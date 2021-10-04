"Предмета для скандала нет, в Украине уже скоро владельцы ларьков будут иметь офшорные компании", - Сергей Лещенко. ВИДЕО
Бывший член Набсовета "Укрзализныци", экс-нардеп Сергей Лещенко заявил, что работа предпринимателей в Украине через офшорные компании является обычным делом и не может быть предметом "скандала или зрады".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лещенко заявил, комментируя опубликованные материалы о возможном отмывании денег через офшорных компаний президента Зеленского.
"В моем понимании предмета для скандала и какой-нибудь зрады нет потому, что частный бизнесс. В Украине офшорные компани настолько распространенное явление, что, мне кажется, владельцы ларьков и владельцы мелкого бизнеса уже имеют офшорную компанию. Офшорную компанию можно создать, не выходя со своего киевского офиса", - заявил Лещенко.
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Отметим, что ранее Лещенко был одним из ярых разоблачителей офшоров украинских политиков. Во время работы нардепом Лещенко много раз выступал инициатором скандалов, рассказывая о деятельности офшорных компаний, которые связывал с политиками. А Алексей Гриценко напомнил, что Сергей Лещенко во время "панамского офшороного скандала" был одним из инициаторов создания ВСК по деятельности офшорных компаний, которые связывал с Петром Порошенко.
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О бизнесе Зеленского в России
НУ А КАКОЙ ТАМ БИЗНЕС?
ЕМУ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ТО, ЧТО ОН ГОВОРИЛ, ЧТО У НЕГО НЕТ БИЗНЕСА В РОССИИ. А ТУТ НАШЕЛСЯ ТАКОЙ ОФШОР, ПОЛУЧАВШИЙ РОЯЛТИ ЗА ПРОДУКТЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ.
ГРУБО ГОВОРЯ, СТУДИЯ СНИМАЛА ФИЛЬМЫ, ЭТИ ФИЛЬМЫ ПОКАЗЫВАЛИ В РОССИИ, А АВТОРСКИЕ ПРАВА ПРИ ЭТОМ ШЛИ ЗЕЛЕНСКОМУ.
НУ И ЧТО? ДАЖЕ ХОРОШО.
https://nv.ua/ukraine/politics/poroshenko-bezhit-v-marbelyu-a-zelenskiy-budet-lomat-
- То есть ты на 100% уверен, что в случае проигрыша Порошенко ждет уголовное дело?
- Не уверен, но к тому идет. Это справедливо, если бы он ответил перед законом. Обществу необходимо показывать примеры правосудия. Думаю, что и Тимошенко, и Зеленский в случае избрания эту идею поддержат.
"Ждуни" - Зе, Юля і "борода".
Oleg Helgiv
@Helg40498291
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https://twitter.com/Helg40498291/status/1444934549612515332 2 ч
Нардеп СН Радуцький озвучив журналістам темник ОПи по скандалу з офшорами Зеленського. І шо. У всіх президентів були офшори, і у всіх бізнесменів в світі теж. Але Вова їх позбувся. Але крім Зелі ніхто з президентів разом з Коломийським не виводив в офшори гроші Привата банку.
из вокзальной проститутки его выбросили,
теперь отдается "за так"
Кто его инициирует?
17 сентября, 2016 00.1
Выступление студии "Квартал 95" в Юрмале отвлекло общество от скандала с покупкой дорогой квартиры нардепом Сергеем Лещенко. Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил руководитель студии Владимир Зеленский.
