"Слуги народа" провели вручение премий своим депутатам за выдающиеся заслуги в Трускавце. ВИДЕО
Вечером 2 октября после расширенного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце состоялась церемония награждения ежегодной премии "Слугам по заслугам".
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.
"На премии работает программа "Светская жизнь" с Катей Осадчей. Программу начинает Давид Арахамия", - отметила она.
Палийчук также опубликовала видео с данного мероприятия.
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Анал табу
Сосна корабельная
Наркоман за рулём
Алкоголик, тоже, за рулём...
Почетные грамоты уродов
Але він може "без рук" зіграти на фортеп'яно так, що не відрізниш від Моцарта...
Правда, подейкують що ніби-то Моцарт, який вважався першим номером в списку свого вчителя, в результаті конфлікту... впав від рук цього ж вчителя, на ім'я Соль'єрі...
PS: чомусь пригадався поки-що тліючий конфлікт між Разумковим і ЗЕ, який вміє чудово грати по нотах, написаних Путіним...
пс. Коли ми вже позбудемось цього шапіто
а вот будет ли СОВОК ЖИТЬ - зависит от настоящих украинцев
интресный факт - в Словакии тоже есть такой музыкальный народный инструмент . Словаки почему то считают , что такой инструмент есть и в раше ( хотя у кацапов одни балалайки😀)
но то , что словаки не в курсе , что это украинский инструмент , вина наверно МИД Украины - плохо ведут ознакомительную работу со странами про Украину
они на своем пати хоть словом вспомнили про то что в стране война, что есть погибшие и раненые пока они на сходку свою собирались? было такое? или похеру все кроме коземанды?
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- Бюжет с постоянно растущей дырой.
- Ни одного толкового закона не принято.
- Бесправие и налоговый беспредел.
- Анал табу.
- Корабельные сосны.
- Выплаты от олигархов в конвертах.
- Коррупция.
- Рейдерство.
- Айкозы в зале ВР.
- Узурпация власти.
- Нарушение Конституции.
- Нарушение регламента ВР.
- Наркомания.
- Гомосексуальное домогательство к полицейским.
- Вождение авто в нетрезвом виде и под наркотой.
Вы прослушали краткий и неполный перечень выдающихся достижений депутатов СН.
Никаких других достижений у СН нет.