Львовские тик-токеры "выкрали" девушку ради видео. Теперь им грозит штраф или общественные работы. ВИДЕО
Полиция объявила план "Перехват", но оказалось, что случившееся - постановка.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.
"Похищение" произошло рядом с Оперным театром. Двое мужчин в черном подбежали к девушке и силой затолкали ее в черный Mercedes. Девушка кричала и сопротивлялась. "Похищение человека в центре Львова", - гласила подпись к ролику.
Прохожие девушке не помогли, но один из них позвонил в полицию.
"Поступило сообщение, что неизвестные лица на проспекте Свободы силой затолкали в автомобиль девушку и скрылись в неизвестном направлении. Конечно, полицейские ввели спецоперацию, начался розыск. Патрульные полицейские обнаружили водителя и остановили его", - рассказала пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская.
Автомобиль обнаружили через полчаса. Сидевшие в нем люди пояснили, что они - блогеры и снимают видео для соцсетей. И на девушку, и на троих "похитивших" ее парней составили админпротоколы за мелкое хулиганство. Теперь им грозит наказание от штрафа в 119 грн до админареста на 15 суток.
"Наши ожидания были такие, что мы не доведем съемки до конца - неравнодушные люди включатся в процесс и, соответственно, мы сразу поясним, что происходит. Происходило все не так, как хотелось, и мы поняли, что перешли определенную черту", - пояснил один из тик-токеров Остап Оскар.
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Давайте представим, что у нас есть нормальный закон об оружии и в толпе был человек с короткостволом. Ребята по причинам связанным с профессией не смогли адекватно отреагировать и получили по пару пуль в не жизненно важные органы. Кого лечить?
- Какое у Вас образование?
- 6 лет Ютуба, 2 Года Инстаграмма
- Эммм... ну а профессии вы кто?
- Тик-токарь восьмого разряда
І що це взагалі таке тік-токер? Це що професія?Нахапалися усілякої дурості.На мою думку,тік-токер це ознака дегенерата.