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Системная коррупция киевской власти может стоить местной громаде 10 млрд гривен ежегодно, - ГБР. ВИДЕО

Руководство и должностные лица структур КГГА с использованием власти и предоставленных им полномочий наладили устойчивые коррупционные схемы хищения бюджета Киева, который сегодня составляет примерно 60 млрд гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительным оценкам системная коррупция чиновников КГГА ежегодно может наносить ущерб территориальной громаде Киева на общую сумму примерно 10 млрд грн.

"Основным механизмом хищения средств общины является их неэффективеное и бесконтрольное перераспределение руководством КГГА между 128 коммунальными предприятиями", - отмечают в пресс-службе ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проводятся обыски в помещениях КГГА и частного предприятия по делу о нанесении 19,5 млн грн ущерба бюджету Киева, - прокуратура. ФОТО

В частности, ежегодно более 20 млрд грн направляется в КП. Это в дальнейшем создает дополнительные коррупционные риски.

Работники Государственного бюро расследований в рамках отдельных уголовных производств уже обнаружили и должным образом проверяют возможные противоправные действия должностных лиц:

• руководства коммунального предприятия лесопаркового хозяйства "Конча-Заспа" коммунального объединения "Киевзеленстрой" (учредитель - КГГА) и Национального природного парка "Голосеевский";
• служащих коммунального некоммерческого предприятия "Консультативно-диагностический центр" Святошинского района Киева, находится в ведении КГГА;
• должностных лиц коммунального предприятия "Спортивный комплекс" исполнительного органа КГС (КГГА)
• депутатов Киевского городского совета и должностных лиц КП "Киевпастранс";
• руководства Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры ПО КГС (КГГА) и ОАО "АК" Киевводоканал ";
• должностных лиц КП "Житлоинвестбуд-УКБ", КП "Киевтеплоэнерго", КП "Плесо", КП "Киевреклама" и КП "Киевкоммунсервис" во время проведения тендерных закупок;
• должностных лиц Департамента образования и науки ВО КМР (КГГА) и его структурных подразделений;
• чиновников КП "Киевжилспецэксплуатация" ПО КГС (КГГА).

Также читайте: КГГА об очередных обысках: силовики приходили за документами 20-летней давности

Досудебные расследования продолжаются.

Продолжается работа и по разоблачению других потенциальных уголовных правонарушений должностных лиц.

КГГА (2983) Киев (25524) коррупция (8560) мэрия (110) ГБР (2990)


