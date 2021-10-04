РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14627 посетителей онлайн
Новости Видео
7 020 20

Направление в Аппарат ВР не того закона, за который голосовали - подлог. Как только получу корректный текст по олигархам, сразу подпишу, - Разумков. ВИДЕО

Профильный комитет отправил в Аппарат ВР не тот законопроект по олигархам, за который голосовали в зале.

Об этом сегодня на согласительном совете заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"Закон об олигархах. Хорошо, что я получаю информацию из СМИ, начали рассказывать, что кто-то где-то что-то прячет. Докладываю вам: ничто не может спрятаться в стенах ВР. Когда комитет направляет в Аппарат ВР, понимая что он делает, закон не тот, который голосовался в стенах ВР - это уже подлог, но это уже другое законодательство. Если вам что-то не нравится или вы наделали ошибок во время подготовки законопроекта к рассмотрению, и пошли в зал с непонятной процедурой, это проблемы комитета. Комитет не Рада, решения принимает украинский парламент. И то, за что голосует парламент, я как спикер должен подписать. Подписывается исключительно то, что проголосовано в зале. Те правки, которые ставились на голосование, которые были отклонены или в редакции, которая осталась в комитете. Их должно быть 3. Когда вы в пятницу рассказываете, что что-то лежит в Аппарате ВР, поднимите свой комитет, которому в четверг была направлена соответствующая справка о том, что были замечания профильных управлений ВР. Только мне поступит корректный текст закона, за который проголосовала Рада, я подпишу его", - отметил он.

Читайте также: Принятие закона об олигархах без рекомендаций Венецианской комиссии закрывает Украине путь в Европу, - Климпуш-Цинцадзе

Автор: 

ВР (29247) голосование (1396) законопроект (3221) Разумков Дмитрий (1521) Закон об олигархах (119)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Хопача, разумков жучит абхазского отброса
показать весь комментарий
04.10.2021 12:00
+11
ЗЕленое ЖУЛЬЕ!
Ну как вам ЗЕбеники из 73%?
показать весь комментарий
04.10.2021 12:00
+10
во зеленые охренели
а разумков полез в.... ну вы в курсе.. заруба конкретная
показать весь комментарий
04.10.2021 12:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
во зеленые охренели
а разумков полез в.... ну вы в курсе.. заруба конкретная
показать весь комментарий
04.10.2021 12:00 Ответить
Модебилизация лохтората
показать весь комментарий
04.10.2021 12:02 Ответить
Хопача, разумков жучит абхазского отброса
показать весь комментарий
04.10.2021 12:00 Ответить
Ну ще пару днів.. У піде у вічність(політичну) цей спікер... А наступний підпише потрібну редакцію от і весь фокус
показать весь комментарий
04.10.2021 12:20 Ответить
ЗЕленое ЖУЛЬЕ!
Ну как вам ЗЕбеники из 73%?
показать весь комментарий
04.10.2021 12:00 Ответить
А пальчики вот они вот!)
Ощутили покрашенная с зади?)
показать весь комментарий
04.10.2021 12:01 Ответить
Коротка пам"ять в сектантів, як завжди. Голосувати одне, а підписувати зовсім інше - практикувалось ще минулою народною владою.
показать весь комментарий
04.10.2021 12:46 Ответить
не треба було прикидатись хворим під час голосування цього закону,тоді б зараз не прийшлось відбріхуватись.
показать весь комментарий
04.10.2021 12:03 Ответить
Ща в спикеры видвинут осетинского паука.,или толстого похотливого кабана шо шлюх в ВПУ заказывал)
Будет вам табуН в анал)
показать весь комментарий
04.10.2021 12:04 Ответить
И не забывайте курвы...
ВЫ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!
показать весь комментарий
04.10.2021 12:05 Ответить
толстому нужно диван поставить вместо кресла
показать весь комментарий
04.10.2021 12:26 Ответить
Хуцпа в чистом виде)
Мы идёт уверенным шагом по стопам БАТИ ОВОЩА)
Сколько из 73% ******* выйдет на очередной Майдан?)
показать весь комментарий
04.10.2021 12:08 Ответить
и правильно
и пусть канают к Ермаку со своим подлогом
показать весь комментарий
04.10.2021 12:08 Ответить
Як я розумію, подлог це кримінальна відповідальність. Хто буде нести покарання за це?
показать весь комментарий
04.10.2021 12:09 Ответить
Вагнеровцы....) И Пудинг)
показать весь комментарий
04.10.2021 12:12 Ответить
В минулій владі багато за це покарані?
показать весь комментарий
04.10.2021 12:47 Ответить
Ця влада обіцяла (Зеленський) , що не порушуватиме закони. Монобільшисть Зеленського повинна виконувати .
показать весь комментарий
06.10.2021 21:35 Ответить
А всі ці зашквари, вся ця зелена гидота від тупих голів 73% дебілів відскакує рикошетом. Вони того всього і не чують, і на бачать. і загалі, то на хліб не намастиш. От якби про то 95 квартал пожартував, або в сватах було, ну тоді...
показать весь комментарий
04.10.2021 12:22 Ответить
Двойная лажа - сначала вынесли на голосование не тот вариант, который был согласован комитетом, добавил лишнюю поправку, которая внесла коллизию, а затем отправили на подпись первоначальный вариант законопроекта, а не проголосованный....
показать весь комментарий
04.10.2021 14:30 Ответить
 
 