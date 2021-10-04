Из университета им. Драгоманова в Киеве эвакуировали более 300 человек: ищут взрывчатку. ВИДЕО

Правоохранители проверяют информацию о заминировании столичного вуза. На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи со служебными собаками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сегодня утром в полицию поступила информция о заминировании здания на улице Пирогова в Шевченковском районе столицы. Для проверки информации на место происшествия немедленно выехали правоохранители и сотрудники других профильных служб.

Из помещения столичного вуза полицейские эвакуировали более 300 человек. На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи со служебными собаками, которые проводят осмотр помещения и прилегающую территорию.

Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.

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