"Слуга народа" Жмеренецкий об обсуждении отставки Разумкова в Трускавце: Конечно будет, если Арахамия про запас взял подписные листы. ВИДЕО

"Слуги народа" на совещании в Трускавце обсудят вопрос отставки Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

Об этом в интервью журналистам в Трускавце рассказал нардеп "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Конечно, я думаю, будет (обсуждаться вопрос отставки спикера ВР Дмитрия Разумкова. – Ред.). Если Арахамия про запас взял подписные листы", - рассказал нардеп.

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Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли уже в подписных листах подписи за отставку Разумкова, Жмеренецкий сказал: "Они пустые".