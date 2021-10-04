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Новости Видео Отставка Разумкова
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Пока я глава ВР - здесь будет работать закон и Конституция. Потом может быть, как в позапрошлый четверг, - Разумков. ВИДЕО

"Слуга народа" отправила спикеру Дмитрию Разумкову официальное письмо, в котором идет речь о том, что фракция не видит смысла в предложенной Разумковым встрече по обсуждению вопросов отзыва спикера.

Об этом сегодня на согласительном совете заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно отзыва главы ВР, подписные листы по просьбе фракции "Слуга народа", потом Давида Арахамии были выданы в двух пакетах в тот же день, думаю всем хватило. Это чтобы наверняка", - заявил он.

"Я видел в СМИ информацию о том, что голосование может состояться во вторник-среду. Хотел бы всем напомнить, что мы живем по регламенту и процедуры, в том числе и отзыв спикера происходят в соответствии с регламентом 75 и 76 статьи. По другому не будет, пока я глава ВР, здесь будет работать закон, потом может быть такое, как было в позапрошлый четверг (нарушение регламента при рассмотрении законопроекта по олигархам. - Ред.), но пока что регламент и Конституция будут работать и в стенах ВР, и за ее стенами", - заявил он.

"Я видел заявление о холодной регламентной войне... У нас действительно война на востоке, благодаря украинской армии мы здесь, но для многих говорить и декларировать это одно, а делать - другое. Относительно встречи фракции, было предложено встретиться сегодня на 18.00, чтобы обсудить отзыв спикера. Я получил официальное письмо, что смысла в этой встрече нет. Я правильно понимаю, Александр Сергеевич?", - обратился он к Корниенко, на что получил утвердительный ответ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук - основной кандидат на пост спикера ВР, - "слуга народа" Кравчук

"Понял. Позиция отработана, другой точки зрения не нужно", - отметил спикер.

После этого он обратился к представителям других фракций и отметил о готовности провести встречи для обсуждения деятельности главы ВР.

Автор: 

ВР (29247) отставка (3154) Разумков Дмитрий (1521) Слуга народа (2631)


