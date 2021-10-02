"Не хватает опыта", - Зеленский оценил работу "слуг народа" на 3+. Себе поставил 7-8 по 12-балльной шкале. ВИДЕО

Сегодня в Трускавец приехал президент Украины Владимир Зеленский, чтобы присоединиться к съезду фракции. Во время общения с журналистами он оценил работу как монобольшинства, так и свою.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Не хватает опыта. Я вижу большое количество людей, которые очень сильно подтянулись. Есть мощные люди, которых, извините, что я так говорю, никогда не было в Украине, не было много таких людей. С точки зрения цифровизации, инфраструктуры, энергетики в таких боях и конкуренции, которые у нас есть на международной арене", — прокомментировал Зеленский.

"Слугам" он поставил 3+ по 5-балльной системе, тогда как свои усилия оценил в 7-8 по 12-балльной.

"Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку. 7-8, так говорят? По 12-балльной. Я где-то в середине", — сказал он.