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На заседание "Слуги народа" в Трускавце не приглашен, просто так туда не поеду, - Разумков. ВИДЕО

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не поедет на заседание фракции "Слуга народа", которое состоится в Трускавце в эти выходные, поскольку его не пригласили.Апостроф TV

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Видео Апостроф TV

"Если мы говорим с вами о Трускавце, я туда действительно не приглашен. Посмотрим ... Просто так я без приглашения не езжу", - сказал спикер Рады журналистам.

В то же время он подтвердил, что планировал ехать в Трускавец, "но ситуация немного изменилась, будет Львовская область чуть позже".

Напомним, 30 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил спикеру Дмитрию Разумкову запрос на выдачу подписных листов для сбора подписей за отставку Разумкова с поста спикера.

Спикер Разумкова заявила, что Арахамия направил письмо об отзыве главы парламента не от своего имени, а от фракции "СН".

Позже Разумков распорядился выдать подписные листы за отзыв спикера.

В то же время главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что ОП планирует заменить Венедиктову на посту генпрокурора вслед за увольнением Разумкова

Читайте: Разумков об инициативе Арахамии по отзыву спикера: Была задача. Давид Георгиевич ее выполнил

Автор: 

Трускавец (102) Разумков Дмитрий (1521) Слуга народа (2631)


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Топ комментарии
+8
Каждый вечер вечер наступает вдруг.
Если кушать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может, падла, вспомнишь, за кого голосовал?!
Забирают безвизы,
И горят пердаки,
Педагоги лютуют,
Повелись мудаки.
Бизнес снова крышуют,
А в глаза лепят кал,
Мусора вновь лютуют,
Ну а Ссаныч пропал.

Что уже подгораеееет?
Беня всех най...........а-а-а-ал!

Зелебобикам читать на ночь три раза, держа свечку из свернутого портрета зеледента. Может попустит хоть немного?
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30.09.2021 16:00
+5
Рано чи пізно це повинно було статися із-за різниці розумових потенціалів Разумкова і Зеленського. Тримати біля себе більш розумного "підлеглого"- небезпечно. Може підсидіти. Таких позбавляються
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30.09.2021 16:02
+4
Бред какой то...Дел нет. Результатов нет. Одни интимные объяснения...
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30.09.2021 15:53
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Да и "Нафтуся" там воняет.
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30.09.2021 15:45 Ответить
"Лисиця й виноград" Байка. "Та виноград нагорі напевно кислий." Довикобенювався.
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30.09.2021 16:00 Ответить
Разумков був абсолютно бездіяльним спікером. Верховна Рада це верховний орган влади в Україні, важливіший та потужніший за Президента, а Разумков перетворив Верховну Раду на придаток Слуги Народу і тепер Зеленьский просто відставить Разумкова, щоб той не набирав зайвої популярності перед виборами! Але і в самостійне політичне плавання Разумкову немає з чим йти, він не зробив жодного потужного політичного досягнення! Вся діяльність Разумкова на посту Голови ВРУ це мовчазне та слухняне обслуговування інтересів Слуги народу, а фактично Президента та його найближчого кола. Що зробив Разумков для України? Які досягнення має Разумков як Голова ВРУ? Чим він буде агітувати за себе? Зараз Разумкову потрібно зробити потужний політичний крок, який дасть йому політичну дорогу в майбутнє, від хлопчика на побігеньках у мафії до дорослої політичної фігури! Чи може Разумков, поки він ще Голова ВРУ, згадати що ВРУ це головний орган влади в Україні і вписати своє ім'я в історію? Пропоную Разумкову на вибір варіанти:
- Оголошення Надзвичайного стану через заплановане припинення транзиту газу з росії (Це аналог Воєнного стану, який давно мав ввести Президент).
- Створення при ВРУ Надзвичайної комісії (аналог Ставки Верховного Головнокомандувача, кабміну та РНБОУ, що давно мав створити Президент) з надзвичайними повноваженнями для оперативного управління всіма державними, комунальними та приватними силами та засобами для ліквідації можливих надзвичайних наслідків при аваріях на тепломережах та газогонах!
- Створення Надзвичайних комісій в кожній області (що давно мав зробити Президент) які мають ліквідовувати наслідки припинення газо-теплопостачання.
- Внесення змін в бюджет на 2021-22 роки для надання Надзвичайній комісії в Києві та регіонах фінансування на підготовку ліквідації аварій та газо-тепломережах.
- Розробка та прийняття державної програми біопалива з внесенням змін в бюджет 2021-22 роки на переведення котельних з газу на біопаливо, що має дати додаткові замовлення машинобудівним заводам в Україні які виробляють таке обладнання!
- Розробка та прийняття державної програми модернізації ГТС з внесенням змін в бюджет 2021-22 роки на переобладнання ГТС на ******* газотурбінні двигуни газоперекачувальних агрегатів виробництва Заря-Машпроект (Миколаїв) та високооборотисті електродвигуни з локалізацією їх виробництва в Україні, для забезпечення роботи ГТС в реверсі на мінімальних обсягах прокачки газу в умовах відключення російського транзиту газу.
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30.09.2021 16:13 Ответить
Все-равно приберут
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30.09.2021 15:45 Ответить
Сдаётся мне, что это начало предвыборной компании Разумкова.
Свой среди чужих, чужой среди своих.
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30.09.2021 15:47 Ответить
З Гройсманом йому потрібно обьєднуватися. Два чоботи пара.
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30.09.2021 16:02 Ответить
это продолжение узурпации власти...
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30.09.2021 16:25 Ответить
Тебя уже слили чувак, собирай чемоданы 😁😁😁😁
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30.09.2021 15:47 Ответить
Была задача. Давид Георгиевич ее выполнил .-У барыги духа не хватает назвать обидчика-заказчика даже перед изгнанием из кресла. Барыги в воровском кодлане авторитетами быть не могут./ Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард
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30.09.2021 15:48 Ответить
оспади... как жеж задолбал это плач Ярославны !!!
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30.09.2021 15:49 Ответить
Бред какой то...Дел нет. Результатов нет. Одни интимные объяснения...
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30.09.2021 15:53 Ответить
Каждый вечер вечер наступает вдруг.
Если кушать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может, падла, вспомнишь, за кого голосовал?!
Забирают безвизы,
И горят пердаки,
Педагоги лютуют,
Повелись мудаки.
Бизнес снова крышуют,
А в глаза лепят кал,
Мусора вновь лютуют,
Ну а Ссаныч пропал.

