Попытки могут быть, - Разумков не исключил, что его захотят лишить депутатского мандата. ВИДЕО

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключил, что его попытаются лишить депутатского мандата.

Об этом он заявил в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, может ли быть попытка забрать у него мандат, поскольку он формально вышел из фракции и из партии,Дмитрий Разумков ответил: "Я сегодня являюсь внефракционным, поскольку являюсь председателем Верховной Рады. Именно так предусматривает регламент Верховной Рады Украины. Поэтому попытки могут быть. Но у нас многие пытаются на что-то быть способными - не всегда это получается".

Как сообщалось, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.

Читайте также: Разумков готов отчитаться о работе в должности спикера Рады