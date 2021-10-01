"Слуга народа" Жмеренецкий об обсуждении отставки Разумкова в Трускавце: Конечно будет, если Арахамия про запас взял подписные листы. ВИДЕО
"Слуги народа" на совещании в Трускавце обсудят вопрос отставки Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.
Об этом в интервью журналистам в Трускавце рассказал нардеп "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Конечно, я думаю, будет (обсуждаться вопрос отставки спикера ВР Дмитрия Разумкова. – Ред.). Если Арахамия про запас взял подписные листы", - рассказал нардеп.
Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли уже в подписных листах подписи за отставку Разумкова, Жмеренецкий сказал: "Они пустые".
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Вони думають, що як порозпродують всі тюрми, то не буде де сидіти за їхні злочини
Зеідіоти.