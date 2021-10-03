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"Слуги народа" провели вручение премий своим депутатам за выдающиеся заслуги в Трускавце. ВИДЕО

Вечером 2 октября после расширенного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце состоялась церемония награждения ежегодной премии "Слугам по заслугам".

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"На премии работает программа "Светская жизнь" с Катей Осадчей. Программу начинает Давид Арахамия", - отметила она.

Палийчук также опубликовала видео с данного мероприятия. 

Читайте также: "Слуги народа" в Трускавце: Арахамии и Корниенко вручили тыкву за разговор о "корабельной сосне". ВИДЕО

Автор: 

премия (480) Трускавец (102) Арахамия Давид (989) Слуга народа (2631)


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Топ комментарии
+23
Номинации:
Анал табу
Сосна корабельная

Наркоман за рулём
Алкоголик, тоже, за рулём...
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03.10.2021 13:45
+21
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03.10.2021 13:43
+16
Какие у депутатов могут быть заслуги в трускавце?...
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03.10.2021 13:36
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Какие у депутатов могут быть заслуги в трускавце?...
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03.10.2021 13:36 Ответить
Номинации:
Анал табу
Сосна корабельная

Наркоман за рулём
Алкоголик, тоже, за рулём...
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03.10.2021 13:45 Ответить
Награды

Почетные грамоты уродов
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03.10.2021 13:47 Ответить
Маэстро, туш!
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03.10.2021 13:48 Ответить
Знаю одного дуже "вченого лідера", який закінчив в Трускавці аж тритижневі курси...

Але він може "без рук" зіграти на фортеп'яно так, що не відрізниш від Моцарта...

Правда, подейкують що ніби-то Моцарт, який вважався першим номером в списку свого вчителя, в результаті конфлікту... впав від рук цього ж вчителя, на ім'я Соль'єрі...

PS: чомусь пригадався поки-що тліючий конфлікт між Разумковим і ЗЕ, який вміє чудово грати по нотах, написаних Путіним...
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03.10.2021 15:06 Ответить
Гвалтівник-політик.))))))
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03.10.2021 15:07 Ответить
Приїхали і сказали: "Так точно, владімссанич!" на будь-яку забаганку.
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03.10.2021 14:05 Ответить
Щось не бачила подібного балагану скажімо демократів чи республіканців у штатах...
пс. Коли ми вже позбудемось цього шапіто
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03.10.2021 13:39 Ответить
СОВОК жил , СОВОК жив 😀😀
а вот будет ли СОВОК ЖИТЬ - зависит от настоящих украинцев
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03.10.2021 13:41 Ответить
понятно, но вот где их взять?? Выехали все в Канаду и США. Остался только "мудрий нарід".
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03.10.2021 13:47 Ответить
Да не так много и выехало . Посмотрите статистику . Вы просто транслируете кацапские и олигархические темники .
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03.10.2021 13:49 Ответить
Історія повторюється. Така зневага до здорового глузду вже була до 2013-2014 року. Тепер це версія "партії регіонів 2.0" зі зміненим брендом на "слуга народу". Дуже сподіваюсь, що цей фарс подібно і закінчиться. Аби тільки без жертв.
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03.10.2021 13:45 Ответить
Надеюсь, "слугам" по заслугам еще будет..
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03.10.2021 14:16 Ответить
« по цимбалам»
интресный факт - в Словакии тоже есть такой музыкальный народный инструмент . Словаки почему то считают , что такой инструмент есть и в раше ( хотя у кацапов одни балалайки😀)
но то , что словаки не в курсе , что это украинский инструмент , вина наверно МИД Украины - плохо ведут ознакомительную работу со странами про Украину
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03.10.2021 13:39 Ответить
А ****, артисты. Смотри народ и радуйся.
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03.10.2021 13:41 Ответить
Кловани з'їхались на тусню, а 73 відсотки зебілів за цим спостерігають...
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03.10.2021 13:42 Ответить
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03.10.2021 13:59 Ответить
клоуны тупорылые
они на своем пати хоть словом вспомнили про то что в стране война, что есть погибшие и раненые пока они на сходку свою собирались? было такое? или похеру все кроме коземанды?
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03.10.2021 13:43 Ответить
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03.10.2021 13:43 Ответить
censor.net - "Слуги народа" провели вручение премий своим депутатам за выдающиеся заслуги"
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03.10.2021 13:43 Ответить


