"Слуги народа" начали прибывать в Трускавец: Все за личные средства, иначе НАПК предъявит претензии – для них это не тренинг, а курорт с саунами и бассейнами. ВИДЕО

Трускавец был выбран для совещания "слуг народа" из-за символизма - тут депутаты начинали обучение, а теперь курорт должен стать новой точкой отсчета.

Об этом в интервью журналистам в Трускавце рассказал нардеп "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его оценкам, около 70% "слуг народа" приехали в Трускавец поездом.

"Почему мы поездом (ехали в Трускавец. – Ред.)? Реально, очень полезно общение между комитетами, когда ты вырываешься из этой ежедневной суеты в Раде, когда нет возможности обсудить темы между комитетами. И сейчас после этой поездки, я думаю, появится много идей коллег из разных комитетов", - отметил нардеп.

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Он заверил, что поездку и проживание оплачивают депутаты из своих средств.

"Мы скинулись. Деньги заносил наш секретариат. Централизованно покупали билеты, но за наш счет. А сейчас, как я понимаю, будем оплачивать отель. Оплата при заселении", - рассказал "слуга народа".

"Партия может оплачивать какие-то партийные вещи, но те, которые не являются услугами для депутатов. Потому что НАПК потом предъявит претензии – объясните, почему вы проживали на курорте (для НАПК это не просто какой-то тренинг или корпоративная встреча, а типа курорт и они считают, что мы в саунах и бассейнах будем все эти три дня). Поэтому проживание в этих отелях партия не могла оплатить", - объяснил Жмеренецкий.

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Объясняя, почему для встречи выбрали именно Трускавец, "слуга народа" сказал: "Это уже символично. Трускавец выбран как новая точка отсчета. Мы прошли два года. Каждый комитет подготовил отчет о достижениях, о ключевых реформах. Будут доклады глав комитетов. Плюс есть планы на следующие два года. Мы ж начинали в Трускавце. Это символично. И сейчас хочется подвести итоги и символически запланировать последующие действия".