками наполняли бюджет, а при "простом" парне и совсем не воре они будут ПОЛУЧАТЬ из бюджета.
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30.09.2021 14:33 Ответить
Не протягуй Влова свої ручки до грошенят громад, бо казнокради погано закінчували навіть в стародавні часи. Навіть зеки не ******* тих, хто лізе в "общак".
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30.09.2021 14:50 Ответить
Ога. НБУ еще нарисует. Не жалко.
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30.09.2021 14:59 Ответить
 
 