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"Слуги народа" начали прибывать в Трускавец: Все за личные средства, иначе НАПК предъявит претензии – для них это не тренинг, а курорт с саунами и бассейнами. ВИДЕО

Трускавец был выбран для совещания "слуг народа" из-за символизма - тут депутаты начинали обучение, а теперь курорт должен стать новой точкой отсчета.

Об этом в интервью журналистам в Трускавце рассказал нардеп "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его оценкам, около 70% "слуг народа" приехали в Трускавец поездом.

"Почему мы поездом (ехали в Трускавец. – Ред.)? Реально, очень полезно общение между комитетами, когда ты вырываешься из этой ежедневной суеты в Раде, когда нет возможности обсудить темы между комитетами. И сейчас после этой поездки, я думаю, появится много идей коллег из разных комитетов", - отметил нардеп.

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Он заверил, что поездку и проживание оплачивают депутаты из своих средств.

"Мы скинулись. Деньги заносил наш секретариат. Централизованно покупали билеты, но за наш счет. А сейчас, как я понимаю, будем оплачивать отель. Оплата при заселении", - рассказал "слуга народа".

"Партия может оплачивать какие-то партийные вещи, но те, которые не являются услугами для депутатов. Потому что НАПК потом предъявит претензии – объясните, почему вы проживали на курорте (для НАПК это не просто какой-то тренинг или корпоративная встреча, а типа курорт и они считают, что мы в саунах и бассейнах будем все эти три дня). Поэтому проживание в этих отелях партия не могла оплатить", - объяснил Жмеренецкий.

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Объясняя, почему для встречи выбрали именно Трускавец, "слуга народа" сказал: "Это уже символично. Трускавец выбран как новая точка отсчета. Мы прошли два года. Каждый комитет подготовил отчет о достижениях, о ключевых реформах. Будут доклады глав комитетов. Плюс есть планы на следующие два года. Мы ж начинали в Трускавце. Это символично. И сейчас хочется подвести итоги и символически запланировать последующие действия".

Автор: 

Трускавец (102) Слуга народа (2631) Жмеренецкий Алексей (7)


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Топ комментарии
+17
Ну да...со своих...из того конверта что перед этим вручили...,😀
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01.10.2021 09:39
+12
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01.10.2021 10:01
+9
Опять будут жить в отеле Ахметова?...
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01.10.2021 09:49
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Ну да...со своих...из того конверта что перед этим вручили...,😀
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01.10.2021 09:39 Ответить
для обеспечения 100% явки, я бы на этот раз раздавал конверты непосредственно на мероприятии
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01.10.2021 09:51 Ответить
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01.10.2021 10:01 Ответить
Перетрудились... Можно и отдохнуть...
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01.10.2021 09:41 Ответить
Поехали б в Авдеевку... на Ауди.. на треннинг...
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01.10.2021 09:41 Ответить
действительно " какая разница "
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01.10.2021 09:44 Ответить
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01.10.2021 09:42 Ответить
После плясок будет соитие родственных душ. Контрацептивы захватили?
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01.10.2021 09:45 Ответить
гондоны для гондонов
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01.10.2021 09:46 Ответить
Интересно а Трускавце мухоморы растут? Поганки есть это точно.поездом завезли.
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01.10.2021 09:43 Ответить
мухоморы в ОПЗЖ . потому что красные
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01.10.2021 09:45 Ответить
сходняк мафии
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01.10.2021 09:47 Ответить
Начинаются ох@ительные истории.
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01.10.2021 09:49 Ответить
Опять будут жить в отеле Ахметова?...
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01.10.2021 09:49 Ответить
Не буду больше пить трускавецкую.
Судя по всему она вызывает приступы слабоумия)
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01.10.2021 09:58 Ответить
НАВОРОВАЛИ УЖЕ !!!
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01.10.2021 10:00 Ответить
это ж надо умудриться собрать в одну кучу столько молодых, циничных и насквозь брехливых мерзавцев, без каких-либо моральных принципов, готовых за бабло исполнить что угодно, в любом количестве и с любой стороны ... настоящие "слуги урода"
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01.10.2021 10:07 Ответить
Так, ті хто створив і реалізував проект "Слуга народу" , на мою думку, є геніальними маніпуляторами.
Театр Карабаса-Барабаса. А чим там казка про Буратіну закінчилась?
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01.10.2021 11:50 Ответить
Европейский парламент (ЕП) рассмотрел выполнение Украиной условий соглашения об ассоциации, утвердил итоговую резолюцию об исполнении соглашения. Среди пунктов:
1. Отмечены нарушения при принятии законодательных актов "...в ущерб парламентскому контролю, прозрачности и качеству законодательства"
2. Широкое распространение коррупции
3. Реформы не идут, желания их проводить нет
4. Нужное нужно делать быстро. Народ хочет, а мешает власть
5. Бесплатная медицина - фикция и это плохо
6. Зеленский сдал России ключевого свидетеля Цемаха
7. СМИ приналежат олигархам
8. "... выражает сожаление по поводу комментариев высокопоставленных членов украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, отрицающих военное участие России в конфликте в районе Донбасса"
9. Вода - только после освобождения Крыма
10. Снабжение военной группировки РФ в Молдове идет через Украину
11. Судебная система прогнила
12. Власть атакует антикоррупционные органы
13. Смена главы Нацбанка путем угроз и насилия
14. ЕС просит помочь селу
15. ЕС просит не убивать атомную энергетику

Это то, что услышит Кулеба(если услышит). "Рейн не тот, да и Европа не та" - это то, что услышит зебилье от Кулебы.
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01.10.2021 10:22 Ответить
Немного из оригинала: "urges Ukraine to further tackle illegal campaigning, vote buying, misuse of administrative resources and the legal uncertainty surrounding campaigning on social media"
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01.10.2021 10:28 Ответить
Патриоты, настоящие украинцы, боролись на Майдане, шли воевать, чтоб в стране стало лучше жить. Но 70% быдла/биомассы/баранов/ваты выбрали себе подобных жуликов и теперь это страна сюрреализма. Вся проблема в том, что подавляющее большинство населения вороватое, мыслит не ценностями, а как бы урвать кусок, чтоб завтра было что покушать.
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01.10.2021 10:37 Ответить
В Трускавці "Слуги народу"
Засідать почали
Добре вижрали текіли
Сосен по..пиляли
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01.10.2021 11:36 Ответить
Обратите внимание на терминологию: "Деньги заносил наш секретариат."

Это человек про покупку билетов говорит
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01.10.2021 15:00 Ответить
Отой платний концерт Бочеллі на день незалежності, коли зібрали пожертви і не відзвітували куди витратили - ось воно і є. Оплачее олігархами збіговисько копкодавів.
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01.10.2021 15:40 Ответить
 
 