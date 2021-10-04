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"Предмета для скандала нет, в Украине уже скоро владельцы ларьков будут иметь офшорные компании", - Сергей Лещенко. ВИДЕО

Бывший член Набсовета "Укрзализныци", экс-нардеп Сергей Лещенко заявил, что работа предпринимателей в Украине через офшорные компании является обычным делом и не может быть предметом "скандала или зрады".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лещенко заявил, комментируя опубликованные материалы о возможном отмывании денег через офшорных компаний президента Зеленского.

"В моем понимании предмета для скандала и какой-нибудь зрады нет потому, что частный бизнесс. В Украине офшорные компани настолько распространенное явление, что, мне кажется, владельцы ларьков и владельцы мелкого бизнеса уже имеют офшорную компанию. Офшорную компанию можно создать, не выходя со своего киевского офиса", - заявил Лещенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "СН" начала сбор подписей за отзыв Разумкова, - Лещенко

Отметим, что ранее Лещенко был одним из ярых разоблачителей офшоров украинских политиков. Во время работы нардепом Лещенко много раз выступал инициатором скандалов, рассказывая о деятельности офшорных компаний, которые связывал с политиками. А Алексей Гриценко напомнил, что Сергей Лещенко во время "панамского офшороного скандала" был одним из инициаторов создания ВСК по деятельности офшорных компаний, которые связывал с Петром Порошенко.

Предмета для скандала нет, в Украине уже скоро владельцы ларьков будут иметь офшорные компании, - Сергей Лещенко 01
Предмета для скандала нет, в Украине уже скоро владельцы ларьков будут иметь офшорные компании, - Сергей Лещенко 02

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) Лещенко Сергей (697) офшор (511) скандал (4475)


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Топ комментарии
+71
от гнида як заспівав...це тільки Порошенку не можна було чомусь мати ці апшори і ліпецьку фабріку...
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04.10.2021 10:00
+47
Ну у Лєща якраз навпаки, бо Петю він критикував за офшори, а Зе виправдовує...
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04.10.2021 10:02
+46
Яка ж ница істота...
Чому ж твій нинішній пахан в своєму "квартальні" постійно стібався над офшорами?
А себе представляв прАстьім, чесним парнєм із Кривого Рогу.
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04.10.2021 10:01
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Страница 3 из 3
Все должны сидеть в тюрьме.
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04.10.2021 13:03 Ответить
Недавно вышедший из фракции Блока Петра Порошенко нардеп СЕРГЕЙ ЛЕЩЕНКО рассказал в интервью https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/03/22/79965-tramp-lomaet-v-ssha-horoshuyu-sistemu-a-zelenskiy-budet-lomat-plohuyu Новой газете , почему решил поддержать кандидата в президенты Владимира Зеленского и куда придется бежать Петру Порошенко после того, как он проиграет выборы.

О бизнесе Зеленского в России

НУ А КАКОЙ ТАМ БИЗНЕС?
ЕМУ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ТО, ЧТО ОН ГОВОРИЛ, ЧТО У НЕГО НЕТ БИЗНЕСА В РОССИИ. А ТУТ НАШЕЛСЯ ТАКОЙ ОФШОР, ПОЛУЧАВШИЙ РОЯЛТИ ЗА ПРОДУКТЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ.

ГРУБО ГОВОРЯ, СТУДИЯ СНИМАЛА ФИЛЬМЫ, ЭТИ ФИЛЬМЫ ПОКАЗЫВАЛИ В РОССИИ, А АВТОРСКИЕ ПРАВА ПРИ ЭТОМ ШЛИ ЗЕЛЕНСКОМУ.

НУ И ЧТО? ДАЖЕ ХОРОШО.

https://nv.ua/ukraine/politics/poroshenko-bezhit-v-marbelyu-a-zelenskiy-budet-lomat--sistemu-samoe-interesnoe-iz-intervyu-leshchenko-50012390.html
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04.10.2021 13:05 Ответить
З того ж таки https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/03/22/79965-tramp-lomaet-v-ssha-horoshuyu-sistemu-a-zelenskiy-budet-lomat-plohuyu інтерв'ю (22.03.2019):

- То есть ты на 100% уверен, что в случае проигрыша Порошенко ждет уголовное дело?

