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"Слуги народа" в Трускавце: Арахамии и Корниенко вручили тыкву за разговор о "корабельной сосне". ВИДЕО

В финале выездного заседании фракции "СН" в Трускавце участникам раздали награды в рамках премии "Слугам по заслугам".

Об этом сообщила в Telegram спикер политсилы Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ.

В список из 16 награжденных попали: Даниил Гетманцев, Галина Третьякова, Мария Мезенцева, Галина Янченко, Виталий Безгин и другие.

Слуги народа в Трускавце: Арахамии и Корниенко вручили тыкву за разговор о корабельной сосне 01

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Кроме того, были шуточные номинации. Депутатов награждали тыквами.

"В номинации "Чем бы депутат ни тешился" лучшим назвали нашего чемпиона Жана Беленюка за сон во время заседания парламента "в рамках подготовки к победе на Олимпийских играх". Михаил Радуцкий признан победителем в номинации "Немножко по-мобильному" за всем известную переписку в мессенджере. В номинации "ЦВЛ" (цитаты великих людей) лучшими назвали Давида Арахамию и Александра Корниенко за известный разговор с включенными микрофонами. Номинацию "18+" присудили Галине Третьяковой за переписку о матрасе. Номинацию "Что это было" отдали Роксолане Пидласой за законопроект о полупроводниках. И победу в финальной номинации "Турбо жим-жим" получил Николай Тищенко", - сообщила Палийчук.

Слуги народа в Трускавце: Арахамии и Корниенко вручили тыкву за разговор о корабельной сосне 02

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Завершил торжество сет от DJ David Braun.

Напомним, летом прошлого года глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в разговоре с главой фракции Давидом Арахамией в Николаеве перед началом пресс-конференции, думая, что микрофоны выключены, назвал Татьяну Домбровскую "рабочей бабой", а их коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву "вообще красоткой". "В целом она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна", - сказал Корниенко, комментируя Домбровскую. 

Аллахвердиева назвала запись разговора "фейком и монтажом". Корниенко принес извинения обеим женщинам.

Автор: 

Арахамия Давид (989) Беленюк Жан (59) Слуга народа (2631) Корниенко Александр (658) Радуцкий Михаил (287) Пидласа Роксолана (34) Третьякова Галина (118)


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Топ комментарии
+17
Говорили, та балакали, пописяли, та покакали.
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03.10.2021 02:02
+17
Який встид🤦🤦🤦

В країні війна, економіка в жопі, кожного дня гине по 200 людей від Ковіду, а ці ідіоти вечірки влаштовують, позорище 🤮🤮🤮
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03.10.2021 03:02
+15
Трухін і Татаров сидять в трускавці, сміються, п'ють каву. В фіналі лютий 14-го буде здаватись просто квіточками.
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03.10.2021 02:07
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Говорили, та балакали, пописяли, та покакали.
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03.10.2021 02:02 Ответить
це вони для вручення гарбузи їхали в Трускавець??
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03.10.2021 08:12 Ответить
Трухін і Татаров сидять в трускавці, сміються, п'ють каву. В фіналі лютий 14-го буде здаватись просто квіточками.
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03.10.2021 02:07 Ответить
Маємо на 2022 вже претендента в номінації - "Правосуддя року" пані смереку)
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03.10.2021 02:17 Ответить
Яке кончене..
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03.10.2021 02:14 Ответить
Цирк. Смешно, ну...
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03.10.2021 02:17 Ответить
Вони всі рухнуть невздовжні. І буде пустеля навкруги, але не довго. Питання - хто наступний?
Я на мене, Порох не кращий вибор буде. Бо він буде за Владу воювати, а не Владою керувати.
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03.10.2021 02:23 Ответить
А за шо "воюет" гнусавая мартышка Бени?
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03.10.2021 02:25 Ответить
Мавпа буде вже ні до чого. У Бені кадрів в Президенти України катьма.
Але буде коротка пауза. Жирні котяги почнуть сперичатися. О тут треба справжнього Гетьмана знайти!
Де він, хто він? Кого це в Україні турбує?
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03.10.2021 02:33 Ответить
шо, понимаете дебилы-керуватели, что вы дебилы?!
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03.10.2021 03:02 Ответить
Порошенко провів перші чесні вибори в Україні.
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03.10.2021 07:38 Ответить
Украине грозит серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств. Причина - рекордная цена на газ, которая в Европе превысила 1200 долларов. Это означает, что газ для промышленников в Украине подорожает до 39 тыс. гривен. Такие расходы на голубое топливо сделают украинский экспорт неконкурентноспособным, ведь европейцы покупают газ в 3,5 раза дешевле.
В других странах газ для промышленности оказался дешевле благодаря закупке по долгосрочным контрактам. Украина же привязывает свою цену к спотовому рынку ЕС и таким образом загоняет экономику в кризис. Об этом рассказал председатель "Федерации работодателей стеклянной промышленности" Дмитрий Олейник на странице в Facebook.

https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/rekordnyie-tsenyi-na-gaz-postavili-ekonomiku-ukrainyi-pod-ugrozu-kollapsa-federatsiya-rabotodatelej.htm

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03.10.2021 02:21 Ответить
*****, їм смішно, вони розважаються. Квартал 95 у ВР рулить.

