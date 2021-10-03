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Видео избиения полицейских в Чернигове. Один правоохранитель убит, второй ранен. ВИДЕО 18+

Безоружные полицейские, на которых напали в Чернигове, оказались в тех же условиях, что и обычные люди, которых власть лишила возможности использовать средства самозащиты. Внимание! Ненормативная лексика! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Об этом на своей страниц в соцсети Фейсбук заявил глава Всеукраинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин, передает Цензор.НЕТ.

"Добро пожаловать в реальность (18+). Об этом происшествии МВД сообщило так: "В Чернигове погиб полицейский, еще один был госпитализирован". Затем, далее в тексте промелькнуло самое главное: "в момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде". А теперь расскажу все на человеческом: два гражданина, у которых при себе не было оружия самозащиты, оказались в тех же условиях, в которых находятся ВСЕ граждане Украины, которых МВД и депутаты лишили права на самозащиту в условиях галопирующей уличной преступности", - отмечает он.

По эго словам, поэтому МВД надо было сообщить, что напали не полицейских, а двух невооруженных граждан.

"И убили даже не битами и ножами, а просто тупо забили ногами. Это вам не тот вариант, когда полицейские, имея информацию о преступниках, вооруженные, в бронежилетах со средствами связи связи прибывают на место происшествия. НЕТ! Это они просто оказались в реальной жизни", - добавил он.

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Далее Учайкин задает три вопроса главе МВД Денису Монастырскому: 

1. Разоруженные граждане и вооруженные полицейские встречаются с различными преступниками или с одинаковыми?

2. Почему у полицейских есть оружие для самозащиты (!!!), а у граждан оружие самозащиты - спорт?

3. Где была ваша полиция и почему не защитила?

3.1. Почему пострадавшие не позвонили в полицию?

Как сообщалось, в ночь на 2 октября в Чернигове в микрорайоне Масаны убили сотрудника полиции. Еще одного правоохранителя тяжело ранили.

Автор: 

оружие (10219) убийство (6484) Чернигов (884) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+49
Ребят, Вы здесь все в себе???, Да можно ненавидеть мусаров, но добывать лежачих!!!, Это ни понять, не принять, не объяснить не возможно.
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03.10.2021 15:02
+38
Преступности вроде в Чернигове было мало ? Может это раша закидывает своих , чтобы создать напряжённость ?

