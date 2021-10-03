Катя Осадчая опаздывала на поезд после вечеринки "слуг народа" в Трускавце, поэтому ее везли полицейские с мигалками. ВИДЕО

Чтобы телеведущая Катя Осадчая не опоздала на поезд после выездного заседания фракции "Слуги народа", ее отвезли на полицейской машине с мигалками.

Об этом сообщил в Facebook Константин Андриюк, передает Цензор.НЕТ.

"Катю Осадчую пригласили делать гламур для вечеринки Зе Слуг Народа в Трускавце.

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После съемок, телезвезда опаздывала на поезд, поэтому ее посадили в автомобиль полиции и увезли с мигалками на вокзал.

Осадчая оказалась настолько богатой интеллектом, не стесняясь выложила это в свои инста-сториз", - написал он.