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Топ комментарии
+32
Разумков-давай инициируй разбирательство о офшорах президента после вчерашнего фильма, созданием депутатской комиссии и по её результатам начать импичмент молодому барыге
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04.10.2021 11:29
+21
ворог мого ворога мій друг
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04.10.2021 11:28
+18
смотрю трансляцию - ух как он опустил корниенко красиво. по всем статьям размазал
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04.10.2021 11:30
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ворог мого ворога мій друг
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04.10.2021 11:28 Ответить
Так Конституція і не працює коли Разумков спікер. Йде війна, йде епідемія коронавірусу, вводяться обмеження прав та свобод громадян, а особливий правовий режим досі не введено і всі ці обмеження неконституційні, а Разумков робить вигляд що не існує правової колізії.
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04.10.2021 11:31 Ответить
"вводяться обмеження прав та свобод громадян"___________например?
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04.10.2021 11:34 Ответить
Например бесплатная медицина гарантированная Конституцией.
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04.10.2021 11:40 Ответить
ну это к пете и его протеже супрун доктору-смерть!
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04.10.2021 11:51 Ответить
Это к Нелоху и его гешефтам "медицину - в асфальт"
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04.10.2021 12:26 Ответить
Зайди на сайт міністерства охорони здоров'я, там є чіткий перелік безкоштовних послуг, гарантованих конституцією.
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04.10.2021 12:08 Ответить
Тут головне, чи є цей перелік у Конституції. Щось я не бачів.
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04.10.2021 13:57 Ответить
А в конституції його і не повинно бути. В конституції записано загальне право на безплатну медичну допомогу, а обсяг допомоги визначається законом, який приймає Верховна рада згідно Конституції України.
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04.10.2021 17:27 Ответить
Вы противоречите сами себе, узурпируя право на толкования Конституции в которой в отношении медицинской помощи даже возможности такой не предусмотрено, т.е. хотите легализовать неоказание медицинской помощи, т.е. вы попросту уголовник.
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05.10.2021 00:45 Ответить
Дуже цікаво . А в чому полягає моя узурпація?. Ви хоч значення слова "узурпація" розумієте?
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05.10.2021 11:49 Ответить
Вы присвоили себе право менять Конституцию редактируя ее текст а своих интересах.
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05.10.2021 12:06 Ответить
І яким же чином я присвоїв собі право міняти конституцію? Конституцію мають право міняти депутати Верховної Ради України, зібравши дві третини голосів від складу парламенту, а це не менше 300 голосів.
Вам би спочатку не завадило трішки попрацювати над підвищенням своєї юридичної грамотності.
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05.10.2021 12:13 Ответить
Извините, но с дураками предпочитаю не связывться. За сим позволю себе раскланяться.
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05.10.2021 12:27 Ответить
Ви такий самокритичний.
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05.10.2021 12:31 Ответить
Где это записано в конституции ?
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05.10.2021 12:11 Ответить
Є використання на фронті засобів ураження невибіркової дії - авіації, мін, снарядів, ракет, танків, бронетехніки, є внутрішні кордони між ОРДЛО, Кримом та Україною, що заборонено Конституцією України, є обмеження в свободі відвідування громадських місць, є обмеження в частині носіння засобів захисту в транспорті, магазинах, офісах, є вимоги по примусовій вакцинації працівників певних галузей і подорожуючих. Всі ці обмеження без Надзвичайного або Воєнного стану є неконституційними та протизаконними.
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04.10.2021 11:40 Ответить
эк вы "капнули"! если на то пошло - государство Украина ни единого дня не жило по Закону и Конституции! много у нас исполняют Конституцию, которая является ЗАКОНОМ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ?
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04.10.2021 11:54 Ответить
В більшості Конституція України діє і формує правове поле України і завдання всіх гілок влади в Україні підтримувати законність та правове поле. І Верховна Рада України як Верховний орган влади, має в першу чергу займатись підтриманням і формуванням правового поля в Україні і слідкувати щоб всі процеси які відбуваються в державі були в межах правового поля! Разумков не справляється з цією найважливішою функцією ВРУ і тому толку від нього ніякого немає!
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04.10.2021 12:10 Ответить
А ты думаешь, что когда спикером будет бегемот Стефанчук, введут особый военный режим???
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04.10.2021 11:35 Ответить
