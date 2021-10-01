РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8768 посетителей онлайн
Новости Видео
6 855 54

Попытки могут быть, - Разумков не исключил, что его захотят лишить депутатского мандата. ВИДЕО

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключил, что его попытаются лишить депутатского мандата.

Об этом он заявил в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, может ли быть попытка забрать у него мандат, поскольку он формально вышел из фракции и из партии,Дмитрий Разумков ответил: "Я сегодня являюсь внефракционным, поскольку являюсь председателем Верховной Рады. Именно так предусматривает регламент Верховной Рады Украины. Поэтому попытки могут быть. Но у нас многие пытаются на что-то быть способными - не всегда это получается".

Как сообщалось, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.

Читайте также: Разумков готов отчитаться о работе в должности спикера Рады

Автор: 

ВР (29257) мандат (385) отставка (3155) Разумков Дмитрий (1521) Слуга народа (2631)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
ты смотри как стараются . операция новый кандидат в президенты идет полным ходом . а с нами как быть ? мы то помним чьих он будет . в смысле чей холоп
разве что такой вариант
показать весь комментарий
01.10.2021 09:51
+9
Все, что делают зеленые является продолжением операции "Большая афера". По на@балову народа Украины. А чтобы было легче провернуть, они успешно разсираются с Европой и США, при этом изображая конфронтацию с ху@лом.
показать весь комментарий
01.10.2021 10:20
+7
Сценарий очередной мыльной оперы авторства 95-го квартала.
показать весь комментарий
01.10.2021 09:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это вряд ли. Барыга ворам социально близкий.
показать весь комментарий
01.10.2021 09:44 Ответить
А вот и дежурный бот объявился со старой методичкой про "барыгу".
показать весь комментарий
01.10.2021 09:54 Ответить
Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард
показать весь комментарий
01.10.2021 10:12 Ответить
Виктор, не займайтесь "дружнім обстрілом"... Ив Пет Сидоров, тлумачить усім Зе!білам справжнє значення слова "барига", але просвітництво- важка ноша.
показать весь комментарий
01.10.2021 10:33 Ответить
Ваньюшка, горілки немає, 3.14здуй до хати.
показать весь комментарий
01.10.2021 10:01 Ответить
Шо курыш
показать весь комментарий
01.10.2021 10:15 Ответить
Пробач, якщо ЩО, мені здалося, ти про Пороха.
показать весь комментарий
01.10.2021 10:54 Ответить
Пробач, якщо ЩО, мені здалося, ти про Пороха. -Принято.
показать весь комментарий
01.10.2021 10:57 Ответить
Узбагойтесь со своим "Порохом". Он не порох, он свинорылый тупень который НИЧЕГО не сделал. НОЛЬ. Я не сторонник зе, но 1 дороги сделали, 2 движение по ипотекам есть, 3 закрыты 3 говноканала (что ваш тупень 5 лет не мог родить? вместе с кодлой ЕСнутой), 4 закрыл игральные свинарники, которые при вашем "гецьмане" были уже ДЕСЯТКАМИ в городках на 10к населения. Так что завалите дружно рты и не агитируйте тут людей вашим свиноподобным гладковскому геццьманом-брехунцем
показать весь комментарий
01.10.2021 19:49 Ответить
андрєйка, на куй, під шконку, в тебе буде буремна ніч, підготуйся, підмийся, а ти все про себе і про себе, ватяний, ти наш, чи, може, косабський?
показать весь комментарий
01.10.2021 20:52 Ответить
Тебе не іпуть, ногами не совай.
показать весь комментарий
01.10.2021 20:53 Ответить
Доречі, українською :"палиш", а не "курыш"
показать весь комментарий
01.10.2021 10:56 Ответить
смалиш...
показать весь комментарий
01.10.2021 11:13 Ответить
Це - про інше, а я про тютюнопаління.
показать весь комментарий
01.10.2021 11:28 Ответить
тут він правильно сказав-барига по фені скупщик краденого
показать весь комментарий
01.10.2021 10:33 Ответить
Сценарий очередной мыльной оперы авторства 95-го квартала.
показать весь комментарий
01.10.2021 09:49 Ответить
100% - ща из Димона сделают страдальца-претендента на Президентский пост,чтобы зебилам было куда слить свои голоса..
показать весь комментарий
01.10.2021 10:05 Ответить
ты смотри как стараются . операция новый кандидат в президенты идет полным ходом . а с нами как быть ? мы то помним чьих он будет . в смысле чей холоп
разве что такой вариант
показать весь комментарий
01.10.2021 09:51 Ответить
Абоіх?
показать весь комментарий
01.10.2021 10:03 Ответить
Розумков пришёл в Раду с партией слуг . Потом началось заигрывание с ему ментально близкой партией РЕГИОНАЛОВ ( опзж и др)
Я за слуг не голосовала , но перепрыгивание депутатов из парти в партию НАДО ПРЕКРАЩАТЬ.

