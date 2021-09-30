На заседание "Слуги народа" в Трускавце не приглашен, просто так туда не поеду, - Разумков. ВИДЕО

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не поедет на заседание фракции "Слуга народа", которое состоится в Трускавце в эти выходные, поскольку его не пригласили.Апостроф TV

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Если мы говорим с вами о Трускавце, я туда действительно не приглашен. Посмотрим ... Просто так я без приглашения не езжу", - сказал спикер Рады журналистам.

В то же время он подтвердил, что планировал ехать в Трускавец, "но ситуация немного изменилась, будет Львовская область чуть позже".

Напомним, 30 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил спикеру Дмитрию Разумкову запрос на выдачу подписных листов для сбора подписей за отставку Разумкова с поста спикера.

Спикер Разумкова заявила, что Арахамия направил письмо об отзыве главы парламента не от своего имени, а от фракции "СН".

Позже Разумков распорядился выдать подписные листы за отзыв спикера.

В то же время главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что ОП планирует заменить Венедиктову на посту генпрокурора вслед за увольнением Разумкова

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