Что уже подгораеееет?
Беня всех най...........а-а-а-ал!

Зелебобикам читать на ночь три раза, держа свечку из свернутого портрета зеледента. Может попустит хоть немного?
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30.09.2021 16:00 Ответить
На території трускавецького «Ріксоса» десятки поліцейський та представників державної охорони. Завтра тут має розпочатися так звана «Велика фракція» депутатів від «Слуги народу». На заході чекають президента
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30.09.2021 15:55 Ответить
икры белужьей банку открываю ...
как изменилась жизнь - афуиваю!
я твой слуга - навеки, мой народ,
ведь ты живёшь, как твой слуга живёт !
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30.09.2021 16:01 Ответить
Рано чи пізно це повинно було статися із-за різниці розумових потенціалів Разумкова і Зеленського. Тримати біля себе більш розумного "підлеглого"- небезпечно. Може підсидіти. Таких позбавляються
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30.09.2021 16:02 Ответить
а Ермака он тогда зачем держит то?
- очевидно же что агент ФСБ Ермак значительно умнее нашего Оманского ослика
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30.09.2021 16:05 Ответить
Посада Єрмака не дає можливості підсидіти та і різниця у розумових здібностях там не така кричуща
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30.09.2021 16:22 Ответить
В том-то и дело, что Разумков никогда не видел себя подчинённым. Их отношения с Зеленским начинались как партнёрские. И своим частым несогласием с «генеральной линией партии» Разумков постоянно напоминал об этом Зеленскому. Зеленский же убирает Разумкова просто потому, что может это сделать. Он продолжает беспрецедентно концентрировать власть в своих руках. Есть целый ряд сценариев, чем эта концентрация закончится.
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30.09.2021 16:36 Ответить
Відносини розумного з дурнем, апріорі, не можуть бути партнерськими. Хоча, чорт їх знає.

Думаю, що у Разумкова був свій розрахунок.
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30.09.2021 16:53 Ответить
У Дубінського тепер є шанс "Пустить туда г^з" (с)
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30.09.2021 16:08 Ответить
Помню были подобные сборы насдапа , с факелами и ножами года 33-38. Разумкова снимают , а значит вся эта шарашкина контора тоже скоро прикроется.
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30.09.2021 16:13 Ответить
обиженка
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30.09.2021 16:23 Ответить
 
 