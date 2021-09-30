Львовские тик-токеры "выкрали" девушку ради видео. Теперь им грозит штраф или общественные работы. ВИДЕО

Полиция объявила план "Перехват", но оказалось, что случившееся - постановка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.

"Похищение" произошло рядом с Оперным театром. Двое мужчин в черном подбежали к девушке и силой затолкали ее в черный Mercedes. Девушка кричала и сопротивлялась. "Похищение человека в центре Львова", - гласила подпись к ролику.

Прохожие девушке не помогли, но один из них позвонил в полицию.

"Поступило сообщение, что неизвестные лица на проспекте Свободы силой затолкали в автомобиль девушку и скрылись в неизвестном направлении. Конечно, полицейские ввели спецоперацию, начался розыск. Патрульные полицейские обнаружили водителя и остановили его", - рассказала пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская.

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Автомобиль обнаружили через полчаса. Сидевшие в нем люди пояснили, что они - блогеры и снимают видео для соцсетей. И на девушку, и на троих "похитивших" ее парней составили админпротоколы за мелкое хулиганство. Теперь им грозит наказание от штрафа в 119 грн до админареста на 15 суток.

"Наши ожидания были такие, что мы не доведем съемки до конца - неравнодушные люди включатся в процесс и, соответственно, мы сразу поясним, что происходит. Происходило все не так, как хотелось, и мы поняли, что перешли определенную черту", - пояснил один из тик-токеров Остап Оскар.

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