РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4480 посетителей онлайн
Новости Видео
6 684 37

Львовские тик-токеры "выкрали" девушку ради видео. Теперь им грозит штраф или общественные работы. ВИДЕО

Полиция объявила план "Перехват", но оказалось, что случившееся - постановка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.

"Похищение" произошло рядом с Оперным театром. Двое мужчин в черном подбежали к девушке и силой затолкали ее в черный Mercedes. Девушка кричала и сопротивлялась. "Похищение человека в центре Львова", - гласила подпись к ролику.

Прохожие девушке не помогли, но один из них позвонил в полицию.

"Поступило сообщение, что неизвестные лица на проспекте Свободы силой затолкали в автомобиль девушку и скрылись в неизвестном направлении. Конечно, полицейские ввели спецоперацию, начался розыск. Патрульные полицейские обнаружили водителя и остановили его", - рассказала пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская.

Смотрите: "Чей Крым? Российский!.. АТОшников не люблю. Много о себе возомнили. П#здуй работать!" - блогерша из Львова. ВИДЕО

Автомобиль обнаружили через полчаса. Сидевшие в нем люди пояснили, что они - блогеры и снимают видео для соцсетей. И на девушку, и на троих "похитивших" ее парней составили админпротоколы за мелкое хулиганство. Теперь им грозит наказание от штрафа в 119 грн до админареста на 15 суток.

"Наши ожидания были такие, что мы не доведем съемки до конца - неравнодушные люди включатся в процесс и, соответственно, мы сразу поясним, что происходит. Происходило все не так, как хотелось, и мы поняли, что перешли определенную черту", - пояснил один из тик-токеров Остап Оскар.

Также смотрите: Станцевали на танках: блогеры проникли в цех с военной техникой в Харькове. ВИДЕО

Автор: 