"Лещенко повезло по поводу "Квартала", и если бы не наша история в Юрмале... Он нам должен магарыч, потому что это было такое яркое впечатление, которое отвлекло от него внимание и привлекло к нашим репризам. А что касается квартиры Лещенко, ну что сказать? Он устроился на хорошую работу", - сказал Зеленский.
gordonua.com/news/politics/zelenskiy-leshchenko-dolzhen-kvartalu-magarych-my-otvlekli-ot-ego-kvartiry-150545.html
Судебный процесс начался в конце декабря 2016 года. 15 февраля 2017 года Печерский суд закрыл административное дело, не найдя в действиях Лещенко состава преступления. Лещенко поблагодарил судью Владимира Карабаня «за то, что разобрался в этом абсурде»
Владимир Карабань (основатель одной из крупнейших судейских династий на Украине) и члены его семьи ранее неоднократно попадали в скандальные ситуации с недекларированной собственностью на жильё, участками земли и дорогими подарками
Соломон также сослался на слова главы https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Специализированной антикоррупционной прокуратуры https://wiki2.org/ru/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Назара Холодницкого , указавшего, что Лещенко, не имевший до того материальных ресурсов для покупки такой квартиры, в августе и сентябре 2016 года начал попытки приобретения жильця
Лещенко раскритиковал обвинения в распространении русской пропаганды в адрес издание "Страна.ua", которое принадлежит беглецу-министру доходов и сборов в правительстве Януковича Клименко: "Я точно не согласен, что Страна - главный агент российской пропаганды
Лещенко не проголосовал за постановление Верховной Рады об обращении в СНБОУ о введении санкций против компаний, которым принадлежат телеканалы Медведчука.
Вместе с Опоблоком выступал против Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Не голосовал за этот закон.
Экс-журналист "Украинской правды", действующий народный депутат Сергей Лещенко заключил Соглашение о широком медиа-партнерстве и политическом лобби с олигархом Константином Григоришиным.
В смете пятилетнего контракта речь идет о партнерстве в медиа-пространстве и в представительных органах власти.
Проект предполагает использование уже доступных Сергею Лещенко ресурсов и предоставленных заказчиком на условиях аутсорсинга. Связь двух сторон обеспечивает указанный в документе А.Нитце.
Годовой гонорар, предложенный Константином Григоришиным, составляет 1 200 000 долларов, а на обеспечение задействованных ресурсов олигарх выделил 1 500 000 гривен ежемесячно. Также Константин Григоришин предлагает Лещенко ежеквартальный бонус в объеме 100 000 долларов в зависимости от успеха интеграции необходимых решений, а также политико-публичного эффекта их интеграции.
Ежегодный бонус, который зависит от реализации стратегических проектов, составляет 2400 000 долларов США.
Также контрактом предусмотрена "опционная схема мотивации" - от 100 000 до 1 000 000 долларов "в зависимости от тактических целей и задействованных в проектах ресурсов".
- Кто, на твой взгляд, является ключевыми фигурами в команде?
- Существует несколько центров влияния. Один центр - это группа Квартал. Это не комики или артисты, а те кто создавал студию. Например, братья Сергей и Борис Шефиры. Многие о них даже не знают. Но это взрослые и достаточно зрелые люди, которые создали бизнес вместе с Зеленским.
- В чем их роль?
- ОНИ БЛИЖАЙШИЕ СОРАТНИКИ (?!)
https://www.liga.net/politics/interview/leschenko-eto-pravda---andrey-bogdan-pretendent-1-na-glavu-ap
За Мороховского перед Зеленским ходатайствовали с одной стороны
представители «Юры Енакиевского», с другой - представители «синагоги» в лице ШЕФИРА
Мороховский весьма религиозен и имеет серьезные рекомендации не только от одесских и
Нью-йоркских ХАБАДНИКОВ,
но и от Леви Леваева. Весьма неоднозначного еврейского бизнесмена, имеющего бизнес в РФ и территории СНГ.
Однако Леваев известен как крупный контрабандист алмазов. В 2018 году в Израиле были арестованы сын и брат Леви Леваева за масштабную контрабанду алмазов
Интересно, что ЛЕВАЕВ СЧИТАЕТСЯ ДРУГОМ ПУТИНА и был замешан в опрерациях российских спецслужб по влиянию на выборы в США.
В общем, украинское еврейство плотно легло под движение «Хабад», которое занимается в Украине не только духовной деятельностью.