ВВЕДИТЕ наконец визовый режим с Беларусью и рашей
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03.10.2021 14:43
+36
Да при чем тут зеленые, голубые... Вот у нас был случай лет 20 назад: ублюдки забили просто мужика , стал инвалидом . Городок маленький , все всех знают, но **** били безбожно. Ну и что? Отсидели, вышли и убили учителя физкультуры, зделал ублюдкам замечание, трубой по голове. Пожил пару дней и умер бедолага. Посидели и опять вышли. НА КУЯ??? На куя оно по свету ходит?На куя за наши налоги живет? При задержании ломать тварям кости, отбивать внутренности и отдавать родителям, пусть пеняют пеленки и с ложки кормят.
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03.10.2021 15:27
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такое и в Киеве происходит на районах, пока только не с копами а с простыми людьми, НОВАЯ ПОЛИЦИЯ БОИТСЯ ПРИЕЗЖАТЬ НА ДРАКИ)))) а раньше если Беркут проезжал все стояли смирно, не говоря уже если вышли))))
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04.10.2021 08:44 Ответить
Думаю что ты мокша сидящая на чеченской бутылке. Едь в ростов к кумиру, кто мешает?
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04.10.2021 10:09 Ответить
Ок. Согласен... тупо убивать тех кто уже не в состоянии оборонятся дико. Да, те кто это сделал должны получить реальные сроки. Но, с...ка, от куда столько морализма именно к палицаям???! Помнится мне что в феврале 2014 года они без особого угрызения совести не просто добивали лежачих и безоружных, а делали это с особой жестокостью и маниакальным желанием. А сей час большая часть из этих выродков и дальше "служат". Спокойно себе по пьяне убивают детей, насилуют в отделениях женщин. Продолжают старую добрую совково-мусорскую практику с выполнение планов по раскрываемости методом пыток и т.д. и т.п. Я не исключаю, что эти двое были вполне себе нормальными и честными людьми. Но увы, простите господа полицаи, вы друзья сами дискредитировали свою службу по самые гланды. В данной ситуации, как уже кто то выражался ранее, полицейские просто оказались на нашем месте, месте простых граждан. Не в форме. Без дубинки и огнестрела. Без возможности вызвать подмогу. Лицом к лицу с реальностью. А шакалята действовали по своему принципу. Думаю что они скорей всего и не догадывались что это мусорня. Да, реальность она такая, и мы, простые люди каждый день в ней проживаем.
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04.10.2021 10:06 Ответить
Зная наши полицию и дворовую гопоту, я бы не торопился с выводами, т.к. они стоят друг друга. Деталей, что там произошло на самом деле мы не знаем. Факты таковы, что куча отморозков в этот раз оказалась больше. Бывало и наоборот, что отморозки в погонах теряли человеческое лицо.
Обстановка на улицах явно не здоровая и полиция не выполняет свои функции - 100% и это взаимосвязано!
Ранее можно было еще в прокуратуру на полицию пожаловаться, но с 2018 года эти функции передали самой полиции...
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04.10.2021 10:49 Ответить
А какими интересно деталями ты можешь оправдать зверское убийство человека снятое на видео?
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04.10.2021 13:15 Ответить
Это просто бот.
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04.10.2021 13:30 Ответить
коп и на работе и вне неё должен ходить с пушкой,точнее на работе обязательно, а не на работе на его усмотрение, его безопасность на работе требование закона, его безопасность на выходных его личное дело, но если он хочет ,он по закону должен иметь на это право, и за государственный счет, с их зарплатой не особо то накупишься стволов.... Он мог будучи при исполнении , выписать штраф одному из этих или папе его, и тот по пьяни мог узнать его в супермаркете, с тем же результатом, не обязательно делать замечания, на копа могут напасть и из-за его работы...... Закон про оружие для гражданских давно просится, закон же о правах копа находящегося на улице без формы должен был быть принят не вчера ,а позавчера...
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04.10.2021 10:50 Ответить
Украинцы постепенно превращаются в зверей. Или воспитали поколение бесчувственных, наглых и беспардонных животных. Я прилетаю раз в год в Украину и вижу прогрессирующую деградацию: всем на всё и на всех наплевать, каждый сам себе хозяин и никому закон не писан!!! А что дальше??? Вы думаете, что это норма жизни в социуме и так живут в цивилизованных странах? Позорище!!!
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04.10.2021 11:01 Ответить
Не прилетай раз не нравиться, а раз сунешься, то помалкивай. Без тебя разберемся. Ты свой выбор сделала - предала свою страну, так какого х..ра тут вякаешь?
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04.10.2021 13:28 Ответить
Кацапские боты всякий повод используют чтобы рассказать что Украина неполноценная страна, а украинцы не народ, а стадо деградантов.
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04.10.2021 13:32 Ответить
Речь не об Украине, а о деградирующих украинцах и это факт. За последние 20-25 лет воспитали дегенератов. Теперь они будут "править" и даст Бог и ты попадёшь под раздачу. Гарантирую попадёшь.
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04.10.2021 14:13 Ответить
Я же говорю - ты бот кацапский.
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04.10.2021 14:15 Ответить
Спочатку вивчи граматику. Не соромно виставляти свою безграмотність?
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04.10.2021 14:08 Ответить
Кацапура меня учить будет? Сдрисни, чучело лаптеногогое.
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05.10.2021 09:59 Ответить
когда мусора убивают - то это ничего , причем прикрываясь своими вонючими погонами, а тут убили мразей которые даже без формы стоят ВЫШЕ всех остальных граждан Украины , так скулят все на форуме, да шоб ваших детей ваши мусора так в райотделе забили, а потом им за это ничего бы не было бы и вы каждый день видели бы их в городе где живете , потому как никто их не посадил
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04.10.2021 11:27 Ответить
Да ну, чувак, ты перегибаешь палку. Может это и не мрази совсем были. Откуда ты знаешь? И в любом случае вшестером убивать двоих просто за замечание в супермаркете - какое тому может быть оправдание. Менты то не по форме были. Завтра ты такому уроду замечание сделаешь, а он с дружками из тебя фарш сделает. Куда это годится?
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04.10.2021 12:19 Ответить
Так это зечара писал. Он именно так и делает.
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04.10.2021 13:29 Ответить
you never know ? you never know
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04.10.2021 16:11 Ответить
кто нибудь за последние два с половиной года видел вооруженные наряды полиции или нацгвардии , дежурящие в людных местах, особенно в вечернее время?
именно за такой кровавый цирк на улицах голосовали 73 %, чтобы плодились кровожадные животные в обществе, которые не имеют ни работы ни здоровых увлечений и при случае непременно убивают людей за каждое замечание или даже кривое слово или за взгляд ибо всем всё пох , кроме бабла ...
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04.10.2021 13:08 Ответить
писец, двое деток теперь никогда не увидят своего отца и будут страдать всю жизнь, а всё из-за малолетнего быдла, которое не понесет должного наказания...

Молодняк обезбашенный творит такое, что фуфайка заворачивается, везде так, вчера в зоопарке гуляли так на площадке девочка лет 6 бегала и любое прикосновение к ней меньших деток кричала СУ***КА и толкала со всей дури с кипишем, я был в шоке, с таким воспитанием потом и вырастает быдлота которую нужно просто усыплять!!!
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04.10.2021 13:58 Ответить
нужно было вызывать полицию
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04.10.2021 14:15 Ответить
https://twitter.com/Odessa8436/status/1445024900822016000?s=20
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04.10.2021 19:51 Ответить
поліція приїзджала і поїхала нічого не зробивши.постраждалі були бухі чому про це мовчим?
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06.10.2021 08:20 Ответить
https://24tv.ua/odin-iz-napadnikiv-chernigivskih-politseyskih-novini-chernigova-sogodni_n1759283 Один із нападників на чернігівських поліцейських виявився майбутнім правоохоронцем

Раніше Двойнос на своїй сторінці в інстаграмі вказав місцем навчання Академію державної пенітенціарної служби.

Академія безпосередньо підпорядковується Міністерству юстиції та готує кадри для тюремної системи.
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06.10.2021 21:05 Ответить
Они должны зделать так, что бы их уважали, а пока их презирают. Поэтому полиция это в большей части враг. А врагов надо уничтожать.
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17.10.2021 11:59 Ответить
Пресечена противоправная деятельность сотрудника ВП№1 РУП г. Николаева. Полицейский предъявлял незаконные требования : "Не ходите тут со своими заявлениями" и "идите на ху.." После этого начал биться ягодицами об правый кроссовок заявителя. Так что аж кроссовок порвался и телесные повреждения образовались на ноге (от ягодиц полицейского). Но не прекращал выдвигать незаконные требования и обзываться, даже после физических замечаний. https://www.youtube.com/watch?v=V1xh7KsSwck&ab_channel=IvanMazarin
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06.11.2021 15:18 Ответить
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