Львов (4585) похищение (1688) TikTok (33)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
тік токер - це вже діагноз
показать весь комментарий
30.09.2021 16:56
+10
Тіктокери..що з них взяти...розуму ніц нема.
показать весь комментарий
30.09.2021 16:54
+8
На приеме на работу:
- Какое у Вас образование?
- 6 лет Ютуба, 2 Года Инстаграмма
- Эммм... ну а профессии вы кто?
- Тик-токарь восьмого разряда
показать весь комментарий
30.09.2021 17:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тіктокери..що з них взяти...розуму ніц нема.
показать весь комментарий
30.09.2021 16:54 Ответить
а тeпeр факультeт поплавського iм щe диплом видаватим
показать весь комментарий
01.10.2021 12:05 Ответить
Какой позор, какой позор, на весь район...(с)
показать весь комментарий
30.09.2021 16:55 Ответить
тік токер - це вже діагноз
показать весь комментарий
30.09.2021 16:56 Ответить
Это ту????
показать весь комментарий
30.09.2021 16:57 Ответить
"Львовские тик-токеры" - звучит, как будто это какая-то организация с региональным типа штабом. Щас загордятся, мол, за нами Львов, равнодушных львовян хотели разбудить!
показать весь комментарий
30.09.2021 16:59 Ответить
Да уж, и штраф смешной и админарест маленький. Лечить надо "соцсети головного мозга" более серьёзными методами и прежде всего отлучением от Интернета на несколько месяцев и бешенными штрафами. Иначе увидим реальные тяжкие преступления в онлайне ради прикола, доиграемся
показать весь комментарий
30.09.2021 17:00 Ответить
А найкраще - по сраці батогами.
показать весь комментарий
30.09.2021 17:03 Ответить
Кого именно лечить? Тех кто проводил социальный эксперимент? Или тех кто сделал вид, что ничего не произошло???
показать весь комментарий
30.09.2021 17:04 Ответить
Я могу еще добавить дров в костер этого морального спора.
Давайте представим, что у нас есть нормальный закон об оружии и в толпе был человек с короткостволом. Ребята по причинам связанным с профессией не смогли адекватно отреагировать и получили по пару пуль в не жизненно важные органы. Кого лечить?
показать весь комментарий
01.10.2021 12:28 Ответить
Ну был бы у нас нормальный закон об оружии, эти парни точно бы не рискнули на такой эксперимент) Иначе лечение за их счет) Или отпевание) Там где все норм насчет подобного закона, тоже проводят эксперименты на эту тему(неравнодушие людей), но до таких крайностей("наглое похищение") не доходят)))
показать весь комментарий
01.10.2021 12:37 Ответить
Ну с тик токерами понятно... Никто не попытался вмешаться, и из всей толпы только один позвонил в полицию...
показать весь комментарий
30.09.2021 17:02 Ответить
А вдруг это ЗеСБУ?
показать весь комментарий
30.09.2021 17:17 Ответить
Без опознавательных знаков изначально бандиты... Хотя, и с опознавательными тоже они)))
показать весь комментарий
30.09.2021 17:30 Ответить
Ага, надо было вмешаться, дать им в репу, чтоб они ласты склеили и сесть на десять лет?
показать весь комментарий
01.10.2021 10:28 Ответить
За кого заступился? Тупо убил пьяницу, который пальцем никого не трогал.
показать весь комментарий
30.09.2021 17:19 Ответить
Только это же самое хотел написать...
показать весь комментарий
30.09.2021 17:24 Ответить
Убийство - это трагедия там. Убивать он не хотел.
показать весь комментарий
01.10.2021 10:08 Ответить
козел безрогий этот твой чувак , который на пьяного меньше себя напал и убил просто так ,что бы показать какой он фрифайтер не вротпепенный , видали таких тут на районе , с отбитой в зале головой разборки постоянно и драки по ночам возле клуба, куда они специально и ходят , что бы драку затеять
показать весь комментарий
01.10.2021 12:52 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2021 17:03 Ответить
На приеме на работу:
- Какое у Вас образование?
- 6 лет Ютуба, 2 Года Инстаграмма
- Эммм... ну а профессии вы кто?
- Тик-токарь восьмого разряда
показать весь комментарий
30.09.2021 17:11 Ответить
капец.... животные сопляки наделали шуму и срессу прохожим .менты транспортные расходы на поиск .а штраф за удовольствие всего навсего ЛИТРОВАЯ БУТЫЛКА МАСЛА ПОДСОЛНЕЧНОГО! И СНИМАЙСЯ ЗА ТАКИЕ ШТРАФЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, .ЛЮБОМУ ПО КАРМАНУ ТАКИЕ ШТРАФЫ...кто же их испугается....((другие дрейфуют по городам и гонки ночные .портят дороги и разметки и газоны . и ничего....
показать весь комментарий
30.09.2021 17:31 Ответить
Вся "стометрівка" в камерах...Значить,хотіли щоб їх зловили,покарали і роздзвонили про це на весь світ,інакше б вибрали інше місце...От хоча б пару сот метрів далі по Хмельницького в сторону Підзамче...Там хоч скакай,хоч грай хоч срай - ніхто не побачить,не почує і не згадає...Блогери,мать їх...
показать весь комментарий
30.09.2021 17:32 Ответить
Киднеппинг - одно из самых тяжелых преступлений против личности. Равное по тяжести умышленному убийству. Вроде как, в некоторых штатах США за него дают ПОЖИЗНЕННОЕ.
показать весь комментарий
30.09.2021 17:43 Ответить
Доблестной киберполиции достаточно разослать подобное сообщение/предупреждение всем топовым "блохирам" (с большим числом подписчиков), и данный вирусняк сойдёт "на нет"".
показать весь комментарий
30.09.2021 17:46 Ответить
А остальным прохожим - ПО ХЕР !!
показать весь комментарий
30.09.2021 17:48 Ответить
Мне понятна их цель, но непонятно - почему они считают, что посторонние прохожие будут заступаться? Лично у меня сразу возникнут вопросы - раз это преступники, то они как минимум вооружены и физически подготовлены, они связаны с криминалитетом и тебя могут спокойно прикончить. Эти малолетки настолько тугие, что не осознают этого?
показать весь комментарий
30.09.2021 18:10 Ответить
На каждый приём может найтись лом. Эти идиоты не соображают, что в толпе может найтись какой-нить "робин гуд", который вытащит ствол и пристрелит, искренне думая, что помогает предотвратить преступление.
показать весь комментарий
01.10.2021 10:48 Ответить
Ага, а потом выяснится, когда на полу воляются три туловища орт на всю "ивановскую" ДУРАК МЫ ПОШУТИЛИ!!! А три пули в жопах торчат!!!! Смешно будет всем!!! А на месте ментов я бы их забрал в отделение, продержал бы суток трое в обезьяннике, чтобы "шутить" желание отпало!!! Пусть в следующий раз пожарных вызовут, там штраф не 100 гривен припаяют!!! ЮМОРЫСТЫ **...Е!!
показать весь комментарий
01.10.2021 12:38 Ответить
І всім похрін і це у Львові.Подібне і в москалів знімали.Так що в нас майже те саме.

І що це взагалі таке тік-токер? Це що професія?Нахапалися усілякої дурості.На мою думку,тік-токер це ознака дегенерата.
показать весь комментарий
30.09.2021 18:14 Ответить
Как говорится, ни убавить, ни прибавить

показать весь комментарий
30.09.2021 18:20 Ответить
КЄтайці вигадали ций тік-ток для дебілізації людства. Таки у них це вийшло
показать весь комментарий
30.09.2021 23:43 Ответить
Им всем прямая дорога на вокзал - снимать селфи на крыше вагона.
показать весь комментарий
01.10.2021 00:17 Ответить
Як зворушливо крайній кіднапер закрив задні двері за жертвою а потім сів наперед, нє?
показать весь комментарий
01.10.2021 12:32 Ответить
тут мне одна громадянка писала шо мол не тик ток гавно , а я - потому шо именно такие ролики он мне присылает , хотя там шо не ролик то 7Б
показать весь комментарий
01.10.2021 12:55 Ответить
 
 