- Не уверен, но к тому идет. Это справедливо, если бы он ответил перед законом. Обществу необходимо показывать примеры правосудия. Думаю, что и Тимошенко, и Зеленский в случае избрания эту идею поддержат.

"Ждуни" - Зе, Юля і "борода".
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04.10.2021 13:45 Ответить






Oleg Helgiv


@Helg40498291

·
https://twitter.com/Helg40498291/status/1444934549612515332 2 ч



Нардеп СН Радуцький озвучив журналістам темник ОПи по скандалу з офшорами Зеленського. І шо. У всіх президентів були офшори, і у всіх бізнесменів в світі теж. Але Вова їх позбувся. Але крім Зелі ніхто з президентів разом з Коломийським не виводив в офшори гроші Привата банку.
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04.10.2021 13:06 Ответить
Лещ начинал как газетная проститутка,
из вокзальной проститутки его выбросили,
теперь отдается "за так"
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04.10.2021 13:11 Ответить
кстати, баба Дуся, у которой я покупаю картошку, ведет свой бизнес исключительно через панамский офшор - говорит так меньше налогов милиционэру надо платить
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04.10.2021 13:12 Ответить
Зеленскому может грозить импичмент.
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04.10.2021 13:13 Ответить
аж ніяк,рейтинг бачили,ось коли нарід порозумнішає тоді так,олігархічні ЗМІ виховують в населені толерантне ставлення до корупції..
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04.10.2021 13:36 Ответить
Глупость.
Кто его инициирует?
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04.10.2021 14:02 Ответить
Попытка перебить информационный повод , вытащив на свет божий поюзанного всеми, кто хотел, серлеща, это конечно фейл...
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04.10.2021 13:22 Ответить
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04.10.2021 13:24 Ответить
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04.10.2021 13:38 Ответить
Купил квартирку в историческрм, парковром месте примерно за 300 тыс. $ по 1, 5 тыс. $ , что было ниже рыночнрй цены , а сейчас она подорожала до 500 тыс. $. Неплохое влодение во время Иловайска. Как говорится , кто на что учился - бо воны не простолюдини не качественное, а образованная элита.
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04.10.2021 13:51 Ответить
Зеленский: Лещенко должен "Кварталу" магарыч. Мы отвлекли от его квартиры
17 сентября, 2016 00.1

Выступление студии "Квартал 95" в Юрмале отвлекло общество от скандала с покупкой дорогой квартиры нардепом Сергеем Лещенко. Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил руководитель студии Владимир Зеленский.
"Лещенко повезло по поводу "Квартала", и если бы не наша история в Юрмале... Он нам должен магарыч, потому что это было такое яркое впечатление, которое отвлекло от него внимание и привлекло к нашим репризам. А что касается квартиры Лещенко, ну что сказать? Он устроился на хорошую работу", - сказал Зеленский.

gordonua.com/news/politics/zelenskiy-leshchenko-dolzhen-kvartalu-magarych-my-otvlekli-ot-ego-kvartiry-150545.html
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04.10.2021 18:32 Ответить
На следующий день после скандала с квартирой ЛЕЩЕНКО уехал в ГРУЗИЮ. Его коллега по Верховной раде депутат от «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Народного фронта » Павел Пинзеник расценил этот отъезд и непоявление Лещенко на заседании парламента как «БЕГСТВО»

Судебный процесс начался в конце декабря 2016 года. 15 февраля 2017 года Печерский суд закрыл административное дело, не найдя в действиях Лещенко состава преступления. Лещенко поблагодарил судью Владимира Карабаня «за то, что разобрался в этом абсурде»