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03.10.2021 13:45 Ответить
Папрашу фотки заросших рыл не публиковать!!! Тошнит!
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03.10.2021 13:51 Ответить
Надо меньше пить.
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03.10.2021 14:04 Ответить

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03.10.2021 13:46 Ответить
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03.10.2021 14:00 Ответить
Каких же последних мразей и подонков выбрал украинский народ в стране, ведущей войну со злейшим и подлым врагом за само свое существование
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03.10.2021 14:38 Ответить
Выдающиеся заслуги у СН???!!!

- Бюжет с постоянно растущей дырой.
- Ни одного толкового закона не принято.
- Бесправие и налоговый беспредел.
- Анал табу.
- Корабельные сосны.
- Выплаты от олигархов в конвертах.
- Коррупция.
- Рейдерство.
- Айкозы в зале ВР.
- Узурпация власти.
- Нарушение Конституции.
- Нарушение регламента ВР.
- Наркомания.
- Гомосексуальное домогательство к полицейским.
- Вождение авто в нетрезвом виде и под наркотой.

Вы прослушали краткий и неполный перечень выдающихся достижений депутатов СН.
Никаких других достижений у СН нет.
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03.10.2021 13:46 Ответить
Ты неправ! Цены растут еженедельно! А дыра в бюджете не затягивается
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03.10.2021 13:55 Ответить
За неякісних дітей Третяковоі премію і Арахаміі за ДНК украінців. І на Нобілівську і
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03.10.2021 14:20 Ответить
Слугам-по заслугам, а зубожілому бидлу-те що зі столу скотилось!
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03.10.2021 13:48 Ответить
Так он де пенсії і зарплати невиплачені!
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03.10.2021 13:51 Ответить
дбл...блд....
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03.10.2021 13:52 Ответить
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03.10.2021 13:58 Ответить
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03.10.2021 13:59 Ответить
и кто же среди них лучший собачий парикмахер?
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03.10.2021 14:12 Ответить
73 процента выбрали, следовательно - лисапед, вокзал, приплыли...
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03.10.2021 14:31 Ответить
ну хто вчив цього журналіста писати заголовки??? ну які заслуги в Трускавці можуть бути??? В трускавці лише видали наогоди, а у цього писаки вийшло, що за досягнення у Трускавці! от яка педкорована транда вчила тебе писати? чи ти її бездумно позориш?
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03.10.2021 14:31 Ответить
Я вот одного не могу понять - ну неужели в 40-ка миллионной стране нет реально порядочных,здравомыслящих людей,желающих её возглавить,способных прекратить этот бялдский цирк и назвать,наконец,вещи своими именами ?
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03.10.2021 14:40 Ответить
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03.10.2021 14:57 Ответить
так и назвали: "премия за выдающиеся заслуги в Трускавце"?
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03.10.2021 16:13 Ответить
блевотное видео
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03.10.2021 19:02 Ответить
Это называют :ананизмом. А что не так?
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03.10.2021 19:41 Ответить
Премии "За выдающиеся заслуги в Трускавце"??? Это звучит гордо! 😂😂😂
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03.10.2021 20:08 Ответить
Не выдающиеся заслуги, а выдающийся позор , как внутри страны, так и межу странами. Что это за награждения, за нищих пенсионеров, одиноких матерей у которых они детские украли, за медицину, где сломанные старые аппараты флюорографии , за страшные общаги студентам, сравнимые с тюремными камерами тараканами , с железными кроватями на сетке из госпиталей дедушки ленина, кошмар на кошмаре их деятельность. Позорище а не власть, им не премии, а изоляторы в подарок.
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03.10.2021 20:54 Ответить
"За заслуги в Трускавце". Как правильно сказано,других -то "заслуг" с "гулькин...нос".Неплохой капустничек себе устроили,неплохой.Вот бы народу позволили отблагодарить "заслуженных",благодарили бы от души, чтобы другим неповадно было. Надо же, такая оказывается "шарага" у власти...
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03.10.2021 22:13 Ответить
 
 