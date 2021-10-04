Пока я глава ВР - здесь будет работать закон и Конституция. Потом может быть, как в позапрошлый четверг, - Разумков. ВИДЕО
"Слуга народа" отправила спикеру Дмитрию Разумкову официальное письмо, в котором идет речь о том, что фракция не видит смысла в предложенной Разумковым встрече по обсуждению вопросов отзыва спикера.
Об этом сегодня на согласительном совете заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно отзыва главы ВР, подписные листы по просьбе фракции "Слуга народа", потом Давида Арахамии были выданы в двух пакетах в тот же день, думаю всем хватило. Это чтобы наверняка", - заявил он.
"Я видел в СМИ информацию о том, что голосование может состояться во вторник-среду. Хотел бы всем напомнить, что мы живем по регламенту и процедуры, в том числе и отзыв спикера происходят в соответствии с регламентом 75 и 76 статьи. По другому не будет, пока я глава ВР, здесь будет работать закон, потом может быть такое, как было в позапрошлый четверг (нарушение регламента при рассмотрении законопроекта по олигархам. - Ред.), но пока что регламент и Конституция будут работать и в стенах ВР, и за ее стенами", - заявил он.
"Я видел заявление о холодной регламентной войне... У нас действительно война на востоке, благодаря украинской армии мы здесь, но для многих говорить и декларировать это одно, а делать - другое. Относительно встречи фракции, было предложено встретиться сегодня на 18.00, чтобы обсудить отзыв спикера. Я получил официальное письмо, что смысла в этой встрече нет. Я правильно понимаю, Александр Сергеевич?", - обратился он к Корниенко, на что получил утвердительный ответ.
"Понял. Позиция отработана, другой точки зрения не нужно", - отметил спикер.
После этого он обратился к представителям других фракций и отметил о готовности провести встречи для обсуждения деятельности главы ВР.
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Вам би спочатку не завадило трішки попрацювати над підвищенням своєї юридичної грамотності.
Доречі у цю хвилину лікують вони по МІХО... А чекають колотнечі мабуть в Україні...
Якщо Разумков навіть надія Москви, нехай ламає ЦЕЙ БУРАТІНСКЬКИЙ проект, побачимо, чи окрім розуму у нього там ще десь щось тілінькає...
Якби вова пішов по задуманому еа перевибори разумкова, то презом став би тімачово Разумков... От вони й заварили ка=шу на його заміну...
когда враги ссорятся и ругаются я болею за сильнейшего из них. по простой причине - он наверняка победит а врагов станет меньше в два раза минимум
и, думаю, Рада должна была показывать
голос официально раскололся и сейчас будет заява.
зеленые обиделись и вышли с заседания.
порох мочит шмарклю без цензуры
язык таки доведет вовасика до цугундера
Якщо не подобається "ЦЕНЗОР.Шоу", можно назвати "планета Зє!-...мля"...
у нас поцЗедент с выдающимся юрист
Если такой риторики от Разумкова будет больше, я поверю в его патриотизм, и что он не перемкнет к рыгам.
тупой, самовлюбленный, мелкий, мстительный зевыскочка ---оскорбляет страну, сидя на Банковой!