Владимир Карабань (основатель одной из крупнейших судейских династий на Украине) и члены его семьи ранее неоднократно попадали в скандальные ситуации с недекларированной собственностью на жильё, участками земли и дорогими подарками
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04.10.2021 18:51 Ответить
Дошка, я сподіваюсь, посмертна?!!!!!!!
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04.10.2021 18:37 Ответить
Практично.
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05.10.2021 00:04 Ответить
Обозреватель американского издания https://wiki2.org/ru/The_Hill The Hill Джон Соломон указал, что квартиру Лещенко приобрёл после публикации компромата на главу избирательного штаба Дональда Трампа https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB Пола Манафорта .

Соломон также сослался на слова главы https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Специализированной антикоррупционной прокуратуры https://wiki2.org/ru/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Назара Холодницкого , указавшего, что Лещенко, не имевший до того материальных ресурсов для покупки такой квартиры, в августе и сентябре 2016 года начал попытки приобретения жильця
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04.10.2021 18:38 Ответить
Аминь!
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04.10.2021 18:55 Ответить
туда бы еще табличку с таким текстом "Тут жил и умер как порядочный журналист Сережа Лещенко, ныне почетная журнашлюха, пригретая у корыта зелеными монобольшевиками"
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04.10.2021 19:19 Ответить
Гарно ЛЄщ получаю 22000$ Із бюджета України!
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04.10.2021 13:24 Ответить
Лещенко за два дня до принятия диктаторских законов и за пять дней до начала столкновений на Майдане выехал в США, где и пробыл до победы Революции достоинства. Уже после Майдана голосовал в Верховной Раде за пожизненное избрание судей Юхно и Рудюка, которые преследовали протестующих против режима Януковича.

Лещенко раскритиковал обвинения в распространении русской пропаганды в адрес издание "Страна.ua", которое принадлежит беглецу-министру доходов и сборов в правительстве Януковича Клименко: "Я точно не согласен, что Страна - главный агент российской пропаганды

Лещенко не проголосовал за постановление Верховной Рады об обращении в СНБОУ о введении санкций против компаний, которым принадлежат телеканалы Медведчука.

Вместе с Опоблоком выступал против Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Не голосовал за этот закон.
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04.10.2021 13:35 Ответить
какже это всё мерзко, двуликая бородатая пе*да!
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04.10.2021 13:39 Ответить
Лещенко и Григоришин заключили Договор о партнерстве и политическом лобби /Документ/

Экс-журналист "Украинской правды", действующий народный депутат Сергей Лещенко заключил Соглашение о широком медиа-партнерстве и политическом лобби с олигархом Константином Григоришиным.

В смете пятилетнего контракта речь идет о партнерстве в медиа-пространстве и в представительных органах власти.

Проект предполагает использование уже доступных Сергею Лещенко ресурсов и предоставленных заказчиком на условиях аутсорсинга. Связь двух сторон обеспечивает указанный в документе А.Нитце.

Годовой гонорар, предложенный Константином Григоришиным, составляет 1 200 000 долларов, а на обеспечение задействованных ресурсов олигарх выделил 1 500 000 гривен ежемесячно. Также Константин Григоришин предлагает Лещенко ежеквартальный бонус в объеме 100 000 долларов в зависимости от успеха интеграции необходимых решений, а также политико-публичного эффекта их интеграции.

Ежегодный бонус, который зависит от реализации стратегических проектов, составляет 2400 000 долларов США.

Также контрактом предусмотрена "опционная схема мотивации" - от 100 000 до 1 000 000 долларов "в зависимости от тактических целей и задействованных в проектах ресурсов".
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04.10.2021 13:41 Ответить
какая же сируня все таки мерзкая тварь. такие мрази хуже *****, самое дно среди людей. хотя и людьми их назвать нельзя. человекообразное.
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04.10.2021 13:41 Ответить
ЛЕЩЕНКО:

- Кто, на твой взгляд, является ключевыми фигурами в команде?

