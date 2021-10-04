Пока я глава ВР - здесь будет работать закон и Конституция. Потом может быть, как в позапрошлый четверг, - Разумков. ВИДЕО

"Слуга народа" отправила спикеру Дмитрию Разумкову официальное письмо, в котором идет речь о том, что фракция не видит смысла в предложенной Разумковым встрече по обсуждению вопросов отзыва спикера.

Об этом сегодня на согласительном совете заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно отзыва главы ВР, подписные листы по просьбе фракции "Слуга народа", потом Давида Арахамии были выданы в двух пакетах в тот же день, думаю всем хватило. Это чтобы наверняка", - заявил он.

"Я видел в СМИ информацию о том, что голосование может состояться во вторник-среду. Хотел бы всем напомнить, что мы живем по регламенту и процедуры, в том числе и отзыв спикера происходят в соответствии с регламентом 75 и 76 статьи. По другому не будет, пока я глава ВР, здесь будет работать закон, потом может быть такое, как было в позапрошлый четверг (нарушение регламента при рассмотрении законопроекта по олигархам. - Ред.), но пока что регламент и Конституция будут работать и в стенах ВР, и за ее стенами", - заявил он.

"Я видел заявление о холодной регламентной войне... У нас действительно война на востоке, благодаря украинской армии мы здесь, но для многих говорить и декларировать это одно, а делать - другое. Относительно встречи фракции, было предложено встретиться сегодня на 18.00, чтобы обсудить отзыв спикера. Я получил официальное письмо, что смысла в этой встрече нет. Я правильно понимаю, Александр Сергеевич?", - обратился он к Корниенко, на что получил утвердительный ответ.

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"Понял. Позиция отработана, другой точки зрения не нужно", - отметил спикер.

После этого он обратился к представителям других фракций и отметил о готовности провести встречи для обсуждения деятельности главы ВР.