Воєнний стан введуть однозначно, бо все що 8 років відбувається на фронті випадає з правового поля України.
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04.10.2021 11:37 Ответить
Заскріню цей прогноз))
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04.10.2021 11:54 Ответить
Воєнний стан введуть обов'язково, питання коли. Думаю що до кінця року. Високі ціні на енергоносії провокують путіна на активізацію військових дій на фронті, а цього року ще путін відключить газ і піде у наступ, тому воєнний стан буде введено гарантовано!
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04.10.2021 12:12 Ответить
Стефанчук ?! Однозначно введёт военное положение ? А если нет - распечатаешь и съешь этот свой пост ?
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04.10.2021 11:55 Ответить
Воєнний стан введе Президент України.
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04.10.2021 12:13 Ответить
Та вводив вже Порошенко в кінці 1918 року, гвалту було на всю іванівську, мовляв щоб президентських виборів не було. ЗЕ можете повторити наприкінці своєї каденції, Пуйло може підсобити якоюсь провокацією.
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04.10.2021 13:38 Ответить
В 1918 році ще батько Порошенко не народився
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04.10.2021 16:39 Ответить
Спасибі, треба було 2018 рік, гаву піймав.
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04.10.2021 17:56 Ответить
Уточняю- в 2018 р.
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04.10.2021 20:54 Ответить
це ЗЕлене лайно,сперечатись зась...це не виліковне.
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04.10.2021 11:56 Ответить
он говорит исключительно об регламенте ВР и то когда ему удобно, а там где слуги топтались по конституции вместе с ним это не в счет.... Сейчас ему надо уйти красиво, обиженным героем, я так понимаю это основной бубочкин конкурент на президентских выборах, коррупционных ляпов вроде больших нет, вагнергейт мимо него пробежал , неплохие шансы как на мой взгляд. Ближе к выборам видимо произойдет раскол в самих слугах, когда самые отчаянные крысы поймут , что для того чтобы остаться в политике надо валить с тонущего зеленого кораблика, для некоторых вопрос будет стоять жестче, остаться надо для того чтобы не сесть..... Впрочем как и всегда в украинской политике.....
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04.10.2021 13:25 Ответить
Поки Зеленський набирає оберти і перемоги одна за одною Разумкову нічого не світить як кандидату в Президенти. Він буде навіть не другий і не третій, а п'ятнадцятий. Хіба він піде в команду якогось більш сильного кандидата в Президенти як кандидат на Голову ВРУ. Але це також дуже сумнівний сценарій. Разумкову потрібно миритись з Зеленським, це його єдиний шанс продовжувати набирати популярність як політика. Без Зеленського Разумков просто ніхто, як і більшість депутатів від Слуг народу.
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04.10.2021 13:31 Ответить
Где Вы, простите, победы то видите? Как внешний политик Зе полное ничтожество, и просрал уже по-моему все, что можно было и что нельзя ни в коем случае тоже.... Внутренние победы? Тоже сомнительно, про внутренние победы весной поговорим, по окончании отопительного сезона....
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04.10.2021 14:14 Ответить
зедебіл іди в сраку
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05.10.2021 03:43 Ответить
Разумков-давай инициируй разбирательство о офшорах президента после вчерашнего фильма, созданием депутатской комиссии и по её результатам начать импичмент молодому барыге
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04.10.2021 11:29 Ответить
Сначала нужно развалить моносброд и переформатировать ВР. А сейчас для этого есть все предпосылки.
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04.10.2021 11:30 Ответить
Хтось помітив Єрмака? Навішав з Портновим вові успокоілок ,заліз до нього в теплу ванну УБЄДІЛ його там, шо все ок і ПРАЙДЬОТ... Доречі вкотре пишу - Єрмака ********** його теж немає на язиці НІКОЛИ!!!
Доречі у цю хвилину лікують вони по МІХО... А чекають колотнечі мабуть в Україні...
Якщо Разумков навіть надія Москви, нехай ламає ЦЕЙ БУРАТІНСКЬКИЙ проект, побачимо, чи окрім розуму у нього там ще десь щось тілінькає...
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04.10.2021 12:48 Ответить
Я його слуги опустили на ахметівському каналі його ломбардбізнесом - хочеться мати надію, що він їм це не забуде, особливо після цього фільму. Там на шоуГоворить Великий Львів Данилюк окрисився , почав розкривати усі задумки ОПУщених по перевиборах під 24 серпня та реакцію Разумкова.
Якби вова пішов по задуманому еа перевибори разумкова, то презом став би тімачово Разумков... От вони й заварили ка=шу на його заміну...
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04.10.2021 12:56 Ответить
смотрю трансляцию - ух как он опустил корниенко красиво. по всем статьям размазал
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04.10.2021 11:30 Ответить
Не очаровуйтесь і не розчарованими будете(С). Його готують в президенти.
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04.10.2021 11:34 Ответить
да при чем тут очарование? или меня можно заподозрить в таком?