- Существует несколько центров влияния. Один центр - это группа Квартал. Это не комики или артисты, а те кто создавал студию. Например, братья Сергей и Борис Шефиры. Многие о них даже не знают. Но это взрослые и достаточно зрелые люди, которые создали бизнес вместе с Зеленским.

- В чем их роль?

- ОНИ БЛИЖАЙШИЕ СОРАТНИКИ (?!)

https://www.liga.net/politics/interview/leschenko-eto-pravda---andrey-bogdan-pretendent-1-na-glavu-ap
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04.10.2021 13:51 Ответить
У ОДЕССЫ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ «СМОТРЯЩИЙ» ОТ ШЕФИРА И СИНАГОГИ - ВАДИМ МОРОХОВСКИЙ

За Мороховского перед Зеленским ходатайствовали с одной стороны

представители «Юры Енакиевского», с другой - представители «синагоги» в лице ШЕФИРА

Мороховский весьма религиозен и имеет серьезные рекомендации не только от одесских и

Нью-йоркских ХАБАДНИКОВ,

но и от Леви Леваева. Весьма неоднозначного еврейского бизнесмена, имеющего бизнес в РФ и территории СНГ.

Однако Леваев известен как крупный контрабандист алмазов. В 2018 году в Израиле были арестованы сын и брат Леви Леваева за масштабную контрабанду алмазов

Интересно, что ЛЕВАЕВ СЧИТАЕТСЯ ДРУГОМ ПУТИНА и был замешан в опрерациях российских спецслужб по влиянию на выборы в США.

В общем, украинское еврейство плотно легло под движение «Хабад», которое занимается в Украине не только духовной деятельностью.

Членами «Хабада» являются самые известные олигархи: Коломойский и https://skelet.info/gennadij-**********-o-chem-pomalkivaet-vtoraya-polovinka-privata/ Боголюбов ,https://skelet.info/viktor-pinchuk-samyj-bogatyj-zyat-ukrainy/ Виктор Пинчук , Александр Фельдман, https://skelet.info/evgenij-chervonenko-gonshhik-po-zhizni-chast-1/ Евгений Червоненко и https://skelet.info/vadim-rabinovich-sekrety-podpolnogo-milliardera/ Вадим Рабинович

https://ord-ua.com/2021/10/04/u-odessy-pojavilsja-novyj-smotrjashhij-ot-shefira-i-sinagogi-vadim-morohovskij/
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04.10.2021 13:52 Ответить
"Разве человек с таким носом может иметь собственное мнение?" © М. Жванецкий

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04.10.2021 13:56 Ответить
интересно. а Сирожа глотает или сплевывает?
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04.10.2021 14:02 Ответить
он глотает это точно, и на него сплевывают - бригада.
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04.10.2021 14:07 Ответить
Главный "наблюдун" остался без кормушки, перебивается левыми заработками и клянчит у ЗЕ хорошую должность.
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04.10.2021 14:18 Ответить
Лещенко просто бродячая привокзальная шлюха. Чего от него хотеть?
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04.10.2021 14:28 Ответить
Не привокзальна, а придіджейейска з ватним драйвом Дружина зажигає на мацкве, а сторожа дивиться і досмокчує
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04.10.2021 20:32 Ответить
Пардон: не сторожа, а сирожа!
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04.10.2021 20:33 Ответить
какая ж феерическая мразь
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04.10.2021 14:38 Ответить
Просто Лещенко из журналиста, которому тогда доверяли люди, оброс деньгами, роскошной квартирой, женой-любительницей России, и превратился в обычную журналистскую проститутку - кто больше заплатит, тот и прав.
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04.10.2021 14:50 Ответить
Яке велике зелене Падло! Відсасує свою зарплатню))))
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04.10.2021 15:13 Ответить
Влада двуликого Януса ануса.

Мені просто цікаво, а власники ларьків теж крадуть десятки, людських, міліонів доларів з "Привату"?

