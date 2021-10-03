Видео избиения полицейских в Чернигове. Один правоохранитель убит, второй ранен. ВИДЕО 18+
Безоружные полицейские, на которых напали в Чернигове, оказались в тех же условиях, что и обычные люди, которых власть лишила возможности использовать средства самозащиты. Внимание! Ненормативная лексика! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!
Об этом на своей страниц в соцсети Фейсбук заявил глава Всеукраинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин, передает Цензор.НЕТ.
"Добро пожаловать в реальность (18+). Об этом происшествии МВД сообщило так: "В Чернигове погиб полицейский, еще один был госпитализирован". Затем, далее в тексте промелькнуло самое главное: "в момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде". А теперь расскажу все на человеческом: два гражданина, у которых при себе не было оружия самозащиты, оказались в тех же условиях, в которых находятся ВСЕ граждане Украины, которых МВД и депутаты лишили права на самозащиту в условиях галопирующей уличной преступности", - отмечает он.
По эго словам, поэтому МВД надо было сообщить, что напали не полицейских, а двух невооруженных граждан.
"И убили даже не битами и ножами, а просто тупо забили ногами. Это вам не тот вариант, когда полицейские, имея информацию о преступниках, вооруженные, в бронежилетах со средствами связи связи прибывают на место происшествия. НЕТ! Это они просто оказались в реальной жизни", - добавил он.
Далее Учайкин задает три вопроса главе МВД Денису Монастырскому:
1. Разоруженные граждане и вооруженные полицейские встречаются с различными преступниками или с одинаковыми?
2. Почему у полицейских есть оружие для самозащиты (!!!), а у граждан оружие самозащиты - спорт?
3. Где была ваша полиция и почему не защитила?
3.1. Почему пострадавшие не позвонили в полицию?
Как сообщалось, в ночь на 2 октября в Чернигове в микрорайоне Масаны убили сотрудника полиции. Еще одного правоохранителя тяжело ранили.
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