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"Слуги народа" детализируют план трансформации Украины, который позже будет опубликован, - Зеленский. ВИДЕО

Сегодня во время выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце депутаты работают над детализацией плана трансформации Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал "Дом" об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

После этого они должны представить свои наработки для дальнейших решений.

По его словам, отдельные проекты нарабатывались сначала на основе его президентской программы и на основе программы партии "Слуга народа". Потом это трансформировалось в работу так называемых "стратегических троек" (депутат, представитель Кабмина и Офиса президента).

"Это, в частности, работа депутатского корпуса, комитетов, Кабмина (и министров, и их заместителей), Офиса президента. И это наработки отдельные правоохранительных органов - изменений той или иной части работы правоохранительной системы. Было проведено много работы. И мы выстроили конкретный путь выполнения тех обязанностей, которые я брал на себя как президент, а представители партии "Слуга народа" - как депутаты ", - рассказал президент.

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Одновременно построен формат трансформации государства по различным направлениям, отметил президент. "Теперь люди, которые строили тройки, видят этот план и добавляют свое видение: что не учтено, где есть слабые места, где - пустые, а где - действительно фундаментальные наработки. Затем мы будем анализировать наработки и принимать соответствующие решения ", - добавил Зеленский.

По его словам, некоторые направления Плана трансформации были представлены европейским и американским коллегам. При этом заметил, что весь план никому представлен не был, поскольку он еще разрабатывается.

"Мы показывали нашим западным партнерам план развития оборонного блока, где мы привлекаем инвестиции - в украинский флот, ПВО (Противовоздушная оборона - ред.). А также представили энергетическую программу. Энергетической независимости государства - у нас очень амбициозные цели", - уточнил Зеленский.

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Зеленский Владимир (20365) Слуга народа (2631)


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Топ комментарии
+22
Украину не надо трансформировать, дебил зеленый. Она уже существует.
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02.10.2021 17:10
+21
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02.10.2021 17:21
+18
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02.10.2021 17:19
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А ты думать? Это полезно, в том числе и для здоровья.
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02.10.2021 21:07 Ответить
Ти,

https://censor.net/user/421353

, старого логіну, даремно вважаєш, що за рік відсутності відмився в деактиві
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02.10.2021 21:18 Ответить
Странный коммент. Какой деактив, зачем отмылся. Я что должен перед кем-то тут отчитываться? Цирк. Или синдром вахтера взыграл у самого "беспристрастного" модера?
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03.10.2021 15:44 Ответить
Щось лячно стає за неньку. Чи витримає напругу від усіх трансформаторів...
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02.10.2021 18:29 Ответить
Трансформатор гудит-работает на полную мощность. Зеленский и команда благодаря закону, разрешающему не использовать "Прозорро", пополнят личную и "партийную" кассу минимум на 20 млрд грн. " Большая стройка" помогает Зеленскому не войти в историю, а украсть: только один подрядчик тратит бюджетные деньги со скоростью 4 млн грн в час

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02.10.2021 18:33 Ответить
найкращій план це якнайшвидше позбутися зелених поки ті не поховали країну...
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02.10.2021 18:42 Ответить
Вы почитайте коменты под тем видео на ютубе,какие восторженные отзывы зеленой ботвы,такое впечатление,что отписались родственники зеленых депутатов...
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02.10.2021 18:42 Ответить
Дожилися, Квартал-95(шо у Крівом Рогу̀) трансформує Мою Батьківщину....
Пістуц!!! (за перепрошенням)
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02.10.2021 19:56 Ответить
Не ну сюдя по тексту - наркоман жеж ***!
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02.10.2021 20:35 Ответить
дым валит
кусты трясутся
тут планы детализутся
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02.10.2021 22:06 Ответить
https://espreso.tv/zelenskiy-**********-shcho-ukraina-persha-v-evropi-za-yakisnimi-dorogami Сеанс уринотерапії продовжено !
Під час свого виступу перед учасниками виїзної фракції президентської партії "Слуга народу" в курортному місті Трускавець, що на Львівщині, глава держави Володимир Зеленський перерахував досягнення як свої, так і своєї команди під час перебування при владі. Основні думки з його виступу в вигляді цитат розміщено на офіційному сайті "слуг".

"У нас з'явилася цифровізація. Ми номер один в Європі. Цього просто не було. А зараз в нас режим пейперлес, немає паперів", - сказав він.

Після цього він перейшов, до інфраструктури, якої, за його словами, раніше нібито зовсім не було. "Чи була в нас інфраструктура? Ні. Ми - перші в Європі за кількістю якісних кілометрів доріг", - наголосив Володимир Зеленський.
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02.10.2021 22:14 Ответить
Сборіще дармоїдів-клептократів.
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03.10.2021 00:23 Ответить
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