Фу. Мразота пліснява.
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04.10.2021 15:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wc0XcLN1iic Як на око визначити, який офшор правильний, а який - зовсім неправильний? Чому глядачам "Сватів" і це, і все інше - фіолетово? Чим «вагнергейт» і «пандорагейт» будуть перебивати інформаційно? Про усе це й не тільки Роман Чайка говоритиме з народним депутатом VIII скликання, громадським діячем Андрієм Левусем, офіцером резерву ЗСУ, волонтером Мирославом Гаєм, головною редакторкою агенції "Слідство.Інфо" Анною Бабінець, міністром інфраструктури України (2016-2019) Володимиром Омеляном, народним депутатом від "Європейської солідарності" Володимиром Ар'євим, а також журналістом, засновником проєкту «Наші гроші» Юрієм Ніколовим. Дивіться «ЧАС Ч» одразу після випуску "Часу новин" о 15:30.
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04.10.2021 15:34 Ответить
я це лайно давно вже не дивлюся тому що зневажаю у мене від цієї істоти стабільний рефлекс на блювоту
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04.10.2021 15:43 Ответить
Он не стал политической проституткой. Он бы нею всегда.
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04.10.2021 16:01 Ответить
Лещенко - це Шарій, який ще не втік.
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04.10.2021 16:40 Ответить
Серуня Лещ - давно в чужих руках не обсирался. Ведет себя нагло только перед обьективом а так маскируется и ныкается. Этот кадр тоже говорит что защищает Украину - как Саакашвили.
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04.10.2021 17:02 Ответить
сирьожа забуває додавати, що бізнесмени та "ларьочники" не являються гарантами Конституції України.
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04.10.2021 17:07 Ответить
Справа не стільки в офшорах,як то крадені гроші у Привата, а в ПП було 3тис.доларів всього в офшорах знайшли- Лєщенко воняє до сіх пір
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04.10.2021 17:25 Ответить
Лещ по старой привычке хавальник открыл, вроде ему понравилось быть в набсовете Укрзализныци
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04.10.2021 17:10 Ответить
Только диву даёшься, какое быдло дорвалось до власти....
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04.10.2021 17:19 Ответить
Закончится все, Сырожа. И укрзализниця, и вовазе, и топольская, и останешься ты, как старая бабка - один у разбитого корыта. И, презирать тебя будут нетолько недруои, но и бывшие друзья. Падаль - всегда заканчивает именно так.
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04.10.2021 17:27 Ответить
андон... адназначно !!!
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04.10.2021 17:48 Ответить
"Дрыщь" за "бабло" лизнет любую зад..цу, лишь бы платили...
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04.10.2021 17:53 Ответить
Бородата хвойда.
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04.10.2021 18:14 Ответить
Кончита
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04.10.2021 19:16 Ответить
СИРОЖА ЛЕЩЕНКО

- Я НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАЛ ПОРОШЕНКО И ЕГО ПАРТИЮ КАК ТРАМПЛИН В ПОЛИТИКУ

https://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html
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04.10.2021 18:22 Ответить
https://ua24ua.net/ofshori-est-u-vseh-samaya-dorogaya-mediynaya-prostitutka-ukraini-otrabativaet-gonorar-ot-bankovoy/ Офшоры есть у каждого проводника: Самая дорогая медийная проститутка Банковой отрабатывает гонорар!

