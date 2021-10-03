"Слуги народа" в Трускавце: Арахамии и Корниенко вручили тыкву за разговор о "корабельной сосне". ВИДЕО
В финале выездного заседании фракции "СН" в Трускавце участникам раздали награды в рамках премии "Слугам по заслугам".
Об этом сообщила в Telegram спикер политсилы Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ.
В список из 16 награжденных попали: Даниил Гетманцев, Галина Третьякова, Мария Мезенцева, Галина Янченко, Виталий Безгин и другие.
Кроме того, были шуточные номинации. Депутатов награждали тыквами.
"В номинации "Чем бы депутат ни тешился" лучшим назвали нашего чемпиона Жана Беленюка за сон во время заседания парламента "в рамках подготовки к победе на Олимпийских играх". Михаил Радуцкий признан победителем в номинации "Немножко по-мобильному" за всем известную переписку в мессенджере. В номинации "ЦВЛ" (цитаты великих людей) лучшими назвали Давида Арахамию и Александра Корниенко за известный разговор с включенными микрофонами. Номинацию "18+" присудили Галине Третьяковой за переписку о матрасе. Номинацию "Что это было" отдали Роксолане Пидласой за законопроект о полупроводниках. И победу в финальной номинации "Турбо жим-жим" получил Николай Тищенко", - сообщила Палийчук.
Завершил торжество сет от DJ David Braun.
Напомним, летом прошлого года глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в разговоре с главой фракции Давидом Арахамией в Николаеве перед началом пресс-конференции, думая, что микрофоны выключены, назвал Татьяну Домбровскую "рабочей бабой", а их коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву "вообще красоткой". "В целом она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна", - сказал Корниенко, комментируя Домбровскую.
Аллахвердиева назвала запись разговора "фейком и монтажом". Корниенко принес извинения обеим женщинам.
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Я на мене, Порох не кращий вибор буде. Бо він буде за Владу воювати, а не Владою керувати.
Але буде коротка пауза. Жирні котяги почнуть сперичатися. О тут треба справжнього Гетьмана знайти!
Де він, хто він? Кого це в Україні турбує?
В других странах газ для промышленности оказался дешевле благодаря закупке по долгосрочным контрактам. Украина же привязывает свою цену к спотовому рынку ЕС и таким образом загоняет экономику в кризис. Об этом рассказал председатель "Федерации работодателей стеклянной промышленности" Дмитрий Олейник на странице в Facebook.
https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/rekordnyie-tsenyi-na-gaz-postavili-ekonomiku-ukrainyi-pod-ugrozu-kollapsa-federatsiya-rabotodatelej.htm
Зебіли! Ви вже «хоть поржалі»?
Слет государственных деятелей. Конверты с баблом Коломоя получили, ЦУ раздали, поржали.
А вы, дорогие избиратели, доедайте хер без соли под ржаки слуг наркомана.
В країні війна, економіка в жопі, кожного дня гине по 200 людей від Ковіду, а ці ідіоти вечірки влаштовують, позорище 🤮🤮🤮
.. .
А не хтіли би отримати по гарбузам від народу ?
Какой раскол в стране,
Какая грусть в кипении веселом!
Знать, оттого так хочется и мне,
Задрав штаны,
Бежать за комсомолом.