когда враги ссорятся и ругаются я болею за сильнейшего из них. по простой причине - он наверняка победит а врагов станет меньше в два раза минимум
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04.10.2021 11:35 Ответить
Как там говориться "закон суров, но он закон" и кем бы ни бл Разумков, регламент нужно выполнять. Демократия и есть соблюдение регламентов и законов.
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04.10.2021 11:38 Ответить
Какой канал показывал прямую трансляцию?
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04.10.2021 13:11 Ответить
Прямой
и, думаю, Рада должна была показывать
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04.10.2021 13:13 Ответить
Спасибо, перегляну в записи.
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04.10.2021 14:15 Ответить
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04.10.2021 11:31 Ответить
Понеслась?
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04.10.2021 11:32 Ответить
да там заруба конкретная идет
голос официально раскололся и сейчас будет заява.
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04.10.2021 11:33 Ответить
Що "прошу підтримати і проголосувати " більше не буде ???
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04.10.2021 11:33 Ответить
порох заявил о расследовании "пандора гейт"
зеленые обиделись и вышли с заседания.
порох мочит шмарклю без цензуры
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04.10.2021 11:34 Ответить
они не обиделись, они испугались....
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04.10.2021 15:58 Ответить
даешь хлеба и зрелищ народу !
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04.10.2021 11:35 Ответить
а вот и обвинение вазелина в сдаче вагнеровцев на основе его же слов на брифинге

