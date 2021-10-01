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"Слуга народа" Жмеренецкий об обсуждении отставки Разумкова в Трускавце: Конечно будет, если Арахамия про запас взял подписные листы. ВИДЕО

"Слуги народа" на совещании в Трускавце обсудят вопрос отставки Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

Об этом в интервью журналистам в Трускавце рассказал нардеп "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Конечно, я думаю, будет (обсуждаться вопрос отставки спикера ВР Дмитрия Разумкова. – Ред.). Если Арахамия про запас взял подписные листы", - рассказал нардеп.

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Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли уже в подписных листах подписи за отставку Разумкова, Жмеренецкий сказал: "Они пустые".

Автор: 

ВР (29257) отставка (3155) Трускавец (102) Арахамия Давид (989) Разумков Дмитрий (1521) Жмеренецкий Алексей (7)


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Топ комментарии
+5
ЗеЕволюція пожирає своїх Зееволюціонерів.
Вони думають, що як порозпродують всі тюрми, то не буде де сидіти за їхні злочини
Зеідіоти.
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01.10.2021 09:54
+3
Ахренеламия мозги не взял потому что брать нечего.
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01.10.2021 10:02
+2
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01.10.2021 11:15
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ЗеЕволюція пожирає своїх Зееволюціонерів.
Вони думають, що як порозпродують всі тюрми, то не буде де сидіти за їхні злочини
Зеідіоти.
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01.10.2021 09:54 Ответить
Поки що вони пожирають Україну . Жмеренецькі , зеленські , абрахамії , каломийські ... , це вже було , але нічому не навчило .
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01.10.2021 12:12 Ответить
може за 5 років і розум "наріду" прибавиться?
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01.10.2021 21:17 Ответить
Ахренеламия мозги не взял потому что брать нечего.
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01.10.2021 10:02 Ответить
Для зграї немає кращої розваги,аніж гуртом накинутись на котрогось свого і розтерзати...Тут всі задоволення сходяться воєдино - колективізм і відчуття ліктя,запах крові та інстинкти вбивці,безкарність і безпечність...
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01.10.2021 10:07 Ответить
серуни. яке йшло, таке й здибало
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01.10.2021 10:16 Ответить
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01.10.2021 11:15 Ответить
Изгнать, олигархическую подстилку и саботажника.
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01.10.2021 11:19 Ответить
усе що від ЗЕ викликає стійку відразу та блювотні рефлекси🤦‍♂️
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01.10.2021 11:24 Ответить
Они ж там все форменные дибилы! Как они служат в очистке?!
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01.10.2021 13:46 Ответить
 
 