Зебіли! Ви вже «хоть поржалі»?
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03.10.2021 02:22 Ответить
Купили собі коника, а коник без ноги...
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03.10.2021 02:26 Ответить
Мы начинаем КВН.

Слет государственных деятелей. Конверты с баблом Коломоя получили, ЦУ раздали, поржали.
А вы, дорогие избиратели, доедайте хер без соли под ржаки слуг наркомана.
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03.10.2021 02:27 Ответить
Який встид🤦🤦🤦

В країні війна, економіка в жопі, кожного дня гине по 200 людей від Ковіду, а ці ідіоти вечірки влаштовують, позорище 🤮🤮🤮
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03.10.2021 03:02 Ответить
"Тупа кобила" - пешла ***** членограя.
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03.10.2021 03:47 Ответить
Я народився і все життя прожив у Трускавці. В 2019 р. тупе сіре бидло обравши клоуна-малороса президентом і знищивши Україну змусило мене емігрувати
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03.10.2021 03:59 Ответить
типові "кварталівські" фантазії - перетворити все на на гумор. таке враження що помирати вони будуть по особливому через сцену театру. курви. вони так себе поводять як то не було замаху на їхнього Шефіра. . . .
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03.10.2021 04:37 Ответить
Прикольно.
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03.10.2021 07:32 Ответить
Ну хоч один довбанат знайшовся,якому це лайно прикольно...
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03.10.2021 08:30 Ответить
За чей счет банкет? Гребанные клоуны
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03.10.2021 07:44 Ответить
Цирк виродків продовжується...
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03.10.2021 07:45 Ответить
Трускавець . На фото - щойно закінчився з'їзд партії - слуга народу .!! Делегати розходяться .
.. .
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03.10.2021 07:46 Ответить
надо там еще гориллу - Юзик. Натрескался корма в Трескавце и довольный важно идет в сортир.
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03.10.2021 08:24 Ответить
А в Трускавце одни Зе-лохи проживают? Почему местные не устроили пикеты против зелёных пикников "на крови"? Почему нет акций протеста против разбазаривания денег, которые крайне нужны госпиталям, воинам -героям на передовой,семьям погибших воинов-геров, волонтёров - героев?
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03.10.2021 07:54 Ответить
В Трускавеце деньги зарабатывают, там обслужат любого, кто платит, и при этом расскажут, как все плохо, выживают только за счёт поляков, и, вообще, там каждый собирается уехать на заработки. Говорю, как очевидец
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03.10.2021 11:38 Ответить
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03.10.2021 08:13 Ответить
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03.10.2021 08:18 Ответить
Таке громило ззаду), шо Воно зразу жим-жим)))
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03.10.2021 09:19 Ответить
та сцяти ж хоче найвеличніший. Але сортири зайняті юзіком та вірастюком. Засада!
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03.10.2021 09:25 Ответить
ЗЕлошари, Секта Недоумків вас зробила ще раз.
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03.10.2021 08:16 Ответить
Самі собі винагороди роздають...
А не хтіли би отримати по гарбузам від народу ?
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03.10.2021 08:29 Ответить
Не хотілося, але прийдеться погодитися з Лавровим, - ДБЛ БЛД!
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03.10.2021 08:35 Ответить
По гарбузу роздали ,хорошо. А тепер би ще й по "тыкве".
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03.10.2021 08:49 Ответить
А номинация слуга-насильник где? Слуга-анал табу?
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03.10.2021 08:57 Ответить
Тыквами.. Лучше бы страпонами. Или в Трускавце табу?
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03.10.2021 09:17 Ответить
Е**бучий КВН
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03.10.2021 10:07 Ответить
Тут доречне тільки "кашляння" Лаврова. (((
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03.10.2021 10:44 Ответить
"Друзья! Друзья!
Какой раскол в стране,
Какая грусть в кипении веселом!
Знать, оттого так хочется и мне,
Задрав штаны,
Бежать за комсомолом.
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03.10.2021 10:50 Ответить
А как видео посмотреть?
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03.10.2021 13:16 Ответить
 
 