Сергей Лещенко не видит проблем в офшорах Зеленского
Октябрь, 04 2021 408
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04.10.2021 18:38 Ответить
от йовбак
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04.10.2021 18:57 Ответить
бородатая шмара
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04.10.2021 19:14 Ответить
Бубочка звісно всеодно сяде але не по цій справі, а за державну зраду - там і строк більше, і строку давності нема...
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04.10.2021 19:14 Ответить
https://www.5.ua/polityka/try-misiatsi-ihnoruvannia-anna-babinets-pro-reaktsiiu-zelenskoho-na-zapytannia-zhurnalistiv-shchodo-ofshoriv-kvartalu-95-256630.html "Три місяці ігнорування": Анна Бабінець про реакцію Зеленського на запитання журналістів щодо офшорів "Кварталу 95"
Три місяці журналісти-рослідувачі "Слідства.Інфо", а також впливових світових видань намагалися отримати відповіді на запитання щодо офшорів Зеленського і "Кварталу 95", але марно. https://www.youtube.com/watch?v=wc0XcLN1iic Про це повідомила журналістка Анна Бабінець в передачі Романа Чайки "Час Ч" на 5-му телеканалі .
За кілька днів до публікації фільму про офшори прес-секретар Зеленського написав, що відповіді не буде. У свою чергу журналістка Elena Loginova три місяці добивалася інтерв'ю з президентом щодо його офшорів.
"Разом з колегами з Guardian, BBC та The Washington Post ми написали 3 сторінки питань щодо офшорів Зеленського та "Кварталу 95" - з найдрібнішими деталями наших знахідок. Він та його команда проігнорували і українських, і іноземних журналістів. Тепер фото українського президента на перших шпальтах головних видань світу", - констатує Бабінець.
За її словами фільм "Офшор 95" менш ніж за добу зібрав 350 тисяч переглядів на YouTube та потрапив на 3 місце у трендах українського відео-хостингу.
"Це означає, що разом з нами і провідними журналістами світу відповідь на питання про офшори від Зеленського чекають сотні тисяч українців", - наголосила Бабінець.
"Якщо Зеленський думає, що офшорну історію можна пересидіти і завтра вона забудеться як страшний сон, то ні, не забудеться. Краще зібратися з думками і все-таки пояснити і історію з дивідендами, і 40 мільйонів від Коломойського, і нерухомість "кварталівців" у Великобританії. Важливий урок, який має винести український президент зі своїх "офшорних грабель": ігнорування медіа завжди суттєво позначається на рейтингах" - резюмує Бабінець.
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04.10.2021 19:19 Ответить
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04.10.2021 19:36 Ответить
два гiменця))
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04.10.2021 21:23 Ответить
Помощник Зеленского Шефир и сценарист "Квартала 95" Яковлев через офшоры купили дорогую недвижимость в Британии

Источник Документы Pandora Papers
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04.10.2021 19:49 Ответить
Интересно, как после сюжета об офшорах и вала статей в зарубежных СМИ Зеленский будет реализовывать «антиолигархический» закон?
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04.10.2021 19:59 Ответить
Так олигархами теперь будут ларечники, если уж у них будут офшоры.
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04.10.2021 20:08 Ответить


Кунал Найяр


@trubogonov

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https://twitter.com/trubogonov/status/1444996668756267008 4 ч



забавно наблюдать споры недоразвитых - чей барин меньше накрал и вывез за бугор)) такой себе нехилый, широкий шаг к кацаплыжной "троекуровщине", те гордятся - чей БОЛЬШЕ спи////л))
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04.10.2021 20:00 Ответить
Твой пропагандонский приемчик не сработает. Мы не в кацапии
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04.10.2021 20:28 Ответить
кацапсiна сiрОжа, срань лапотная, номєрная, простА iдi в жопу.
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04.10.2021 21:22 Ответить
Сер ЛЕЩ, СЕР, СЕР, СЕР.
Сколько же сЫрожа получил в зализнице?
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04.10.2021 20:01 Ответить
Лещенко - говноед натуральный. И сам кусок говна.
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04.10.2021 20:22 Ответить
Яка різниця між Лещенком і лайном?
Лайно на відміну від Лещенка не прикидається пахучим шоколадом)
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04.10.2021 21:09 Ответить
З "пахучим шоколадом" невдалий приклад. Такий собі натяк на попереднього президента.
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04.10.2021 21:54 Ответить
Лещенко -бородата кривоока хвойда...
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04.10.2021 21:12 Ответить
Боже, что бабки с людьми делают(( Вся гниль полезла наружу.
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04.10.2021 21:28 Ответить
Лещенко выпендрился и профессионально вылизал ЗЕ! очко
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04.10.2021 21:57 Ответить
защекотал усами, а че ж тогда про апшоры пороха так усирался
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04.10.2021 22:17 Ответить
патамушта тагда єщьо нєльзя било, сєйчас - другоє дєло.
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04.10.2021 23:54 Ответить
вот что квартира животворящая делает
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04.10.2021 22:18 Ответить
Общая сумма НЕ уплаченных налогов по офшорным операциям Зеленского составляет приблизительно 24-26 млн. гривен.

