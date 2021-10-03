"Слуги народа" провели вручение премий своим депутатам за выдающиеся заслуги в Трускавце. ВИДЕО

Вечером 2 октября после расширенного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце состоялась церемония награждения ежегодной премии "Слугам по заслугам".

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"На премии работает программа "Светская жизнь" с Катей Осадчей. Программу начинает Давид Арахамия", - отметила она.

Палийчук также опубликовала видео с данного мероприятия.

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