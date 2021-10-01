"Слуги народа" начали прибывать в Трускавец: Все за личные средства, иначе НАПК предъявит претензии – для них это не тренинг, а курорт с саунами и бассейнами. ВИДЕО
Трускавец был выбран для совещания "слуг народа" из-за символизма - тут депутаты начинали обучение, а теперь курорт должен стать новой точкой отсчета.
Об этом в интервью журналистам в Трускавце рассказал нардеп "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его оценкам, около 70% "слуг народа" приехали в Трускавец поездом.
"Почему мы поездом (ехали в Трускавец. – Ред.)? Реально, очень полезно общение между комитетами, когда ты вырываешься из этой ежедневной суеты в Раде, когда нет возможности обсудить темы между комитетами. И сейчас после этой поездки, я думаю, появится много идей коллег из разных комитетов", - отметил нардеп.
Он заверил, что поездку и проживание оплачивают депутаты из своих средств.
"Мы скинулись. Деньги заносил наш секретариат. Централизованно покупали билеты, но за наш счет. А сейчас, как я понимаю, будем оплачивать отель. Оплата при заселении", - рассказал "слуга народа".
"Партия может оплачивать какие-то партийные вещи, но те, которые не являются услугами для депутатов. Потому что НАПК потом предъявит претензии – объясните, почему вы проживали на курорте (для НАПК это не просто какой-то тренинг или корпоративная встреча, а типа курорт и они считают, что мы в саунах и бассейнах будем все эти три дня). Поэтому проживание в этих отелях партия не могла оплатить", - объяснил Жмеренецкий.
Объясняя, почему для встречи выбрали именно Трускавец, "слуга народа" сказал: "Это уже символично. Трускавец выбран как новая точка отсчета. Мы прошли два года. Каждый комитет подготовил отчет о достижениях, о ключевых реформах. Будут доклады глав комитетов. Плюс есть планы на следующие два года. Мы ж начинали в Трускавце. Это символично. И сейчас хочется подвести итоги и символически запланировать последующие действия".
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Судя по всему она вызывает приступы слабоумия)
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Засідать почали
Добре вижрали текіли
Сосен по..пиляли
Это человек про покупку билетов говорит