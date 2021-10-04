Направление в Аппарат ВР не того закона, за который голосовали - подлог. Как только получу корректный текст по олигархам, сразу подпишу, - Разумков. ВИДЕО
Профильный комитет отправил в Аппарат ВР не тот законопроект по олигархам, за который голосовали в зале.
Об этом сегодня на согласительном совете заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.
"Закон об олигархах. Хорошо, что я получаю информацию из СМИ, начали рассказывать, что кто-то где-то что-то прячет. Докладываю вам: ничто не может спрятаться в стенах ВР. Когда комитет направляет в Аппарат ВР, понимая что он делает, закон не тот, который голосовался в стенах ВР - это уже подлог, но это уже другое законодательство. Если вам что-то не нравится или вы наделали ошибок во время подготовки законопроекта к рассмотрению, и пошли в зал с непонятной процедурой, это проблемы комитета. Комитет не Рада, решения принимает украинский парламент. И то, за что голосует парламент, я как спикер должен подписать. Подписывается исключительно то, что проголосовано в зале. Те правки, которые ставились на голосование, которые были отклонены или в редакции, которая осталась в комитете. Их должно быть 3. Когда вы в пятницу рассказываете, что что-то лежит в Аппарате ВР, поднимите свой комитет, которому в четверг была направлена соответствующая справка о том, что были замечания профильных управлений ВР. Только мне поступит корректный текст закона, за который проголосовала Рада, я подпишу его", - отметил он.
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а разумков полез в.... ну вы в курсе.. заруба конкретная
Ну как вам ЗЕбеники из 73%?
Ощутили покрашенная с зади?)
Будет вам табуН в анал)
ВЫ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!
Мы идёт уверенным шагом по стопам БАТИ ОВОЩА)
Сколько из 73% ******* выйдет на очередной Майдан?)
и пусть канают к Ермаку со своим подлогом