Системная коррупция киевской власти может стоить местной громаде 10 млрд гривен ежегодно, - ГБР. ВИДЕО

Руководство и должностные лица структур КГГА с использованием власти и предоставленных им полномочий наладили устойчивые коррупционные схемы хищения бюджета Киева, который сегодня составляет примерно 60 млрд гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительным оценкам системная коррупция чиновников КГГА ежегодно может наносить ущерб территориальной громаде Киева на общую сумму примерно 10 млрд грн.

"Основным механизмом хищения средств общины является их неэффективеное и бесконтрольное перераспределение руководством КГГА между 128 коммунальными предприятиями", - отмечают в пресс-службе ГБР.

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В частности, ежегодно более 20 млрд грн направляется в КП. Это в дальнейшем создает дополнительные коррупционные риски.

Работники Государственного бюро расследований в рамках отдельных уголовных производств уже обнаружили и должным образом проверяют возможные противоправные действия должностных лиц:

• руководства коммунального предприятия лесопаркового хозяйства "Конча-Заспа" коммунального объединения "Киевзеленстрой" (учредитель - КГГА) и Национального природного парка "Голосеевский";

• служащих коммунального некоммерческого предприятия "Консультативно-диагностический центр" Святошинского района Киева, находится в ведении КГГА;

• должностных лиц коммунального предприятия "Спортивный комплекс" исполнительного органа КГС (КГГА)

• депутатов Киевского городского совета и должностных лиц КП "Киевпастранс";

• руководства Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры ПО КГС (КГГА) и ОАО "АК" Киевводоканал ";

• должностных лиц КП "Житлоинвестбуд-УКБ", КП "Киевтеплоэнерго", КП "Плесо", КП "Киевреклама" и КП "Киевкоммунсервис" во время проведения тендерных закупок;

• должностных лиц Департамента образования и науки ВО КМР (КГГА) и его структурных подразделений;

• чиновников КП "Киевжилспецэксплуатация" ПО КГС (КГГА).

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Досудебные расследования продолжаются.

Продолжается работа и по разоблачению других потенциальных уголовных правонарушений должностных лиц.