На заседание "Слуги народа" в Трускавце не приглашен, просто так туда не поеду, - Разумков. ВИДЕО
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не поедет на заседание фракции "Слуга народа", которое состоится в Трускавце в эти выходные, поскольку его не пригласили.Апостроф TV
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Видео Апостроф TV
"Если мы говорим с вами о Трускавце, я туда действительно не приглашен. Посмотрим ... Просто так я без приглашения не езжу", - сказал спикер Рады журналистам.
В то же время он подтвердил, что планировал ехать в Трускавец, "но ситуация немного изменилась, будет Львовская область чуть позже".
Напомним, 30 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил спикеру Дмитрию Разумкову запрос на выдачу подписных листов для сбора подписей за отставку Разумкова с поста спикера.
Спикер Разумкова заявила, что Арахамия направил письмо об отзыве главы парламента не от своего имени, а от фракции "СН".
Позже Разумков распорядился выдать подписные листы за отзыв спикера.
В то же время главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что ОП планирует заменить Венедиктову на посту генпрокурора вслед за увольнением Разумкова
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- Оголошення Надзвичайного стану через заплановане припинення транзиту газу з росії (Це аналог Воєнного стану, який давно мав ввести Президент).
- Створення при ВРУ Надзвичайної комісії (аналог Ставки Верховного Головнокомандувача, кабміну та РНБОУ, що давно мав створити Президент) з надзвичайними повноваженнями для оперативного управління всіма державними, комунальними та приватними силами та засобами для ліквідації можливих надзвичайних наслідків при аваріях на тепломережах та газогонах!
- Створення Надзвичайних комісій в кожній області (що давно мав зробити Президент) які мають ліквідовувати наслідки припинення газо-теплопостачання.
- Внесення змін в бюджет на 2021-22 роки для надання Надзвичайній комісії в Києві та регіонах фінансування на підготовку ліквідації аварій та газо-тепломережах.
- Розробка та прийняття державної програми біопалива з внесенням змін в бюджет 2021-22 роки на переведення котельних з газу на біопаливо, що має дати додаткові замовлення машинобудівним заводам в Україні які виробляють таке обладнання!
- Розробка та прийняття державної програми модернізації ГТС з внесенням змін в бюджет 2021-22 роки на переобладнання ГТС на ******* газотурбінні двигуни газоперекачувальних агрегатів виробництва Заря-Машпроект (Миколаїв) та високооборотисті електродвигуни з локалізацією їх виробництва в Україні, для забезпечення роботи ГТС в реверсі на мінімальних обсягах прокачки газу в умовах відключення російського транзиту газу.
Свой среди чужих, чужой среди своих.
Если кушать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может, падла, вспомнишь, за кого голосовал?!
Забирают безвизы,
И горят пердаки,
Педагоги лютуют,
Повелись мудаки.
Бизнес снова крышуют,
А в глаза лепят кал,
Мусора вновь лютуют,
Ну а Ссаныч пропал.
Что уже подгораеееет?
Беня всех най...........а-а-а-ал!
Зелебобикам читать на ночь три раза, держа свечку из свернутого портрета зеледента. Может попустит хоть немного?
как изменилась жизнь - афуиваю!
я твой слуга - навеки, мой народ,
ведь ты живёшь, как твой слуга живёт !
- очевидно же что агент ФСБ Ермак значительно умнее нашего Оманского ослика
Думаю, що у Разумкова був свій розрахунок.