Катя Осадчая опаздывала на поезд после вечеринки "слуг народа" в Трускавце, поэтому ее везли полицейские с мигалками. ВИДЕО
Чтобы телеведущая Катя Осадчая не опоздала на поезд после выездного заседания фракции "Слуги народа", ее отвезли на полицейской машине с мигалками.
Об этом сообщил в Facebook Константин Андриюк, передает Цензор.НЕТ.
"Катю Осадчую пригласили делать гламур для вечеринки Зе Слуг Народа в Трускавце.
После съемок, телезвезда опаздывала на поезд, поэтому ее посадили в автомобиль полиции и увезли с мигалками на вокзал.
Осадчая оказалась настолько богатой интеллектом, не стесняясь выложила это в свои инста-сториз", - написал он.
Топ комментарии
+55 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий03.10.2021 23:42
+54 валерий коренев #331462
показать весь комментарий03.10.2021 23:06
+53 Иннокентий beer
показать весь комментарий03.10.2021 23:01
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
2 в 1
Полиция + такси
Это элемент светской хроники.
Может это и не зрада вовсе?
У мене поки два питання:
- За чий рахунок везли?
- Скільки нерозкритих по гарячому злочинів за отримала поліція за час відсутності патрульного екіпажу на чергуванні?