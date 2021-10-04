"Предмета для скандала нет, в Украине уже скоро владельцы ларьков будут иметь офшорные компании", - Сергей Лещенко. ВИДЕО

Бывший член Набсовета "Укрзализныци", экс-нардеп Сергей Лещенко заявил, что работа предпринимателей в Украине через офшорные компании является обычным делом и не может быть предметом "скандала или зрады".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лещенко заявил, комментируя опубликованные материалы о возможном отмывании денег через офшорных компаний президента Зеленского.

"В моем понимании предмета для скандала и какой-нибудь зрады нет потому, что частный бизнесс. В Украине офшорные компани настолько распространенное явление, что, мне кажется, владельцы ларьков и владельцы мелкого бизнеса уже имеют офшорную компанию. Офшорную компанию можно создать, не выходя со своего киевского офиса", - заявил Лещенко.

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Отметим, что ранее Лещенко был одним из ярых разоблачителей офшоров украинских политиков. Во время работы нардепом Лещенко много раз выступал инициатором скандалов, рассказывая о деятельности офшорных компаний, которые связывал с политиками. А Алексей Гриценко напомнил, что Сергей Лещенко во время "панамского офшороного скандала" был одним из инициаторов создания ВСК по деятельности офшорных компаний, которые связывал с Петром Порошенко.