Кроме того подлежат конфискации $1,76 млн оставшиеся на его офшорных счетах в качестве отчислений от $43.6 млн. выведенных из "Приватбанка" через эти счета.
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04.10.2021 22:42 Ответить
сирожа это дешевая потаскуха в борделе "слуг народа"
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04.10.2021 23:37 Ответить
Дивно,а ще недавно воно визжало на кожному тб каналі,що афшори в Порошенка то погано!?А зараз розповідає що в Зелі,офшори,то харашо..Сер гей,коли ти брехав?Чи за бабло можна і перевзутися на льоту?Та ще й ті,що відмивають крадені в українців гроші.
Лещ,за скільки тебе наш ти"антирокупціонер"коломой купив?
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04.10.2021 23:52 Ответить
Бороатий і мудрий мастєр анілінгуса.
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04.10.2021 23:53 Ответить
Побачиш Лєша - дай йому ляща.
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04.10.2021 23:54 Ответить
У него и женушка ******* на роSSеях, и он такое же существо!
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05.10.2021 01:35 Ответить
Вобще-то цимес не в сами офшорах ЗЕ, а в том, что через них отмывалось бабло, стыреное Коломолем из Привата.

А это уже совсем другое дело, учитывая, что на Коломоя уголовка в США, ВБ, Израиле и на Кипре.

Т.е. по сути ЗЕ теперь является не только государственным изменником, но еще и соучастником Коломойского в хищении и финансовых махинациях в особо крупных размерах.

Прогнать через офшор 40 миллиардов украденых Коломойским денег - это нихрена не операция ларечника.
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05.10.2021 01:59 Ответить
этот железнодорожный олигофен задолбал...
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05.10.2021 05:41 Ответить
...он прав на все 100%. Нет поводов для беспокойства. Нет состава преступления. Украину еще не начали строить. Её еще нет. Есть территория на которой появяться скоро настоящие государственники и поднимут Страну из пыли...а, сейчас на этих землях гуляет тлен зависти и недоброжелательства к ближнему. Здесь и сейчас не чтут ни Ветхий Завет ни Новый... царствие золотого тельца и греха. Господь сбросит ихих зверей в генну огненную и воцариться здесь Право и Порядок, а лицедеев и скоморохов перестанут хоронить на христианских кладбищах, не то что позволять себе воцарения их как идолов.
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05.10.2021 06:00 Ответить
вылезла ********** сирожа лещенко . большой ..специалист.. в жд украины . а также ..спец.. в офшорах --- иди поскакай на дискотеках в рф со своей прошмантовкой . а потом проведи жур. расследование как беня украденным боблом в привате расчитывался с зелей за собачий вальс на пианино --- ты же ..специалист.. зеленую блевотину отмазывать
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05.10.2021 06:15 Ответить
А ще можна як Петро - оголосити журналістів агентами Кремля
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05.10.2021 08:02 Ответить
Сколько лет эта шлюха на говно исходила по поводу офшоров Тимошенко и Порошенко.
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05.10.2021 08:10 Ответить
лещенко грязный СКОТ
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05.10.2021 08:14 Ответить
Журнашлюшка з цінником на лобі провела сеанс сраколизання.
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05.10.2021 10:51 Ответить
Когда в политике начинаются двойные стандарты то это конец полит карьеры самих политиков.
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05.10.2021 11:08 Ответить
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