язык таки доведет вовасика до цугундера
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04.10.2021 11:36 Ответить
Устанет цугундер ждать....
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04.10.2021 11:43 Ответить
Эт да, ведь без него тебе не заплатят
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04.10.2021 12:29 Ответить
Тебе, как видно, платят исправно, не вылазишь ни на день....
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04.10.2021 13:10 Ответить
Тебе видней, опыт лизать у зебилов в крови
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04.10.2021 13:37 Ответить
Сегодня слугам не к государству, отходняк. Понимаю их по человечески, ой, как х.............. бывает. Может и не правильно, что превратили кое что в кабак, но если есть возможность, почему бы и нет. Всех не обогреешь, так хоть себе в радость.
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04.10.2021 11:37 Ответить
Очередной сбитый летчик, который после того как его вышвырнули, резко стал "првдолюбом". "Закон и конституция будут работать"? Это в смысле, те несколько дней, пока слуги не проголосуют за его отставку? Ню, ню ...
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04.10.2021 11:39 Ответить
Умников продался олигархату.....
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04.10.2021 11:41 Ответить
У Разумкова мозги не только для "соображать", но и "думать". Не только Арахамия и Корниенко но даже "его величество само совершенство" выглядят как школяры перед завучем. Я не фанат Разумкова, но мое уважение за твердую позицию, понимание ситуации и неучастие в своре блатных и приближенных.
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04.10.2021 11:42 Ответить
Я пропоную ввести на Цензор.НЕТ ще одну рубрику. Назвати її "ЦЕНЗОР.Шоу" й розміщати у ній усе, що стосується зє-банаріума.
Якщо не подобається "ЦЕНЗОР.Шоу", можно назвати "планета Зє!-...мля"...
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04.10.2021 11:43 Ответить
А ты с Бутусовым согласовал, может метишь на его место?
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04.10.2021 11:49 Ответить
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04.10.2021 11:56 Ответить
Уже есть. «Го́лос Украї́ни» - офіційний друкований орган Верховної Ради України.
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04.10.2021 12:30 Ответить
Після повернення до влади патріотів, я думаю, Разумкову можливо замінити вищу міру національного захисту на, скажімо, 25 років таборів.
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04.10.2021 11:46 Ответить
ничего
у нас поцЗедент с выдающимся юрист
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04.10.2021 11:55 Ответить
Молодец! Очень правильно. Когда-то же надо поставить Закон над договорняками. Ну хоть так!
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04.10.2021 11:56 Ответить
Разумков ответственный политик, а не шушара 95-квартальная... вот и всё.
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04.10.2021 11:56 Ответить
Ага))) Именно так)
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04.10.2021 11:59 Ответить
Хочет соскочить) Не дружище, сам подписался на этот гадюшник. Так что срок мотать в любом случае придётся. Думаю что чисто сердечное и слив всех схем зеленых суд учтет как смягчающие.
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04.10.2021 11:59 Ответить
Піздно пити Боржомі, як печінка розвалилася! Зембовані депутати і рідну маму посадять у в'язницю за гроші Коломойского, шо вже панькатися з Разумковим...
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04.10.2021 12:00 Ответить
Вот мы и дождались того момента, когда негодяи с партии регионов схлестнулись с подонками партии слуг народа !
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04.10.2021 12:05 Ответить
Разумков конечно еще тот фрукт, но на фоне последних событий и офшора коротышки, у него нехилые шансы заставить слугурода, бородатого черта и карлика жидко обгадиться, и от этого зависит многое, как и его взлет , так и падение уродов.
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04.10.2021 12:08 Ответить
Вот как все повернулось,как давить на малый бизнес идиотскими законами,так у него регламент,предвыборные обещания и здравый смысл были не при делах,а теперь,как выгоняют из теплого кресла, запел про конституцию,закон и даже про армию вспомнил.
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04.10.2021 12:15 Ответить
О-о, який прогрес! То може повернете взад попередній склад ВРУ? Який у 2019-му беспардонно розігнали, порушивши Конституцію. Цікава закономірність, як тільки команда офшорних клоунів викидає "на свіже повітря" чергових соратників, так зразу ж всі вони всі стають палкими прихильниками закону, Конституції та справедливості.
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04.10.2021 12:16 Ответить
Попередній склад ВР треба було розігнати, як тільки пропала конституційна більшість. А саме в 2016 році. Парубій ні на одне звернення не відповів, щоб надати перелік депутатів, що входили в "новосформовану більшість" після 2016 року. Чому не відповів? Тому що більшості деюре і дефакто не існувало. Отже правильно, що той цирк під куполом розігнали. А у Петра яєць на це не було. Бо послідовний та миролюбний...
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04.10.2021 12:38 Ответить
Ну якщо порівнювати сьогоднішній склад ВРУ (я про монобільшість), то попередній склад був майже ідеальний. Для України вони зробили набагато більше корисного ніж ці болванчики Коломойського.
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04.10.2021 13:06 Ответить
Можна порівнювати і оцінювати роботу ВР. Але суть в тому, що вся робота ВР після 2016 та її рішення нелігитимні. Бо більшості не існувало.
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04.10.2021 13:15 Ответить
Тоді і Порошенка вважати нелігитимним по логіці кацапів, талдичащих що в Україні в 2014 році був державний переворот.
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04.10.2021 13:42 Ответить
Не можна. Порошенка обрав народ, а не він себе призначив Президентом.
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04.10.2021 14:02 Ответить
Якщо ВР на протязі місяця не сформувала більшість (одразу після виборів або розпаду попередньої більшості), то Президент (як гарант Конституціі) має право іі розпустити. Проблема в тому, що саме так і прописано "має право", а не "зобов'язаний". Тому я і написав, що Петрові слід було мати яйця.
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04.10.2021 14:06 Ответить
Щось літом КС не дуже чітко визначився була більшість чи ні і по суті "прогнувся" перед новим президентом.
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04.10.2021 14:25 Ответить
А як визначити, коли Парубій не в стані дати відповідь на неодноразові звернення.? Прийти до ВР і робити перекличку баранів? БПП+ФЗ було менше ніж 226, усе інше від Лукавого....
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05.10.2021 11:05 Ответить
Взагалі, зараз вже саме час Данилюку, Разумкову, Рябошапці, Богдану зібратись та створити таку собі Лігу Відновлення Справедливості, Конституції та Законів України для ображених "зеʼреформаторів". А головне посадити всіх офшорних мафіозі на заслужені місця у вʼязниці.
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04.10.2021 12:27 Ответить
Забули Лєроса туди долучити.
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04.10.2021 12:54 Ответить
Молодец, Димо. Выжимает максимум политических дивидендов из не очень выгодной для себя ситуации. Интересно, с кем пойдет в альянс, после окончательного завершения «бракоразводного процесса» с СН. Как самостоятельная политическая единица пока откровенно слабоват.
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04.10.2021 12:27 Ответить
Не забывайте этот ватный Разумков был в партии "Регионов".
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04.10.2021 13:02 Ответить
И что? В партии ЕС тоже есть регионалы.
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04.10.2021 13:11 Ответить
Та як ви таке можете казати? Там зібрався цвіт нації, одні патріоти...
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04.10.2021 13:16 Ответить
І вони готові грудьми стати за спиною товариша!
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04.10.2021 13:43 Ответить
У зе-команді він такий не один, між іншим...
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04.10.2021 13:13 Ответить
"У нас действительно война на востоке, благодаря украинской армии мы здесь"

Если такой риторики от Разумкова будет больше, я поверю в его патриотизм, и что он не перемкнет к рыгам.
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04.10.2021 14:15 Ответить
разумков, ти не глава. ти головка.
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04.10.2021 18:02 Ответить
Завтра проснемся в концлагере, с парламентом в котором, "не место для дискуссий"!
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04.10.2021 20:26 Ответить
С 10 марта 2020 года в стране конституционный переворот. Кабмин, МОЗ возомнили себя законодательными органами.
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04.10.2021 20:28 Ответить
У нас нема президента, нема Прем'єра, тепер не буде Голови Верховної Ради? Тих зелепнів, котрі сидять на цих посадах, всерйоз сприймати не можна. Це дрібні жуліки, які випадково отримали можливість красти по великому...
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04.10.2021 22:56 Ответить
Разумков безусловно враг, но хотя бы умный, не то, что зеленый лох...
тупой, самовлюбленный, мелкий, мстительный зевыскочка ---оскорбляет страну, сидя на Банковой!
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05.10.2021 00:56 Ответить
 
 