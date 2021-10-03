"Слуги народа" в Трускавце: Арахамии и Корниенко вручили тыкву за разговор о "корабельной сосне". ВИДЕО

В финале выездного заседании фракции "СН" в Трускавце участникам раздали награды в рамках премии "Слугам по заслугам".

Об этом сообщила в Telegram спикер политсилы Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ.

В список из 16 награжденных попали: Даниил Гетманцев, Галина Третьякова, Мария Мезенцева, Галина Янченко, Виталий Безгин и другие.

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Кроме того, были шуточные номинации. Депутатов награждали тыквами.

"В номинации "Чем бы депутат ни тешился" лучшим назвали нашего чемпиона Жана Беленюка за сон во время заседания парламента "в рамках подготовки к победе на Олимпийских играх". Михаил Радуцкий признан победителем в номинации "Немножко по-мобильному" за всем известную переписку в мессенджере. В номинации "ЦВЛ" (цитаты великих людей) лучшими назвали Давида Арахамию и Александра Корниенко за известный разговор с включенными микрофонами. Номинацию "18+" присудили Галине Третьяковой за переписку о матрасе. Номинацию "Что это было" отдали Роксолане Пидласой за законопроект о полупроводниках. И победу в финальной номинации "Турбо жим-жим" получил Николай Тищенко", - сообщила Палийчук.

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Завершил торжество сет от DJ David Braun.

Напомним, летом прошлого года глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в разговоре с главой фракции Давидом Арахамией в Николаеве перед началом пресс-конференции, думая, что микрофоны выключены, назвал Татьяну Домбровскую "рабочей бабой", а их коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву "вообще красоткой". "В целом она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна", - сказал Корниенко, комментируя Домбровскую.

Аллахвердиева назвала запись разговора "фейком и монтажом". Корниенко принес извинения обеим женщинам.