Членами «Хабада» являются самые известные олигархи: Коломойский и https://skelet.info/gennadij-**********-o-chem-pomalkivaet-vtoraya-polovinka-privata/ Боголюбов ,https://skelet.info/viktor-pinchuk-samyj-bogatyj-zyat-ukrainy/ Виктор Пинчук , Александр Фельдман, https://skelet.info/evgenij-chervonenko-gonshhik-po-zhizni-chast-1/ Евгений Червоненко и https://skelet.info/vadim-rabinovich-sekrety-podpolnogo-milliardera/ Вадим Рабинович
https://ord-ua.com/2021/10/04/u-odessy-pojavilsja-novyj-smotrjashhij-ot-shefira-i-sinagogi-vadim-morohovskij/
Янусаануса.
Мені просто цікаво, а власники ларьків теж крадуть десятки, людських, міліонів доларів з "Привату"?
Фу. Мразота пліснява.
- Я НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАЛ ПОРОШЕНКО И ЕГО ПАРТИЮ КАК ТРАМПЛИН В ПОЛИТИКУ
https://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html
Сергей Лещенко не видит проблем в офшорах Зеленского
Октябрь, 04 2021 408
Три місяці журналісти-рослідувачі "Слідства.Інфо", а також впливових світових видань намагалися отримати відповіді на запитання щодо офшорів Зеленського і "Кварталу 95", але марно. https://www.youtube.com/watch?v=wc0XcLN1iic Про це повідомила журналістка Анна Бабінець в передачі Романа Чайки "Час Ч" на 5-му телеканалі .
За кілька днів до публікації фільму про офшори прес-секретар Зеленського написав, що відповіді не буде. У свою чергу журналістка Elena Loginova три місяці добивалася інтерв'ю з президентом щодо його офшорів.
"Разом з колегами з Guardian, BBC та The Washington Post ми написали 3 сторінки питань щодо офшорів Зеленського та "Кварталу 95" - з найдрібнішими деталями наших знахідок. Він та його команда проігнорували і українських, і іноземних журналістів. Тепер фото українського президента на перших шпальтах головних видань світу", - констатує Бабінець.
За її словами фільм "Офшор 95" менш ніж за добу зібрав 350 тисяч переглядів на YouTube та потрапив на 3 місце у трендах українського відео-хостингу.
"Це означає, що разом з нами і провідними журналістами світу відповідь на питання про офшори від Зеленського чекають сотні тисяч українців", - наголосила Бабінець.
"Якщо Зеленський думає, що офшорну історію можна пересидіти і завтра вона забудеться як страшний сон, то ні, не забудеться. Краще зібратися з думками і все-таки пояснити і історію з дивідендами, і 40 мільйонів від Коломойського, і нерухомість "кварталівців" у Великобританії. Важливий урок, який має винести український президент зі своїх "офшорних грабель": ігнорування медіа завжди суттєво позначається на рейтингах" - резюмує Бабінець.
Источник Документы Pandora Papers
Кунал Найяр
@trubogonov
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https://twitter.com/trubogonov/status/1444996668756267008 4 ч
забавно наблюдать споры недоразвитых - чей барин меньше накрал и вывез за бугор)) такой себе нехилый, широкий шаг к кацаплыжной "троекуровщине", те гордятся - чей БОЛЬШЕ спи////л))
Сколько же сЫрожа получил в зализнице?
Лайно на відміну від Лещенка не прикидається пахучим шоколадом)
Кроме того подлежат конфискации $1,76 млн оставшиеся на его офшорных счетах в качестве отчислений от $43.6 млн. выведенных из "Приватбанка" через эти счета.
Лещ,за скільки тебе наш ти"антирокупціонер"коломой купив?
А это уже совсем другое дело, учитывая, что на Коломоя уголовка в США, ВБ, Израиле и на Кипре.
Т.е. по сути ЗЕ теперь является не только государственным изменником, но еще и соучастником Коломойского в хищении и финансовых махинациях в особо крупных размерах.
Прогнать через офшор 40 миллиардов украденых Коломойским денег - это нихрена не операция ларечника.