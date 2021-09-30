Громады получат более 11 млрд грн в рамках реформы децентрализации, - Зеленский. ВИДЕО
Громады Украины получат более 11 млрд грн в рамках реформы децентрализации благодаря увеличению части налога на доходы физлиц (НДФЛ) на 4%.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Благодаря увеличению части ПДФО на 4% все громады получат ресурс где-то 11, хотя мне кажется, что больше 11 миллиардов грн (в рамках реформы децентрализации. - Ред.). Это правильная работа местных властей, потому что они защищают граждан Украины", - заявил Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей.
Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, с местными властями будет подписан меморандум для стабильности тарифов, одним из пунктов которого является эта договоренность.
"Меморандумом четко определено, что для неизменности тарифов в 2022 году государство передаст и направит местным бюджетам НДФЛ в размере 4%, это не меньше 11 млрд грн", – сказал глава правительства.
Он также отметил, что правительство также согласилось оставить местным бюджетам в 2022 году 13,44% топливного акциза, чтобы они могли поддержать коммунальных производителей тепла.
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Только вот формулировка странная. Я не вижу, чтобы кто-то там кому-то там перечислял деньги из "общего корыта", тут с барского плеча разрешают пользоваться увеличенными налогами с физлиц.
Бо реальных денег ЗЕшобле взять тупо негде.
Аттракцион невиданной щедрости. Поднять налоги которые идут в напрямую в бюджет а потом немного оттуда на места. Главное цифры побольше озвучивать. А вот придут на счета или нет второй вопрос. Все как у Овоща было.
При шоколадном барИге территориальные общества ОСТАВЛЯЛИ СЕБЕ деньги и остатками наполняли бюджет, а при "простом" парне и совсем не воре они будут ПОЛУЧАТЬ из бюджета.