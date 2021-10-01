Попытки могут быть, - Разумков не исключил, что его захотят лишить депутатского мандата. ВИДЕО
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключил, что его попытаются лишить депутатского мандата.
Об этом он заявил в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос, может ли быть попытка забрать у него мандат, поскольку он формально вышел из фракции и из партии,Дмитрий Разумков ответил: "Я сегодня являюсь внефракционным, поскольку являюсь председателем Верховной Рады. Именно так предусматривает регламент Верховной Рады Украины. Поэтому попытки могут быть. Но у нас многие пытаются на что-то быть способными - не всегда это получается".
Как сообщалось, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.
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+9 violator
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+7 Юрій Ан
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разве что такой вариант
Я за слуг не голосовала , но перепрыгивание депутатов из парти в партию НАДО ПРЕКРАЩАТЬ.
бо 30 лет дурят украинцев меняя кровати , а не бл….😀😀
во будет финт, если бубочке импичмент замутят ....