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Топ комментарии
+11
А корупція ОПи скільки коштує Україні?
ДБР це не цікавить.
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04.10.2021 11:17
+8
Так,на послов нагнали,теперь на киевские власти за показ фильма -зекретины в полной истерике))))
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04.10.2021 11:21
+8
С фигали ему напрягаться?не госизменник и приват с беней не обворовывал ,как зекрыса)
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04.10.2021 11:23
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А корупція ОПи скільки коштує Україні?
ДБР це не цікавить.
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04.10.2021 11:17 Ответить
не - то свои...
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04.10.2021 11:18 Ответить
А этому цена - свобода.
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04.10.2021 11:19 Ответить
Повинно цікавити і нехай хапають злодіїв! Корупцію КМДА видно неозброєним оком! Ріжуть парки, сквери, парковки, гаражні кооперативи, старовинні будівлі, забудовують озера (Вирлиця, Тельбін, Совські і т.д.), порізали Пущаводицькі сади та на Теремках, та втицькують багатоповерхові монстри чи ТРЦ!!! Йде дика урбанізація, яку Київ вже не витримує!!! Київ - суцільний затор!!!
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04.10.2021 11:55 Ответить
Кличко напрягся ...
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04.10.2021 11:19 Ответить
С фигали ему напрягаться?не госизменник и приват с беней не обворовывал ,как зекрыса)
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04.10.2021 11:23 Ответить
И во сколько всем гражданам Украины обходится системная коррупция в офисе осла.. в раде...в кабмине... ГБР не желает нам рассказать???
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04.10.2021 11:19 Ответить
А во сколько нам это самое ГБР обходится (в 2020 году $31,4 млн )? Максимальная штатная численность сотрудников ГБР - 1600 чел. То есть мы плати без малого 20 штук зелени в год на каждого
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04.10.2021 11:40 Ответить
Так,на послов нагнали,теперь на киевские власти за показ фильма -зекретины в полной истерике))))
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04.10.2021 11:21 Ответить
А В ДРУГИХ ГОРОДАХ, РАЙЦЕНТРАХ ПО ДРУГОМУ? ИЛИ КИЕВ НЕ ПЛАТИТ?
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04.10.2021 11:23 Ответить
Не так. Карманная д'ерьмаково-татаровская конторка на передовой по переделу фин.потоков Киева. Такие деньги и мимо ОП? Непорядок.
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04.10.2021 11:26 Ответить
некорупційні люди у владу не потрапляють...тим більше в українську...тчк
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04.10.2021 11:29 Ответить
Ну что, на старт, внимание, процесс запущен. Зеленое дерьмо активизировалось по всем направлениям, понимают, что вчерашнее кино так просто не сойдет им с рук.
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04.10.2021 11:30 Ответить
Сойдет....
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04.10.2021 12:06 Ответить
В общем-то мы вовсю хлебаем коррупционный передел коммунальной собственности начавшийся с Киевэнерго, продолжившийся Киевгазом и вот теперь захват многомиллиллиардных сетей преобразованного в частную контору с целью получения теневой выгоды Киевводоканала и ГИОЦ.
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04.10.2021 11:33 Ответить
Кодлану Коломойского на дерибане бюджета Киева нужен свой человечек. Атаку на Кличко в Офисе Президента сопровождает фигурант коррупционного скандала Татаров.
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04.10.2021 11:34 Ответить
От ГБР смешно слышать заявления что кто то что то украл.
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04.10.2021 11:39 Ответить
Один политолог высказал мнение о том, что Зеленский планирует досрочные перевыборы президента и перед этим идет "зачистка" конкурентов: законом про олигархов "зачистят" Порошенко, постоянными атаками на Кличко "уберут" Кличко. Если Зеленский перед перевыборами сложит полномочия, его обязанности будет выполнять глава Верховной Рады - поэтому убирают Разумкова и поставят лояльного Стефанчука.
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04.10.2021 11:40 Ответить
Зря они так на Виталю наезжают, он может передумать и в президенты пойдет младший брат. Его народ еще больше поддержит, т.к. популярность такая же, а в коррупционных и политических скандалах не замазан, да и говорит поскладнее.
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04.10.2021 12:09 Ответить
почему только КГГА?
Утверждаю власть любого города Украины коррумпирована от пяток до кончиков волос на голове, у кого они еще есть.
Крадут много, крадут безбожно, крадут у всех на виду-и первый коррупционер у нас рыбья голова с задатками игрока на рояле
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04.10.2021 11:41 Ответить
во как порохоботы встрепенулись и стали в стойку - "наших бьют"! какнешна, канешна в Киеве и его окрестностях не может быть никакой коррупции пока им(городом) "рулит" недоразвитый боксер, с петиными выдвиженцами-жуликами, на которых клейма негде ставить!
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04.10.2021 11:41 Ответить
"канешна"))) Палишся эрзя)
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04.10.2021 12:06 Ответить
Сколько тебе Нелох отстегнул с оффшоров, шо ты так жопку рвёшь?
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04.10.2021 12:23 Ответить
От хто б назвав в Україні і в Києві, зокрема, прізвища НЕ злодіїв і при цьому НЕ дурнів і НЕ зрадників. Злодіями і зрадниками у нас нікого не здивуєш. При цьому кожен вважає себе чесним і порядним. І кожен хоче, щоб всі жили по закону, а я, коханий, "по понятіям". Чи не так?
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04.10.2021 11:44 Ответить
В любом случае Кличко легко побьет клоуна на следующих выборах,будем надеяться,что он уже посадит папередников.
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04.10.2021 11:50 Ответить
"Кличко легко побьет клоуна" - неоднозначные слова.
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04.10.2021 12:08 Ответить
Все однозначно,побьет количеством голосов,физнасилие будет применено при процедуре заталкивания за решетку,и только в случае сопротивления.
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04.10.2021 12:18 Ответить
Легко вряд ли. Сейчас все медиа прижмут, благодаря антиолигархическому закону, введут электронное голосование и на "серверах Кивалова" посчитают как захотят. В крайнем случае признают его олигархом.
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04.10.2021 12:17 Ответить
Ви щирість ригівського дбр вірю "зразу і миттєво".
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04.10.2021 12:10 Ответить
Коррупция режима зеленского 40млрд баксов в год - доклад американской разведки. зебилы вам еще нужно знать почему вы не в нато?
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04.10.2021 12:22 Ответить
Кличко для зеленых мартышек, как бельмо на глазу.
Во первых, это конкурент на будущих выборах, во вторых это показатель того, как Киев относится к этим самым зеленым макакам.
Именно результаты местных выборов в Киеве показывает всем как сейчас относятся к зебуинам, а не их лживые рейтинги которые они публикуют!
Поэтому, гадят и будут гадить.
И что характерно, как только появляются подобные новости, тут же вылезают десятки нулевых тролей, которых до этого никто не видел и начинают рассказывать о том, какой Кличко подонок.
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04.10.2021 12:24 Ответить
А ГБР проверить Нелоха и его кошелёк, недостреленного Штафирку, не хочет?
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04.10.2021 12:24 Ответить
Всего одну шестую крадут. Ещё по-божески, скромно.
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04.10.2021 12:54 Ответить
Те про що каже ДБР потрібно розуміти навпаки. Виходить що в Києві все добре, просто зелені лапи туди не можуть долізти, ось і використовують кишенькову структуру для розповсюдження бруду.
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04.10.2021 13:08 Ответить
 
 