бо 30 лет дурят украинцев меняя кровати , а не бл….😀😀
показать весь комментарий
01.10.2021 09:54 Ответить
Зелёной саранче нужно убрать Разумкова любой ценой и потом пристроить "1000%" своего парня что бы с его помощью протянуть изменения в Конституцию Украины с помощью которых можно будет досрочно переизбрать Зеленского не дожидаясь окончания его каденции потому что его рейтинг стремительно падает и к концу его "правления" он будет наверняка со знаком "минус" .А если не станет Зеленского то не станет и всей этой зелёной нечисти так что Разумкова убрать для них это архиважно,это если хотите вопрос ихней жизни. И сейчас на пути к полной власти у них стоит лишь Разумков который никак не соглашается совершить государственную измену поставив на голосование изменение Конституции которое позволило бы паяцу править вечно как Путин. Я не сторонник Разумкова и вопросов к нему больше чем ответов но я вижу для чего затевается всё это безобразие и в данном случае я поддерживаю Разумкова и желаю ему не сдаться и не сломаться.
показать весь комментарий
01.10.2021 10:13 Ответить
а я желаю ему упасть и сломаться -- он видел и прекрасно понимал какое ничтожество он ведет к власти . какое моральное убожество оно собой представляет . а теперь эту зеленую гниду нам надо пожалеть . да пошел он накуй вместе с зеленым монолайном --- засрались по уши . что во внешней политике . что во внутренней . где эти два урода дубинский и деркач . почему бенядиктова ими не занимается . какое умное **** зеля изображал на встрече с байдэном . а до этого открыли уголовное дело против президента сша . чем этот поц зеленый думал . а чем ***** думать если первый ..помощник.. шифер занимается державными справами --- снимает 95 квартал и сватов урода зеленого ---- занавес . зебуины аплодируют но очень слабо
показать весь комментарий
01.10.2021 18:36 Ответить
👏👏💯%так и есть!
показать весь комментарий
03.10.2021 08:27 Ответить
На каком основании? За то что пытался хоть как-то придерживаться регламента.
показать весь комментарий
01.10.2021 10:15 Ответить
він прийшов в раду від слуг,знімуть з голови здасть мандат депутата,треба бути принциповим-не подобається те що творять зебіз*яни,здай мандат і іди в вільне плавання-закон,але жид хоче бути хитрішим
показать весь комментарий
01.10.2021 10:40 Ответить
Про якого саме жида мова?
показать весь комментарий
01.10.2021 20:57 Ответить
а про що тут на гілці мова?
показать весь комментарий
02.10.2021 09:06 Ответить
Разумков , хіба жид?
показать весь комментарий
02.10.2021 10:45 Ответить
бердичевський,маєш нет шукай генеологію його бубусь,дідів,ще з совка вони брали рос.,укр. фамілії
показать весь комментарий
02.10.2021 16:05 Ответить
Мені дуже подобається, ТИ, видав це, як доконаний факт, а підтвердження повиненшукати я САМ?
показать весь комментарий
05.10.2021 01:04 Ответить
мені по-барабану,що ти там повинен чи не повинен
показать весь комментарий
05.10.2021 21:40 Ответить
ЗнЄш, що, гріша, сходи на куй або стули пельку і тіха будь.
показать весь комментарий
05.10.2021 22:15 Ответить
ти вже на ньому давно напевно
показать весь комментарий
06.10.2021 09:16 Ответить
Национальность не та?
показать весь комментарий
01.10.2021 11:41 Ответить
Все, что делают зеленые является продолжением операции "Большая афера". По на@балову народа Украины. А чтобы было легче провернуть, они успешно разсираются с Европой и США, при этом изображая конфронтацию с ху@лом.
показать весь комментарий
01.10.2021 10:20 Ответить
Ситуативно, ЗАРАЗ, разумкова потрібно підтримати.
показать весь комментарий
01.10.2021 10:59 Ответить
Каким образом? Да и какой смысл? Он же с рыгами взглядами очень похож.
показать весь комментарий
01.10.2021 13:47 Ответить
стефанчук чи якась абрахаміЯ будуть кращими? Цей,хоч, якогось берегу, чи то пак,. регламенту дотримується .
показать весь комментарий
01.10.2021 15:18 Ответить
Его всё равно снимут, если так решили. Да и как его поддерживать? Шуметь на Цензоре?
показать весь комментарий
01.10.2021 15:33 Ответить
Там "нє фсьо так адназначна",- як кажуть в мацквабадє.
показать весь комментарий
01.10.2021 20:56 Ответить
Смысл такой , чтобы не было ещё хуже ! зеИУДА СКОРО БУЛЬБОФЮРЕРА ДОГОНИТ В УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ! ***** путлерастович его кумир и спонсор
показать весь комментарий
03.10.2021 08:40 Ответить
Бред.
показать весь комментарий
03.10.2021 12:47 Ответить
димон имеет шанс турнуть зелю, правда на его место ему лучше не соваться, а подговорить отброса абхаза, тот может повестись,
во будет финт, если бубочке импичмент замутят ....
показать весь комментарий
01.10.2021 11:32 Ответить
зеублюдки сраные -марионетки без права собственного мнения , а хламидия гонорейная , вообще ничего не решает
показать весь комментарий
03.10.2021 08:36 Ответить
Хоча б ще не підстрелили шофера Разумкова.
показать весь комментарий
01.10.2021 16:56 Ответить
ШНУРОК ОЛИГАРХА !)
показать весь комментарий
01.10.2021 23:20 Ответить
Разумкову нечего бояться -если выгонят то он снова вернется в Партию Регионов
показать весь комментарий
02.10.2021 20:34 Ответить
Базар. Двух еврейских жуликов застукали на горячем. Они театрально поливают друг друга отборной руганью так, что часть толпы начинает сочувствовать одному, а другая часть второму. Доходит до драки между группами сочувствующих. В этой суматохе жулики убегают и делят украденное за углом. Занавес.
показать весь комментарий
03.10.2021 05:47 Ответить
Выбирайте граждане, какая хабадная синагога вам нравится, Марьина Роща или Золотая Роза.


показать весь комментарий
03.10.2021 06:02 Ответить
Видно , что мало Их исторической родины ,а в Украине - МОЖНО ВСЕ ! Да ещё местные полезные дегенераты и рабы дешёвые , как нигде на планете ! Сами виноваты 🐑🐏73%
показать весь комментарий
03.10.2021 08:47 Ответить
"Козырь, покажи наш мандат."
показать весь комментарий
03.10.2021 17:43 Ответить
 
 